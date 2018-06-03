 Минздрав требует от России допустить врачей к украинским политзаключенным, - Супрун. ДОКУМЕНТ

Об этом в Твиттере сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. передает Цензор.НЕТ.

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"Обратились к России с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным", - написала она.

Супрун напомнила, что Россия до сих пор удерживает в тюрьмах Олега Сенцова, Владимира Балуха и Александра Кольченко, которые объявили голодовку.

"Министерство здравоохранения Украины обращается с требованием допустить украинских и международных врачей и представителей международных медицинских организаций к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и других задержанных или осужденных граждан Украины с целью оценки их состояния здоровья", – говорится в тексте письма.

Крымчанин Александр Кольченко, который отбывает срок в исправительной колонии в российском Копейске (Челябинская область), объявил о начале голодовки с 31 мая.

Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

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Украинский режиссер Олег Сенцов продолжает бессрочную голодовку в российской тюрьме с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в тюрьмах России. 31 мая он заявил, что его "не интересует обмен", ведь он – ​"человек, который идет к конца".

Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами​ #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.

Украинский активист Владимир Балух продолжает голодовку в аннексированном Крыму из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.