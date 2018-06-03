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Все про:квартира (380) пропаганда (1966) государственная измена (214) Вышинский (37)

 В квартиру Вышинского в Киеве проникли неизвестные, пропали некоторые вещи, - адвокат Доманский

В квартиру главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене и в настоящее время находящегося под арестом, в воскресенье проникли неизвестные, в результате чего из нее пропали некоторые вещи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В воскресенье в квартиру было совершено незаконное проникновение. Мебель и вещи в квартире перевернуты и разбросаны. Пропало несколько вещей, но какие именно – пока точно неизвестно", - сказал в комментарии агентству его адвокат Андрей Доманский.

Адвокат отметил, что в настоящее время полиция документирует факт происшествия и проводит необходимые оперативные мероприятия.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест К.Вышинского. 1 июня суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

Ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется К.Вышинскому, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает. Но адвокат заявил, что защита будет обжаловать избранную меру пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3069469
 
 
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Его обоссанные трусы искали, что подтвердить наличие биоматериала присущего россиянину?
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Невже колорадські лЄнточкі сКиздили? В квартиру Вышинского в Киеве проникли неизвестные, пропали некоторые вещи, - адвокат Доманский - Цензор.НЕТ 2458
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от шо новітні технології в Україні - воно в Херсонському сізо, а спостерігає за речами! В квартиру Вышинского в Киеве проникли неизвестные, пропали некоторые вещи, - адвокат Доманский - Цензор.НЕТ 3219
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бля, пропала медаль "за асвабаждєніє крисма" і русіш паспорт....оце біда В квартиру Вышинского в Киеве проникли неизвестные, пропали некоторые вещи, - адвокат Доманский - Цензор.НЕТ 7726
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"Три магнитофона, три кинокамеры заграничных. три портстигара отечественных. куртка замшевая... три куртки"
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нас не берут в ЕС из за наших вождей по этому пока нам европейские ценности и зарплаты не светят предлагаю развлечся и имущество таких маразей как этот хер вообще объявлять ничейным, а адвокатов кто такую мразь защишает объявлять вне закона
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та не ...русешвайнов не берут изза быдлячего поведения...обьявления о том ,что не берут развешаны по всем европейским приличным отелям
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Уже раз такое было... В 1917-м... Называлось - "Грабь награбленное...". Чем кончилось? Вы или глупы, как пробка, и Вас ничему не научила история последнего века, или Вы - типичный "внутриМКАДовский" провокатор...
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а сейчас нас не грабят? историк уважаемый? или я должен смотреть как всякие рабиновичи бойки и отморозки хорошо жили? чувак забудь 1917 год, я настолько глуп что усвоил один урок если намечается революция гривна вырастет в 2 раза, еще я выучил урок что эти революции это революции миллионеров против миллиардеров, что касается истории за 25 лет менялись династии, Третий Рейх вознесся и пал за 13 лет, только Украина 25 лет вырастила мощное коррупционное болото, провокатор я московский наверное
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Я не "чувак"... Я "человек" и "гражданин"... А "чуваки" в подворотне пиво сосут и "шмаль" в "косяк" забивают... Вам туда - они Вам ближе по духу...
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Украли самое святое! Сборник речей путена! С дарственной надписью!
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може там еще какой ордынский орден завалялся? В квартиру Вышинского в Киеве проникли неизвестные, пропали некоторые вещи, - адвокат Доманский - Цензор.НЕТ 8540а гэбня улики ликвидирует?
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Знову кацапня падсуєтілась...воні то зараз на кацапських каналах буде...Та і чорт з ними...
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На паРаша24 сообщили на два часа раньше Цензора.
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на парашаТВ, взагалі вели онлайн трансляцію грабежу квартири )))
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Подельники , которые пока на свободе заметают следы .
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со слов моей знакомой . жизненное наблюдение : криминализация страны с Востока на Запад

если оставить квартиру без присмотра в Луганской области то обнесут в первую же ночь . максимум в ближайшие пару дней . при чем свои же соседи

если оставить квартиру без присмотра в Полтаве то рано или поздно обнесут . наверно . через пол года или год

если оставить дом без присмотра в Ивано-Франковской области то ни кто не тронет . мало того соседи еще и присматривать будут
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"Пропало несколько вещей, но какие именно - пока точно неизвестно"
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То, что СБУ не обнаружила, т.к. рассказала - что обнаружила...
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Капець! Будьоновку спьорлі! На святоє посягнули ці кляті біндеровцы!захєрова, на выход з ковырялочкой, плиз!
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пропалааааа, ППРЕЕЕЛЕЕЕЕЕСССТЬЬЬ ПРРРРРОПАЛЛАААА
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Вышинскому нада стать на колени и записать видеообращение : "путен, памаги"
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фсб зачищала тайники?
а сиденья стульев вспороть забыли!
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Дивно... А чому немає жодного комента про те що барижна влада вже нічим не гребує в справі знищення журналістів? До квартири Вишинського в Києві проникли невідомі, пропали деякі речі, - адвокат Доманський - Цензор.НЕТ 7287
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томас, а шо вышинский разве журналистом был? я думал он путлеровская подстилка и рашистский шпион ! а ты его в журналисты записал..... вот какие дела .... а ты сам томас не казачок ли из мацквы засланный?
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Ну так всі м же відомо що влада судить Патріотів.
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Да, не повезло Вышинскому. Сейчас бы был 48-м и ходил и в героях, и под охраной.
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Медаль за присоединение Крымса, она ему дорога как память о хутине...
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В квартиру Вышинского в Киеве проникли неизвестные, пропали некоторые вещи, - адвокат Доманский
Наверно это были биндеровцы - они цинично похитили скрепные вещи из мацквабада !!! До квартири Вишинського в Києві проникли невідомі, пропали деякі речі, - адвокат Доманський - Цензор.НЕТ 6902
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ квартиру Вышинского в Киеве проникли неизвестные, пропали некоторые вещи, - адвокат Доманский
 
 
 
 
 
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