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Все про:НАТО (5835) Польша (4363) Балтия (199) учения (1752)

 Военные учения НАТО Sabre Strike начались в странах Балтии и Польше

В Польше и странах Балтии 3 июня стартуют военные учения НАТО Saber Strike-18, в которых примут участие более 18 000 военнослужащих из 19 стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Ежегодные маневры пройдут с 3 по 15 июня. Польша заявила, что рассматривает предложение о размещении постоянного контингента войск США, как это сделали Германия и Италия после Второй мировой войны.

Соединенные Штаты возглавляют многонациональную боевую группировку НАТО в Польше, а союзники – Германия, Великобритания и Канада осуществляют руководство тремя другими группировками в Балтийских государствах – Эстонии, Латвии и Литве, где пройдут маневры Sabre Strike.

"Долгосрочные совместные учения под командованием Сухопутных войск США в Европе необходимы для повышения боеготовности и взаимодействия между союзниками и региональными партнерами", – говорится в заявлении командования Сухопутных войск США в Европе.

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В нем также отмечается, что маневры под руководством США "продемонстрируют решимость и способность НАТО действовать подобающим образом в ответ на любую агрессию".

В "Информационном документе" Министерства обороны Польши, представленном информационным агентствам, отмечается, что Варшава готова потратить от 1,5 до 2 миллиардов долларов, чтобы покрыть расходы на постоянное базирование танковой части США в Польше.

Источник: https://censor.net.ua/n3069471
 
   
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"Любят
русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" М.Е.Салтыков-Щедрин.
Военные учения НАТО Sabre Strike начались в странах Балтии и Польше - Цензор.НЕТ 1224
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так эти страшные бунтавщики не только бунтовали, но и выдвинули требования к солнцеликому, чтоб тот помогал, это уже не только бунт а почти полный метежь, как бы в столицу не двинулись
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встали на коліна, щоб омон нічого зайвого не подумав і не виїхав на автозаках відловлювати
мітингарів
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да за такое в железа и в сайберию, на вечное поселение.
Так они и так в сайберии бунтуют? Ну тогда всех за полярный круг к белым медведям и пингвинам.
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лучше так - часть одного бунтавщика в Северный полюс к белым медведям и оставшуися часть в Южный полюс к пингвинам
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Апять путен фсех переіграл... єта поста многохадовочка...
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Страны Балтии и Польши ?? Пора скинуть завесу!!!! Бала Ата(Дите Отца пер с од(аз)эри ) -Отсюда Афина БАЛА АТА и Бала Уша( Дите Сознания,чуств,т.е.саятой дух) поэтому ст.Варшава. Если идти с древними именами,то это всегда помощь от Всевышнего.Готовиться нами карта всего Др.Кавказа.Инд и Нил имеют один исток г.оворил Бируни и Джихаз (12 век), но "кремлевский" Масуди( от него всякие хазарии) назвал их и Македонского Искандера дураками и незнайками .Все надо возвращать к началу жизни.
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Trudno poniat a ciom vy no znaju tviordo te goda nasy pobyli ordu bez problem Olgirdovic po ruski eto zdelal sravnial ix zemlioj
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С Ордой тоже всех обманули.Из Монголии никто никуда не шел все вранье.Скажу что такое Орда -не поймете.Это третий Торговый ряд у Кремля в Москве,он же ТРОЯ -этот ряд снесли чтоб все остались в неведении.Все проблемы в том,ЧТО АНГЛИЧАНЕ СПЕРЛИ ГРИНВИЧ(Нулев.м) С КАВКАЗА. Там же главная парралель ( все слова од(аз)эрские) А они начало всех книг и религий.Норвежцы уже давно признали Один с Кавказа.с Од(Аз)эрбэйджана.
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наткнулся на этот стих и... сердце ёкнуло... представил почему-то.... Иловайск...
***
Вдоль развороченных дорог
И разоренных сел
Мы шли по звездам на восток, -
Товарища я вел.
Он отставал, он кровь терял,
Он пулю нес в груди
И всю дорогу повторял:
- Ты брось меня. Иди...
Наверно, если б ранен был
И шел в степи чужой,
Я точно так бы говорил
И не кривил душой.
А если б он тащил меня,
Товарища-бойца,
Он точно так же, как и я,
Тащил бы до конца...
Мы шли кустами, шли стерней:
В канавке где-нибудь
Ловили воду пятерней,
Чтоб горло обмануть,
О пище что же говорить, -
Не главная беда.
Но как хотелось нам курить!
Курить - как никогда...
Быть может, кто-нибудь иной

Расскажет лучше нас,
Как горько по земле родной
Идти, в ночи таясь!!!!
Мы пробирались по кустам,
Брели, ползли кой-как.
И дождь нас в поле не застал,
И не заметил враг.
И рану тяжкую в груди
Осилил спутник мой.
И все, что было позади,
Занесено тоской.
Как хочется... по всем местам
Печального пути,
В обратный путь, что выпал нам
С дивизией б пройти.

**
75 лет стихотворению! а мороз по коже!

1943 год. А. Твардовский (отрывок из "Баллада о Товарище")
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВоенные учения НАТО Sabre Strike начались в странах Балтии и Польше
 
 
 
 
 
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