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Все про:пожар (3213) ГСЧС (1534)

 В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности, спасатели призывают украинцев не провоцировать пожары, - ГСЧС

По данным Укргидрометцентра, до 4 июня в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

Как отмечают в пресс-службе ГСЧС, масштабные возгорания в лесах, на торфяниках и на свалках обычно становятся следствием человеческой легкомысленности, передает Цензор.НЕТ.

"Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках. Такие поступки крайне опасны, ведь под действием солнечных лучей даже оставленная стеклянная бутылка может вызвать возгорание сухой травы или лесной подстилки, не говоря уже о выброшенных спичке или окурке. И этого будет достаточно для того, чтобы спровоцировать масштабный лесной пожар!" - подчеркивают спасатели.

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С начала года, по данным ГСЧС, количество возгораний на открытых территориях превысило 14 тысяч.

"Учитывая то, что пожароопасный период в настоящее время находится в своей активной фазе, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах", - подчеркивается в сообщении.

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Напомним, с 28 мая масштабный лесной пожар ликвидировали спасатели, представители лесхоза и личный состав Минобороны в Олешковском лесоохотничьем хозяйстве, на Херсонщине. Локализовать его удалось только 30 мая, а полностью ликвидировать - 2 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3069479
 
 
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А что для меня власть сделала, чтобы я не провоцировал пожары? Пусть сын Порошенко не провоцирует! В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности, спасатели призывают украинцев не провоцировать пожары, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8183
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а как проверить..что тебе ничего не сделали..
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Для того щоб не було пожеж потрібно активно мониторити ситуацію в лісових масивах, а для цього потрібні безпілотники які долають в день по кілька сотень кілометрів, ДСНС має закуповувати вітчизняні безпілотники які виробляє українська компанія Matrix-UAV, які виробляють безпілотники які можуть долати сотні кілометрів і тушити пожежі в лісі за десятки кілометрів від доріг та населених пунктів! Але Аваков як повний дебіл закуповує не БПЛА, а французькі гелікоптери. В Україні бариг ніколи не буде нічого нормального, бо при владі корупціонери, крадії та ідіоти! А найкращі безпілотники в світі виробляють саме в Україні, тільки їх ніхто не купляє, бо корупція! Це американці можуть закуповувати наші безпілотники для своєї армії, а нашій владі пойух, головне - відкати!
UAV Comandor
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Даже тут исхитрился хозяину подлизнуть. Ай,маладэц!
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То земля уже горит под ногами ворья ...
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Если бы только земля горит,так ещё склады - арсеналы взрываются и виновных нет и не ищут!??
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В июне-июле каждый год где-то горит торф. Ничего нового.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Украине объявлен высший уровень пожарной опасности, спасатели призывают украинцев не провоцировать пожары, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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