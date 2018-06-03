 Пострадавших от взрыва бытового газа жителей Луганщины доставили в ожоговый центр Харькова, - ООС

"По обращению военно-гражданской администрации Луганщины из военного мобильного госпиталя в Северодонецке выехала реанимационная бригада, которая провела эвакуацию из Лисичанской районной больницы и продолжила принимать меры по спасению жизни раненых", - цитирует Цензор.НЕТ пресс-службу ООС.

Как сообщил ведущий хирург Объединенных сил, майор медицинской службы Сергей Шипилов, состояние обоих пострадавших оценивается как тяжелое. Они получили ожоги третьей степени около 40% тела.

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Также сообщается, что вечером 3 июня из больницы Северодонецка пациенты, которым требовалось специализированное оборудование для реанимации и спасения, эвакуированы на медицинском вертолете Объединенных сил в ожоговый центр Харькова.

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Напомним, сегодня в 7:46 в колл-центр "102" поступило сообщение, что в частном доме в Лисичанске произошел взрыв. В результате ожоги получили 58-летний мужчина и его 56-летняя жена.