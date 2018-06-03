 Двое военнослужащих попали в плен боевиков "ЛНР", которые используют их в пропагандистских целях, - 14-я ОМБр

Об этом сообщает пресс-служба 14-й отдельной механизированной бригады в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"26 мая двух наших военнослужащих во время их выдвижения к передовому наблюдательному посту были подло захвачены диверсионно-разведывательной группой противника. На протяжении недели ничего не было известно о судьбе наших военнослужащих. Противник не зря взял такую своеобразную паузу. Этот период был использован для бешеного психологического давления, а, возможно, и физического, на наших бойцов. Как результат было сделано несколько видеоматериалов с участием этих военнослужащих", - говорится в сообщении.

"Пока они, согласно информации, которую обнародовали СМИ одной из псевдореспублик, живы – и это самое важное, однако находятся во вражеском плену. И бессовестно используются оккупантом для создания пророссийской пропаганды. Дешевые срежиссированые вражеские телесюжеты и так называемый брифинг четко свидетельствует, что на военнослужащих ВСУ оказывается сильное психологическое, и не исключено, физическое давление. Находясь под ним, пленные рассказывают неправду о Вооруженных Силах Украины в целом и бригаде в частности", - подчеркнули в бригаде.

"Нам больно это слышать, однако причины такого поведения и таких поступков мы можем понять. Ведь заставлять людей под страхом жестокой расправы делать и говорить то, чего они не хотят, во что не верят, и чего на самом деле не было – в лучших традициях российско-сепаратистской подлости, которая таким образом все еще пытается убедить мировое сообщество в отсутствии оккупационных войск РФ на временно неподконтрольной территории Украины", - говорится в сообщении.

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При этом в ОМБ заверили, что командование бригады делает все возможное для освобождения военнослужащих из плена.

Согласно информации террористов "ЛНР" в плену находятся военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады Яков Веремейчик и Юрий Евтушок

Ранее пресс-служба сообщала, что двое военнослужащих 14-й ОМБ самовольно покинули расположение части - их местонахождение не установлено.