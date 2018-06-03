 Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА. ФОТОрепортаж

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, который также стал участником 26-го "Пробега под каштанами", проходившего под лозунгом "Бегу ради маленьких сердец", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

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Кличко отметил, что участвует в "Пробеге под каштанами" не впервые и с радостью приобщается к подобным акциям. "Это хорошо, что в таких акциях принимает участие большое количество киевлян. В этом году к пробегу подключилось рекордное количество сторонников здорового образа жизни – больше 13 тысяч человек. Мне – и как мэру, и как спортсмену – приятно, что Киев становится более спортивным, более активным", – добавил он.

Кличко напомнил, что пробег является благотворительным с целью сбора средств на спасение маленьких пациентов с пороками сердца – на приобретение необходимого оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

"Только в прошлом году благотворительный "Пробег под каштанами" собрал 1,5 млн гривень, за которые приобрели необходимое медоборудование. И спасли не одну детскую жизнь", – отметил мэр столицы.

"Пробег под каштанами" – самая масштабная спортивно-благотворительная акция в Украине, которая проходит ежегодно, начиная с 1993 года.













Фото - "Укринформ"