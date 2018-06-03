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Все про:Австрия (364) Россия (69484) санкции (6790)

 Вице-канцлер Австрии Штрахе предлагает отменить "возмутительные" антироссийские санкции

Вице-канцлер Австрии и лидер правой "Партии свободы" Хайнц-Кристиан Штрахе призывает к отмене санкций Европейского Союза против России.

Об этом он заявил в интервью газете Oesterreich, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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"Настало время прекратить эти возмутительные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - сказал он.

Отмечается, что пророссийская "Партия свободы" Штрахе является младшим партнером по коалиции консерваторов канцлера Себастьяна Курца. Штрахе уже заявлял, что не поддерживает санкции Европейского Союза против Москвы из-за ее поддержки боевиков на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3069455
 
 
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отсебятина какая то
он бы сначала русских спросил нужно ли отменять позезные санкции
агент госдепа, не иначе
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Ещё один отрабатывает бабло кремля, штрахе в страхе.
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два третьих рейха, раздолбанный и недоделанный, так и норовят диктовать погоду, вот только всякий раз за это дело берутся какие-то недоросли, как не пути, так штрахи
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парашенки з пашинськими, гордони з гнойсманами жадібно смокчуть смачну українську кров...в "революції гідності стовідсотково перемогла г и д о т а. Є третя сила у Донбасі, що знищить расупідорасів
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лучше таких как ты сразу бы мама в аборт выкинула)))) тормоза украины
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а мне интересно, какие это санкцЫи были введены австрией, и главное когда?
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Купа москвофілів проплачені. Рано чи пізно вони досягнуть свого. Потім )(уйло знов піде вперед. Народ спить. Всі по кабаках. Новий 33-й рік наближається.
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так и с гейроппкой вопрос открыт. Какие санкции , конкретно она ввела против изгойки 404?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВице-канцлер Австрии Штрахе предлагает отменить "возмутительные" антироссийские санкции
 
 
 
 
 
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