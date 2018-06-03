 На избирательном участке в Одесской области нашли разбитый термометр, доступ избирателей временно ограничен. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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"На полу избирательного участка в с. Вишневое найдены осколки стекла от разбитого термометра. Сотрудники полиции обследовали помещения. Предварительно следов ртути не выявлено", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия ожидают сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медиков. До их приезда доступ избирателей на участок ограничен.

В то же время отмечается, что члены избирательной комиссии письменно отказались покидать участок.

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Как отмечалось ранее, в Одесской области полиция проверяла информацию о заминировании избирательных участков. Сообщение о минировании поступило на спецлинию "102" в 8:02. На четырех избирательных участках в Великомихайловском и Ширяевском районах работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и кинологи с собаками. В результате информация о заминировании избирательных участков в Одесской области не подтвердилась.

Напомним, вчера, 2 июня, в Одесской области в результате столкновения на избирательном участке на выборах в объединенные территориальные общины пострадали 13 полицейских. Люди возмутились из-за того, что правоохранители намеревались эвакуировать избирательный участок в связи с анонимным сообщением о заминировании.

По факту угрозы или насилия относительно работников правоохранительных органов начато уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о квалификации происшествия по ст. "Хулиганство".