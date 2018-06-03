 Двое военнослужащих попали в плен боевиков "ЛНР", которые используют их в пропагандистских целях, - 14-я ОМБр

Об этом сообщает пресс-служба 14-й отдельной механизированной бригады в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"26 мая двух наших военнослужащих во время их выдвижения к передовому наблюдательному посту были подло захвачены диверсионно-разведывательной группой противника. На протяжении недели ничего не было известно о судьбе наших военнослужащих. Противник не зря взял такую своеобразную паузу. Этот период был использован для бешеного психологического давления, а, возможно, и физического, на наших бойцов. Как результат было сделано несколько видеоматериалов с участием этих военнослужащих", - говорится в сообщении.
"Пока они, согласно информации, которую обнародовали СМИ одной из псевдореспублик, живы – и это самое важное, однако находятся во вражеском плену. И бессовестно используются оккупантом для создания пророссийской пропаганды. Дешевые срежиссированые вражеские телесюжеты и так называемый брифинг четко свидетельствует, что на военнослужащих ВСУ оказывается сильное психологическое, и не исключено, физическое давление. Находясь под ним, пленные рассказывают неправду о Вооруженных Силах Украины в целом и бригаде в частности", - подчеркнули в бригаде.
"Нам больно это слышать, однако причины такого поведения и таких поступков мы можем понять. Ведь заставлять людей под страхом жестокой расправы делать и говорить то, чего они не хотят, во что не верят, и чего на самом деле не было – в лучших традициях российско-сепаратистской подлости, которая таким образом все еще пытается убедить мировое сообщество в отсутствии оккупационных войск РФ на временно неподконтрольной территории Украины", - говорится в сообщении.
При этом в ОМБ заверили, что командование бригады делает все возможное для освобождения военнослужащих из плена.
Согласно информации террористов "ЛНР" в плену находятся военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады Яков Веремейчик и Юрий Евтушок
Ранее пресс-служба сообщала, что двое военнослужащих 14-й ОМБ самовольно покинули расположение части - их местонахождение не установлено.
3. Ощущения подруги, приехавшей в Крым навестить родных: "Все в заборах и заборчиках. И видно наших (местных), которые не очень довольно вдоль заборчиков ходят. И видно не наших (понаехавших), которые строем и с улыбкой вдоль тех же заборов маршируют".4. Ватники ещё не поняли, что на крымских пабликах сидят тролли и рашисты, которые выдают себя за крымчан, рассказывая, как запроцветал Крым в оккупации: "В чём прикол в своём нике писать фамилию Крымский/Крымская? Заходишь в профиль к человеку, а он сам из Барнаула или вообще из Воркуты. И это можно легко понять по его контенту. Да и фото с геотегом сами говорят за себя! Кесарю - Кесарево, а слесарям из Воркуты - слесарево" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1003013412278931458 (скрин).5. Ялтинские ватники радостно встречают рашистку из Ростова-на-Дону. До оккупации такой агрессии к приезжим никогда не было: "Подскажите, куда можно сходить в вашем городе, что обязательно нужно посетить??". Советы: "Морг", "Администрацию - и посмотреть на ущербных", "Вам не миновать автовокзала", "Элитный район Пушкаревка на Спартаке - встретиться с бомондом (бомжами)", "Сходите в ведро", "На вокзал", "На Десятый или на Халтурина ночью, а до этого ещё прибухните. Норм будет. Запомните надолго", "Общественный бесплатный туалет на Массандровском пляже", "Салоны эротического массажа. Вам визитками сразу всю машину натыкают" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1003020737173651456
6. В Севастополе туристов мало, зато понаехи прут и прут… Знакомый риэлтор сказал, что в основном звонят по съему жилья только на долгосрочку.7. Понаехавший прёт в Ялту из Санкт Петербурга: "Я студент, работаю в сфере туризма и практически каждый год ездил к вам на практику, а вскоре планирую к вам на ПМЖ. Как обстоят дела с жильём и работой?". Ответы пестрят величием и радостью от запуска моста: "Щас забурлят", "На ПМЖ лучше в Италию!", "Жопа, кратко и понятно", "Сиди, где сидел. Там по-любому лучше", "Камикадзе", "В Москве бывал? Так же, только дороже, ну и море ближе", "Хоспадя!!! Одумайся!!! Из Питера в Ялту", "Только цены в Ялте московские. Сейчас в Ялте ни жить, ни отдыхать нормально нельзя. Всё очень дорого стало", "Цены уже обогнали московские, а зарплаты - ялтинские!!!", "Думаю, скоро цены ещё выше будут, а зарплаты только уменьшат", "Скоро наличие работы будет привилегией", "Не надо сюда ехать, и так полно уже приезжих", "Давненько этой хуни не было!", "Если умеете воровать у «государства», т.е. у простых граждан, то, конечно, вам в Ялту. Здесь рассадник таких работников!!! А простые рабочие здесь получают до 20 тыс" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1003025946453118976 (скрин).8. Жители Керчи радуются послемостовой жизни. Да так радуются, что фиксирую первый призыв перекрывать мост: "ЛЮДИ?? Что творится с ЦЕНАМИ НА БЕНЗИН И ГАЗ??? Совсем уже ЖЕСТЬ. Газ с 15 рублей до 21 рубля за три недели дошёл, и заправщик сказал, будет дальше расти. А народу пофиг? У моих знакомых из-за нехватки денег в семье скандалы и ссоры. Люди, чё творится с ценами??". Ответы: "Это Крым и россия, здрасьте", "Пора перекрывать мост!!", "Не переживай ты так! Мост открыли!!! Теперь бабло за строительство отбивать надо!!!", "Говорят, 95-ый до 60 руб поднимать собираются", "Когда у людей нехватка денег, то люди ездят на общ. транспорте", "Ничего, обычная стабильность. Ещё немного и США задавим", "Посмотри на мост и все сразу станет хорошо", "Рассея" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1003028600541646850 (скрин).9. Ватница, чтобы избежать обвинений в экстремизме, маскирует нищенскую жизнь в оккупации под юмор: "Денег не хватает катастрофически. Я сначала на Медведева грешила, потом на путина, но, слава Богу, пришла подруга и все разрулила. Это, оказывается, я мусор на ночь выношу и сумку кладу на пол!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1003224159617511424 .10. Феодосия. Ватные знакомые съездили в Краснодар через мост. Впечатления - конструкция большая, солидная, выглядит впечатляюще. Цена на автобусный билет не изменилась (продолжают закладывать в стоимость билета цену парома). Автобусники поговаривают, что проезд сделают платным, поэтому якобы цену не снижают. Трасса при въезде с Кубани находится прям возле воды. Есть подозрение, что во время шторма, в мороз, будет сильное обледенение. Частный транспорт пока проезжает без досмотра, а автобусы шмонают. У нас в городе появилась экскурсия - мост посмотреть. Стоит 550-650 руб.
11. Пляж базы отдыха "Золотая рыбка" в Саках. 13 часов дня. Сезон открыт! Пока только для местных https://twitter.com/Wintercrim/status/1002948813395578880 .12. Те люди, которые поедут в россию на ЧМ 2018, знайте, что ваши деньги будут использованы по назначению. Не удивляйтесь потом гибридной войне в соседних странах, оккупированным территориям, сбитым самолетам и применению химоружия в ваших уютных городках. Оле-оле-оле!13. Купил игрушечную плюшевую крысу. Каждый вечер провожу ритуал "вуду" - тыкаю иголкой в разные места. Надоело уже ждать…P.S. "Сегодня мне сказали, что путин - немецкий шпион, задача которого - развалить россию. Даже не знаю, что возразить".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
а морпехи "феодосийской бригады" это так ни о чем?
"были подло захвачены диверсионно-разведывательной группой противника..."
"что иди туда куда я сказал и занимайся своей работой..."
И почему ты пишешь комменты сам себе, упоминая мое имя?
А оно мне надо?)))
Вадик, не флуди, общайся по теме.
Когда в Израиле был крайний обмен заложниками с палестинцами?
Вопрос 1. Тяжело было убить первого неверного?
Вопрос 2. Скольких неверных убил Вадик?
Командира бригады снять, зама по работе с л\с снять, двух козлов после возвращения - под трибунал.
Комбат похоже там гавно.