 Мы уверенно движемся в Европу, - Порошенко во время встречи с украинской общиной Испании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Я тогда вам сказал, что мы обеспечим не только признание украинских удостоверений, а мы добьемся безвиза. Когда украинские граждане, только предъявив биометрический паспорт, могут свободно путешествовать по всей Европе. А сейчас и всем миром, потому что Украину сейчас рады приветствовать и открывают двери уже 117 стран", - констатировал Петр Порошенко, подчеркнув, что украинский паспорт входит в 30-ку самых сильных паспортов мира.

Кроме отмены визового режима, было заключено и Соглашение об ассоциации с ЕС и подписано углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. "И делаем все возможное, чтобы украинский народ и Украинское государство как можно скорее вернулись к семье европейских народов", - добавил Президент.

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Глава государства также подчеркнул, что для украинского народа безвиз - это не только право свободно путешествовать. "Это окончательное "прощай" Советскому союзу и Российской империи. Весь мир должен узнать и увидеть, какое фантастическое и большое государство Украина. И мы каждый день создаем для этого дополнительные поводы. Так же, как это произошло 26 мая во время проведения финальных матчей Лиги Чемпионов в Киеве. Киев был признан самым гостеприимным и безопасным городом за всю историю проведения подобных событий", - сказал Петр Порошенко.