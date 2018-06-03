 Судя по комментариям "кремлевских прихлебателей", Москва уже готова на обмен Сенцова, - правозащитница Томак

Об этом написала в Facebook правозащитница Мария Томак, сообщает Цензор.НЕТ.

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"21 день голодовки Олега Сенцова. Но есть и хорошие новости. Благодаря Радио Свобода, которое пригласило высказаться в эфире кремлевских прихлебателей Маркова (Политолог, член Общественной палаты Cоюзного государства России и Белоруссии. - Ред.) и Затулина (заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ и директор Института стран СНГ. - Ред.) (роль последнего в российской аргесии против Украины, как известно, далеко не последняя, и он, как иронично говорит Михаил Соколов, "тонко чувствует настроения в верхах"), так вот благодаря их комментариям очевидно, что Кремль уже готов на обмен", - сообщила она.

"Оба этих деятеля прямо признают необходимость обмена, ибо оказывается, что Сенцов не такой уж и страшный террорист, а еще через обмен мы "увеличим пространсво свободы в мире"... И обмен может состояться, как в случае с Савченко, даже на бывших, по словам Затулина, российских военных. То есть имеем шанс за счет всех этих потерявшихся с просроченными военными билетами вернуть не только Олега, но и других - по меньшей мере тех, кто голодает или имеет серьезные проблемы со здоровьем, кого прессуют в колониях. Я надеюсь, мы этим шансом воспользуемся. Главное - не упустить момент перед Чемпионатом мира по футболу", - отметила Томак.

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Также она привела цитаты Затулина и Маркова:

Константин Затулин: "Если мы применили этот метод, когда дело касалось Савченко и наших российских военнослужащих бывших и действующих, занялись обменом по этому поводу, то в принципе нет на самом деле каких-то непреодолимых препятствий для того, чтобы мы использовали этот пример в качестве прецедента. При этом не берусь судить, поскольку есть многообразные обстоятельства. Во всяком случае Савченко, которая, с одной стороны, лицо женского пола, с другой стороны – нами была обвинена в соучастии убийства журналистов российских, и Сенцов, который хоть и виноват по нашим законам, его вина была в суде доказана, тем не менее, жертв в этом случае не было, не было физических потерь и так далее. Это, конечно, существенно и должно быть принято во внимание, в том числе с точки зрения осуществимости такого обмена."

Сергей Марков: "Вообще говоря, идея обмена правильная, все-таки она дает возможность людям с разной стороны оказаться среди своих, одновременно в общем и целом увеличивать пространство свободы в мире, все-таки больше людей оказывается на свободе. Поэтому сама идея правильная."

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Напомним, из почти семи десятков украинских политзаключенных четверо объявили голодовку. Олег Сенцов содержится в колонии "Белый Медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа РФ, голодает сегодня 21 день. Украинский активист Владимир Балух удерживается в Крыму, голодает 77 день. Александр Шумков - 11 день. Александр Кольченко - уже 4 день. Требование Сенцова - освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.

Сенцов и крымчанин Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.