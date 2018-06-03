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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Австрия (364) обращение (221) политзаключенные (769) Сенцов (480) Щерба (23)

 "Европа должна бы поднять с Путиным вопрос Сенцова", - обращение Посольства Украины в Австрии накануне визита президента РФ

Сегодня австрийские медиа получили обращение Посольства Украины относительно визита Путина в Австрию, запланированного на 5 июня.

Об этом пишет на своей facebook-странице посол Украины в Австрии Александр Щерба, информирует Цензор.НЕТ.

В обращении говорится: "Украинский режиссер из Крыма и отец двоих детей Олег Сенцов уже четыре года находится в российском заключении. Сенцов не признал российской аннексии полуострова и был объявлен террористом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко с просьбой о содействии в скорейшем освобождении сыновей. ВИДЕО

Его приговор: 20 лет строгого режима. Его "вина": он якобы планировал взорвать памятник Ленину в Крыму. Также у него в коллекции был найден фильм Лени Рифеншталь - повод для обвинений в пропаганде фашизма.

Уже около года Сенцов находится в самой северной российской тюрьме. Уже около двух недель он голодает, требуя освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав требует от России допустить врачей к украинским политзаключенным, - Супрун. ДОКУМЕНТ

Многочисленные кинематографисты со всего мира, среди которых Агнешка Холланд, Кшиштоф Занусси, Джонни Депп и Александр Сокуров, призвали Владимира Путина освободить Олега Сенцова. К коллективному письму европейских кинематографистов присоединилась также Австрийская киноакадемия.

Дело Сенцова - хорошая возможность для Австрии проявить себя настоящим политическим посредником и гуманистическим европейским государством, которое готово вступиться за одну отдельную жизнь. Планируемый на 5 июня визит Путина в Вену, наверное, даст такую ​​возможность.

Его 12-летний сын, мальчик-аутист, страдает и винит во всем себя. Его 15-летней дочери нужен отец - больше, чем когда-либо. Его пожилая уже мать спрашивает себя, доживет ли она до возвращения Олега. Сегодня как никогда необходимо найти гуманистическое решение проблемы".

Также смотрите: Участники акции #SaveOlegSentsov в Вене просят правительства Австрии, Украины и G7 инициировать обсуждение освобождения политзаключенных РФ на 44-м саммите. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Европа должна бы поднять с Путиным вопрос Сенцова, - обращение Посольства Украины в Австрии накануне визита президента РФ 01

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

Читайте также: Судя по комментариям "кремлевских прихлебателей", Москва уже готова на обмен Сенцова, - правозащитница Томак

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3069476
 
 
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с языка сняли - хотел написать - подпоите сначала вице-канцлера Штрахе,
(чтобы у х.ла еще на одного любителя стало меньше )
а потом... уж как пойдет
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тезка) заспівай пісеньку про хуйла), може звернуть увагу))), медія) "Европа должна поднять с Путиным вопрос Сенцова", - обращение Посольства Украины в Австрии накануне визита президента РФ - Цензор.НЕТ 4208 "Европа должна поднять с Путиным вопрос Сенцова", - обращение Посольства Украины в Австрии накануне визита президента РФ - Цензор.НЕТ 8547
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Австрия в авангарде за снятия санкций с параши,а наши клоуны в своем репертуаре.Сенцова можно только обменять,все остальное смех.
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Щось тут не так, як на мене. Занадто багато галасу навколо цього.
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Скільки вже можна чекати? Активізували роботу.
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Можу лише сказати що у нас нічого так просто не відбувається.
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Не лише у нас. Ні де в світі просто нічого не відбувається.
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Перед ЧС є певне вікно можливостей витягнути хоч когось, бо кацапи зараз чутливіші до міжнародного тиску, адже перенесення чампіонату у іншу країну все ще можливе!
Цікаві істоти ці Йуляботи. Вони вболівають за те, щоб нікого витягти не вдалося, бо в разі успіху у Порошенка рейтинг піднятися може а у їхньої бахіні упасти.
Тож нехай сидять всі, аби у Йулі рейтинг не впав!
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Х.йло приказало срочно освободить Вышинского - вот на всей планете и напряглись с нашими в первых рядах...
или мож кого другого - ведь не об освобождении - а об обмене визжат...
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А шо це ти намагаєшся спілкуватись з москалем? Згадай що ти мені написав останнього разу, за що і мав нещастя потрапити до чорного списку. Можу викласти скрин.
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Але за ці роки були різні акції, петиції, звернення з вимогою звільнити / обміняти Олега і не тільки його. Марно. Тепер він пішов на крайній крок. І я переживаю, що він, власне, з тих, хто готовий іти до кінця. Напевне, так вважаю не лише я. Він привернув увагу до всіх бранців загалом. І, як інші зазначають, це якраз перед ЧС.
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А кажуть що "нічевонідєлаєцца!"
Господи, як ці Йуляботи вже дістали!
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Андрію, Штрехер (мій перший пост на цій гілці) вже сказав своє відношення до россії сьогодні!
Ви вважаєте, що цей лист допоможе? (Хоча я дуже на це сподіваюся)
Потрібно, щось радикальніше придумати!
А так, це просто канцелярська відписка...
Не допомогають ці протокольні листи... Не допомагають!!!
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У вас є якісь ідеї? Давайте їх обговоримо. Може мозковий штурм дозволить знайти рішення і ми підкажемо його президенту (до речі саме така первісна мета форумів). А просто так сидіти і гуняти, що я не знаю як та все не так, на мій погляд свідчення інфантильності.
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Поки що сподіваємося, що на разі працює формула, що вище Миротворець написав...
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правильно ,правильно...долбите европейцев,пусть шевелятся
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Згоден, але треба, щось радикальніше (вище мій пост)...
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Давненько мы не видели торговых войн ЕС с США.... Пожалуй с 1980-х... Не смотря ни на что, я бы поставил на ЕС.
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это не торговые войны "Європа має порушити з Путіним питання Сенцова", - звернення посольства України в Австрії напередодні візиту президента РФ - Цензор.НЕТ 6590.это мотивирование к чмырению рахи.
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США це 40% світового споживання товарів та послуг. ЄС живе так як живе за рахунок експорту у США. Посваритися з таким динозавром може лише божевільний.
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Потребление - не производство. Если уж приспичит, ЕС может точно также "поставлять товары в США", просто на полпути топить их в Атлантике.
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Экологи против будут.
А так пусть топят.
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Не знаю чего уж такого потеряют европейцы от прекращения торговли с США. Ну разве что процессоры и кинофильмы, но это быстро восполнится.
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Когда США отключат от СВИФТ доходы в долларах будут восприниматься как шутка.
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Как отключат сообщи дополнительно.
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Доречі, активність розпочали екологи Германії (Германії!!!), щодо цього потоку... Вони дуже не задоволені цим проектом...
Гадаю, що штати їх підтримають!
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Йэвропа слишком больна и немощна, чтобы что-то поднимать.
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#6Сегодня, 18:26Автор: Рузьке свЫняНовость:

Цитата: Очередное дно пробито

Украина пробила очередное дно...упала ниже плинтуса

До уровня ,где мокшания, никто никогда не долетит ,не доедет,не доползет))) вам равных во всем мире НЕТ!!!! Это просто НЕРЕАЛЬНО)))
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вот молодцы...и количество взрывоопасных предметов сократилось,и тупиковую ветвь проредили... "Європа має порушити з Путіним питання Сенцова", - звернення посольства України в Австрії напередодні візиту президента РФ - Цензор.НЕТ 7420

"Європа має порушити з Путіним питання Сенцова", - звернення посольства України в Австрії напередодні візиту президента РФ - Цензор.НЕТ 3960
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Сенцова обменяют на Вышинского за день до ЧМ-2018. Все в ЕС спокойно вздохнут и поедут целоваться с Хуйлом на стадионах в Саранске и Самаре.
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"Европа должна поднять с Путиным вопрос Сенцова", - обращение Посольства Украины в Австрии накануне визита президента РФ. Пистец! В МИДе бухают? Нашли куда обратиться! Читаем новости из Остерейха :В Австрии призвали отменить санкции против России .Вице-канцлер Австрии хочет обсудить этот вопрос во время визита Путина в страну.
Климкин, окстись!
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Alexei Skibo - климкин? Вы еще Петра Лексеевича позовите.....

"Європа має порушити з Путіним питання Сенцова", - звернення посольства України в Австрії напередодні візиту президента РФ - Цензор.НЕТ 7030 Incognito‏ @Neyaihatanemoya 4 ч.4 часа назад
Обличча головнокомандуючого, у якого в краіні 4 роки війна, а він за цей час збагатився на декілька сот мільйонів доларів

"Європа має порушити з Путіним питання Сенцова", - звернення посольства України в Австрії напередодні візиту президента РФ - Цензор.НЕТ 1811
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а декілька -это скока?и где можно посмотреть первоисточник?
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Гыг с Вами - подождите...., сейчас я создам как Бабченко яндекс-кошелек, скину вам его, вы туда переведете 500 бакинских и я за вас поищу первоисточник в Гугле.....
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ну,то есть нету...есть только гэбнявая картинка "Європа має порушити з Путіним питання Сенцова", - звернення посольства України в Австрії напередодні візиту президента РФ - Цензор.НЕТ 9293.ну,я так и думал.
а вы не заметили,что когда я чего то важное саобчаю-всегда даю ссылку?
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Давить нужно Европу .Искать их слабые места и бить по ним больно - дипломатически .
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так ваше хуйло так и делает...то помидоры подавит-то яблоки на свалку отвезет.а то и сыры с хамонами бульдозером шинкует .нет покоя альтернативно одаренным
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-- так он же не своё давит, а холопское... -- а они за него переживают, а не за себя! -- золотой народ -- мечта идиота...*)
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Как бы там не было, но Петрович таки прав...
...
А Петрович русский?
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ну я думаю,нам не бить европу надо (бить нам и так есть кого),а мотивировать к сотрудничеству с Украиной "Європа має порушити з Путіним питання Сенцова", - звернення посольства України в Австрії напередодні візиту президента РФ - Цензор.НЕТ 8174.
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Так Петрович же уточнил - делать это дипломатически нужно...
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С Австрией антипутинская тема не прокатит... Восточный Рейх... -- как-никак -- Österreich!
...та и колбасит их постоянно от популизма в социализм...
Одно спасает -- одна дорожка из Бундеса -- на Линц... ...точнее, память про Аншлюсс по ней...*)
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Игра-игра... і відволікання уваги...😎😛
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До дня ското-паРаши освободят - до 12 июня. Держись, Олег! Сил тебе!
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отож.. "Європа має порушити з Путіним питання Сенцова", - звернення посольства України в Австрії напередодні візиту президента РФ - Цензор.НЕТ 363
Как подтвердили «Газете.Ru» в Еврокомиссии, ЕС начал работу над новой версией закона, который запретит европейским компаниям подчиняться американским санкциям против Ирана. Документ позволит ЕС в том числе конфисковывать американское имущество. Этот же закон ранее рассматривался как возможная мера по противодействию санкциям Вашингтона против России. "Європа має порушити з Путіним питання Сенцова", - звернення посольства України в Австрії напередодні візиту президента РФ - Цензор.НЕТ 8524
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Вот нет у нас больше проблем кроме сенцова.
Ну все чудесно, только вот сенцов в тюряге...
Эти идиоты размениваются на мелочи, а нужно на глобальные вещи давить.
Насрать на сенцова, пускай про окупированный Донбасс кричат на каждом углу.
Про захваченый Крым, про войну и убийства украинцев..
А они про чмошника какого-то волнуются.
Ну отпустят его завтра и что изменится для страны????
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Тобто, держава не повинна визволяти з неволі своїх громадян ? Олег від України не відмовився, хоча тиск на нього за москальське громадянство був, а Україна повинна відмовитися від нього і забути ?
А якби так було з Вами чи з кимось з Ваших рідних ?
А проблеми завжди були, є і будуть.
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Да, моль крeмлeвская навeрноe и сам нe ожидал, что так лeгко можно скупить "eвропeйских партнeров".""
А послe отказа eвропeйцeв на сближeниe с парашeй, окурок сильно обидeлся и начал потихоньку наглеть!!
. Грузия, Украина,Сирия, бeжeнци в Европу, прeдложeниe Европе в борьбe с тeрроризмом, а получив отказ, ""внeзапно" пошла волна тeррактов))'
Всe читабeльно, со врeмeнeм всe будeт разложeно по полочкам , при одном
условии, eсли Европа наконeц разуeт очи, бо Трампушка за них этого нe сдeлаeт. Загнила, расслабила батоньі Европа ...
Пошла на поводУ окурка питерского, принимая eго правила игры !!
. Нужeн слом, кардинальньій, шоб народонасeлeниe наконeц проснулось…..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Европа должна бы поднять с Путиным вопрос Сенцова", - обращение Посольства Украины в Австрии накануне визита президента РФ
 
 
 
 
 
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