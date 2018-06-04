 Пленного украинца удалось вызволить из тюрьмы в "ЛНР", - представитель омбудсмена Лисянский

Об этом на своей странице в Facebook сообщает представитель Уполномоченного ВР по правам человека на Донбассе Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.
"Гражданина Украины, осужденного до 2014 года, которого НВФ "ЛНР" незаконно удерживало в местах лишения свободы, благодаря коллективным действием международного сообщества, удалось освободить. Его лицо, и персональные данные, я не разглашаю, возможно, со временем, сделаем пресс-конференцию", - отметил Лисянский.
Как он указывал ранее, срок заключения у мужчины истек два года назад, но его продолжали удерживать в тюрьме.
Юрий Асеев Заявление в УИН + копию решения суда + отказ от рассмотрения в аппеляции + заявление в местный суд о признании срока отбытия наказания исчерпанным... и отдельно заявление в мгб о превышении полномочий руководством колонии о несоблюдении законов республики. отдельно заяву кобцевой, тел могу в личку кинуть... должно сработать
Вот и удалось таким образом освободить.
https://www.facebook.com/pavllis/posts/1530254943728466