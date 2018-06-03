 В квартиру Вышинского в Киеве проникли неизвестные, пропали некоторые вещи, - адвокат Доманский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В воскресенье в квартиру было совершено незаконное проникновение. Мебель и вещи в квартире перевернуты и разбросаны. Пропало несколько вещей, но какие именно – пока точно неизвестно", - сказал в комментарии агентству его адвокат Андрей Доманский.
Адвокат отметил, что в настоящее время полиция документирует факт происшествия и проводит необходимые оперативные мероприятия.
Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.
Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест К.Вышинского. 1 июня суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.
Ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется К.Вышинскому, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает. Но адвокат заявил, что защита будет обжаловать избранную меру пресечения.
если оставить квартиру без присмотра в Луганской области то обнесут в первую же ночь . максимум в ближайшие пару дней . при чем свои же соседи
если оставить квартиру без присмотра в Полтаве то рано или поздно обнесут . наверно . через пол года или год
если оставить дом без присмотра в Ивано-Франковской области то ни кто не тронет . мало того соседи еще и присматривать будут
а сиденья стульев вспороть забыли!
Наверно это были биндеровцы - они цинично похитили скрепные вещи из мацквабада !!!