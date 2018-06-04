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Все про:железная дорога (1007) Закарпатье (1349) Карпаты (156) Львовщина (1440) облсовет (354)

 Поезд из Львова в Ужгород через Бескидский тоннель будет следовать 4,5 часа, - Ганущин

Железнодорожники уже рассчитали общую продолжительность пути между Львовом и Ужгородом новым поездом - 4 часа 30 минут.

Об этом сообщил председатель Львовского областного совета Александр Ганущин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт органа. "И это гораздо быстрее, чем путешествовать автомобилем", - подчеркнул председатель облсовета.

Ганущин считает необходимым через новый Бескидский тоннель запустить поезд "Интерсити" сообщением Киев - Ужгород.

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"Если нам удастся запустить скоростной поезд "Интерсити" между Киевом и Ужгородом, то от этого выиграют все! И выигрывает не только столица, которая будет иметь таким образом дополнительный поезд во Львов и Ужгород. Выгодно это будет и самому Ужгороду, поскольку сегодня имеем печальную ситуацию, когда из областного центра Закарпатья в Киев надо добираться почти 16 часов. Кроме того, и для Львова как транзитного туристического центра будет польза", - отметил председатель Львовского областного совета.

По данным сайта "Укрзализныци", в данный момент доехать из Львова в Ужгород можно примерно за шесть часов.

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Напомним, Бескидский тоннель - второй по длине (после Лутугинского) железнодорожный туннель в Украине. Расположен в Украинских Карпатах, на Бескидском перевале. Относится к пятому Панъевропейскому транспортному коридору (Италия - Словения - Венгрия - Словакия-Украина). Действующий однопутный Бескидский тоннель построен 1886 году.

Новый двухпутный Бескидский тоннель официально открыли 24 мая, а 25 мая по нему отправился первый поезд. Пропускная способность тоннеля увеличилась с 47 до 100 пар поездов в сутки, а скорость прохождения выросла с 15-40 до 60-70 км/ч.

Источник: https://censor.net.ua/n3069485
 
 
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Небезпечно, якщо згадати, хто тунель відкривав...
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Головне не хто відкривав, а хто проектував і будував.
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Нє... Нюю ,нехай декотрі хають цю Перемогу..
Ню , нє- цікаво: вже потім було підрахуйство опісля перемоги.. А до того-нє??...ЛєнточкОбрезанійо панятна тоже..
(((
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сия вещь будет покруче ламаншского тоннеля и кримского моста, ведь сам петр ляксеич его открывал и тяпнул пару-тройку рюмах от безысходности
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Поезд из Львова в Ужгород через Бескидский тоннель будет следовать 4,5 часа ?!

Швейцарці гризуть нігті на ногах і кричать в голосіну, заздрять !, напевно?
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-- причём тут швейцарцы? ...немцы автомобильный тоннель под Альпами, 21 год строили...
...погрызи себе ногти на копытах...
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Що, прикро стало? Що ще у німців гірше ніж у вас? , Машини ?, дороги ?, закони ?, доходи? Гризи себе куприк, Bandera Роса і не рви поцреотіческій пердак.
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-- а на Киев новую колею положат? -- бо на старой кидает -- аж до невесомости...*)
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Ога, болт покладут, большой и ржавый, хуже чем у тебя, хотя вроде хуже некуда, гы.
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Обидва тунеля, Бескидський та Лутугинський, будувалися ще при царю, добре що хоч один з них розширили за 28 років незалежної України, як я зрозумів,
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При царі БАМ був! -- за Україну нічого такого не чув...
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Брешуть від Мукачева до Ужгорода електричка іде 4 години.
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Получается полтора часа экономии. То есть, будет не 16 часов, а 14,5.
Там, кстати, перед тоннелем висит металлическая табличка с именем того, кто ленточку перерезал.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПоезд из Львова в Ужгород через Бескидский тоннель будет следовать 4,5 часа, - Ганущин
 
 
 
 
 
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