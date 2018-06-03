 "Европа должна бы поднять с Путиным вопрос Сенцова", - обращение Посольства Украины в Австрии накануне визита президента РФ

Об этом пишет на своей facebook-странице посол Украины в Австрии Александр Щерба, информирует Цензор.НЕТ.

В обращении говорится: "Украинский режиссер из Крыма и отец двоих детей Олег Сенцов уже четыре года находится в российском заключении. Сенцов не признал российской аннексии полуострова и был объявлен террористом.

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Его приговор: 20 лет строгого режима. Его "вина": он якобы планировал взорвать памятник Ленину в Крыму. Также у него в коллекции был найден фильм Лени Рифеншталь - повод для обвинений в пропаганде фашизма.

Уже около года Сенцов находится в самой северной российской тюрьме. Уже около двух недель он голодает, требуя освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем.

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Многочисленные кинематографисты со всего мира, среди которых Агнешка Холланд, Кшиштоф Занусси, Джонни Депп и Александр Сокуров, призвали Владимира Путина освободить Олега Сенцова. К коллективному письму европейских кинематографистов присоединилась также Австрийская киноакадемия.

Дело Сенцова - хорошая возможность для Австрии проявить себя настоящим политическим посредником и гуманистическим европейским государством, которое готово вступиться за одну отдельную жизнь. Планируемый на 5 июня визит Путина в Вену, наверное, даст такую ​​возможность.

Его 12-летний сын, мальчик-аутист, страдает и винит во всем себя. Его 15-летней дочери нужен отец - больше, чем когда-либо. Его пожилая уже мать спрашивает себя, доживет ли она до возвращения Олега. Сегодня как никогда необходимо найти гуманистическое решение проблемы".

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

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К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.