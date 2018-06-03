 ООН призывает правительство Украины расследовать и публично осудить все нападения на меньшинства, - Фрейзер

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт представительства ООН в Украине, в прошлом месяце были сожжены три поселения ромов (на западе Украины, во Львове и Тернополе, и в Киеве).
"Поджоги привели к насильственному выселению общин ромов. Национальная полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства (в одном случае - с применением огнестрельного оружия). В отдельном инциденте, 24 мая, избили адвоката ромов, угрожая ему смертью. Он представляет интересы жертв нападения на поселение в 2017 году, когда один рома был убит, а многие другие - избиты. До этого времени никого не было привлечено к ответственности за это убийство и насилие", - указывают в представительстве и призывают правительство Украины продолжать отслеживать действия, "совершенные некоторыми радикальными элементами, которые нарушают основополагающие права меньшинств, закрепленные в ратифицированных Украиной международных договорах о правах человека".
"В некоторых случаях радикальные элементы взяли на себя ответственность за недавние нападения и запугивания ромов, членов ЛГБТ-сообщества и лиц, выступающих за гендерное равенство, на всей территории Украины. Эти нападения, в сочетании с многочисленными сообщениями в социальных сетях, которые могут быть приравнены к языку вражды и разжиганию ненависти к ромам, ЛГБТ-сообществу и другим меньшинствам, свидетельствуют о растущей нетерпимости. Эти вопросы требуют немедленного решения для предотвращения дальнейшего распространения такого насилия в Украине", - говорится в сообщении.
"Отсутствие ответственности за жестокие нападения на меньшинства и выселения ромов, имевших место в прошлые годы, привела к большей безнаказанности. Мы призываем правительство не проявлять ни капли толерантности к таким действиям, публично их осудить, расследовать все нападения на меньшинства, привлечь виновных к ответственности и гарантировать право на недискриминации и равенства", - сказала Фиона Фрейзер, председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
Напомним, активисты С14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Киеве и сожгли их палатки. Позже в сети обнародовали видео погрома лагеря ромов: "Милиция, бл#дь?!". В итоге, полиция начала уголовное производство по факту публикации видеоролика с нападением на лагерь ромов в Киеве. Глава МВД Арсен Аваков комментируя данный инцидент заявил: "Нападать на женщин и детей, травить их слезоточивым газом, относиться к ним, как к животным - это средневековое варварство".
Вечером 22 мая радикально настроенные лица сожгли лагерь ромов, расположенный в Великогаевском лесу Тернопольской области.
как и гаранты)))
и ещё на кавото наложим)))
Вы, лучше скажите этим меньшинствам, чтобы сидели по норам и тогда на них никто нападать не будет...
И вопрос сам собой спиметься с повестки дня...
Гуд?
Первого июня митинг солидарности с политзаключенным российского ГУЛАГа Олегом Сенцовым в Тель-Авиве в рамках всемирной акции #SaveOlegSentsov #FreeSentsov.
Как сообщает журналист и блогер Алексей С. Жерезнов-Авни в сети Facebook, в мероприятии приняли участие израильтяне, репатриировавшиеся из Украины, России, Прибалтики, Беларуси и других стран бывшего СССР.
В акции участвовали посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко и работники посольства, а также туристы из Украины.
«Для нас важно заявить, что по всему миру, в том числе в Израиле, внимательно следят за преступлениями Кремля, и мы будем добиваться освобождения каждого заключенного путинского режима», - цитирует заявление одного из организаторов акции украинская редакция Радио Свобода.
Как информировал Курсор, вечером 26 октября минувшего года в Тель-Авиве русскоязычных журналистов ознакомили с новым фильмом, который посвящен судьбе современной жертве кремлевских политических репрессий - украинском режиссере Олеге Сенцове.
Одна из ключевых фраз, высказанных в фильме Аскольда Курова «Процесс», гласит, что правящему в Москве режиму нужны систематические «посадки» знаковых личностей в сфере бизнеса и искусства.
Таким путем, опробованном еще в сталинские времена, правящему клану легче удержаться у власти, кроме того, гражданам страны объясняют, что именно «враги народа» и «расхитители народного бюджета» виновны во всех бедах в очередной период «временных трудностей».
Как сообщает портал Грани, в субботу, 2 июня, по всему миру также прошли акции в поддержку Олега Сенцова. Он голодает 20-й день, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.
В преддверии чемпионата мира по футболу участники акций показывают символические красные карточки путинскому режиму.
Європейців турбує не війна на нашій території, не смерть дітей, а ображені геї.
...чы, евреи в Украине уже не меньшинства?
Пропоную переглянути відео про євреїв в Україні
дивитись з 13 хв., кому не терпиться переглядати повністю відео.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
Але циганву хай євротолерасти забирають собі,і там з нею граються.
Получается, что, то ли в ЛГБТ - одни Ромы, то ли Ромы состоят только из геев
На їхне занепокоєння, ми можем заявити, що ми всі також занепокоєні,
що всяка зараза лізе в нашу культуру і суспільство.
титульную нацию можно не беречь)))