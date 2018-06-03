 В МИД РФ заявили о якобы попытке СБУ завербовать российского журналиста

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.

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"2 июня стало известно, что Служба безопасности Украины пыталась завербовать корреспондента "РИА Новости" в Литве Ирину Высокович, прибывшую в украинский Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала "РИА Новости-Украина" К.Вышинского," - говорится в заявлении МИД.

Также приводится рассказ самой Высокович, к которой 1 июня якобы подошли сотрудники СБУ у входа в зал заседаний суда, посадили в машину и увезли в отделение Службы. Потом якобы состоялся допрос о ее профессиональной деятельности, и "в итоге попытались завербовать, заставив подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и предоставлять информацию о сотрудниках "РИА Новости"".

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.