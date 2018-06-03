 В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности, спасатели призывают украинцев не провоцировать пожары, - ГСЧС

Как отмечают в пресс-службе ГСЧС, масштабные возгорания в лесах, на торфяниках и на свалках обычно становятся следствием человеческой легкомысленности, передает Цензор.НЕТ.

"Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках. Такие поступки крайне опасны, ведь под действием солнечных лучей даже оставленная стеклянная бутылка может вызвать возгорание сухой травы или лесной подстилки, не говоря уже о выброшенных спичке или окурке. И этого будет достаточно для того, чтобы спровоцировать масштабный лесной пожар!" - подчеркивают спасатели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умышленный поджог - причина пожаров в лесах Херсонщины, теперь на их охрану вместе с лесниками заступят военные, - глава ОГА Гордеев

С начала года, по данным ГСЧС, количество возгораний на открытых территориях превысило 14 тысяч.

"Учитывая то, что пожароопасный период в настоящее время находится в своей активной фазе, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах", - подчеркивается в сообщении.

Также читайте: За неделю на водных объектах погибли 35 человек, на пожарах - 14, - ГСЧС

Напомним, с 28 мая масштабный лесной пожар ликвидировали спасатели, представители лесхоза и личный состав Минобороны в Олешковском лесоохотничьем хозяйстве, на Херсонщине. Локализовать его удалось только 30 мая, а полностью ликвидировать - 2 июня.