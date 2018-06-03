 В МИД РФ заявили о якобы попытке СБУ завербовать российского журналиста

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.
"2 июня стало известно, что Служба безопасности Украины пыталась завербовать корреспондента "РИА Новости" в Литве Ирину Высокович, прибывшую в украинский Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала "РИА Новости-Украина" К.Вышинского," - говорится в заявлении МИД.
Также приводится рассказ самой Высокович, к которой 1 июня якобы подошли сотрудники СБУ у входа в зал заседаний суда, посадили в машину и увезли в отделение Службы. Потом якобы состоялся допрос о ее профессиональной деятельности, и "в итоге попытались завербовать, заставив подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и предоставлять информацию о сотрудниках "РИА Новости"".
Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.
В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.
Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.
...ой, верба, верба...*)
Как рассказал The Times директор NCA по экономическим и киберпреступлениям Дональд Тун, его команда ведет расследование в отношении примерно 120-140 человек. Все они подозреваются во владении имуществом невыясненного происхождения.
Тун отметил, что для следствия гражданство подозреваемых в незаконном обогащении не имеет значения. "Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем цели на основании их национальности", - пояснил сотрудник агентства.
В то же время источник The Times в правительстве Великобритании рассказал, что "значительную часть" фигурантов расследования NCA составляют граждане РФ или связанные с Россией персоны.
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/national-crime-agency-dirty-money-probe-targets-russian-oligarchs-n09sp2b7w
Даже подпись есть: министр Попандопало...
Кое кто даже очень уверенно в ее пенитенциарную часть
Через 12 лет Россия сойдет с "нефтяной" иглы..
Вот почитайте..... Хорошо что наше СБУ И МВС на страже....
Назар Приходько
3 год ·
Ще раз про "Миротворець":
Я вчора, 2.06.2018 написав, що сайт пробив дно дна, внісши до списку "сепаратистів" Гнапа, Лєщєнка, Наєма, а також назвавши "журналістом" ватного Мураєва та внісши Ґужву, якого взагалі в Україні немає.
Ви що ж робите, а? Ви що не розумієте, що ви сієте ненависть всередині країни??? Ви зовсім вже берег під ногами втратили? Ви займаєтесь відвертими маніпуляціями і підмінами понять, змішуючи вату і незгідних з "генеральной линией партии" Патріотів і журналістів.
Ви вже якось Саакашвілі внесли, чим виставили не себе, а Україну епічним довбой.бом! Ви перетворюєте інформаційну війну проти зовнішнього ворога на розправу над внутрішніми опонентами, клоуни ви! Що ви що Мінстець - це алєс і пиз.ець, а не авангард інформаційного фронту. Придворні гімночерпії
Хоча... Чого ще чекати від сайту, який від самого початку курувався МВС. МВС, де радник Авакова Шкіряк присвячує пост "зрадофілам" і посилає їх нах.й (відкритим текстом, а не як у мене з крапочкою). МВС, де радником Авакова був Ківа! КІВА!!! МВС, де й досі працює вбивця Ігора Індила, де переатестоввані "беркута" "відриваються" на НАС, Революціонерах і Ветеранах за поразку в лютому-2014-го. МВС, яке першим ділом вбило Сашка Білого, а не затримала мордою в підлогою ВСІХ нардепів від "Партії регоінів"...
Далеко підете... Ну нічого - скоро з усіх спитаємо, і з вас і з ваших "патронів". З вас за розпалення ворожнечі всередині країни під час війни, а з "патронів" за халатність та намагання перетворити Україну на поліцейську Державу.