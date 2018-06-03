 В России делают все, чтобы заретушировать свой провал и обесценить данные о системе массового террора за рубежом, - Муждабаев о деле Бабченко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об это на своей странице в Facebook написал заместитель главреда телеканала АТR Айдер Муждабаев.
"А вот это, на мой взгляд, — самое сейчас интересное. То, на что в самом деле стоит обращать внимание аналитикам, в т.ч. западным, если их головы не забиты ватой/опилками. Прочитайте (ниже и в скриншоте). Это написала мне в личку знакомая российская журналистка из числа тех, кого принято считать либеральными. Но, в отличие от многих, кто вольно или невольно выключились в травлю Аркадий Бабченко, Украины и продвигают в РФ и на Запад идею о том, то "всё — фейк", сохранила достоинство и разум. Для меня очевидно: эта идея взята на вооружение РФ-пропагандой как компенсация провала убийства Аркадия и для профилактики последующих разоблачений. Видно, что они нервничают, задействуют сейчас и СМИ, и ручных/недалеких "либералов", и систему кремлёвских ботов для создания общего шума "фейк, фейк!". Они делают всё, чтобы заретушировать свой провал и заранее обесценить данные, которые ещё появятся по их системе массового террора за рубежом, в первую очередь в Украине.
"Айдер, я не хочу об этом писать публично, но нетмогу не поделиться своим наблюдением. Дело в том что за последние дни я получила и продолжаю получать какой-то поток грязных анонимных угроз и оскорблений, именно за то что не поддерживаю всеобщее возмущение поступком Аркадия, за то что выпадаю из общего хора возмущений. Обычно все эти тролли и анонимы о причинах своих угроз не сообщают, а пИздят за все сразу , не уточняя) нынешний прилив говна отличается конкретикой - "упоротая тварь , сколько ты будешь защищать Бабченко, даже Пархоменко все понял а ты блядь когда поймёшь когда тебе ноги вырвут", - процитировал Муждабаев свою знакомую российскую журналистку.
"Вот в таком все духе. Исходя из этого я делаю вывод, что общественным либеральным мнением умело манипулируют и именно такой реакции - всеобщего осуждения и возмущения - они и добивались. Похоже что здесь тоже своя "спецоперация", - резюмировал главред телеканала АТR.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
Як і справою Савченко-Рубана. Досить лише уявити що терористи шмаляють кілька кілька десятків мін по колоні міхомайданівців 18.03.- тут уже можна було б кричати що кривавий барига перевершив Януковича і розстрілює мирних протестуючих з мінометів.
Звісно ж, народ повстав би, і на- якраз на свої вибори Ху...ло отримує Україну на блюдечку.
Останнім часом Кремлю не щастить...
Если так, то можешь уже не писать ничего -ты в клетке и цена твоего слова 0.....
Главное, методично их макать в свое же гавно, как в случае с MH17.
П.С - "перамога" не вдалася - і наступного тижня , жодне провладне ЗМІ про це не згадає .
https://www.nytimes.com/2018/06/01/world/europe/ukraine-arkady-babchenko.html
Neil MacFarquhar@NeilMacFarquhar
NY Times Moscow bureau chief.