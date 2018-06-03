 Власти Великобритании проверят источники доходов десятков богатых россиян, - The Sunday Times

Об этом сообщает The Sunday Times в воскресенье, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на Немецкую волну.

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В рамках процедуры, введенной в январе 2018 года, требование раскрыть неясное происхождение доходов будет направлено в общей сложности от 120 до 140 подозреваемым, сообщил изданию директор по экономическими и киберпреступлениям Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Дональд Тун.

Он пояснил, что внимание NCA "сосредоточено на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством", и выбор объектов расследования "не зависит от их национальности". Тун также отметил, что санкции США, введенные против ряда российских компаний в апреле, не стали фактором для "активизации деятельности" NCA в отношении граждан РФ.

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По словам источника The Sunday Times в британском правительстве, среди упомянутых 120-140 состоятельных людей "очень велика доля россиян и тех, кто имеет связи с Россией".

Собеседник издания также отметил, что "нашу деятельность вокруг финансовых средств, незаконно полученных коррумпированными элитами", активизировало предполагаемое отравление советским химоружием экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. "В сущности, это увеличило объем нашей работы, ведущейся в отношении коррумпированных или обладающих политическим влиянием россиян", - продолжил он.

Согласно введенной в январе процедуре Unexplained Wealth Orders, если лица не могут объяснить происхождение доходов, превышающих 50 тыс. фунтов, британские власти имеют право заморозить их активы.