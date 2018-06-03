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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15952) ограбление (1124) Нацполиция (7535) Вышинский (37)

 По факту кражи в квартире Вышинского открыто производство, - полиция Киева

Киевская полиция открыла производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса по факту кражи в квартире руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене.

Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Около 17:00 в полицию поступило сообщение. В настоящее время полиция проводит все необходимые следственные и розыскные действия по установлению лиц, причастных к этому правонарушению. По данному факту открыли уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) УК", - сообщили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отклонил апелляцию на арест пропагандиста Вышинского

Напомним, адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил 3 июня, что в квартиру его подзащитного, в настоящее время находящегося под арестом, проникли неизвестные, в результате чего из нее пропали некоторые вещи.

15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. Ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется К.Вышинскому, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает.

Источник: https://censor.net.ua/n3069481
 
 
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Сабаку приглашали (с)..)))
Три партсигара, три теплавизара итд итп..
😱
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Яка собака? Вас туди не запрошували🐕
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Звичайно, що нічого із вкраденого не знайдуть. Вишинського треба вже везти на зону чекати обміну.
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Який Ви вангуватий...мєтодуха,нє??
)))
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Не. Лікуйтеся, хоча ваш мозок ніхто не вилікує.
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Таки так.. невиліковний...😱
Твій -роздвоєння та маячня..
))
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" проникли неизвестные, в результате чего из нее пропали некоторые вещи"

Вы там определитесь, то СБУ обыск провела, то проникли неизвестные
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Как поётся в одной известной песне ,"Шоу маст гоу он" ....
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Це все зробили "агенти резидента" Г...сліди замітають...)))
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по законам жанра квартира под круглосуточным наблюдением и охраной должна быть! опять мусора как в Княжичах обосрались? жертв удлось избежать?
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От воно як співпрацювати з рашкою. Мало того, що під статтю підвели, так ще й фсб хату обчистило.

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чому бідний? - бо дурний! - чому дурний? - бо бідний!
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Можливо нічого не крали, а заява спеціальна. Потім скажуть адвокати що докази підкинули у квартиру.
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Скорей всего наши чего-то важного не нашли, а те приходили это забрать. Само собой, что это не факт, но других причин проникновения в квартиру пока не вижу.
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пошуметь, обыграть, перевести стрелки в процессе например
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Да все может быть, но сомневаюсь. У чувака скорей всего есть что-то интересное (или было).
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Пропали: три пары лаптей, три кокошника и балалайка. Три балалайки.
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Та три немиті гранчаки зі слідами Бояри... За фактом крадіжки у квартирі Вишинського відкрито провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 4999
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А продукты в холодильнике на месте или тоже "пропали"
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Московська вотка та зелена ковбаса
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СБУшники зашли на огонёк, завтра адвокату разрешение на обыск покажут что бы громко не вонял
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Проникли через окошко. Форточники, значит. А шо, Квартирка опечатана, значит дома- никого. Логично? Вроде бы- да. Хотя, мне непонятно. У него ведь обыск был. А если так, то "деньги и драгоценности на стол", если по законам жанра. Так шо там тогда взять??? Странно.
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Та да, малоВАТО информации чтоб судить, сказали бы хоть что пропало
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даю процентов 80. менты все и спиздили.
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Можливо вкрали якісь речові докази, замітаючи сліди.
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Та можэ и так. Но, если по наводке самого хозяина, то тотальный бардак в хате- вроде как ни к чему. Но, опять же- имитация кражи, чисто криминальной- вполне вероятна. Короче- тута хрен победить.
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Четверта річниця президентства Порошенка: розкрадання, офшори і манія величі.

Рівно чотири роки тому країну очолив Порошенко.

Результат - её уменьшение в размерах и количестве населения, миграция, массовое переселение, языковое и религиозное противостояние, искажение истории, война и гражданский конфликт. Всё это - на фоне крайне низких дипломатических способностей Порошенко для обеспечения безопасности и слабого опыта переговорных процессов.

Второй результат - резкое увеличение общественных активистов, патриотов, незаконных бандформирований, отрядов, батальонов и других, не считающих необходимым трудиться по специальности, образований.

Третий - дискредитация всей своей лживой, конфликтной, провокационной и перевёрнутой деятельностью украинского языка и ключевых государственных символов - гимна, герба, флага, национальной одежды.

Четвёртый - утверждение на государственном уровне пафоса, морализаторства, поучений и дешёвого пиара.

Пятый - разрушение основных институтов государства, взаимодействия государственных органов, их исполнительских и контрольных функций, падение экономики, технологическое отставание и разрушение инфраструктуры.

Шестой - маргинализация правоохранительной и судебной системы, резкий рост насилия и уличной преступности, увеличение количества обысков, политических репрессий, давления на СМИ, их закрытия, взятия под стражу журналистов, адвокатов и политиков, избирательное правосудие, аресты имущества, фальсификации и продажи уголовных дел.

Седьмой - бессистемное, поверхностное изменение и применение законов и порядков, увеличение разрыва между принятием актов и исполнением.

Восьмой - легкомысленность, недалекость и одноходовость политических комбинаций Порошенко и его решений, отрыв от реального восприятия и анализа - эмоциональные решения по приему и отмене гражданства, бессистемный найм и увольнение иностранных чиновников, выборочная люстрация, неадекватная кадровая политика, деградация чиновничьего аппарата.

Девятый - высокомерие, мания величия, хвастовство, самолюбование, возвышение себя над другими, самореклама и установление самому себе мемориальных табличек.

Десятый - систематические кражи из бюджета, отъем чужого бизнеса, завладение природными ресурсами, принудительное вхождение в газовое и нефтяное партнёрство с применением карательной и судебной системы.

Одиннадцатый - офшоры, слепые трасты, безналоговые компании и уклонение от налогов в украинский бюджет. Перенесение доходов из Украины в Панаму, Белиз, Британские Виргинские острова, Гибралтар и Кипр, нелегальные финансовые операции, отмывание и легализация незаконных доходов.

Двенадцатый - Шёлковый путь, гиперлуп, новое поколение связи 5G, пять новых аэропортов в год, электронное правительство, инвестиционная Мекка, стартап-нация и другие глупости и пустозвонство.

Тринадцатый - хищения у собственной армии и мародёрство, покупка и ремонт военной техники на собственных заводах по завышенным ценам, фальсификация военных контрактов, откаты и прямые хищения из государственных военных компаний.

Четырнадцатый - бизнес в России, уплата в России налогов и сборов, пособничество в финансировании своими платежами Российской армии и флота.

С четвёртой годовщиной Вас, Петр Алексеевич.

Оригінал тексту
http://ua1.com.ua/blog/andrij-portnov/chetverta-richnicya-prezidentstva-poroshenka-rozkradannya-ofshori-i-maniya-velichi-43210.html

А тут какакакаято херня....😸
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Вот это лаптями понесло, прямо с первой строчки
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Панюхать дать?? Саскучисля наверна , сладенький??
))
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в квартире Вышинского открыто производство памперсов..
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По факту кражи в квартире Вышинского сакрального ватного имущества, Киевская полиция открыла производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса по факту кражи, по простому, скамуниздили вот такую куйню, каму оно надо - ХЗ? Следствие установит, гы.Источник: https://censor.net.ua/n3069481
:За фактом крадіжки у квартирі Вишинського відкрито провадження, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 5985
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Росіяни помилково вважають себе слов'янами, - Інститут історії України (ВІДЕО)

Сьогодні о 18:36•Інформатор
Два народи, які розмовляють слов'янськими мовами, за своїми етнічними ознаками до слов'ян не належать.

Про це заявив доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інститу історії України НАН Борис Черкас в ефірі авторської програми Миколи Княжицького на телеканалі Еспресо.TV.

"Серед слов'янських народів є два народи, які не є об'єктивно слов'янами, але слов'янізувалися - це болгари й росіяни. Проблема в тому, що болгари якраз це не приховують, а навпаки, показують таким чином всю багатогранність історії, її унікальність, уміння знаходити спільну мову між тюрками і слов'янами. У Російській історії все навпаки: вони ображаються, коли ти їм кажеш таке, вони цього не визнають і ніколи не визнають. І поки вони будуть визнавати Київ своєю історією, то ми будемо мати ці проблеми, - які мали в минулому, сьогодні маємо і будемо в майбутньому мати", - зазначив історик.

Помилка росіян полягає ж у тому, пояснив Черкас, що вони починають свою історію не зі своєї території, а з чужої, оскільки чомусь прив'язуються до династії Рюриковичів, котрі, насправді, правили у різних куточках Європи.

"Більшість народів Європи ведуть свою історію за етнічною ознакою: існує народ, на цій території відбувається його генеза, і ті державні форми, які тою чи іншою мірою приймала ця історія - то це все їхня історія. У росіян трохи по-іншому. Вони свою політичну тяглість тягнуть від династій. Вони виходили від того, що у них колись князі були Рюриковичі, значить все, де правили Рюриковичі, зокрема Київ, є їхньою історією. Ну Рюриковичі у нас взагалі багато де правили, вони і на Балканах були, і в Прибалтійському регіоні. Тому відповідно, це доволі штучна концепція, яку ставив у свій час ще під сумнів їхній історик Кричевський, що за етнічною ознакою їм треба виводити зовсім з іншого регіону і від іншого народу, - не слов'янського, - свою історію", - зазначив науковець.

Росіяни є фіно-уграми й повинні історію свою починати від них, наголосив Черкас:

"В основі у них ідуть ці племена".

Що ж стосується етнічної приналежності європейських династій, то у них її взагалі не було, додав він.

"Династії взагалі не мали ніякого відношення до свого етнічного походження з точки зору сприйняття їх суспільством. Бо одружувалися вони не по коханню... Навіть зараз Британія - британська королівська родина ж не є англійцями, - вони ж вихідці з Німеччини. Відповідно, французами довгий час правили представники теж германського народу. Французька Нормандія від слова нормани,- ті ж скандинави. Так само й у нас, - це була типова ситуація, коли династія могла бути прийшлою", - зауважив Черкас.

https://youtu.be/EdKk93-JbS4
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Когда начнётся Третий Майдан квартиры, дома, виллы и маетки врагов народа будут разграблены, а сами объекты перейдут в казну государства для ветеранов АТО, многодетных семей, санаториев, пансионатов, спортивных лагерей для детей и спортсменов, баз отдыха для трудящихся... тощо.
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баз отдыха для трудящихся...🐯
Товарисч вєрь взойдет вона звізда плєнітєльного щастя і на обломках мєтодічєк напишуть ваші імєна.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту кражи в квартире Вышинского открыто производство, - полиция Киева
 
 
 
 
 
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