 Военные учения НАТО Sabre Strike начались в странах Балтии и Польше

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Ежегодные маневры пройдут с 3 по 15 июня. Польша заявила, что рассматривает предложение о размещении постоянного контингента войск США, как это сделали Германия и Италия после Второй мировой войны.

Соединенные Штаты возглавляют многонациональную боевую группировку НАТО в Польше, а союзники – Германия, Великобритания и Канада осуществляют руководство тремя другими группировками в Балтийских государствах – Эстонии, Латвии и Литве, где пройдут маневры Sabre Strike.

"Долгосрочные совместные учения под командованием Сухопутных войск США в Европе необходимы для повышения боеготовности и взаимодействия между союзниками и региональными партнерами", – говорится в заявлении командования Сухопутных войск США в Европе.

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В нем также отмечается, что маневры под руководством США "продемонстрируют решимость и способность НАТО действовать подобающим образом в ответ на любую агрессию".

В "Информационном документе" Министерства обороны Польши, представленном информационным агентствам, отмечается, что Варшава готова потратить от 1,5 до 2 миллиардов долларов, чтобы покрыть расходы на постоянное базирование танковой части США в Польше.