 В России делают все, чтобы заретушировать свой провал и обесценить данные о системе массового террора за рубежом, - Муждабаев о деле Бабченко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об это на своей странице в Facebook написал заместитель главреда телеканала АТR Айдер Муждабаев.

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"А вот это, на мой взгляд, — самое сейчас интересное. То, на что в самом деле стоит обращать внимание аналитикам, в т.ч. западным, если их головы не забиты ватой/опилками. Прочитайте (ниже и в скриншоте). Это написала мне в личку знакомая российская журналистка из числа тех, кого принято считать либеральными. Но, в отличие от многих, кто вольно или невольно выключились в травлю Аркадий Бабченко, Украины и продвигают в РФ и на Запад идею о том, то "всё — фейк", сохранила достоинство и разум. Для меня очевидно: эта идея взята на вооружение РФ-пропагандой как компенсация провала убийства Аркадия и для профилактики последующих разоблачений. Видно, что они нервничают, задействуют сейчас и СМИ, и ручных/недалеких "либералов", и систему кремлёвских ботов для создания общего шума "фейк, фейк!". Они делают всё, чтобы заретушировать свой провал и заранее обесценить данные, которые ещё появятся по их системе массового террора за рубежом, в первую очередь в Украине.

"Айдер, я не хочу об этом писать публично, но нетмогу не поделиться своим наблюдением. Дело в том что за последние дни я получила и продолжаю получать какой-то поток грязных анонимных угроз и оскорблений, именно за то что не поддерживаю всеобщее возмущение поступком Аркадия, за то что выпадаю из общего хора возмущений. Обычно все эти тролли и анонимы о причинах своих угроз не сообщают, а пИздят за все сразу , не уточняя) нынешний прилив говна отличается конкретикой - "упоротая тварь , сколько ты будешь защищать Бабченко, даже Пархоменко все понял а ты блядь когда поймёшь когда тебе ноги вырвут", - процитировал Муждабаев свою знакомую российскую журналистку.

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"Вот в таком все духе. Исходя из этого я делаю вывод, что общественным либеральным мнением умело манипулируют и именно такой реакции - всеобщего осуждения и возмущения - они и добивались. Похоже что здесь тоже своя "спецоперация", - резюмировал главред телеканала АТR.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.