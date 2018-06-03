 Власти Великобритании проверят источники доходов десятков богатых россиян, - The Sunday Times

Об этом сообщает The Sunday Times в воскресенье, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на Немецкую волну.
В рамках процедуры, введенной в январе 2018 года, требование раскрыть неясное происхождение доходов будет направлено в общей сложности от 120 до 140 подозреваемым, сообщил изданию директор по экономическими и киберпреступлениям Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Дональд Тун.
Он пояснил, что внимание NCA "сосредоточено на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством", и выбор объектов расследования "не зависит от их национальности". Тун также отметил, что санкции США, введенные против ряда российских компаний в апреле, не стали фактором для "активизации деятельности" NCA в отношении граждан РФ.
По словам источника The Sunday Times в британском правительстве, среди упомянутых 120-140 состоятельных людей "очень велика доля россиян и тех, кто имеет связи с Россией".
Собеседник издания также отметил, что "нашу деятельность вокруг финансовых средств, незаконно полученных коррумпированными элитами", активизировало предполагаемое отравление советским химоружием экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. "В сущности, это увеличило объем нашей работы, ведущейся в отношении коррумпированных или обладающих политическим влиянием россиян", - продолжил он.
Согласно введенной в январе процедуре Unexplained Wealth Orders, если лица не могут объяснить происхождение доходов, превышающих 50 тыс. фунтов, британские власти имеют право заморозить их активы.
Совковая депутатша Кнесета начала плакать в фб по этому поводу:
Російського співака Григорія Лепса не пустили в Ізраїль.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутат Кнесету Юлія Малиновська.
"Судячи з усього, ізраїльській поліції більше нічим займатися - усі справи розкрито, усіх злочинців покарано. Нічим іншим я не можу пояснити той вражаючий факт, що поліція тепер займається питанням в'їзду в Ізраїль популярного російського співака Григорія Лепса.....
"На что получила ответ:
Roman Tsoir Юлии Малиновский видимо уже всем израильтянам помогла, а а сейчас нужно помочь российскому алкоголику, наркоману и уголовник
Анекдот такой есть:
- "Вы еврей?"
- "Нет, я русский" .
- "А я американский".
Я заглянула на страницу фб Малиновской. Его все-таки пустили в Израиль.
Но в посте депутата Кнесета Малиновской есть интересный момент, она возмущена "как можно не пускать в Израиль артиста из пула президента россии?!!!"
Юлия Малиновская
"Как вообще такое может быть, что артист, совершивший множество международных концертных туров, только накануне закончивший гастроли в Европе, входящий в пул президента России - вдруг получает отказ на въезд от израильской полиции? "
Во время поездки в СССР, Киссинджер спрашивает советского корреспондента Валентина Зорина, не еврей ли он? Зорин гордо произносит:
- Я русский!
- Правда? Тогда я - американский.
Ещё один: Еврей заполняет анкету.
Состоял ли в других партиях? - нет.
Находился ли на территории, оккупированной врагом? - нет.
Состоял ли под судом или следствием? - нет.
Национальность? - (вздыхая...) да.
Даниил Принц из Бухова. Начало возвышения Московии. 1576-1578
Я в охране природы работаю. Лилиеводы, тюльпановоды. Звонят из ресторана - пальму выбросили. Я еду. Как я стал любителем охраны? Ну, хочу взять два лося. Приезжаю в область в сезон. Вот разрешение взять два лося. Резолюция товарища вот... А мне говорят, этой резолюцией, говорят, можешь клопов давить. Если выпить хочешь, так и скажи. А насчет лосей или иди к первому на подпись, или вступай в общество инспекторов охраны. Думаю, идти к первому... толкаться... Вступил за полчаса. Три рубля за книжечку дал. Пошел взял два лося. А как же! Все так. Хочешь лося взять - иди в общество охраны природы! Что охраняешь, то имеешь и еще с друзьями делишься!
Хочешь интересные книжки читать - иди редактором: первым будешь читать, никому не дашь! Лес охраняешь - дрова есть! Аптеку охраняешь - вата есть! Возле змей сидишь - яд имеешь! Хочешь кооператив иметь - берись квартиры распределять! За очередью следишь - без очереди берешь!
Что охраняешь, то имеешь! Ничего не охраняешь - ничего не имеешь! Недаром говорят: «Все на охрану всенародной собственности!»
рыжего таргана и его торгового партнера по роттердам плюсу не мешало бы....Аха-ха, молодцы британцы!
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Звичайно, що не залежить від національності, бо росіянин не національність.
гнать кацапов из Англии!
http://ua24ua.net/poroshenko-i-ko-gotovyat-sebe-platsdarm-v-ispanii-vivodya-sredstva-i-skupaya-nedvigimost/
Т.е. список по Украине в P.S.
Ну и???
Всесвітньо відомий адвокат, який засудив Піночета , взявся за Порошенко ...
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Ахметов напрягся !