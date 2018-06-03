 Мать Кольченко: Член общественно-наблюдательного совета Челябинской области звонил с угрозами после начала голодовки сына

Об этом она рассказала в эфире "Громадського радіо", сообщает Цензор.НЕТ.

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"1 июня мне позвонил человек, представившийся членом общественно-наблюдательного совета Челябинской области. Он требовал, чтобы я уговорила Сашу прекратить голодовку, и просил не встречаться с адвокатом. Все это сделано для того, чтобы Саша оказался в изоляции, не чувствовал поддержки и отказался от принятого решения", - сказала Лариса Кольченко.

Она также отметила, что с тех пор как Александр Кольченко объявил голодовку, никто из представителей украинских властей не связался с ней. Лариса Кольченко добавила, что не имеет на данный момент никакой связи с сыном, но предполагает, что на него давит администрация колонии с требованием прекратить голодовку.

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Напомним, из почти семи десятков украинских политзаключенных четверо объявили голодовку. Олег Сенцов содержится в колонии "Белый Медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа РФ, голодает сегодня 21 день. Украинский активист Владимир Балух удерживается в Крыму, голодает 77 день. Александр Шумков - 11 день. Александр Кольченко - уже 4 день. Требование Сенцова - освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.

Сенцов и крымчанин Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.