 Македонцы протестуют против переименования страны, хотя это одно из условий для вступления в ЕС

По оценкам местных СМИ, в протестах приняли участие от 30 до 50 тысяч человек, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Ранее на этой неделе, 30 мая, премьер-министр Македонии Зоран Заев объявил о намерении провести референдум о новом названии государства. Он добавил, что в многолетнем споре с соседней Грецией об именовании Македонии достигнуто "принципиальное соглашение". Среди вариантов нового названия фигурируют: Илинденская Македония, Горна (Верхняя) Македония, Северна (Северная) Македония, Македония-Скопье.

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Спор вокруг именования Македонии возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в том, что в составе Греции есть область Македония, занимающая четверть площади этого государства. Афины опасаются, что в случае закрепления названия Македония за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за греческой позиции официальное название Македонии в ООН с 1993 года - "бывшая югославская республика Македония", а Греция блокирует ее вступление в Евросоюз и НАТО, отмечает агентство AFP.

Напомним, в апреле 2018 года Европейская Комиссия рекомендовала Совету ЕС начать официальные переговоры о вступлении в Европейский Союз Албании и Македонии. Македония является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз с конца 2005 года. Начало переговоров пока блокируется Грецией.

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Из шести западнобалканских стран, не являющихся членами Евросоюза, переговоры о присоединении к ЕС уже ведут Сербия и Черногория. Косово и Босния и Герцеговина являются "потенциальными кандидатами". Переговоры о присоединении продолжаются много лет и не дают никаких гарантий членства.