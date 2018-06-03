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 Мать Кольченко: Член общественно-наблюдательного совета Челябинской области звонил с угрозами после начала голодовки сына

Мать крымского анархиста Александра Кольченко Лариса 1 июня получила телефонный звонок якобы из России с требованиями заставить сына прекратить голодовку.

Об этом она рассказала в эфире "Громадського радіо", сообщает Цензор.НЕТ.

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"1 июня мне позвонил человек, представившийся членом общественно-наблюдательного совета Челябинской области. Он требовал, чтобы я уговорила Сашу прекратить голодовку, и просил не встречаться с адвокатом. Все это сделано для того, чтобы Саша оказался в изоляции, не чувствовал поддержки и отказался от принятого решения", - сказала Лариса Кольченко.

Она также отметила, что с тех пор как Александр Кольченко объявил голодовку, никто из представителей украинских властей не связался с ней. Лариса Кольченко добавила, что не имеет на данный момент никакой связи с сыном, но предполагает, что на него давит администрация колонии с требованием прекратить голодовку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отказала консулу во встрече с политзаключенным Кольченко, заявляя, что он гражданин РФ, - МИД

Напомним, из почти семи десятков украинских политзаключенных четверо объявили голодовку. Олег Сенцов содержится в колонии "Белый Медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа РФ, голодает сегодня 21 день. Украинский активист Владимир Балух удерживается в Крыму, голодает 77 день. Александр Шумков - 11 день. Александр Кольченко - уже 4 день. Требование Сенцова - освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.

Сенцов и крымчанин Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3069456
 
 
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челябинский член чем угрожал,своим сифилисом?
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Общественный консенсус в США и их главных стратегических союзников очевиден: Россию захватила банда убийц.

Об этом, в частности, говорится и в редакционной статье Wall Street Journal, с красноречивым заголовком «Российская Корпорация убийц» (в оригинале Russian Murder Inc).
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Я сильно извиняюсь, а вот эта фраза: - "Общественный консенсус в США и их главных стратегических союзников очевиден: Россию захватила банда убийц.", из источника какого-то, или лично Ваша? Если первое, то Вам достался "не лучший" источник или перевод с него... Если второе - сначала откройте словарь, прочитайте, что такое "консенсус", а потом приложите это толкование к Вашему высказыванию... В любом случае - написана глупость...
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Иногда (???) создают заголовки для сенсации...
Ниже я дал ссылку на оригинал.
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Да я не критикую суть высказывания, а форму изложения... Консенсус - "общее согласие, соглашение"... В данном случае - это не имя существительное, а "деепричастие"... А он его применяет в качестве сложного имени существительного...
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https://www.wsj.com/articles/russia-murder-inc-1527720157

Уже появляется надежда на успешное завершение спецоперации, без последствий для имиджа Украины.
Результат встречи с послами G7, где всё или большинство секретов раскрыли?
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Общественный консенсус в США..))))Чукча не читатель...
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Кольченко украинец в российской тюрьме. голодает. Необходима поддержка, хотя бы моральная. Но украинским чиновникам , получается, по барабану. Ведь с мамой ,из чиновников , никто не встретился. А ей тоже тяжело.
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ПаРвша гнойник , раковая опухоль на плане Земля . Лечить только радикально .
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Треба шукати тих, на кого можна міняти українських політв'язнів.
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Шукати ? Достатньо подивитись інтер, ньюсван і 112, всі там.
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Периодически, в руки ВСУ, попадают "дежурившие на блокпостах".
Конечно, юридически, это граждане Украины и все такое.
Но по факту, это д-мо собачье, а не граждане.
И обменять их не жалко.
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Так і є, та ще треба їх засуджувати за тероризм. Далі готувати обмін.
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Их вы сможете обменять только на тех, кто в Донецке и Луганске в плену. России они кем приходятся?
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С чего вы взяли, что Россия их будет принимать? Такого пока не было. Обменивали россиян на украинцев.
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Все у вас так просто...Для обмена составляют списки и нельзя впаривать просто когото от балды для колличества
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"...крымского анархиста Александра Кольченко..."Источник: https://censor.net.ua/n3069456

он воно як.
несподіваночка....
"....никто из представителей украинских властей не связался с ней..."Источник: https://censor.net.ua/n3069456
а оце очікувано - анархісти нам не друзі Мать Кольченко: Член общественно-наблюдательного совета Челябинской области звонил с угрозами после начала голодовки сына - Цензор.НЕТ 1785
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выложить его телефон и все ему будут звонить Мати Кольченка: Член суспільно-наглядової ради Челябінської області телефонував із погрозами після початку голодування сина - Цензор.НЕТ 3222
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМать Кольченко: Член общественно-наблюдательного совета Челябинской области звонил с угрозами после начала голодовки сына
 
 
 
 
 
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