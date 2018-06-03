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Все про:выборы (20348) Одесская область (1486) ОТГ (7)

 На избирательном участке в Одесской области нашли разбитый термометр, доступ избирателей временно ограничен. ФОТО

На одном из избирательных участков в Великомихайловском районе Одесской области обнаружен разбитый термометр, в результате чего доступ избирателей на участок был временно ограничен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте: Вблизи избирательного участка в Одесской обл. стреляли из травматического оружия, - Нацполиция

"На полу избирательного участка в с. Вишневое найдены осколки стекла от разбитого термометра. Сотрудники полиции обследовали помещения. Предварительно следов ртути не выявлено", - говорится в сообщении.

На избирательном участке в Одесской области нашли разбитый термометр, доступ избирателей временно ограничен 01

Сейчас на месте происшествия ожидают сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медиков. До их приезда доступ избирателей на участок ограничен.

В то же время отмечается, что члены избирательной комиссии письменно отказались покидать участок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Що ви робите? Пропустіть людей!": 13 полицейских пострадали в ходе столкновений с избирателями на выборах в Цебриково на Одесчине, задержаны 2 человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как отмечалось ранее, в Одесской области полиция проверяла информацию о заминировании избирательных участков. Сообщение о минировании поступило на спецлинию "102" в 8:02. На четырех избирательных участках в Великомихайловском и Ширяевском районах работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и кинологи с собаками. В результате информация о заминировании избирательных участков в Одесской области не подтвердилась.

Напомним, вчера, 2 июня, в Одесской области в результате столкновения на избирательном участке на выборах в объединенные территориальные общины пострадали 13 полицейских. Люди возмутились из-за того, что правоохранители намеревались эвакуировать избирательный участок в связи с анонимным сообщением о заминировании.

По факту угрозы или насилия относительно работников правоохранительных органов начато уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о квалификации происшествия по ст. "Хулиганство".

Источник: https://censor.net.ua/n3069460
 
 
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Питять...Что они там такого делят в том сельсовете, что столько шуму? На избирательном участке в Одесской области нашли разбитый термометр, доступ избирателей временно ограничен - Цензор.НЕТ 5929
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Какая там ртуть?...
Просто "демеркуризация" подсчета голосов...
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...мы её в детстве -- термометр коцнешь -- шарики такие классные были!... -- катали их по партам...
...потом уже вредно стало... -- так мы ж были Богатыри! -- не вы... *)
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Спытай за порЄбрікАм там точно скажуть...
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Все брудніші і брудніші вибори в Україні.. А що ж буде творитися на виборчих дільницях 31 березня 2019 року?
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Почитайте одесский источник. Юлькин депутат даже стрельбу устроил, на помощь к нему прибежали рыги. Они там вместе воюют против БПП.
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В этом селе порядок надо было наводить в первые же часы. Регион взрывоопасный...
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а что будет перед выборами в 19 году - страшно подумать))))
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Везде верещать будут....мол не выберете петю-пукин нападет
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это верещание похоже на кудахтание курицы,которая петуха зазывает совершить непоправимое с ее девичьей честью)))))
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ОБНОВЛЕНО в 14:01. Заместитель главы Цебриковской избирательной комиссии рассказала, что народный депутат Ивченко ворвался в здание избиркома и переворачивал урны, крича, что в них можно испражняться, и угрожал членам комиссии.
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У Юльки один депутат краше другого. Если не бандит из 90-х, то посетитель дурки. На виборчій дільниці в Одеській області знайшли розбитий термометр, доступ виборців тимчасово обмежено - Цензор.НЕТ 775
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Заместитель главы Цебриковской избирательной комиссии рассказала
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа избирательном участке в Одесской области нашли разбитый термометр, доступ избирателей временно ограничен. ФОТО
 
 
 
 
 
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