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Все про:Луганщина (3803) омбудсмен (340) освобождение (201) Лисянский Павел (2)

 Пленного украинца удалось вызволить из тюрьмы в "ЛНР", - представитель омбудсмена Лисянский

Гражданина Украины, которого незаконное вооруженное формирование "ЛНР" удерживало в местах лишения свободы, удалось освободить.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает представитель Уполномоченного ВР по правам человека на Донбассе Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Гражданина Украины, осужденного до 2014 года, которого НВФ "ЛНР" незаконно удерживало в местах лишения свободы, благодаря коллективным действием международного сообщества, удалось освободить. Его лицо, и персональные данные, я не разглашаю, возможно, со временем, сделаем пресс-конференцию", - отметил Лисянский.

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Пленного украинца удалось вызволить из тюрьмы в ЛНР, - представитель омбудсмена Лисянский 01

Как он указывал ранее, срок заключения у мужчины истек два года назад, но его продолжали удерживать в тюрьме.

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Пленного украинца удалось вызволить из тюрьмы в ЛНР, - представитель омбудсмена Лисянский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3069484
 
   
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Тобто звільнили того, хто був справжнім злочинцем. Його термін пройшов, тому треба було звільнити. Але цікавить звільнення політичних в'язнів.
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-- Али -- точно подсадной! ...тебе там ближе видней...
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перемога...
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по любому. это 149 я потужная реформа. безальтернативная и мыролюбная.
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Целый день до глубокой ночи в воскресенье оно торчит на Цензоре и срет, срет,срет...опупеть вы кацапы ипанутые !
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Вообще-то могли бы сделать ссылку на ФБ в виде текста, а не картинки, чтобы легко можно было перейти и узнать, что там писалось в январе.
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бедняга совсем оголодал аж опух это не атошник ведь такие кадры нам надо(нашилюди.одинарот)
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и не только . Еще мышыбратья и переместители грузов - торговые партньоры.
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Быть ему депутатом ВРУ
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не по теме чуть! но меня волнует судьба 80 не идентифицированных добровольцев войны с мордором чьи вещи нашли на свалке в Днепре!!!
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-- хорошая новость! ...и хлопець с пузом... -- Ахти!
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Этому адвокату Лисянскому написали конкретную инструкцию как действовать:

Юрий Асеев Заявление в УИН + копию решения суда + отказ от рассмотрения в аппеляции + заявление в местный суд о признании срока отбытия наказания исчерпанным... и отдельно заявление в мгб о превышении полномочий руководством колонии о несоблюдении законов республики. отдельно заяву кобцевой, тел могу в личку кинуть... должно сработать

Вот и удалось таким образом освободить.
https://www.facebook.com/pavllis/posts/1530254943728466
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Это, несомненно- удача! Чувачок спрашивает: под какую Статью УК попадают деяния дыровских чертей, так? А мне- плевать. Они- отрезанный ломоть. Меня более интересует: а кого ты, Лисянский, к нам приволок? Он за шо чалился? Чего ты это не упоминаешь.
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-- паравоз за вагончики не отвечает...*)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПленного украинца удалось вызволить из тюрьмы в "ЛНР", - представитель омбудсмена Лисянский
 
 
 
 
 
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