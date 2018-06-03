 Ребенок, заблудившийся в лесу на Прикарпатье, найден после суток поисков, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

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Поиски ребенка были начаты вчера во второй половине дня. После двух часов поисков собственными силами родственники пропавшего ребенка обратились в полицию.

Как выяснилось, мальчик пошел с дедом пасти скот и заблудился в лесу.

"Впоследствии к поискам присоединились сотни неравнодушных местных жителей и жителей других сел и городов Прикарпатья, которые откликнулись на сообщение о пропаже ребенка. Поиски продолжались всю ночь", - отметили в пресс-службе.

Нашли мальчика в лесу, где он спал под деревом. Состояние его здоровья удовлетворительное, ребенка вернули родителям.