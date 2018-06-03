 По факту кражи в квартире Вышинского открыто производство, - полиция Киева

Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Около 17:00 в полицию поступило сообщение. В настоящее время полиция проводит все необходимые следственные и розыскные действия по установлению лиц, причастных к этому правонарушению. По данному факту открыли уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) УК", - сообщили в полиции.

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Напомним, адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил 3 июня, что в квартиру его подзащитного, в настоящее время находящегося под арестом, проникли неизвестные, в результате чего из нее пропали некоторые вещи.

15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. Ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется К.Вышинскому, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает.