 Вице-канцлер Австрии Штрахе предлагает отменить "возмутительные" антироссийские санкции

Об этом он заявил в интервью газете Oesterreich, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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"Настало время прекратить эти возмутительные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - сказал он.

Отмечается, что пророссийская "Партия свободы" Штрахе является младшим партнером по коалиции консерваторов канцлера Себастьяна Курца. Штрахе уже заявлял, что не поддерживает санкции Европейского Союза против Москвы из-за ее поддержки боевиков на Донбассе.