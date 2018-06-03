 Военные учения НАТО Sabre Strike начались в странах Балтии и Польше

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Ежегодные маневры пройдут с 3 по 15 июня. Польша заявила, что рассматривает предложение о размещении постоянного контингента войск США, как это сделали Германия и Италия после Второй мировой войны.
Соединенные Штаты возглавляют многонациональную боевую группировку НАТО в Польше, а союзники – Германия, Великобритания и Канада осуществляют руководство тремя другими группировками в Балтийских государствах – Эстонии, Латвии и Литве, где пройдут маневры Sabre Strike.
"Долгосрочные совместные учения под командованием Сухопутных войск США в Европе необходимы для повышения боеготовности и взаимодействия между союзниками и региональными партнерами", – говорится в заявлении командования Сухопутных войск США в Европе.
В нем также отмечается, что маневры под руководством США "продемонстрируют решимость и способность НАТО действовать подобающим образом в ответ на любую агрессию".
В "Информационном документе" Министерства обороны Польши, представленном информационным агентствам, отмечается, что Варшава готова потратить от 1,5 до 2 миллиардов долларов, чтобы покрыть расходы на постоянное базирование танковой части США в Польше.
русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" М.Е.Салтыков-Щедрин.
мітингарів
Так они и так в сайберии бунтуют? Ну тогда всех за полярный круг к белым медведям и пингвинам.
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сябры тоже участвуют..
***
Вдоль развороченных дорог
И разоренных сел
Мы шли по звездам на восток, -
Товарища я вел.
Он отставал, он кровь терял,
Он пулю нес в груди
И всю дорогу повторял:
- Ты брось меня. Иди...
Наверно, если б ранен был
И шел в степи чужой,
Я точно так бы говорил
И не кривил душой.
А если б он тащил меня,
Товарища-бойца,
Он точно так же, как и я,
Тащил бы до конца...
Мы шли кустами, шли стерней:
В канавке где-нибудь
Ловили воду пятерней,
Чтоб горло обмануть,
О пище что же говорить, -
Не главная беда.
Но как хотелось нам курить!
Курить - как никогда...
Быть может, кто-нибудь иной
Расскажет лучше нас,
Как горько по земле родной
Идти, в ночи таясь!!!!
Мы пробирались по кустам,
Брели, ползли кой-как.
И дождь нас в поле не застал,
И не заметил враг.
И рану тяжкую в груди
Осилил спутник мой.
И все, что было позади,
Занесено тоской.
Как хочется... по всем местам
Печального пути,
В обратный путь, что выпал нам
С дивизией б пройти.
**
75 лет стихотворению! а мороз по коже!
1943 год. А. Твардовский (отрывок из "Баллада о Товарище")