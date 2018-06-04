 Пленного украинца удалось вызволить из тюрьмы в "ЛНР", - представитель омбудсмена Лисянский

Об этом на своей странице в Facebook сообщает представитель Уполномоченного ВР по правам человека на Донбассе Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Гражданина Украины, осужденного до 2014 года, которого НВФ "ЛНР" незаконно удерживало в местах лишения свободы, благодаря коллективным действием международного сообщества, удалось освободить. Его лицо, и персональные данные, я не разглашаю, возможно, со временем, сделаем пресс-конференцию", - отметил Лисянский.

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Как он указывал ранее, срок заключения у мужчины истек два года назад, но его продолжали удерживать в тюрьме.

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