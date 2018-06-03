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Все про:пропаганда (1966) Россия (69484) Бабченко Аркадий (120) Муждабаев (9)

 В России делают все, чтобы заретушировать свой провал и обесценить данные о системе массового террора за рубежом, - Муждабаев о деле Бабченко

В России началась кампания по дискредитации результатов проводящегося СБУ расследования после провала покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об это на своей странице в Facebook написал заместитель главреда телеканала АТR Айдер Муждабаев.

Читайте: "Ганапольский ознакомился, ошалел, тут же поверил и взял охрану. А Сережа не верит!" - Бабченко удивлен реакции в соцсетях на спецоперацию СБУ

"А вот это, на мой взгляд, — самое сейчас интересное. То, на что в самом деле стоит обращать внимание аналитикам, в т.ч. западным, если их головы не забиты ватой/опилками. Прочитайте (ниже и в скриншоте). Это написала мне в личку знакомая российская журналистка из числа тех, кого принято считать либеральными. Но, в отличие от многих, кто вольно или невольно выключились в травлю Аркадий Бабченко, Украины и продвигают в РФ и на Запад идею о том, то "всё — фейк", сохранила достоинство и разум. Для меня очевидно: эта идея взята на вооружение РФ-пропагандой как компенсация провала убийства Аркадия и для профилактики последующих разоблачений. Видно, что они нервничают, задействуют сейчас и СМИ, и ручных/недалеких "либералов", и систему кремлёвских ботов для создания общего шума "фейк, фейк!". Они делают всё, чтобы заретушировать свой провал и заранее обесценить данные, которые ещё появятся по их системе массового террора за рубежом, в первую очередь в Украине.

"Айдер, я не хочу об этом писать публично, но нетмогу не поделиться своим наблюдением. Дело в том что за последние дни я получила и продолжаю получать какой-то поток грязных анонимных угроз и оскорблений, именно за то что не поддерживаю всеобщее возмущение поступком Аркадия, за то что выпадаю из общего хора возмущений. Обычно все эти тролли и анонимы о причинах своих угроз не сообщают, а пИздят за все сразу , не уточняя) нынешний прилив говна отличается конкретикой - "упоротая тварь , сколько ты будешь защищать Бабченко, даже Пархоменко все понял а ты блядь когда поймёшь когда тебе ноги вырвут", - процитировал Муждабаев свою знакомую российскую журналистку.

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"Вот в таком все духе. Исходя из этого я делаю вывод, что общественным либеральным мнением умело манипулируют и именно такой реакции - всеобщего осуждения и возмущения - они и добивались. Похоже что здесь тоже своя "спецоперация", - резюмировал главред телеканала АТR.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

В России делают все, чтобы заретушировать свой провал и обесценить данные о системе массового террора за рубежом, - Муждабаев о деле Бабченко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069473
 
   
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Цю кампанію ми бачимо і тут, Бутусова це влаштовує.
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СБУ справою Бабченко дало вельми смачного ляпаса ФСБ.
Як і справою Савченко-Рубана. Досить лише уявити що терористи шмаляють кілька кілька десятків мін по колоні міхомайданівців 18.03.- тут уже можна було б кричати що кривавий барига перевершив Януковича і розстрілює мирних протестуючих з мінометів.
Звісно ж, народ повстав би, і на- якраз на свої вибори Ху...ло отримує Україну на блюдечку.
Останнім часом Кремлю не щастить...
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Слишком масштабная провокация готовилась ФСБ, но, всё равно, нужно адекватное понимание спецоперации в мире, как бы мы не считали её успешной.
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Муждабаев взят под охрану Порошенком?
Если так, то можешь уже не писать ничего -ты в клетке и цена твоего слова 0.....
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Привет Кот Леопольд. Как там Патриот Патриотыч поживает?)
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просто охорона , в будь який час , може перетворитися на конвой ... або ще гірше - на "виконавців"
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просто згадайте справу Шеремета ... В России делают все, чтобы заретушировать свой провал и обесценить данные о системе массового террора за рубежом, - Муждабаев о деле Бабченко - Цензор.НЕТ 5750
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Российские методы ведут всех россиян в канаву, методично ведут.
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Вони по тій канаві повзуть вже не одне століття!)))
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Ну кацапы уже четвертый год тужатся, пытаясь на#бать самих себя и поверить в свою же брехню, тут ничего нового нет.
Главное, методично их макать в свое же гавно, как в случае с MH17.
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Пока только сбу в глазах европы обоср....лось
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Все, кто не разделяет мнение СБУ, СБУ приглашает на передок для переоценки своих "европейских" ценностей. В России делают все, чтобы заретушировать свой провал и обесценить данные о системе массового террора за рубежом, - Муждабаев о деле Бабченко - Цензор.НЕТ 2548
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Так а кто заказчик-то? Где расеянский след? Пока что только наших двух показали - киллера и оператора бабла...
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также кацапы про MH17 говорят..где расеянский след В России делают все, чтобы заретушировать свой провал и обесценить данные о системе массового террора за рубежом, - Муждабаев о деле Бабченко - Цензор.НЕТ 9435
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Чисто кацапское "Что там у хохолов?" не стоит перенимать нам. После распятого мальчика стало понятно, что эта фабрика фейков не остановится ни перед чем. И вообще пора заканчивать эту эпопею с Бабченко. Есть суд, пуст там все рассматривают, решают. А московским журналистам хочется пожелать - поменьше пиара, вы не у себя дома. И пожелания Аркаше: украинцы умеют сопереживать, помогать, поддерживать чем могут. Но лучше всего у нас выходит - опускать с небес на землю.)))) Аркаша может спросить у Савченко, и не только - подтвердят!
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угу - от тільки , чомусь , на Заході ця "спецоперація" викликала стільки запитань , що наші "силовики" вже заморились вигадувати виправдання ...
П.С - "перамога" не вдалася - і наступного тижня , жодне провладне ЗМІ про це не згадає .
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пора заканчивать эту эпопею с Бабченко/ пора заканчивать обливать себя дерьмом 24 часа в сутки и научиться ценить , гордиться и пропагандировать успехи личные и государственные.
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Вы сами себя уговариваете не обливать себя дерьмом 24 часа в сутки? Так я же не против! Ходите чистым. Это касается не только одежды.
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Получается Бабченко еще до морга не успел доехать?
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Так сусіди дізнались про напад з враша.змі, одразу повибігали, так тітка по стріму гворила.
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Не имея официального подтверждения,возмутилось,ООН,ОБСЕ и ряд еаропейских стран...тоже спалились?
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Между тем рупор Кремля New York Times обливает Украину грязью с ног до головы.

https://www.nytimes.com/2018/06/01/world/europe/ukraine-arkady-babchenko.html
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NY Times превратилось в клоаку. Давно уже. Фу!
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NY Times мне напоминает ню-йоркских таксистов с ихними протестами против убера)) вы ихнее здание видели? -у них овергед десятки миллионов в месяц! А читают какого то очкарика в инете)))) они тупо лупят бабло чтобы выжить!)))
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Кацап хочет доказать,что он не кацап. В России делают все, чтобы заретушировать свой провал и обесценить данные о системе массового террора за рубежом, - Муждабаев о деле Бабченко - Цензор.НЕТ 3073
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Мир давно эту тему проехал, будет следствие и суд, и только в раше и Украине продолжается гофносрачь. Сильно кому то на мозоль видать наступили...
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Засраху можно ретушировать сколь угодно долго, но народ то обращает сперва внимание на запах, а уж потом на изображение. А с первым у засрахи всегда проблематиш
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в россии? да ту внутри хомяков зрадоботных уже четвертый день говном прет.. рыгают и рыгают.. все им не так и не то....
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тут русне нужно бы в очередной раз расхерачить воронеж , в труху, чтобы госдеп испугался.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ России делают все, чтобы заретушировать свой провал и обесценить данные о системе массового террора за рубежом, - Муждабаев о деле Бабченко
 
 
 
 
 
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