 Минздрав требует от России допустить врачей к украинским политзаключенным, - Супрун. ДОКУМЕНТ

Об этом в Твиттере сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. передает Цензор.НЕТ.
"Обратились к России с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным", - написала она.
Звернулися до РФ з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів. Спільно з @PavloKlimkin нагадуємо світу що #TheyAreStillThere #FreeSentsov #FreeBalukh #FreeKolchenko pic.twitter.com/Hbq89RqdqR— Уляна Супрун (@usuprun) 3 июня 2018 г.
Супрун напомнила, что Россия до сих пор удерживает в тюрьмах Олега Сенцова, Владимира Балуха и Александра Кольченко, которые объявили голодовку.
"Министерство здравоохранения Украины обращается с требованием допустить украинских и международных врачей и представителей международных медицинских организаций к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и других задержанных или осужденных граждан Украины с целью оценки их состояния здоровья", – говорится в тексте письма.
Крымчанин Александр Кольченко, который отбывает срок в исправительной колонии в российском Копейске (Челябинская область), объявил о начале голодовки с 31 мая.
Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.
Украинский режиссер Олег Сенцов продолжает бессрочную голодовку в российской тюрьме с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в тюрьмах России. 31 мая он заявил, что его "не интересует обмен", ведь он – "человек, который идет к конца".
Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.
Украинский активист Владимир Балух продолжает голодовку в аннексированном Крыму из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.
...не за зарплату и коммунальные услуги... не! -- за против понижения социальной помощи и пенсий... -- "всю жизнь работать -- кому охота?" ...*)