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Все про:ООН (2481) цыгане (78) ЛГБТ-сообщество (181) Фрейзер Фиона (3)

 ООН призывает правительство Украины расследовать и публично осудить все нападения на меньшинства, - Фрейзер

Представительство Организации Объединенных Наций призывает власти Украины принять безотлагательные меры для защиты общин ромов, активистов ЛГБТ-сообщества и других меньшинств, подвергаются жестоким нападениям и притеснений.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт представительства ООН в Украине, в прошлом месяце были сожжены три поселения ромов (на западе Украины, во Львове и Тернополе, и в Киеве).

"Поджоги привели к насильственному выселению общин ромов. Национальная полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства (в одном случае - с применением огнестрельного оружия). В отдельном инциденте, 24 мая, избили адвоката ромов, угрожая ему смертью. Он представляет интересы жертв нападения на поселение в 2017 году, когда один рома был убит, а многие другие - избиты. До этого времени никого не было привлечено к ответственности за это убийство и насилие", - указывают в представительстве и призывают правительство Украины продолжать отслеживать действия, "совершенные некоторыми радикальными элементами, которые нарушают основополагающие права меньшинств, закрепленные в ратифицированных Украиной международных договорах о правах человека".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование погрома табора ромов на Лысой горе - на жестком контроле, - Крищенко

"В некоторых случаях радикальные элементы взяли на себя ответственность за недавние нападения и запугивания ромов, членов ЛГБТ-сообщества и лиц, выступающих за гендерное равенство, на всей территории Украины. Эти нападения, в сочетании с многочисленными сообщениями в социальных сетях, которые могут быть приравнены к языку вражды и разжиганию ненависти к ромам, ЛГБТ-сообществу и другим меньшинствам, свидетельствуют о растущей нетерпимости. Эти вопросы требуют немедленного решения для предотвращения дальнейшего распространения такого насилия в Украине", - говорится в сообщении.

Также читайте: "Мы обеспечиваем само проведение мероприятия и разъезд участников. Выделить каждому охрану не можем", - Крищенко о запланированном на июнь "Киев-прайде". (исправлено)

"Отсутствие ответственности за жестокие нападения на меньшинства и выселения ромов, имевших место в прошлые годы, привела к большей безнаказанности. Мы призываем правительство не проявлять ни капли толерантности к таким действиям, публично их осудить, расследовать все нападения на меньшинства, привлечь виновных к ответственности и гарантировать право на недискриминации и равенства", - сказала Фиона Фрейзер, председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Напомним, активисты С14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Киеве и сожгли их палатки. Позже в сети обнародовали видео погрома лагеря ромов: "Милиция, бл#дь?!". В итоге, полиция начала уголовное производство по факту публикации видеоролика с нападением на лагерь ромов в Киеве. Глава МВД Арсен Аваков комментируя данный инцидент заявил: "Нападать на женщин и детей, травить их слезоточивым газом, относиться к ним, как к животным - это средневековое варварство".

Вечером 22 мая радикально настроенные лица сожгли лагерь ромов, расположенный в Великогаевском лесу Тернопольской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3069468
 
 
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А давайте Украина наложит на это вето, ну как россия всё время поступает в ООН.
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Ну так Россия не просится в ЕС,а Украина-да,значит надо выполнять требования принимающей стороны или быть самими мобой.
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а мы наложим на оон как оно наложило на будапешт
как и гаранты)))
и ещё на кавото наложим))) ООН закликає уряд України розслідувати та публічно засудити всі напади на меншини, - Фрейзер - Цензор.НЕТ 2661
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надо им озабоченность выразить. алаверды, так сказать - от нашего стола вашему столу
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мы крайне озабочены вашей вопиющей озабоченностью )))
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Просто нема відповідної служби, яка би попередила злочини ромів і відповідно не було би на них нападів.
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Не допоможе. Єдиний метод це їх ізолювати, але серед них є нормальна меншість.
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в фильтрационные лагеря - кто не прошел - в ст ООН закликає уряд України розслідувати та публічно засудити всі напади на меншини, - Фрейзер - Цензор.НЕТ 2107 раны озабочанты)))
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ООН призывает всегда тех, кто не посылает , где посылают они нос не суют - туфтовая контора
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Слушайте, госпожа Фрейзер, у нас тут война идёт!
Вы, лучше скажите этим меньшинствам, чтобы сидели по норам и тогда на них никто нападать не будет...
И вопрос сам собой спиметься с повестки дня...
Гуд?
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по норам , без прописки , за которую украинское большинство собираются штрафовать! пусть выделят ромам остров отдельный и коштами ООН пусть их содержат...
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на окремому острові вони не виживуть ООН призывает правительство Украины расследовать и публично осудить все нападения на меньшинства, - Фрейзер - Цензор.НЕТ 5846 немає що вкрасти ,нема кому продати наркоту і нівкого просити милостиню це буде геноцид
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Мадагаскар, например... Ну, или Новую Землю...
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Израиль солидарен с Олегом Сенцовым

Первого июня митинг солидарности с политзаключенным российского ГУЛАГа Олегом Сенцовым в Тель-Авиве в рамках всемирной акции #SaveOlegSentsov #FreeSentsov.
Как сообщает журналист и блогер Алексей С. Жерезнов-Авни в сети Facebook, в мероприятии приняли участие израильтяне, репатриировавшиеся из Украины, России, Прибалтики, Беларуси и других стран бывшего СССР.
В акции участвовали посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко и работники посольства, а также туристы из Украины.
«Для нас важно заявить, что по всему миру, в том числе в Израиле, внимательно следят за преступлениями Кремля, и мы будем добиваться освобождения каждого заключенного путинского режима», - цитирует заявление одного из организаторов акции украинская редакция Радио Свобода.
Как информировал Курсор, вечером 26 октября минувшего года в Тель-Авиве русскоязычных журналистов ознакомили с новым фильмом, который посвящен судьбе современной жертве кремлевских политических репрессий - украинском режиссере Олеге Сенцове.
Одна из ключевых фраз, высказанных в фильме Аскольда Курова «Процесс», гласит, что правящему в Москве режиму нужны систематические «посадки» знаковых личностей в сфере бизнеса и искусства.
Таким путем, опробованном еще в сталинские времена, правящему клану легче удержаться у власти, кроме того, гражданам страны объясняют, что именно «враги народа» и «расхитители народного бюджета» виновны во всех бедах в очередной период «временных трудностей».
Как сообщает портал Грани, в субботу, 2 июня, по всему миру также прошли акции в поддержку Олега Сенцова. Он голодает 20-й день, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.
В преддверии чемпионата мира по футболу участники акций показывают символические красные карточки путинскому режиму.
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Израиль солидарен -это преувеличение. Но что сотня-другая израильтян ослушались друга Путина Нетаньяху и вышли на митинг -может быть.
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Ваші євреї із росії теж є зіпсованим матеріалом. Не допускайте їх до людей.
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А "корєнниє" приймали участь? Чи, як завжди?
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Так я і знала...
Європейців турбує не війна на нашій території, не смерть дітей, а ображені геї. ООН призывает правительство Украины расследовать и публично осудить все нападения на меньшинства, - Фрейзер - Цензор.НЕТ 531
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-- а лесбиянки Вас не интересуют? -- и чем они хуже геев...*)
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-- на Майдане, евреи дольше всех речуги толкали со сцены... -- и нихто на них не напал...

...чы, евреи в Украине уже не меньшинства?
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Но они у власти, не только в Украине.
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--хм -- значит в Украине не те евреи, где везде... -- везде ж нормально...*)
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https://youtu.be/W5t8IYpywB0
Пропоную переглянути відео про євреїв в Україні
дивитись з 13 хв., кому не терпиться переглядати повністю відео.
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...можно ещё вот это кино посмотреть -- запрещённое в СССР -- бо тут все честно!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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Колись (у 70-ті) нас застеріг начальник-єврей щоби не розповідали у присутності сторонніх анекдоти про чукчів та інші нацменшини. Ми спитали "а про євреїв можна?" Шеф (людина без комплексів) відповів: "Хіба я щось казав про нацбольшинства?
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От, если Тараса Бульбу Гоголя, без совковых купюр читать -- там всё ясно! -- в Запорожской Сечи дело происходит, если шо... Там евреи уважаемые люди -- без них козаки в поход не ходили... -- бо с голоду и трезвые -- сдохли бы... *)
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...та и козаки, сыно и отцеубийством не брезговали...
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Ну за ЛГБТ-ще таке собі.Хто там з ким і як отримує задоволення-це особиста їх справа,проте паради та всілякі ходи,як на мене-це зайве.Але ще так-сяк,особисто я з існуванням цих проявів примиритися можу,принаймні ходити і дивитися на них мене ніхто не примушує.
Але циганву хай євротолерасти забирають собі,і там з нею граються.
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коли румунські цигани встали табором в Парижі, з ними ніхто не цацкався - силою заставили залишити територію міста.....то, чому ми маємо толерантно відноситися до цієї антисанітарії і злочинності, яку вони навколо розводять.... насруть в одному иісці і кочують в інше
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Вообще-то, эта статья - "сказка"
Получается, что, то ли в ЛГБТ - одни Ромы, то ли Ромы состоят только из геев ООН призывает правительство Украины расследовать и публично осудить все нападения на меньшинства, - Фрейзер - Цензор.НЕТ 7830
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на жаль, так просто вирішити 2 проблеми за раз не вийде
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"Меншинства" кажете? На думку "правозахисниці" їх мабуть не можна ані затримувати, ані судити, ані штрафувати? Затримані кацапи з російськими військовими квитками теж є "меншинами"?
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давайте ещё пару миллионов арабов привезите, ...расы..народ воюет, власть крадёт и предаёт, а псевдолибералам всё неймётся..твари..
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Фиона Фрейзер в доле у Хуйла-это известно разведке,потому так и пыжится,денежку ведь нужно отрабатывать...Йёбикам всяким позор и неуважение!
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Хочу, щоб привезли арабів із Катеру, Дубаї, СА... і вони сказали, що Україна краще за них живе😊
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Арабы интуитивно говорят украинцам-с вашей плодородной землёй и климатом вы давно должны жить как в Раю,но кто то Вам ставит палки в колёса,подумайте кто???
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А что же они, эти арабы, прожив на территории Ближнего Востока больше полутора тысяч лет, до 1947 года не превратили СВОЮ землю в РАЙ?!!! Вместо этого они продали её, "за копейки", евреям, а когда те начали создавать там подобие РАЯ, схватились за оружие и стали кричать, что это их земля...
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ООн , конечно серьезная организация, но туфтовая. Она успешно занимается гуманитарной помощью, борется с голодом, болезнями, нищетой. Но она не должна, как россия например, вмешиваться во внутренние дела других стран. Сами как то разберемся и с ромами и с голубыми и с зелеными. Вот войну выиграем, делать нам будет нечего , так сразу и займемся.
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это что призыв к защите прав депутатов ? - ведь их у нас очень мало.
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та ладно, кого там ромы и лгбт интересуют, главное чтобы прикрыть самые ценные меньшинства))) которые творят гнусный беспредел и уже чувствуют. что скоро возможна ответочка
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Для ООН важливіша купка гомосєків аніж мільйони людей на окупованій території України.
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судя по количеству правоохранителей на парадах "нетрадиционных активистов", последних защищают на порядок лучше, нежели обычных, ничем не выделяющихся граждан...
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Нашему правительству нужно осудить и выразить глубокую обеспокоенность. ООН закликає уряд України розслідувати та публічно засудити всі напади на меншини, - Фрейзер - Цензор.НЕТ 1935
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аха и ЯО вернуть - ибо оон и гаранты - несостоятельны
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Ця баба захищає цих самих,... як там вони: геї, голубі, підори... ой, ще роми сюди попали.
На їхне занепокоєння, ми можем заявити, що ми всі також занепокоєні,
що всяка зараза лізе в нашу культуру і суспільство.
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Наше руководство просто от мвф зависит,и тому и плашет так,кто за музыку платит
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Обратите внимание,как Фиона Фрейзер прячет свои руки,а это говорит, о нечистоплотности помыслов и желании обещанных грязных денег!
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Значит нацменьшинства надо защищать, остальные сами пусть отбиваются?
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точно так
титульную нацию можно не беречь)))
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Я извиняюсь, а когда начнут защищать "большинства"? Ну, например, чтобы мой внук не видел агрессивных ЛГБТшников на параде, не видел цыганских "таборов", превращающих городские парки в "гадюшники", навязчивой, кричащей рекламы и вывесок на "негосударственном" (русском) языке?
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Ніхто уперто не бачить, що найбільшою ксенофобією в Україні є саме українофобія.
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Здулась твоя ООН,ще чотири роки назад.Нікому нецікаві ваші заяви,вимоги та постанови.Вони пусті,безвідповідальні і безпорадні.Ідіть на.уй разом з ромами та лґбт і різними меншинами.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияООН призывает правительство Украины расследовать и публично осудить все нападения на меньшинства, - Фрейзер
 
 
 
 
 
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