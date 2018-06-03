 Вице-канцлер Австрии Штрахе предлагает отменить "возмутительные" антироссийские санкции

Об этом он заявил в интервью газете Oesterreich, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Настало время прекратить эти возмутительные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - сказал он.
Отмечается, что пророссийская "Партия свободы" Штрахе является младшим партнером по коалиции консерваторов канцлера Себастьяна Курца. Штрахе уже заявлял, что не поддерживает санкции Европейского Союза против Москвы из-за ее поддержки боевиков на Донбассе.
он бы сначала русских спросил нужно ли отменять позезные санкции
агент госдепа, не иначе