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Все про:журналистика (2218) МИД РФ (1139) СБУ (12553) вербовка (106) Вышинский (37)

 В МИД РФ заявили о якобы попытке СБУ завербовать российского журналиста

Сначала с заявлением выступило агентство "РИА Новости", сообщив, что их корреспондента Ирину Высокович якобы пыталась завербовать Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.

Смотрите также: Пропагандист Вышинский попросил помощи у Путина: "С этой минуты считаю себя только гражданином РФ". ВИДЕО

"2 июня стало известно, что Служба безопасности Украины пыталась завербовать корреспондента "РИА Новости" в Литве Ирину Высокович, прибывшую в украинский Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала "РИА Новости-Украина" К.Вышинского," - говорится в заявлении МИД.

Также приводится рассказ самой Высокович, к которой 1 июня якобы подошли сотрудники СБУ у входа в зал заседаний суда, посадили в машину и увезли в отделение Службы. Потом якобы состоялся допрос о ее профессиональной деятельности, и "в итоге попытались завербовать, заставив подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и предоставлять информацию о сотрудниках "РИА Новости"".

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3069459
 
   
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В МИД РФ заявили о якобы попытке СБУ завербовать российского журналиста
...ой, верба, верба...*)
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И что они ему предложили??Гражданство?, Безвиз? Вроде больше и нечего.
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Сначала новость прочитайте до конца..."Ему"... В МИД РФ заявили о якобы попытке СБУ завербовать российского журналиста - Цензор.НЕТ 4359
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почему искандеры больше не смеются?голодные совсем?
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А какая разница? У русни шо самцы,шо самки - одинаково воняют.
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РИА" новости"- прикрытие для агентов кгб .
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Скоріше за все ця Високович сама готувала провокацію, бо це їх метод роботи.
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Завербовать? Даже лишнехромосомные экономические эмигранты или как староверы, открывшие врата приютившего их Полоцка перед мокшанской ордой, остаются врагами страны, которая их приютила...
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А який сенс вербування? дати завдання "убіЦЬ_пуЦіна"? Його литовську копію?
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Власти Великобритании заморозили активы более сотни владельцев крупных состояний в рамках расследования Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) в отношении коррумпированных элит и их незаконного богатства. Оно стало возможным после вступления в этом году в силу права британских госорганов направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о необъяснимом происхождении их имущества (Unexplained Wealth Orders).
Как рассказал The Times директор NCA по экономическим и киберпреступлениям Дональд Тун, его команда ведет расследование в отношении примерно 120-140 человек. Все они подозреваются во владении имуществом невыясненного происхождения.
Тун отметил, что для следствия гражданство подозреваемых в незаконном обогащении не имеет значения. "Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем цели на основании их национальности", - пояснил сотрудник агентства.
В то же время источник The Times в правительстве Великобритании рассказал, что "значительную часть" фигурантов расследования NCA составляют граждане РФ или связанные с Россией персоны.
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/national-crime-agency-dirty-money-probe-targets-russian-oligarchs-n09sp2b7w
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Очередные "сказки венского леса". Шум лишь бы шуметь.
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Знаете что самое смешное ? Там Грановский Верный пэтин адЪютант..
В МИД РФ заявили о якобы попытке СБУ завербовать российского журналиста - Цензор.НЕТ 5652 В МИД РФ заявили о якобы попытке СБУ завербовать российского журналиста - Цензор.НЕТ 4899
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А то. у него же все на его морде написано - щирый украинский реформатор.
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так выглядят друзья пети порошенко,что вы ждете от него?Собирайтесь лучше в Польшу
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Г-н Вольф... это моя страна. Мы ее не отдадим никому. Даже Пэте... Внимательно следите за событиями следующих трех месяцев
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Не верите?
Даже подпись есть: министр Попандопало...
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Мы уверенно движемся в Европу, - Порошенко !



Кое кто даже очень уверенно в ее пенитенциарную часть
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Просто эта дура восприняла слова "Добро пожаловать в Херсон!" как предложение вербовки через постель. Размечталась.
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СБУ наверняка вербовала и вербует людей из-за поребрика (так же, как они - наших), но описанное выглядит уж слишком топорно. Не похоже на правду.
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В МИД РФ заявили о якобы попытке СБУ завербовать российского журналиста - Цензор.НЕТ 9393

Через 12 лет Россия сойдет с "нефтяной" иглы..
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Завербовать можно. Доверять-нельзя. Какцап всегда кацап.
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..."в итоге попытались завербовать, заставив подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и предоставлять информацию о сотрудниках "РИА Новости"" и о том,что говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе.
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рашка вообще чекнулась....
Вот почитайте..... Хорошо что наше СБУ И МВС на страже....

В МИД РФ заявили о якобы попытке СБУ завербовать российского журналиста - Цензор.НЕТ 1482 Назар Приходько
3 год ·

Ще раз про "Миротворець":
Я вчора, 2.06.2018 написав, що сайт пробив дно дна, внісши до списку "сепаратистів" Гнапа, Лєщєнка, Наєма, а також назвавши "журналістом" ватного Мураєва та внісши Ґужву, якого взагалі в Україні немає.
Ви що ж робите, а? Ви що не розумієте, що ви сієте ненависть всередині країни??? Ви зовсім вже берег під ногами втратили? Ви займаєтесь відвертими маніпуляціями і підмінами понять, змішуючи вату і незгідних з "генеральной линией партии" Патріотів і журналістів.
Ви вже якось Саакашвілі внесли, чим виставили не себе, а Україну епічним довбой.бом! Ви перетворюєте інформаційну війну проти зовнішнього ворога на розправу над внутрішніми опонентами, клоуни ви! Що ви що Мінстець - це алєс і пиз.ець, а не авангард інформаційного фронту. Придворні гімночерпії
Хоча... Чого ще чекати від сайту, який від самого початку курувався МВС. МВС, де радник Авакова Шкіряк присвячує пост "зрадофілам" і посилає їх нах.й (відкритим текстом, а не як у мене з крапочкою). МВС, де радником Авакова був Ківа! КІВА!!! МВС, де й досі працює вбивця Ігора Індила, де переатестоввані "беркута" "відриваються" на НАС, Революціонерах і Ветеранах за поразку в лютому-2014-го. МВС, яке першим ділом вбило Сашка Білого, а не затримала мордою в підлогою ВСІХ нардепів від "Партії регоінів"...
Далеко підете... Ну нічого - скоро з усіх спитаємо, і з вас і з ваших "патронів". З вас за розпалення ворожнечі всередині країни під час війни, а з "патронів" за халатність та намагання перетворити Україну на поліцейську Державу.
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Лови ответку на все вскукареки У МЗС РФ заявили про нібито спробу СБУ завербувати російського журналіста - Цензор.НЕТ 8233Центр Миротворець створений 16.03.2014р. Сайт Миротворець запущено 23.08.2014р. Антон Геращенко дізнався про існування сайту у грудні 2014 року, після чого 16.12.2014р. написав про Миротворець перший свій пост у фейсбуці, якім повідав громадськості про наше існування.
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А какого хрена лишнехромосомных вообще пускать в Украину.
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Ну чего только не придумаешь ради популярности... А балончик с пеной ей не предлагали ?... У МЗС РФ заявили про нібито спробу СБУ завербувати російського журналіста - Цензор.НЕТ 1706
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ну вот и последствия "списка из 47 жертв"... Засрашка теперь это будет использовать по полной.
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Ты читала про нововведения ЗНО для учителей. Прочти, только корвалола выпей сначала.
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пусть они его себе в гузно засунут. У нас денег на отпускные выплатить нет. А то - зно для всех провести. Кстати,по украинскому снова в вопросах ошибки были. Пусть еще перед учителями попозорятся,раз уже перед выпускниками снова в лужу сели. Причем,этот вопрос был с ошибкой и в прошлом году.
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там вся соль в том, что упразняют институты усовершенствования, ну и курсы соответственно, а зно для учителей, это как рычаг лишения категории, соответственно и денег. Про то, как составляются вопросы к этому зно ты в курсе. Слава пэтьке
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да.да.да... её заставили подписать бумажку на которой было написано " путин х"йло"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ МИД РФ заявили о якобы попытке СБУ завербовать российского журналиста
 
 
 
 
 
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