 Боевые действия с начала суток продолжаются преимущественно на донецком направлении, потерь нет, - ООС

В пресс-службе ООС констатируют, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает Цензор.НЕТ.

"Противник продолжает осуществлять обстрелы наших позиций из стрелкового оружия. Боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении. Враг проявлял себя вблизи Тарамчука, Марьинки и Широкино в Донецкой области, а также Крымского на Луганщине. В текущие сутки потерь нет. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, в минувшие сутки, 2 июня, враг 28 раз нарушал перемирие, ранены трое украинских военнослужащих. В то же время, уничтожены три оккупанта.