 "Европа должна поднять с Путиным вопрос Сенцова", - обращение Посольства Украины в Австрии накануне визита президента РФ

Об этом пишет на своей facebook-странице посол Украины в Австрии Александр Щерба, информирует Цензор.НЕТ.
В обращении говорится: "Украинский режиссер из Крыма и отец двоих детей Олег Сенцов уже четыре года находится в российском заключении. Сенцов не признал российской аннексии полуострова и был объявлен террористом.
Его приговор: 20 лет строгого режима. Его "вина": он якобы планировал взорвать памятник Ленину в Крыму. Также у него в коллекции был найден фильм Лени Рифеншталь - повод для обвинений в пропаганде фашизма.
Уже около года Сенцов находится в самой северной российской тюрьме. Уже около двух недель он голодает, требуя освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем.
Многочисленные кинематографисты со всего мира, среди которых Агнешка Холланд, Кшиштоф Занусси, Джонни Депп и Александр Сокуров, призвали Владимира Путина освободить Олега Сенцова. К коллективному письму европейских кинематографистов присоединилась также Австрийская киноакадемия.
Дело Сенцова - хорошая возможность для Австрии проявить себя настоящим политическим посредником и гуманистическим европейским государством, которое готово вступиться за одну отдельную жизнь. Планируемый на 5 июня визит Путина в Вену, наверное, даст такую возможность.
Его 12-летний сын, мальчик-аутист, страдает и винит во всем себя. Его 15-летней дочери нужен отец - больше, чем когда-либо. Его пожилая уже мать спрашивает себя, доживет ли она до возвращения Олега. Сегодня как никогда необходимо найти гуманистическое решение проблемы".
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
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К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.
Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.
(чтобы у х.ла еще на одного любителя стало меньше )
а потом... уж как пойдет
Цікаві істоти ці Йуляботи. Вони вболівають за те, щоб нікого витягти не вдалося, бо в разі успіху у Порошенка рейтинг піднятися може а у їхньої бахіні упасти.
Тож нехай сидять всі, аби у Йулі рейтинг не впав!
или мож кого другого - ведь не об освобождении - а об обмене визжат...
Господи, як ці Йуляботи вже дістали!
Ви вважаєте, що цей лист допоможе? (Хоча я дуже на це сподіваюся)
Потрібно, щось радикальніше придумати!
А так, це просто канцелярська відписка...
Не допомогають ці протокольні листи... Не допомагають!!!
А так пусть топят.
Гадаю, що штати їх підтримають!
Цитата: Очередное дно пробито
Украина пробила очередное дно...упала ниже плинтуса
До уровня ,где мокшания, никто никогда не долетит ,не доедет,не доползет))) вам равных во всем мире НЕТ!!!! Это просто НЕРЕАЛЬНО)))
Климкин, окстись!
Incognito @Neyaihatanemoya 4 ч.4 часа назад
Обличча головнокомандуючого, у якого в краіні 4 роки війна, а він за цей час збагатився на декілька сот мільйонів доларів
а вы не заметили,что когда я чего то важное саобчаю-всегда даю ссылку?
...
А Петрович русский?
...та и колбасит их постоянно от популизма в социализм...
Одно спасает -- одна дорожка из Бундеса -- на Линц... ...точнее, память про Аншлюсс по ней...*)
Как подтвердили «Газете.Ru» в Еврокомиссии, ЕС начал работу над новой версией закона, который запретит европейским компаниям подчиняться американским санкциям против Ирана. Документ позволит ЕС в том числе конфисковывать американское имущество. Этот же закон ранее рассматривался как возможная мера по противодействию санкциям Вашингтона против России.
Ну все чудесно, только вот сенцов в тюряге...
Эти идиоты размениваются на мелочи, а нужно на глобальные вещи давить.
Насрать на сенцова, пускай про окупированный Донбасс кричат на каждом углу.
Про захваченый Крым, про войну и убийства украинцев..
А они про чмошника какого-то волнуются.
Ну отпустят его завтра и что изменится для страны????
А якби так було з Вами чи з кимось з Ваших рідних ?
А проблеми завжди були, є і будуть.
А послe отказа eвропeйцeв на сближeниe с парашeй, окурок сильно обидeлся и начал потихоньку наглеть!!
. Грузия, Украина,Сирия, бeжeнци в Европу, прeдложeниe Европе в борьбe с тeрроризмом, а получив отказ, ""внeзапно" пошла волна тeррактов))'
Всe читабeльно, со врeмeнeм всe будeт разложeно по полочкам , при одном
условии, eсли Европа наконeц разуeт очи, бо Трампушка за них этого нe сдeлаeт. Загнила, расслабила батоньі Европа ...
Пошла на поводУ окурка питерского, принимая eго правила игры !!
. Нужeн слом, кардинальньій, шоб народонасeлeниe наконeц проснулось…..