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Все про:Великобритания (1869) олигарх (490) проверка (542) Россия (69484)

 Власти Великобритании проверят источники доходов десятков богатых россиян, - The Sunday Times

Британские власти потребуют отчитаться о происхождении богатства 120-140 человек, большинство из которых либо родом из России, либо имеют связи с ней.

Об этом сообщает The Sunday Times в воскресенье, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на Немецкую волну.

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В рамках процедуры, введенной в январе 2018 года, требование раскрыть неясное происхождение доходов будет направлено в общей сложности от 120 до 140 подозреваемым, сообщил изданию директор по экономическими и киберпреступлениям Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Дональд Тун.

Он пояснил, что внимание NCA "сосредоточено на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством", и выбор объектов расследования "не зависит от их национальности". Тун также отметил, что санкции США, введенные против ряда российских компаний в апреле, не стали фактором для "активизации деятельности" NCA в отношении граждан РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грязные деньги из России наносят ущерб усилиям Лондона в противостоянии агрессии РФ, - доклад комитета по международным делам парламента Великобритании

По словам источника The Sunday Times в британском правительстве, среди упомянутых 120-140 состоятельных людей "очень велика доля россиян и тех, кто имеет связи с Россией".

Собеседник издания также отметил, что "нашу деятельность вокруг финансовых средств, незаконно полученных коррумпированными элитами", активизировало предполагаемое отравление советским химоружием экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. "В сущности, это увеличило объем нашей работы, ведущейся в отношении коррумпированных или обладающих политическим влиянием россиян", - продолжил он.

Согласно введенной в январе процедуре Unexplained Wealth Orders, если лица не могут объяснить происхождение доходов, превышающих 50 тыс. фунтов, британские власти имеют право заморозить их активы.

Источник: https://censor.net.ua/n3069463
 
   
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Приднестровье может принять всех богатых россиян,вместо Лондона есть два города на выбор Тирасполь или Рыбница
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Там е місто Бендери і живуть там бендерівці.
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То ти можеш відповісти на питання: )(уйло вже напав на Україну, чи ні?
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Оказывается, что в многоходовочке Х√йла, принимают участия и другие страны мира... И, как мы видим, очень даже активно
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Израиль салютует решению британских властей!
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особенно салютуют россияне,цены на бензин растут каждый день,что бы было за что Абрамовичам домики в Израиле покупать
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Абрамович как-то связан с бензином в паРашке? Я думал он только бритам строительство стадиона для "Челси" зарубил
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Не Абрамович просто нашел деньги на улице,когда россияне их потеряли Влада Великої Британії перевірить джерела доходів десятків заможних росіян, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 5720 Влада Великої Британії перевірить джерела доходів десятків заможних росіян, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 5720 Влада Великої Британії перевірить джерела доходів десятків заможних росіян, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 5720
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Уродов вы вряд ли увидите, а вот их денюжки от грабежа Рассеюшки к вам потекут.
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Ізраільтяни достатньо розумні, щоб знати стару істину - краще з розумним загубити, ніж з дураком знайти.
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Поэтому они найдут именно со своими соплеменниками - Абрамовичем и К, а там дураков мало.
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зато в россии много,там обычно Абрамовичи зарабатывают,с Вексельбергами и Ротенбергами,главный ресурс россии это дебилы
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твои кровные останутся при тебе не переживай
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и дадут другим к сожалению. только расейских бандюков нам не хватает
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Ах, надо же, салютует. А тем временем принимает Абрамовича вместе с оставшимися потрохами, на которое не наложил лапу Лондон, и не спрашивает, откуда все это.
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Так я и говорю - салютует. Он и остальных 140 примет.
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А Гришку Лепса Израиль не пустил.

Совковая депутатша Кнесета начала плакать в фб по этому поводу:

Російського співака Григорія Лепса не пустили в Ізраїль.


Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутат Кнесету Юлія Малиновська.
"Судячи з усього, ізраїльській поліції більше нічим займатися - усі справи розкрито, усіх злочинців покарано. Нічим іншим я не можу пояснити той вражаючий факт, що поліція тепер займається питанням в'їзду в Ізраїль популярного російського співака Григорія Лепса.....


"На что получила ответ:

Roman Tsoir Юлии Малиновский видимо уже всем израильтянам помогла, а а сейчас нужно помочь российскому алкоголику, наркоману и уголовник





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Скорее "грузинский...".

Анекдот такой есть:
- "Вы еврей?"
- "Нет, я русский" .
- "А я американский".


Я заглянула на страницу фб Малиновской. Его все-таки пустили в Израиль.
Но в посте депутата Кнесета Малиновской есть интересный момент, она возмущена "как можно не пускать в Израиль артиста из пула президента россии?!!!"

Юлия Малиновская
"Как вообще такое может быть, что артист, совершивший множество международных концертных туров, только накануне закончивший гастроли в Европе, входящий в пул президента России - вдруг получает отказ на въезд от израильской полиции? "
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Зорин рассказывал, что этот анекдот рассказал Кисенджеру он сам, чем поверг политика в гомерический хохот.
Во время поездки в СССР, Киссинджер спрашивает советского корреспондента Валентина Зорина, не еврей ли он? Зорин гордо произносит:
- Я русский!
- Правда? Тогда я - американский.
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Тогда получается, что это не анекдот, а быль?
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Конечно.
Ещё один: Еврей заполняет анкету.
Состоял ли в других партиях? - нет.
Находился ли на территории, оккупированной врагом? - нет.
Состоял ли под судом или следствием? - нет.
Национальность? - (вздыхая...) да.
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Вот это уже сильный удар может быть .Но не вериться ,что пойдут до конца.
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головний статок - злиденний та дурний росіський народєц
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И кому это ты про кацапский уровень жизни рассказывать будешь? Это у тех, кто, извините, на огород ср...ть ходит, крапивой ж...пу вытирает, - вдруг уровень жизни? Та не смеши мои тапки. Я уже не говорю сибирскую деревню проведать, достаточно за МКАД выехать - и уровень жизни кацапов во всей своей красе. Воры. И толку вам от Лобачевского и Туполева - все просрали.
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молодцы англики. сколько скоро появиться новых евреев миллиардеров
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А ВОТ ЭТО ОЧ ХОРОШО "Согласно введенной в январе процедуре Unexplained Wealth Orders, если лица не могут объяснить происхождение доходов, превышающих 50 тыс. фунтов, британские власти имеют право заморозить их активы"
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Почему появится? Они и есть евреи-миллиардеры. Влада Великої Британії перевірить джерела доходів десятків заможних росіян, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 5321
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Есть еще город Биробиджан на Амуре,еврейская автономная область
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Есть .я там был . Там евреев давным давно нету .
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Там одна конопля,и ни единого еврея Влада Великої Британії перевірить джерела доходів десятків заможних росіян, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 6560
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кашерні емігрували на Мальдіви на конопляні прибутки?
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а источники доходов наших олигархов их случайно не интересут?
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К сладострастию Москвитяне очень склонны; не редко оскверняют себя прелюбодеянием, блудом и проклятым Содомским грехом.
Даниил Принц из Бухова. Начало возвышения Московии. 1576-1578
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Обличча головнокомандуючого, у якого в краіні 4 роки війна, а він за цей час збагатився на декілька сот мільйонів доларів.

Влада Великої Британії перевірить джерела доходів десятків заможних росіян, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 9119
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Что охраняешь, товарищ?


Я в охране природы работаю. Лилиеводы, тюльпановоды. Звонят из ресторана - пальму выбросили. Я еду. Как я стал любителем охраны? Ну, хочу взять два лося. Приезжаю в область в сезон. Вот разрешение взять два лося. Резолюция товарища вот... А мне говорят, этой резолюцией, говорят, можешь клопов давить. Если выпить хочешь, так и скажи. А насчет лосей или иди к первому на подпись, или вступай в общество инспекторов охраны. Думаю, идти к первому... толкаться... Вступил за полчаса. Три рубля за книжечку дал. Пошел взял два лося. А как же! Все так. Хочешь лося взять - иди в общество охраны природы! Что охраняешь, то имеешь и еще с друзьями делишься!
Хочешь интересные книжки читать - иди редактором: первым будешь читать, никому не дашь! Лес охраняешь - дрова есть! Аптеку охраняешь - вата есть! Возле змей сидишь - яд имеешь! Хочешь кооператив иметь - берись квартиры распределять! За очередью следишь - без очереди берешь!
Что охраняешь, то имеешь! Ничего не охраняешь - ничего не имеешь! Недаром говорят: «Все на охрану всенародной собственности!»


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При этом, коррупция из Китая никуда не исчезла...
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Да то тупой кацап-оно постит что ему скажут
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Если китайцы перестанут расстреливать коррупционеров,то взорветься сам Китай и тогда огромная арава двинеться на соседей,сметая и уничтожая все.Все соседние страны сейчас должны платить китайским расстрельщикам большие деньги.
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Сейчас англичане обьявят сколькоже далляров( популярное дешевое сладкое вино алкашей в СССР) на счетах президентов постсоветского пространства.
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все таки Британия сильно отличается от евротолерастов.
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Чего там проверять, там бояре испокон веков воруют.....В России воры делятся на просто воров, воров в законе и воров, для кого закон не писан. Влада Великої Британії перевірить джерела доходів десятків заможних росіян, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 430
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А если не проверят,то это будет потерей имиджа для всей страны и MI5!!! Апазорились на весь мирь с етим атравлением! Пазор!!
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-- ещё очень полезно, проверять источники расходов! -- там доходов -- раза в три меньше...
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богатые тоже плачут, но в этот раз из-за пути
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заодно бы и этого.... под клетчатым пледом - насралова поспрошали бы откуда недвтга в ландоне) ? Влада Великої Британії перевірить джерела доходів десятків заможних росіян, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 5617
рыжего таргана и его торгового партнера по роттердам плюсу не мешало бы....Аха-ха, молодцы британцы! Влада Великої Британії перевірить джерела доходів десятків заможних росіян, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 3679
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Он пояснил, что внимание NCA "сосредоточено на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством", и выбор объектов расследования "не зависит от их национальности" Источник: https://censor.net.ua/n3069463
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Звичайно, що не залежить від національності, бо росіянин не національність.
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Англичане молодцы!!!!
гнать кацапов из Англии!
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Порошенко и Ко готовят себе плацдарм в Испании, выводя средства и скупая недвижимость
http://ua24ua.net/poroshenko-i-ko-gotovyat-sebe-platsdarm-v-ispanii-vivodya-sredstva-i-skupaya-nedvigimost/
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от барани ... в Іспанії - це все одно , що в Лондоні - одразу дістануть ! Влада Великої Британії перевірить джерела доходів десятків заможних росіян, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 1754
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В отопительном сезоне 2018-2019 гг. будут действовать новые нормы потребления электричества и газа для оплаты отопления.Правительство Украины изменило объемы использования энергоресурсов для отопления жилых помещений. Новые нормы прописаны в постановлении Кабмина №329 от 27 апреля 2018 года .С 1 мая нынешнего года действуют новые нормы потребления природного топлива и электричества:4,5 куб. м на газ на 1 кв. м площади - вместо нормы 5 куб. м, которая действовала в отопительном сезоне 2017-2018 гг.;30 кВт·ч на 1 кв. м площади - вместе нормы 51 кВт·ч, которая действовала в отопительном сезоне 2017-2018 гг.по матеріалам - facenews.ua/news/2018/408789/
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И куда теперь всем нести наворованное?
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...и тех, кто имеет связи с Россией"Источник: https://censor.net.ua/n3069463 - і тут , раптом , на Банковій , чомусь злякалися ... Влада Великої Британії перевірить джерела доходів десятків заможних росіян, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 3756
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Неужели британцы откажутся от ворованных денег? Даже не верится.
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Нема чого перевіряти. Все зароблено чесно.
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По словам источника The Sunday Times в британском правительстве, среди упомянутых 120-140 состоятельных людей "очень велика доля россиян и тех, кто имеет связи с Россией".

Т.е. список по Украине в P.S.
Ну и???
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петя порошенко слишком селюк,чтобы понимать чем ему это грозит
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він думає , що англійці - це , як кацапи з якими він зажди вмів домовлятися ... ))
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засудження Піночета не робить цьому адвокату репутації..петя - мародер та колаборант, а Піночет врятував свою країну від червоної чуми..
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На этих моральных уродов можно не тратить время и деньги , сплошное ворьё.
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все эти моральные уроды выросли при правлении путина,если народ за него голосует и дальше,значит сами такие же моральные уроды и им это нарвится
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Согласен , тупые бараны , их плешивый "светочь " ведёт их к пропасти.
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наши, украинским, олигархам-кровопивцам тоже яйца прижмите.
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На этих моральных уродов можно не тратить время и деньги , сплошное ворьё.
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Британские власти потребуют отчитаться о происхождении богатства 120-140 человек, большинство из которых либо родом из России, либо имеют связи с ней.



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Ахметов напрягся ! Влада Великої Британії перевірить джерела доходів десятків заможних росіян, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 3079 Влада Великої Британії перевірить джерела доходів десятків заможних росіян, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2857
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВласти Великобритании проверят источники доходов десятков богатых россиян, - The Sunday Times
 
 
 
 
 
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