 ООН призывает правительство Украины расследовать и публично осудить все нападения на меньшинства, - Фрейзер

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт представительства ООН в Украине, в прошлом месяце были сожжены три поселения ромов (на западе Украины, во Львове и Тернополе, и в Киеве).

"Поджоги привели к насильственному выселению общин ромов. Национальная полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства (в одном случае - с применением огнестрельного оружия). В отдельном инциденте, 24 мая, избили адвоката ромов, угрожая ему смертью. Он представляет интересы жертв нападения на поселение в 2017 году, когда один рома был убит, а многие другие - избиты. До этого времени никого не было привлечено к ответственности за это убийство и насилие", - указывают в представительстве и призывают правительство Украины продолжать отслеживать действия, "совершенные некоторыми радикальными элементами, которые нарушают основополагающие права меньшинств, закрепленные в ратифицированных Украиной международных договорах о правах человека".

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"В некоторых случаях радикальные элементы взяли на себя ответственность за недавние нападения и запугивания ромов, членов ЛГБТ-сообщества и лиц, выступающих за гендерное равенство, на всей территории Украины. Эти нападения, в сочетании с многочисленными сообщениями в социальных сетях, которые могут быть приравнены к языку вражды и разжиганию ненависти к ромам, ЛГБТ-сообществу и другим меньшинствам, свидетельствуют о растущей нетерпимости. Эти вопросы требуют немедленного решения для предотвращения дальнейшего распространения такого насилия в Украине", - говорится в сообщении.

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"Отсутствие ответственности за жестокие нападения на меньшинства и выселения ромов, имевших место в прошлые годы, привела к большей безнаказанности. Мы призываем правительство не проявлять ни капли толерантности к таким действиям, публично их осудить, расследовать все нападения на меньшинства, привлечь виновных к ответственности и гарантировать право на недискриминации и равенства", - сказала Фиона Фрейзер, председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Напомним, активисты С14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Киеве и сожгли их палатки. Позже в сети обнародовали видео погрома лагеря ромов: "Милиция, бл#дь?!". В итоге, полиция начала уголовное производство по факту публикации видеоролика с нападением на лагерь ромов в Киеве. Глава МВД Арсен Аваков комментируя данный инцидент заявил: "Нападать на женщин и детей, травить их слезоточивым газом, относиться к ним, как к животным - это средневековое варварство".

Вечером 22 мая радикально настроенные лица сожгли лагерь ромов, расположенный в Великогаевском лесу Тернопольской области.