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Все про:взрыв (3901) Луганщина (3803) Объединенные силы (55)

 Пострадавших от взрыва бытового газа жителей Луганщины доставили в ожоговый центр Харькова, - ООС

В Луганской области в результате взрыва бытового газа в частном доме два мирных жителя получили ожоги третьей степени тяжести.

"По обращению военно-гражданской администрации Луганщины из военного мобильного госпиталя в Северодонецке выехала реанимационная бригада, которая провела эвакуацию из Лисичанской районной больницы и продолжила принимать меры по спасению жизни раненых", - цитирует Цензор.НЕТ пресс-службу ООС.

Как сообщил ведущий хирург Объединенных сил, майор медицинской службы Сергей Шипилов, состояние обоих пострадавших оценивается как тяжелое. Они получили ожоги третьей степени около 40% тела.

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Пострадавших от взрыва бытового газа жителей Луганщины доставили в ожоговый центр Харькова, - ООС 01

Также сообщается, что вечером 3 июня из больницы Северодонецка пациенты, которым требовалось специализированное оборудование для реанимации и спасения, эвакуированы на медицинском вертолете Объединенных сил в ожоговый центр Харькова.

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Пострадавших от взрыва бытового газа жителей Луганщины доставили в ожоговый центр Харькова, - ООС 02

Напомним, сегодня в 7:46 в колл-центр "102" поступило сообщение, что в частном доме в Лисичанске произошел взрыв. В результате ожоги получили 58-летний мужчина и его 56-летняя жена.

Источник: https://censor.net.ua/n3069482
 
 
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