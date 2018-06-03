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 Боевые действия с начала суток продолжаются преимущественно на донецком направлении, потерь нет, - ООС

По состоянию на 18:00 3 июня, согласно сводке штаба Операции Объединенных сил (ООС), враг проявлял себя вблизи Тарамчука, Марьинки, Широкино и Крымского.

В пресс-службе ООС констатируют, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает Цензор.НЕТ.

"Противник продолжает осуществлять обстрелы наших позиций из стрелкового оружия. Боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении. Враг проявлял себя вблизи Тарамчука, Марьинки и Широкино в Донецкой области, а также Крымского на Луганщине. В текущие сутки потерь нет. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Боевые действия с начала суток продолжаются преимущественно на донецком направлении, потерь нет, - ООС 01

Напомним, в минувшие сутки, 2 июня, враг 28 раз нарушал перемирие, ранены трое украинских военнослужащих. В то же время, уничтожены три оккупанта.

Источник: https://censor.net.ua/n3069466
 
 
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Уже даже не говорят о колличестве обстрелов. Бойня пошла？
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нет. это очередное соево пальмовое безальтернативное мыролюбное перемирие.
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а по другому никак, только открытие школьных туалетов и отремонтированных дорог ведущих к винницкой синагоге.
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Свежая хорошая новость.

У ДНР большие потери. Погиб террорист с красивой украинской фамилией
http://real-vin.com/u-dnr-bolshie-poteri-pogib-terrorist-s-krasivoj-ukrainskoj-familiej
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вретивывсе. это рузький дамбасский херой наварос.
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Еврей поддерживает жида, это нормально. Боевые действия с начала суток продолжаются преимущественно на донецком направлении, потерь нет, - ООС - Цензор.НЕТ 319
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-- думаю -- наши щупают!

...старушка должна перед смертью вспотеть...
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орки спокойно бродят по Цензору, льют грязь, а администраторы отдыхают. И так на каждом анонсе....
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Не нервничайте. Они отыгрываются за операцию СБУ. Пусть пузырятся
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так звони в палицию. Ты же знаешь о том, что готовится преступление, или для тебя это не преступление？
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скажи, а юля если станет президентом как быстро войну закончит?
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если станет, тогда и посмотрим. За тыжни уже ж увидили, или ты слеп？
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та не. что значит "посмотрим"? я хочу сейчас знать. твое мнение. это сложно?
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не знаю. я еще не решил за кого буду голосовать

ну ладно - про войну ты не знаешь. а с тарифами как думаешь? снизит? а зарплаты? поднимет?
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тарифы и зарплаты..это если ахметова посадит на санкции..
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тебя не устраивают установленные пэтей тарифы и зарплаты. Сотри пост, палишься конкрентно. Пэтя установил самые классные тарифы и зп. Слава пэтьке！
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ты тупой? я тебя спрашиваю - что юля будет обещать таким идиотам как ты чтобы выиграть выборы? не доходит? ты же на передовой ее борьбы с барыгами - а не знаешь основ ее программы. или ты ей веришь слепо?
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гидроцефал, я тебе пояснил, что тарифы и зп пэти меня устраивают, и если юлька их будет снижать, то буду требовать возврата пэтьки на пост преза！
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так тебя тарифы пети устраивают? а что не устраивает?
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главное..чтоб рабинович или новинский не стал президентом..в таком случае война закончится сразу после инаугурации..
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Рівно за стільки часу, скільки знадобиться долетіти до Москви і поставити кілька підписів.
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Просто дописувач може відверто агітувати за Кремль- головне щоб він справно поливав брудом Порошенка.
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Я би і поставила лайк, але це було би несправедливо.
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Ничего они не отдыхают. Такая здесь политика. Лично убедился, причем давно.
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Втрат немає, але бої йдуть..
Нехай Господь береже наших воїнів.
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Ребята, сравняйте с землей этот фашистский гадючник "Парад" пленных в Донецке никто не забыл? - Нет людей подлее, чем эти фашисты …

https://www.youtube.com/watch?v=4KqYd4f0xK4
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пенсии, пособия, бесплатная электрика и газ..за наш счёт..слава гаранту олигархата и коллаборации..
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То пляндруй в прАцветающую ДЬІНЬІРУ, чого ти тут сидиш?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевые действия с начала суток продолжаются преимущественно на донецком направлении, потерь нет, - ООС
 
 
 
 
 
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