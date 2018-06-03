 Гражданина Украины задержали в Москве за "контрабанду запчастей к военной технике", - адвокат Чудовский

Об этом Громадському радіо сообщил адвокат Игорь Чудовский, информирует Цензор.НЕТ.

"31 мая в городе Москва задержан гражданин Украины, ему инкриминируется контрабанда в Украину запчастей к военной технике. Но задержан он не во время прохождения границы... Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе", - рассказал адвокат.

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По его словам, сейчас он с коллегами планируют поездку в Москву. Также Чудовский собирается обращаться в посольство Украины в России, чтобы помочь задержанному украинцу.

Напомним, из почти семи десятков украинских политзаключенных четверо объявили голодовку. 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта. К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

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