 В квартиру Вышинского в Киеве проникли неизвестные, пропали некоторые вещи, - адвокат Доманский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В воскресенье в квартиру было совершено незаконное проникновение. Мебель и вещи в квартире перевернуты и разбросаны. Пропало несколько вещей, но какие именно – пока точно неизвестно", - сказал в комментарии агентству его адвокат Андрей Доманский.

Адвокат отметил, что в настоящее время полиция документирует факт происшествия и проводит необходимые оперативные мероприятия.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест К.Вышинского. 1 июня суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

Ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется К.Вышинскому, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает. Но адвокат заявил, что защита будет обжаловать избранную меру пресечения.