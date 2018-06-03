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 Политика Украины
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Все про:Испания (466) Порошенко (14895) членство в ЕС (107) Евросоюз (11899)

 Мы уверенно движемся в Европу, - Порошенко во время встречи с украинской общиной Испании

Президент Петр Порошенко отметил, что Украина уверенно движется в направлении приближения к Европе. Во время встречи с украинской общиной Испании Глава государства напомнил о предыдущих встречах с представителями украинской общины, которые присутствуют и сейчас, и обсуждение необходимости решения вопроса признания украинских водительских удостоверений в этой стране, ведь это убрало бы существенную преграду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Читайте: Украина никогда не будет сама на европейском пути, - Мингарелли

"Я тогда вам сказал, что мы обеспечим не только признание украинских удостоверений, а мы добьемся безвиза. Когда украинские граждане, только предъявив биометрический паспорт, могут свободно путешествовать по всей Европе. А сейчас и всем миром, потому что Украину сейчас рады приветствовать и открывают двери уже 117 стран", - констатировал Петр Порошенко, подчеркнув, что украинский паспорт входит в 30-ку самых сильных паспортов мира.

Кроме отмены визового режима, было заключено и Соглашение об ассоциации с ЕС и подписано углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. "И делаем все возможное, чтобы украинский народ и Украинское государство как можно скорее вернулись к семье европейских народов", - добавил Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 46% украинцев поддерживают интеграцию Украины в ЕС, вступление в НАТО - 40%, - опрос КМИС

Глава государства также подчеркнул, что для украинского народа безвиз - это не только право свободно путешествовать. "Это окончательное "прощай" Советскому союзу и Российской империи. Весь мир должен узнать и увидеть, какое фантастическое и большое государство Украина. И мы каждый день создаем для этого дополнительные поводы. Так же, как это произошло 26 мая во время проведения финальных матчей Лиги Чемпионов в Киеве. Киев был признан самым гостеприимным и безопасным городом за всю историю проведения подобных событий", - сказал Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3069458
 
   
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По цене на продукты питания мы уверенно в Европе...
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так в нас дорожче - ми вже обігнали Європу Мы уверенно движемся в Европу, - Порошенко во время встречи с украинской общиной Испании - Цензор.НЕТ 6431
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-- у вас не дороже! -- у вас зарплаты не европейские... -- так работать надо, как в Европе пашут, дорогие громадяны!
Кстати -- в Италии безработица выше немецкой в 3 раза.
... щас у них новое правительство -- грят, шо всё теперь будет в пользу рабочего класса!
--шаумарамой...*)
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А якщо зрівняти наш рівень з/п з їхнім , то Європа вже далеко з заду .
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парашенки з пашинськими, гордони з гнойсманами жадібно смокчуть смачну українську кров...в "революції гідності стовідсотково перемогла г и д о т а. Є третя сила у Донбасі, що знищить расупідорасів
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скоро все будут в Европе на заработках
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Не, гораздо дальше Европы. Европа-это так, малыши. Мы уверенно движемся в Европу, - Порошенко во время встречи с украинской общиной Испании - Цензор.НЕТ 8461 Отстали навсегда.
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Сколько стоят в Украине, например (желательно в долларах, чтобы сравнить): килограмм говядины, свинины (мясо и сало), литр молока 3.2%, буханка хлеба 1 кг, помидоры, огурцы, лук?
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Приблизительно:
100, 10 10 25 15 5
доллар гривня 25 грн=1 дол.
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молоко по 20 в среднем в АТБ, в других маркетах дороже.
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Телятина найдорожча (вирізка -120 грн кг), свинина (биток - 90 грн), сало - 75 - 150 грн кг, молоко приблизно 23 грн, не акційний хліб приблизно 15 грн, помідори - 30 грн, огірки 15 - 20 грн кг, цибуля - 8 грн...
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Свинина около $5 за кг. Курятина (бедрышки) - $2.6. Молоко 3.2% около $0.9. Хлеб покупаю тостреный, поэтому затрудняюсь сказать насчет 1кг. Думаю, около $0.4. Сметана 0.5л 25% около $1, Кефир 1л 2.5% - $1.1, Сосиски отличного качества из мяса - $4.5 за 1кг.
Это то, что я помню. В магазине особо не обращаю внимание на цены, т.к. все-равно брать надо, сколько бы продукты не стоили. Те продукты, что выше покупаю несколько раз в неделю (кроме свинины), поэтому запомнил цены.
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Голодаешь ? Могу колбасы выслать. Или ты по салу больше ?
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дехто не тільки рухається в Європу, а вже встиг і будку в Іспанії побудувати і частину грошей перевести Мы уверенно движемся в Европу, - Порошенко во время встречи с украинской общиной Испании - Цензор.НЕТ 8691
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на всех фото Петя Порошенко в окружении детей,по совету политтехнологов,дети лучший фон для пиара,просто бизнес
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Община уже там Петя, а Украина на обочине
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Будочник снова забрехал из будки. Ситуация все ухудшается.
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кстати петя порошенко не соврал,при его правлении Украина переселяется в Европу,каждый берет сумку и перселяется,что бы выжить
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Он никогда не врет. Только понять его могут аморалы ))
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Она хуже всех потому из-за неё из-за её и её замов жадности и некомпетентности украинцы умирают прямо сейчас.

"Даже трудно комментировать... Это заявление полностью совпадает с заявлениями руководителей Министерства здравоохранения Германии 1933 - 1945 года. ....... уничтожать неполноценные элементы". Заявление Линчевского говорит о том же. Сегодня в Украине происходит борьба со слабыми и больными. По факту то, о чем заявил Линчевский - это пассивная эвтаназия, «пустой шприц», когда больных мы не лечим, не выделяем на это деньги, и они умирают», - рассказал В.Сердюк.
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Очень сильный демотиватор! Подобрано классно!
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Нет, то что пицюнины отпрыски и члены его домохозяйства давно у Европе, в этом мы не сумливаемся, а то что подавляющая часть общества не может позволить себе выехать дальше порога своего дома, ну так на это пицюни наплевать!!!
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від Мадриду до БуеносАйресу мандруємо ютубом
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боже, яке воно лицемірне падло...
брехливе, сцикливе лицемірне падло....
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А что он не сказал , как ему король Испании сказал идти в отставку ?
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На жаль економічний рівень України низький і найгірше це те, що ми катастрофічно втрачаємо людські трудові ресурси. Далі вже навіть гроші не допоможуть відновити економіку.
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Что то последнее время Порошенко все больше с детьми и женщинами на кухне, пока серьезные мужчины в курительной комнате дела решают...
Обидно за нашего Гетмана... Мы уверенно движемся в Европу, - Порошенко во время встречи с украинской общиной Испании - Цензор.НЕТ 7310
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===Мы уверенно движемся в Европу===
Порошенко, Кононенко и т.д. выводят активы в Испанию
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Украинские эксперты тоже подтверждают, что мы многое делаем как было сделано в Европе, только почему-то мало публикуем это, всё больше равняясь на восторженный ор купленных шавок из питомника стеця.

Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.
"Даже трудно комментировать... Это заявление полностью совпадает с заявлениями руководителей Министерства здравоохранения Германии 1933 - 1945 года. Например, был такой в 1936 году Райтер, он говорил на Нюрнбергском съезде фашистов что: вся медицина до фашизма была марксистской, ибо она ставила себе задачу бороться с болезнями; между тем путь к оздоровлению нации состоит в том, чтобы болезнями уничтожать неполноценные элементы". Заявление Линчевского говорит о том же. Сегодня в Украине происходит борьба со слабыми и больными. По факту то, о чем заявил Линчевский - это пассивная эвтаназия, «пустой шприц», когда больных мы не лечим, не выделяем на это деньги, и они умирают», - рассказал В.Сердюк.
https://golos.ua/i/616444?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
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что это свинособака спаренная с бульдогом?Ватный?
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Мы,это кто ??? петя,у тебя уже давно вилла в Испании ,а у кого ещё ??? Мы уверенно движемся в Европу, - Порошенко во время встречи с украинской общиной Испании - Цензор.НЕТ 1197
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В Испании к власти пришли популисты! -- это в переводе на русский: "жопа"
...та, испанцы ещё и русских любят -- ещё с 30хх. годов...
Кто такие украинцы? -- им не понять -- у них тоже деды воевали... ...хз. за шо...
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а така версія Вас влаштує, шановний недільний модератор?
боже, яке воно НЕлицемірне НЕпадло...
НЕбрехливе, НЕсцикливе НЕлицемірне НЕпадло....
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что весь состав порогожинцев-ольгинцев здесь залег?
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Составляйте списки шнырей(от главы ап, до уборщицы-у той тоже есть админресурс для организации встречи с внешними шнырями обслуживателями корпотоков и представителями от монополий для создания благоприятных админ условий для монополий для возможности гнать цены вверх и удалению конкурентов).
ШНЫРИ - враги украинскому народу, даже больше чем нацисты для жидов. Которых жиды уже отлавливают и уничтожают по всему миру уже почти 100 лет(с вв2).Тех жидам кто уничтожает антижидов и нацистов, жиды памятники ставят и поклоняются(проследите историю убийства петлюры жидом(за то что ничего не делал- не сорился со своей армией), которому памятник стоит. По сути жиды не лучше нацистов, а то и хуже на порядок в некоторых моментах(пример последствий мюнхенской олимпиады)). А украинцы что не заслужили уничтожать шнырей,которые для увеличения разграбления подняли сборы и приходы, отчего цены монополии под крышей шнырей задрали на 30%, собираются госпредприятия отжать по нулевой цене под видом наполнения бюджета под прикрытием приватизации.
И постоянно поднимают, потому что аппетиты шнырей тоже растут и их нужно удовлетворять.Шныри терпеть ведь не могут, если страшный зуд украсть еще больше. Сделав украину самой нищей страной в европе, а им хочется ее сделать самой нищей в мире с полностью уничтоженой армией, в которую им жадно даже купить танки, потому что эти деньги можно украсть и они считают их уже своими.
Шныри ж угнетенные, страдают от того что народ не дает им его разграбить, потому красть им нужно больше-больше, БОЛЬШЕ.
Составляйте списки шнырей, кто и сколько раз и когда облуживал коррупицонные потоки в ап и кабмин, когда и реально зачем заходил в ап или кабмин.Сколько занесли гройману и пете. Проверяйте приход-расход бюджета, куда и сколько уходит.Иначе вы заслужили эту власть, значит заслужили нищету. И делайте как евреи с нацистами. Отлавливайте и не давайте проходу и жизни хоть на марсе.И ставьте памятники, тем кто уничтожит шныря.
Воины на передовой, а вот антикоррупционная передовая буксует с борьбой с коррупционной саранчей.Где антикорсуд?
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Я не понимаю,кому оно всю эту ахинею несёт ,ну как можно не уважать до такой степени свой народ,чтобы лгать ему так нагло и цинично ,этот подлец потерял остатки человечности ...
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Ліси Карпат вже в Європі майже повністю....
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Паразиты расказывают о пользе их паразитирования Мы уверенно движемся в Европу, - Порошенко во время встречи с украинской общиной Испании - Цензор.НЕТ 4393
Та мы знаем что дети Лолиты уже в Европе точно так-же как и у всего его окружения, вот только на Украину им плевать.
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Іспанія кишить рюзькими лоббі. Петро навряд чи зможе щось змінити. У них в голові русія-то імперія. А ми так собі... Щось типу каталонців.
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Петя ,я предлагаю тебе созвать МАЙДАН ,пусть все кто выжил с последнего Майдана соберутся в Киеве и ты расскажешь людям ,кто,куда и как идёт .... Мы уверенно движемся в Европу, - Порошенко во время встречи с украинской общиной Испании - Цензор.НЕТ 3917
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Та не надо никакой майдан собирать. Пускай лолиПОП выйдет на Крещатик без охраны и расскажет людям о своих потужных рехвормах, минут пять времени у него будет, а дальше х з шо будет.
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...за зарплаты в Испании не скажу, но в Мадриде, каждый вечер на улицах выставляются бумажные пакеты с булками и вином -- для бомжей...

...и открываются наночь прихожие в банках -- где денежные автоматы -- -- шо б бомжам было где переночевать, в тепле и в сухе!

А бомжи там -- любого раздень -- в Украине на Таврию хватит...*) -- жируют, суки -- и все русских любят...
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При совковском КВНе был конкурс капитанов...
Для них был вопрос:
"Вы подходите к двери своей квартиры... открываете...А навстречу вам стоит под полными парами паровоз...
Ваши действия?...
Победителем признан ответ...
Если паровоз двинется... то я тронусь.."
Вот так и с движением соевого...
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Это что, под..еб или господин президент просто шутить изволит?
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снова фигеле-мигеле... вопрос ведь не в том, куда мы движемся, а в том, кем мы становимся пока движемся туда. И вот с вопросом кто мы такие есть у нас самая большая напряженка. У нас даже президент Украины не может обоснованно сказать, кем является украинский народ, что его определяет и характеризует. И это при том, что по Конституции страны власть в Украине принадлежит народу, то есть тем, кто остается неопределенным явлением и в таком состоянии делегирует властные полномочия выборным лицам, которые от имени того, кто де-юре никто вытворяют все, что только захотят по своему произволу.
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может назад в Украину шоколадный не вернется ?
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З тобою барига ми рухаємось в *опу!
Курс дол. 7,99/27 гр/$ (2013/2017)
Ном.ВВП 183/110 млрд.$ (2013/2017)
Держборг/вал.продукт 40/73%(2013/2017)
Мародерство, мильні бульбашки замість реформ, шалені ціни на продути харчування, комунальні послуги, ліки, транспорт, правове свавілля, підконтрольні режимоаі коруповані суди, прокуратура і мвс. Народ в злиднях залишає країну. Лише до польщі за твоє правління втікло 3 млн.громадян
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это точно ,кто то виллы покупает и по мальдивам лазит, а кто то пашет в ЕС ,что бы выжить в чоколадном королевстве,где цены как в ЕС ,а пенсион и зарплаты ниже чем у папуасов Ми впевнено рухаємося в Європу, - Порошенко під час зустрічі з українською громадою Іспанії - Цензор.НЕТ 7124
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Він все правильно сказав, але треба щоб слова та справи не розходилися. Треба не слухати МВФ а підіймати зарплату в Україні, бо Аргентину МВФ загнав у дефолт а була хороша економіка.
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З тобою барига ми рухаємось в *опу!
Курс дол. 7,99/27 гр/$ (2013/2017)
Ном.ВВП 183/110 млрд.$ (2013/2017)
Держборг/вал.продукт 40/73%(2013/2017)
Мародерство, мильні бульбашки замість реформ, шалені ціни на продути харчування, комунальні послуги, ліки, транспорт, правове свавілля, підконтрольні режимоаі коруповані суди, прокуратура і мвс. Народ в злиднях залишає країну. Лише до польщі за твоє правління втікло 3 млн.громадян
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Мы уверенно движемся в Европу,но с єтой властью давнопришли вжопу
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Своей головы нет... пусть нам её Европа вставит...
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Дохазяйнувались - Україна сьома з кінця за якістю доріг в світі -ua.korrespondent.net/ukraine/3976896-ukraina-soma-z-kintsia-za-yakistui-dorih-v-sviti
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"Президент Петр Порошенко отметил, что Украина уверенно движется в направлении приближения к Европе".

"В направлении приближения" - это в самую точку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы уверенно движемся в Европу, - Порошенко во время встречи с украинской общиной Испании
 
 
 
 
 
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