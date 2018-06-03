EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  338  16
Материалы по теме:
Все про:Минздрав (1593) Россия (69484) политзаключенные (764) Сенцов (480) Кольченко (184) Супрун Ульяна (289)

 Минздрав требует от России допустить врачей к украинским политзаключенным, - Супрун. ДОКУМЕНТ

Министерство здравоохранения Украины требует от России допустить украинских и иностранных врачей к украинским политзаключенным.

Об этом в Твиттере сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Мать Кольченко: Член общественно-наблюдательного совета Челябинской области звонил с угрозами после начала голодовки сына

"Обратились к России с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным", - написала она.

Супрун напомнила, что Россия до сих пор удерживает в тюрьмах Олега Сенцова, Владимира Балуха и Александра Кольченко, которые объявили голодовку.

"Министерство здравоохранения Украины обращается с требованием допустить украинских и международных врачей и представителей международных медицинских организаций к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и других задержанных или осужденных граждан Украины с целью оценки их состояния здоровья", – говорится в тексте письма.

Крымчанин Александр Кольченко, который отбывает срок в исправительной колонии в российском Копейске (Челябинская область), объявил о начале голодовки с 31 мая.

Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы должны спасти Олега, мы не должны молчать!" - российский актер Филиппенко выступил в поддержку Сенцова. ВИДЕО

Украинский режиссер Олег Сенцов продолжает бессрочную голодовку в российской тюрьме с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в тюрьмах России. 31 мая он заявил, что его "не интересует обмен", ведь он – ​"человек, который идет к конца".

Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами​ #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.

Украинский активист Владимир Балух продолжает голодовку в аннексированном Крыму из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

Источник: https://censor.net.ua/n3069465
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Доктор смерть, чтоб тебя всегда зеленкой лечили...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
живучая уро.дина попалась...... может пусть власть полечит?
 показать весь комментарий
 
лучше требуйте ветеринаров в кремль допустить, а то там животинка и сама мучается, и другим жить не дает.
 показать весь комментарий
 
 
для начала строгая изоляция перед оглашением обоснованного диагноза
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
что у супрунь яйца есть???
 показать весь комментарий
 
Йдеться про тварину у Кремлі. Супрун там не живе. Якщо не вмієте читати, то нікого не турбуйтеся тупими запитаннями.
 показать весь комментарий
 
 
может сначала вылечить своих тварей..... а потом и до соседа наведаться......
 показать весь комментарий
 
Треба брати кацапів в заручники гибрідне і потім щось вимагати. Мова з кацапам лише така, яку вони розуміють - мова шантажу.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вас никто нмкуда допускать не будет, дятлов шоколадных
 показать весь комментарий
 
-- щас в Греции -- демонстрации, протесты и акции трудящихся!!! -- знаете за шо?

...не за зарплату и коммунальные услуги... не! -- за против понижения социальной помощи и пенсий... -- "всю жизнь работать -- кому охота?" ...*)
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинздрав требует от России допустить врачей к украинским политзаключенным, - Супрун. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх