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 Ребенок, заблудившийся в лесу на Прикарпатье, найден после суток поисков, - Нацполиция. ФОТО

На Прикарпатье сегодня около 07:00 сотрудники полиции разыскали в лесу 4-летнего мальчика, который пропал почти сутки назад.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

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Поиски ребенка были начаты вчера во второй половине дня. После двух часов поисков собственными силами родственники пропавшего ребенка обратились в полицию.

Как выяснилось, мальчик пошел с дедом пасти скот и заблудился в лесу.

"Впоследствии к поискам присоединились сотни неравнодушных местных жителей и жителей других сел и городов Прикарпатья, которые откликнулись на сообщение о пропаже ребенка. Поиски продолжались всю ночь", - отметили в пресс-службе.

Нашли мальчика в лесу, где он спал под деревом. Состояние его здоровья удовлетворительное, ребенка вернули родителям.

Ребенок, заблудившийся в лесу на Прикарпатье, найден после суток поисков, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069453
 
   
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Думаю його батьки добре знають як керувати державою, і це через "баригу" дитина загубилась
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Дитина знайшлася , здорова і неушкоджена - це супер !! Бандерівець 😀👍
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Дед красавец. Интересно, а скот то он упас, раз внука проебал?
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Когда-нибудь приходилось пасти скот возле леса в жару?
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дідо мало горівки упив, тай заснув під смерекою
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Дід звичайно лох, але йому не позаздриш. Йому певно було гірше ніж батькам
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Діду треба було не чекушечку цмулити, а за онуком дивитися.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРебенок, заблудившийся в лесу на Прикарпатье, найден после суток поисков, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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