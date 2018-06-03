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 Двое военнослужащих попали в плен боевиков "ЛНР", которые используют их в пропагандистских целях, - 14-я ОМБр

Диверсионная группа российско-террористических войск захватила в плен двух бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает пресс-служба 14-й отдельной механизированной бригады в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Двое военнослужащих 14-й ОМБ самовольно покинули расположение части - их местонахождение не установлено. Террористы говорят, что солдаты у них

"26 мая двух наших военнослужащих во время их выдвижения к передовому наблюдательному посту были подло захвачены диверсионно-разведывательной группой противника. На протяжении недели ничего не было известно о судьбе наших военнослужащих. Противник не зря взял такую своеобразную паузу. Этот период был использован для бешеного психологического давления, а, возможно, и физического, на наших бойцов. Как результат было сделано несколько видеоматериалов с участием этих военнослужащих", - говорится в сообщении.

"Пока они, согласно информации, которую обнародовали СМИ одной из псевдореспублик, живы – и это самое важное, однако находятся во вражеском плену. И бессовестно используются оккупантом для создания пророссийской пропаганды. Дешевые срежиссированые вражеские телесюжеты и так называемый брифинг четко свидетельствует, что на военнослужащих ВСУ оказывается сильное психологическое, и не исключено, физическое давление. Находясь под ним, пленные рассказывают неправду о Вооруженных Силах Украины в целом и бригаде в частности", - подчеркнули в бригаде.

"Нам больно это слышать, однако причины такого поведения и таких поступков мы можем понять. Ведь заставлять людей под страхом жестокой расправы делать и говорить то, чего они не хотят, во что не верят, и чего на самом деле не было – в лучших традициях российско-сепаратистской подлости, которая таким образом все еще пытается убедить мировое сообщество в отсутствии оккупационных войск РФ на временно неподконтрольной территории Украины", - говорится в сообщении.

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При этом в ОМБ заверили, что командование бригады делает все возможное для освобождения военнослужащих из плена.

Согласно информации террористов "ЛНР" в плену находятся военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады Яков Веремейчик и Юрий Евтушок

Ранее пресс-служба сообщала, что двое военнослужащих 14-й ОМБ самовольно покинули расположение части - их местонахождение не установлено.

Двое военнослужащих попали в плен боевиков ЛНР, которые используют их в пропагандистских целях, - 14-я ОМБр 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069462
 
 
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Бывает как ?... Когда лепим текст новости не читая её содежимого?
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Если тексты их откровений были не липой(а их кто-то выкладывал на сайте 0629), то они сами не захотят освобождаться их плена. Бо наговорили они- мама не горюй.
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по неофициальным данным это дезертиры, но пока они там из них наша пропаганда будет делать жертв ...
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Так они самовольно покинули часть или попали в плен? Уже определитесь
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написано ж, що їх було захоплено на посту рос. диверсантами
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за вуха притяегли
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у любому випадку "отцы-каМАНДИры" не винні ...
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Да на кацапские телесюжетики конечно пох,но еще двое в плену-нехорошо.И что это за выдвижение к передовому посту? Пешком по двое?
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это когда хочешь свалить на ту сторону самое оно ...
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Похоже на то. По-моему просто слиняли. Интересно,откуда они родом?
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на крысме:1. Добро пожаловать на курорт. Оккупанты в касках и бронежилетах нагрянули в один из популярных баров Симферополя. Заблокировали вход в питейное заведение и начали проверять у всех документы, после чего отпускали на все четыре стороны. Люди в Крыму стали мишенями тренировок террористов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1002967686148706304 (скрин).2. Оккупанты превратили Крым в зону строгого режима. История из Ялты: "Пару дней назад возле морпорта (напротив «Бристоль») примерно в 20:40 ко мне из кустов выскочили 2 человека и призвали меня остановиться. Они представились сотрудниками полиции в гражданском и показали красные корочки с написанными от руки строками. Потребовали мои документы. На вопрос, на каком основании, сказали, что в Ялте проходит спецоперация «МИГРАНТ», и настаивали на предъявлении паспорта. Паспорта с собой не оказалось, и ребята захотели меня куда-то провести - якобы в комнату допроса для установления личности. Вокруг ни души. Ситуация показалась очень подозрительной, ведь полиция не имеет права на такие действия!!! Я задал вопрос, задержан ли я? И если да, то на каком основании? Они продолжали настаивать, мол, вы не задержаны, но давайте-ка пройдемте! В общем, пришлось звонить жене, чтобы она скинула фото моего паспорта, после чего они звонили и проверяли информацию с моими данными. Имеют ли копы в штатском на такие действия и как себя вести в подобных ситуациях? Ведь 25 статья закона о полиции твердит другое. Отведут в комнату, сунут наркоту… Таких случаев много. АНОНИМНО!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1003015413280755712 (скрин).
3. Ощущения подруги, приехавшей в Крым навестить родных: "Все в заборах и заборчиках. И видно наших (местных), которые не очень довольно вдоль заборчиков ходят. И видно не наших (понаехавших), которые строем и с улыбкой вдоль тех же заборов маршируют".4. Ватники ещё не поняли, что на крымских пабликах сидят тролли и рашисты, которые выдают себя за крымчан, рассказывая, как запроцветал Крым в оккупации: "В чём прикол в своём нике писать фамилию Крымский/Крымская? Заходишь в профиль к человеку, а он сам из Барнаула или вообще из Воркуты. И это можно легко понять по его контенту. Да и фото с геотегом сами говорят за себя! Кесарю - Кесарево, а слесарям из Воркуты - слесарево" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1003013412278931458 (скрин).5. Ялтинские ватники радостно встречают рашистку из Ростова-на-Дону. До оккупации такой агрессии к приезжим никогда не было: "Подскажите, куда можно сходить в вашем городе, что обязательно нужно посетить??". Советы: "Морг", "Администрацию - и посмотреть на ущербных", "Вам не миновать автовокзала", "Элитный район Пушкаревка на Спартаке - встретиться с бомондом (бомжами)", "Сходите в ведро", "На вокзал", "На Десятый или на Халтурина ночью, а до этого ещё прибухните. Норм будет. Запомните надолго", "Общественный бесплатный туалет на Массандровском пляже", "Салоны эротического массажа. Вам визитками сразу всю машину натыкают" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1003020737173651456

6. В Севастополе туристов мало, зато понаехи прут и прут… Знакомый риэлтор сказал, что в основном звонят по съему жилья только на долгосрочку.7. Понаехавший прёт в Ялту из Санкт Петербурга: "Я студент, работаю в сфере туризма и практически каждый год ездил к вам на практику, а вскоре планирую к вам на ПМЖ. Как обстоят дела с жильём и работой?". Ответы пестрят величием и радостью от запуска моста: "Щас забурлят", "На ПМЖ лучше в Италию!", "Жопа, кратко и понятно", "Сиди, где сидел. Там по-любому лучше", "Камикадзе", "В Москве бывал? Так же, только дороже, ну и море ближе", "Хоспадя!!! Одумайся!!! Из Питера в Ялту", "Только цены в Ялте московские. Сейчас в Ялте ни жить, ни отдыхать нормально нельзя. Всё очень дорого стало", "Цены уже обогнали московские, а зарплаты - ялтинские!!!", "Думаю, скоро цены ещё выше будут, а зарплаты только уменьшат", "Скоро наличие работы будет привилегией", "Не надо сюда ехать, и так полно уже приезжих", "Давненько этой хуни не было!", "Если умеете воровать у «государства», т.е. у простых граждан, то, конечно, вам в Ялту. Здесь рассадник таких работников!!! А простые рабочие здесь получают до 20 тыс" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1003025946453118976 (скрин).8. Жители Керчи радуются послемостовой жизни. Да так радуются, что фиксирую первый призыв перекрывать мост: "ЛЮДИ?? Что творится с ЦЕНАМИ НА БЕНЗИН И ГАЗ??? Совсем уже ЖЕСТЬ. Газ с 15 рублей до 21 рубля за три недели дошёл, и заправщик сказал, будет дальше расти. А народу пофиг? У моих знакомых из-за нехватки денег в семье скандалы и ссоры. Люди, чё творится с ценами??". Ответы: "Это Крым и россия, здрасьте", "Пора перекрывать мост!!", "Не переживай ты так! Мост открыли!!! Теперь бабло за строительство отбивать надо!!!", "Говорят, 95-ый до 60 руб поднимать собираются", "Когда у людей нехватка денег, то люди ездят на общ. транспорте", "Ничего, обычная стабильность. Ещё немного и США задавим", "Посмотри на мост и все сразу станет хорошо", "Рассея" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1003028600541646850 (скрин).9. Ватница, чтобы избежать обвинений в экстремизме, маскирует нищенскую жизнь в оккупации под юмор: "Денег не хватает катастрофически. Я сначала на Медведева грешила, потом на путина, но, слава Богу, пришла подруга и все разрулила. Это, оказывается, я мусор на ночь выношу и сумку кладу на пол!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1003224159617511424 .10. Феодосия. Ватные знакомые съездили в Краснодар через мост. Впечатления - конструкция большая, солидная, выглядит впечатляюще. Цена на автобусный билет не изменилась (продолжают закладывать в стоимость билета цену парома). Автобусники поговаривают, что проезд сделают платным, поэтому якобы цену не снижают. Трасса при въезде с Кубани находится прям возле воды. Есть подозрение, что во время шторма, в мороз, будет сильное обледенение. Частный транспорт пока проезжает без досмотра, а автобусы шмонают. У нас в городе появилась экскурсия - мост посмотреть. Стоит 550-650 руб.
11. Пляж базы отдыха "Золотая рыбка" в Саках. 13 часов дня. Сезон открыт! Пока только для местных https://twitter.com/Wintercrim/status/1002948813395578880 .12. Те люди, которые поедут в россию на ЧМ 2018, знайте, что ваши деньги будут использованы по назначению. Не удивляйтесь потом гибридной войне в соседних странах, оккупированным территориям, сбитым самолетам и применению химоружия в ваших уютных городках. Оле-оле-оле!13. Купил игрушечную плюшевую крысу. Каждый вечер провожу ритуал "вуду" - тыкаю иголкой в разные места. Надоело уже ждать…P.S. "Сегодня мне сказали, что путин - немецкий шпион, задача которого - развалить россию. Даже не знаю, что возразить".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Официально эти парни не есть дезертирами,может Пеца не кормит хорошо не платит деньги или плохие условия быта?
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ну по сравнению с другими президентами , петя армию поднял .
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давно из поднятой армии?
а морпехи "феодосийской бригады" это так ни о чем?
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Петя на армии хорошо поднял...
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"поднял" так точніше ...а підняв він тільки вертухаїв ...тих що БУДКУ охороняють
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мой друг в АТО ,по телефону говорит ,что кормят по стандартам НАТО: 3х разовое питание,борщ,котлеты,тушонка,колбаса,мёд,шоколад, даже бананы и апельсины,всего вдоволь! зарплата нормальная+боевые
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Видать к обмену готовятся обе стороны .по больше нагребают
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Почему ты не освобождаешь израильских солдат захваченных палестинцами?
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у тебя в Израиле все проблемы закончились уже?
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защитник, ты уже ушел ... или все еще тут околачиваешься?
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кремлеботы с наших хлопцев дезертиров делают, чтобы демотивировать наших солдат. Сразу в спам кацарылых !
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бк

"были подло захвачены диверсионно-разведывательной группой противника..."
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А раньше писали что они "самовольно сбежали".
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На акцию "бессмерный полк" в Израиле выходил?
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Вадик, а разве мы с тобой общались? Я не помню ничего подобного:
"что иди туда куда я сказал и занимайся своей работой..."

И почему ты пишешь комменты сам себе, упоминая мое имя?
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"даю тебе свое благославление...."
А оно мне надо?)))

Вадик, не флуди, общайся по теме.
Когда в Израиле был крайний обмен заложниками с палестинцами?
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Так и сделаю. Проконсультируюсь у Вадика и сразу пойду.
Вопрос 1. Тяжело было убить первого неверного?
Вопрос 2. Скольких неверных убил Вадик?
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Да ты нездоров, вадик. Таких мы изолируем. Не обижайся и не хнычь.
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Ну так і обміняйтите їх на підоршу сявченко
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Пора бы всем уже усвоить, что у террористов нет пленных, только заложники.
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"...подло захвачены..." - это финал...
Командира бригады снять, зама по работе с л\с снять, двух козлов после возвращения - под трибунал.
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почти каждый день сепаров ловим , и сами сдаются ... что всех комбатов увольняют ? чуваки походу в обиде были у сепарни ... и баблосики ещё получили, чешут реальную хрень ... гибридная война брат , подстава нашей 14 бригады
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-"были подло захвачены диверсионно-разведывательной группой противника".....Че дибилы вобще что ли??..Не знают, что на войне все средства хороши и они не на прогулке??..Может правда как всегда гдето рядом,была бухая алкашня и заблудилась?...а нам тут преподают ...Таких случаев уже была уйма...
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Були п"яні, стовідсотково. За такі справи треба під трибунал, гондони.
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так ...і в Іловайську "стрелочніки" були винні ...і в арепорту і ...всюди вони (стрілочники) ...а "отцикамандири херої ...всі до одного
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Как можно подло захватить в плен? Два військовослужбовці потрапили в полон бойовиків "ЛНР", які використовують їх у пропагандистських цілях, - 14-та ОМБр - Цензор.НЕТ 2899 Два військовослужбовці потрапили в полон бойовиків "ЛНР", які використовують їх у пропагандистських цілях, - 14-та ОМБр - Цензор.НЕТ 2899 Два військовослужбовці потрапили в полон бойовиків "ЛНР", які використовують їх у пропагандистських цілях, - 14-та ОМБр - Цензор.НЕТ 2899 Что курят эти дауны?
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Як, як ... без дотримання процедури. Спочатку треба було дати команду: "Руки вгору!".
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например: подставная сепарша заманила хлопцев к себе "на чай" а там уже ждала засада ДРГ
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Просто, навалились гурьбой стали руки вязать,а потом уже все позабавились.
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Нешановні коментатори! Такі слова, як "підло захоплені" і т.д. викиньте з свого лексикону. Це війна і тут любі методи використовуються. Час чесності пройшов, на дуель вже не визивають. Ти подивись на президента, ВР, АП та КМ. Де ти бачиш честь?
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там батальонно тактическая группа на базе 3 мех бата (3 мех бат вообще эпичное соединение, трагедия под волновахой и прочие веселые моменты) который во времена мобилизации 5-6 волн (3 батон) был условно штрафным с настолько милым личным составом что не дай бог встреть (ротные дезертировали), когда отправляли на фронт вопрос решили по военному, тогда прислали нового командира, личный состав был конечно дай дорогу но комбат был натуральным отбитым садистом по отношению к своим и вишенкой на торте, если он там продолжает командовать то не удивительно что чуваки на лыжи встали
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А где было наше боевое охранение?
Комбат похоже там гавно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое военнослужащих попали в плен боевиков "ЛНР", которые используют их в пропагандистских целях, - 14-я ОМБр
 
 
 
 
 
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