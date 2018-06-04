 Поезд из Львова в Ужгород через Бескидский тоннель будет следовать 4,5 часа, - Ганущин

Об этом сообщил председатель Львовского областного совета Александр Ганущин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт органа. "И это гораздо быстрее, чем путешествовать автомобилем", - подчеркнул председатель облсовета.

Ганущин считает необходимым через новый Бескидский тоннель запустить поезд "Интерсити" сообщением Киев - Ужгород.

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"Если нам удастся запустить скоростной поезд "Интерсити" между Киевом и Ужгородом, то от этого выиграют все! И выигрывает не только столица, которая будет иметь таким образом дополнительный поезд во Львов и Ужгород. Выгодно это будет и самому Ужгороду, поскольку сегодня имеем печальную ситуацию, когда из областного центра Закарпатья в Киев надо добираться почти 16 часов. Кроме того, и для Львова как транзитного туристического центра будет польза", - отметил председатель Львовского областного совета.

По данным сайта "Укрзализныци", в данный момент доехать из Львова в Ужгород можно примерно за шесть часов.

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Напомним, Бескидский тоннель - второй по длине (после Лутугинского) железнодорожный туннель в Украине. Расположен в Украинских Карпатах, на Бескидском перевале. Относится к пятому Панъевропейскому транспортному коридору (Италия - Словения - Венгрия - Словакия-Украина). Действующий однопутный Бескидский тоннель построен 1886 году.

Новый двухпутный Бескидский тоннель официально открыли 24 мая, а 25 мая по нему отправился первый поезд. Пропускная способность тоннеля увеличилась с 47 до 100 пар поездов в сутки, а скорость прохождения выросла с 15-40 до 60-70 км/ч.