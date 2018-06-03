 Мы уверенно движемся в Европу, - Порошенко во время встречи с украинской общиной Испании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
"Я тогда вам сказал, что мы обеспечим не только признание украинских удостоверений, а мы добьемся безвиза. Когда украинские граждане, только предъявив биометрический паспорт, могут свободно путешествовать по всей Европе. А сейчас и всем миром, потому что Украину сейчас рады приветствовать и открывают двери уже 117 стран", - констатировал Петр Порошенко, подчеркнув, что украинский паспорт входит в 30-ку самых сильных паспортов мира.
Кроме отмены визового режима, было заключено и Соглашение об ассоциации с ЕС и подписано углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. "И делаем все возможное, чтобы украинский народ и Украинское государство как можно скорее вернулись к семье европейских народов", - добавил Президент.
Глава государства также подчеркнул, что для украинского народа безвиз - это не только право свободно путешествовать. "Это окончательное "прощай" Советскому союзу и Российской империи. Весь мир должен узнать и увидеть, какое фантастическое и большое государство Украина. И мы каждый день создаем для этого дополнительные поводы. Так же, как это произошло 26 мая во время проведения финальных матчей Лиги Чемпионов в Киеве. Киев был признан самым гостеприимным и безопасным городом за всю историю проведения подобных событий", - сказал Петр Порошенко.
Кстати -- в Италии безработица выше немецкой в 3 раза.
... щас у них новое правительство -- грят, шо всё теперь будет в пользу рабочего класса!
--шаумарамой...*)
100, 10 10 25 15 5
доллар гривня 25 грн=1 дол.
Это то, что я помню. В магазине особо не обращаю внимание на цены, т.к. все-равно брать надо, сколько бы продукты не стоили. Те продукты, что выше покупаю несколько раз в неделю (кроме свинины), поэтому запомнил цены.
"Даже трудно комментировать... Это заявление полностью совпадает с заявлениями руководителей Министерства здравоохранения Германии 1933 - 1945 года. ....... уничтожать неполноценные элементы". Заявление Линчевского говорит о том же. Сегодня в Украине происходит борьба со слабыми и больными. По факту то, о чем заявил Линчевский - это пассивная эвтаназия, «пустой шприц», когда больных мы не лечим, не выделяем на это деньги, и они умирают», - рассказал В.Сердюк.
брехливе, сцикливе лицемірне падло....
Обидно за нашего Гетмана...
Порошенко, Кононенко и т.д. выводят активы в Испанию
Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.
"Даже трудно комментировать... Это заявление полностью совпадает с заявлениями руководителей Министерства здравоохранения Германии 1933 - 1945 года. Например, был такой в 1936 году Райтер, он говорил на Нюрнбергском съезде фашистов что: вся медицина до фашизма была марксистской, ибо она ставила себе задачу бороться с болезнями; между тем путь к оздоровлению нации состоит в том, чтобы болезнями уничтожать неполноценные элементы". Заявление Линчевского говорит о том же. Сегодня в Украине происходит борьба со слабыми и больными. По факту то, о чем заявил Линчевский - это пассивная эвтаназия, «пустой шприц», когда больных мы не лечим, не выделяем на это деньги, и они умирают», - рассказал В.Сердюк.
https://golos.ua/i/616444?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
...та, испанцы ещё и русских любят -- ещё с 30хх. годов...
Кто такие украинцы? -- им не понять -- у них тоже деды воевали... ...хз. за шо...
боже, яке воно НЕлицемірне НЕпадло...
НЕбрехливе, НЕсцикливе НЕлицемірне НЕпадло....
ШНЫРИ - враги украинскому народу, даже больше чем нацисты для жидов. Которых жиды уже отлавливают и уничтожают по всему миру уже почти 100 лет(с вв2).Тех жидам кто уничтожает антижидов и нацистов, жиды памятники ставят и поклоняются(проследите историю убийства петлюры жидом(за то что ничего не делал- не сорился со своей армией), которому памятник стоит. По сути жиды не лучше нацистов, а то и хуже на порядок в некоторых моментах(пример последствий мюнхенской олимпиады)). А украинцы что не заслужили уничтожать шнырей,которые для увеличения разграбления подняли сборы и приходы, отчего цены монополии под крышей шнырей задрали на 30%, собираются госпредприятия отжать по нулевой цене под видом наполнения бюджета под прикрытием приватизации.
И постоянно поднимают, потому что аппетиты шнырей тоже растут и их нужно удовлетворять.Шныри терпеть ведь не могут, если страшный зуд украсть еще больше. Сделав украину самой нищей страной в европе, а им хочется ее сделать самой нищей в мире с полностью уничтоженой армией, в которую им жадно даже купить танки, потому что эти деньги можно украсть и они считают их уже своими.
Шныри ж угнетенные, страдают от того что народ не дает им его разграбить, потому красть им нужно больше-больше, БОЛЬШЕ.
Составляйте списки шнырей, кто и сколько раз и когда облуживал коррупицонные потоки в ап и кабмин, когда и реально зачем заходил в ап или кабмин.Сколько занесли гройману и пете. Проверяйте приход-расход бюджета, куда и сколько уходит.Иначе вы заслужили эту власть, значит заслужили нищету. И делайте как евреи с нацистами. Отлавливайте и не давайте проходу и жизни хоть на марсе.И ставьте памятники, тем кто уничтожит шныря.
Воины на передовой, а вот антикоррупционная передовая буксует с борьбой с коррупционной саранчей.Где антикорсуд?
Та мы знаем что дети Лолиты уже в Европе точно так-же как и у всего его окружения, вот только на Украину им плевать.
...и открываются наночь прихожие в банках -- где денежные автоматы -- -- шо б бомжам было где переночевать, в тепле и в сухе!
А бомжи там -- любого раздень -- в Украине на Таврию хватит...*) -- жируют, суки -- и все русских любят...
Для них был вопрос:
"Вы подходите к двери своей квартиры... открываете...А навстречу вам стоит под полными парами паровоз...
Ваши действия?...
Победителем признан ответ...
Если паровоз двинется... то я тронусь.."
Вот так и с движением соевого...
Курс дол. 7,99/27 гр/$ (2013/2017)
Ном.ВВП 183/110 млрд.$ (2013/2017)
Держборг/вал.продукт 40/73%(2013/2017)
Мародерство, мильні бульбашки замість реформ, шалені ціни на продути харчування, комунальні послуги, ліки, транспорт, правове свавілля, підконтрольні режимоаі коруповані суди, прокуратура і мвс. Народ в злиднях залишає країну. Лише до польщі за твоє правління втікло 3 млн.громадян
Курс дол. 7,99/27 гр/$ (2013/2017)
Ном.ВВП 183/110 млрд.$ (2013/2017)
Держборг/вал.продукт 40/73%(2013/2017)
Мародерство, мильні бульбашки замість реформ, шалені ціни на продути харчування, комунальні послуги, ліки, транспорт, правове свавілля, підконтрольні режимоаі коруповані суди, прокуратура і мвс. Народ в злиднях залишає країну. Лише до польщі за твоє правління втікло 3 млн.громадян
В прошлом году министр внутренних дел Украины Арсен Аваков стал владельцем виллы на 566 квадратных метров на побережье Средиземного моря в Италии. Об этом свидетельствуют документы из реестров бизнеса и имущества Италии, на которые ссылаются на "Наши деньги". Поместье имеет 26 комнат на первом, втором и подвальном этажах. Здание расположено на улице Баттери в итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео, в регионе Лацио, провинция Латина. Google Maps по этому адресу показывает дом с бассейном. Приблизительная стоимость недвижимости, как показывает калькулятор на сайте avvocatoandreani.it, может составлять около 774 тыс. евро.
"В направлении приближения" - это в самую точку.