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Все про:Затулин (270) Марков Сергей (59) обмен (627) Россия (69484) политзаключенные (764) Сенцов (480)

 Судя по комментариям "кремлевских прихлебателей", Москва уже готова на обмен Сенцова, - правозащитница Томак

Украина имеет шанс за счет всех "потерявшихся" военнослужащих РФ, которые находиться в украинских тюрьмах, вернуть не только Олега Сенцова, но и других узников Кремля - тех, кто голодает или имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом написала в Facebook правозащитница Мария Томак, сообщает Цензор.НЕТ.

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"21 день голодовки Олега Сенцова. Но есть и хорошие новости. Благодаря Радио Свобода, которое пригласило высказаться в эфире кремлевских прихлебателей Маркова (Политолог, член Общественной палаты Cоюзного государства России и Белоруссии. - Ред.) и Затулина (заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ и директор Института стран СНГ. - Ред.) (роль последнего в российской аргесии против Украины, как известно, далеко не последняя, и он, как иронично говорит Михаил Соколов, "тонко чувствует настроения в верхах"), так вот благодаря их комментариям очевидно, что Кремль уже готов на обмен", - сообщила она.

"Оба этих деятеля прямо признают необходимость обмена, ибо оказывается, что Сенцов не такой уж и страшный террорист, а еще через обмен мы "увеличим пространсво свободы в мире"... И обмен может состояться, как в случае с Савченко, даже на бывших, по словам Затулина, российских военных. То есть имеем шанс за счет всех этих потерявшихся с просроченными военными билетами вернуть не только Олега, но и других - по меньшей мере тех, кто голодает или имеет серьезные проблемы со здоровьем, кого прессуют в колониях. Я надеюсь, мы этим шансом воспользуемся. Главное - не упустить момент перед Чемпионатом мира по футболу", - отметила Томак.

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Также она привела цитаты Затулина и Маркова:

Константин Затулин: "Если мы применили этот метод, когда дело касалось Савченко и наших российских военнослужащих бывших и действующих, занялись обменом по этому поводу, то в принципе нет на самом деле каких-то непреодолимых препятствий для того, чтобы мы использовали этот пример в качестве прецедента. При этом не берусь судить, поскольку есть многообразные обстоятельства. Во всяком случае Савченко, которая, с одной стороны, лицо женского пола, с другой стороны – нами была обвинена в соучастии убийства журналистов российских, и Сенцов, который хоть и виноват по нашим законам, его вина была в суде доказана, тем не менее, жертв в этом случае не было, не было физических потерь и так далее. Это, конечно, существенно и должно быть принято во внимание, в том числе с точки зрения осуществимости такого обмена."

Сергей Марков: "Вообще говоря, идея обмена правильная, все-таки она дает возможность людям с разной стороны оказаться среди своих, одновременно в общем и целом увеличивать пространство свободы в мире, все-таки больше людей оказывается на свободе. Поэтому сама идея правильная."

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Напомним, из почти семи десятков украинских политзаключенных четверо объявили голодовку. Олег Сенцов содержится в колонии "Белый Медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа РФ, голодает сегодня 21 день. Украинский активист Владимир Балух удерживается в Крыму, голодает 77 день. Александр Шумков - 11 день. Александр Кольченко - уже 4 день. Требование Сенцова - освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.

Сенцов и крымчанин Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

Судя по комментариям кремлевских прихлебателей, Москва уже готова на обмен Сенцова, - правозащитница Томак 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069452
 
   
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Переподготовка казачка закончена? )))
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Всё хорошо, одно мне не нравится в этом деле. Это обмен заложников на военных преступников.
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Главное своих вернуть. А чем больше убийц и бандюганов вернём Скрепной тем больше у них будет проблем с этими ублюдками. Пусть грабят и убивают на паРашке.
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Главное своих вернуть.
А может главное не поощрять военные преступления? А так знай выполняй преступные приказы, едь убивай, нет проблем, если что кремлевские боссы наберут заложников из ни в чем не повинных украинцев и поменяют тебя. Красота. Может лучше потерять одного Заложника чем потом получить десятки убитых?
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Кто поощряет наёмников и отправляет регулярные войска в Украину? От тебя зависит ЭТО?Что бы ты говорило если бы твой родственник или друг сидел на подвале или на зоне за Полярным кругом? Легко чужими жизнями распоряжаться сидя в уютной квартирке, сытым, здоровым...после шопинга и посещения развлекательного комплекса???
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От тебя зависит ЭТО?

Конечно зависит, если они будут знать что попав в плен 20 лучших лет своей жизни будут гнить в тюрьме за неконвенциальное ведение войны на суверенной территории. Глядишь желающих поубавится.
Что бы ты говорило если бы твой родственник или друг сидел на подвале или на зоне за Полярным кругом?

А что бы ты говорило, если бы приняли решение отпустить по добру по здорову людей убивших твоих родных, лишивших тебя дома и родной земли? А что ты скажешь тем кого еще убьют ихтамнеты рассчитывающие на то что их всё равно отмажут?
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+ 100 000!!! Те, кто "хлебнул крови человечьей", часто "теряют моральные тормоза"... Так пусть они их теряют в России - пользы больше будет...
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А нужно их пока отдать, но дело не закрывать. И при случае отловить и впаять по полной программе.
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Хм, к сожалению они ничего не решают. Всё зависит от ботоксного Фюрера-карлика. А в его больную башку никто не заглянет.
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рашка вже внесла савченко в списки на обмін?
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с удовольствием сявку гадченку нужно отдавать, вместе с ее сестрой . А генерал - фельдмаршал сбу гарбузюк по кличке рубен пущай за них двоих чалится.
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Если будут менять, то пусть Савченко обратно вернут. 😯
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У моего соседа свыня здохла . Тоже примета .
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А Марков мне доставляет. Я хоть и не пью, но его рассуждения всегда турбо. )
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Друга ракетка України Сергій Стаховський відверто висловив своє ставлення до росіян.
Слова Стаховського наводить телеканал "112". - ...Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Нет разницы - московский акцент или какой-то другой. Просто так бы сразу задушил.
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ну и идиот. само то ОНО разговаривает на русском. А русский и расеянин это большая разница.
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Діалог - русскій язик - ета язик п.дарасав...так ти ж сам па русскі гаваріш?!...а каком їщьо язикє с п.дарасамі разгаварівать??
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Убогое по это твоё жизненное кредо. Ты расскажи это ребятам из АТО, ООС.....тем которые на русском, украинском. с акцентами ..........А пока что вышиванка это дорогой "бронежилет" коррупционера, вора в Украине и громче всех орут Слава Украине. При этом гробят страну.
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а знаіш лі ти што рєбята із АТО, ООС биваєт што матюкаюцца? а нєкатариє могут падражать звукам разлічьних животних...а бивают случяі чьто даже пєрдят...і мабуть таки що воюють зараз не рєбята із АТО, ООС, а військовослужбовці Збройних Сил України. І малоросія вже не пройде.
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подлечился бы ты. соболезную. Грешно смеяться над тобой убогим.
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Це ти вже давно так гарно навчився розмовляти мовою, тебе пАслАть співучою, чи сам підеш?
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Переведи. Что есть рюське, а что-рюсиянин? Мы тут неграмотные. В сортах говна не разбираемся.
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да ты просто ЧМО без роду и племени.У тебя дерьмо в черепе .
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Дядя, вот тут ты ошибаешься. Я свой род хорошо знаю. А вот ты-потомок кухарки и чурки. Больше тебе ничего не известно о себе.
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твой дядя с твоими родственниками в овраге зебру доедает.
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Калашников Евгений (г.Тольятти)биографияСудя по комментариям "кремлевских прихлебателей" Москва уже готова на обмен Сенцова, - правозащитница Томак - Цензор.НЕТ 8383
Калашников Евгений поэт, автор песен г.Тольятти. Из первых рук: …Родили меня где-то в Удмуртской АССР, брата до меня - в Казахстане.
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знищення людей на грунті мови - типова фашистська практика
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Да, кацапов на колени не поставить - как лежали, так и будут лежать и воевать со всем миром !! 😀
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РАБссию не спасёт,ни лифт ни вертолёт
РАБссию лишь спасёт плешивого СТЕРХолёт
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Это называется: "Захватим ваших гражданских заложников, а потом обменяем на наших военных преступников".
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Судя по комментариям "кремлевских прихлебателей" Москва уже готова на обмен Сенцова, - правозащитница Томак - Цензор.НЕТ 1139

Как вошли в Россию, так и выйдем..." Не-не-не, Виталик, у меня для тебя плохая новость! Заключенные не решают, когда им заходить/выходить....))))))))))
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Они думают что если им и засадили - то " один раз не пидорас..." Ошибаетесь крысчане -- теперь вас будут трахать без вашего согласия и по желанию хозяина.. А если что-то не нравится - то попробуйте поехать в Москву и касками на Красной площади постучать - так Донбассяне в Киев когда-то ездили. И их даже никто не бил ,, - может и вас не будут ??? Сомневаюсь, правда.... Судя по комментариям "кремлевских прихлебателей", Москва уже готова на обмен Сенцова, - правозащитница Томак - Цензор.НЕТ 3040
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Мне кажется - что поменять можно. Всё равно - отдадим мы этих ублюдков или нет. Провокации со стороны кремлядей закончатся только тогда - когда у них деньги закончатся. Так что - пусть строят мосты и арены, заселяют в Сибирь китайцев, тратятся на дымящие корыта, тонущие самолёты, падающие ракеты со спутниками и глохнущие на парадах танки.. В таком режиме - ещё годик-другой прийдётся потерпеть, судя по скорости и разворовывания их казны. Люблю почитать перед сном прижизненное собрание сочинений Сталина.. Том 13, страница198 " итоги первой пятилетки" ---- " Ещё совсем недавно более двух миллионов бедняков (россиян) направлялось ежегодно на заработки на Юг - на Северный Кавказ и Украину, в наймиты к кулакам, а ещё раньше- к кулакам и помещикам..." Вот и вся история "богатых" россиян без нефти и газа, только за счёт своего труда.... Как 100 лет назад они сами ничего не производили, - так и сегодня не производят. Ну да китайцы им самомнение поправят, - кто есть ху....
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Рискую вызвать на себя ярость, но то что я вижу - очень напоминает надьку савченко но только с затянувшимся сценарием, Человек получивший 20(!!!) лет и 4 года находящийся в чужой стране, выглядит уж очень подозрительно неплохо. В свое время умные люди обращали внимание на надьку, после сообщением о ее принудительном питании и чуть-ли не предсмертном состоянии, но бочища говорили о другом( вскоре мы убедились сами!).
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любой вернувшийся из вражеского заключения естественно был подвержен обработке спецслужбами, в т.ч. с компрометирующими материалами. Так что не нужно допускать к гос. секретам и управлению - лечить, сочувствовать и пусть пишет мемуары на заслуженной пенсии. Ошибка с гадиным депутатством должна научить всех.
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Обменивать свидетелей российских преступлений на ..... реживеров попершихся черт знает куда и зачем - это преступление, а не победа. Да, это плохо звучит, но это правда.
Помните прошлый обмен? Нам отдали на 80% дезертиров и непонятно кого в обмен на реальных свидетелей. Пэтя уже на Савченко попиарился, пришлось сажать...
Ну пиарьтесь дальше.
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"Франц", Сенцов никуда не "пёрся". Вы с журналистом Сущенко не путайте. Сенцова "взяли" ещё весной 2014-го, в Крыму, где он жил...
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Г-на Сенцова задержали прямо в помещении штаба ЧФ РФ в Севастополе.
Вопрос - вас или меня туда пустят?
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Ну, и что тут такого?... Всё зависит от цели посещения, места, и "допуска"... Меня не только в штабы округов пускали... Да и как "штаб" - "штабу", так и "помещение" - "помещению" в том самом штабе - рознь... Одно дело - фойе штаба, другое дело - "секретка"... Надеюсь, его не в "секретке" или "оружейке" задерживали? А он, как лицо публичное, как не только режиссёр, но и журналист, вполне вхож в подобные места... Но не исключаю и провокации - Гриб, вон, тоже ехал на "свидание", а влетел в СИЗО...
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А Карпюка,Клиха теж обміняємо? чи про них забули!
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Так это бвло понятно,насиная с любительницы хуйло Чулпан,которвя вдруг стаоа озабоченной!
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Давайте конечно обменяем! И тут же посадим. Наде не так скучно будет. Нужно менять.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСудя по комментариям "кремлевских прихлебателей", Москва уже готова на обмен Сенцова, - правозащитница Томак
 
 
 
 
 
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