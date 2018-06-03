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Все про:Днепропетровщина (1176) изнасилование (610) Нацполиция (7535) убийство (4871) Аброськин (397)

 В изнасиловании и убийстве семиклассницы на Днепропетровщине подозревается 15-летний юноша, - Аброськин

В Днепропетровской области изнасиловали и убили 14-летнюю девочку.

 Об этом у себя в Facebook cообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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"Вчера в полицию обратилась молодая женщина, жительница Днепропетровской области, которая сообщила об исчезновении ее несовершеннолетней дочери, 2004 года рождения, ученицы cедьмого класса. Было установлено, что ребенок был в местном клубе, потом ее никто не видел", - отметил Аброськин.

По его словам, вечером обнаженный труп девочки с признаками насильственной смерти был обнаружен в лесопосадке рядом с поселком.

"По результатам осмотра места происшествия, можно сказать, что девушка вероятно была изнасилована. Сегодня утром полицией установлен подозреваемый - это парень на год старше убитой", - уточнил Аброськин.

В изнасиловании и убийстве семиклассницы на Днепропетровщине подозревается 15-летний юноша, - Аброськин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069457
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ изнасиловании и убийстве семиклассницы на Днепропетровщине подозревается 15-летний юноша, - Аброськин
 
 
 
 
 
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