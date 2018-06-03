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Все про:Киев (15952) спорт (1569)

 Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА. ФОТОрепортаж

В этом году в благотворительной акции "Пробег под каштанами" в центре Киева приняли участие свыше 13 тысяч человек.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, который также стал участником 26-го "Пробега под каштанами", проходившего под лозунгом "Бегу ради маленьких сердец", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

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Кличко отметил, что участвует в "Пробеге под каштанами" не впервые и с радостью приобщается к подобным акциям. "Это хорошо, что в таких акциях принимает участие большое количество киевлян. В этом году к пробегу подключилось рекордное количество сторонников здорового образа жизни – больше 13 тысяч человек. Мне – и как мэру, и как спортсмену – приятно, что Киев становится более спортивным, более активным", – добавил он.

Кличко напомнил, что пробег является благотворительным с целью сбора средств на спасение маленьких пациентов с пороками сердца – на приобретение необходимого оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

"Только в прошлом году благотворительный "Пробег под каштанами" собрал 1,5 млн гривень, за которые приобрели необходимое медоборудование. И спасли не одну детскую жизнь", – отметил мэр столицы.

"Пробег под каштанами" – самая масштабная спортивно-благотворительная акция в Украине, которая проходит ежегодно, начиная с 1993 года.

Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА 01
Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА 02
Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА 03
Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА 04Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА 05
Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА 06
Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА 07

Фото - "Укринформ"

Источник: https://censor.net.ua/n3069451
 
   
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Пора бежать козорылым из Украины и колаборантам всех мастей !!
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хочуть пробігом замилити очі народові на зубожіння, зраду і нічівонідєлаєца
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краще б ліфти старі міняли в Києві та з пухом тополиним боролися , тільки пробіги з року в рік а господарство дядя поремонтує...
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Это всё, конечно, прекрасно. Даже перекрытый на полдня Киев как-то можно пережить- потому что воскресенье. НО взрывающую мозг (по своей громкости) идиотскую музыку, доносящуюся с колонок буса, проезжающего под окнами каждые 15-20 минут с 10-ти часов утра В ВОСКРЕСЕНЬЕ- кроме раздражения не вызывает ничего. Сложно таким образом пробудить у людей любовь к бегу. Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве - Цензор.НЕТ 3559 Только желание взять ружо и попробивать шины идиотам. Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве - Цензор.НЕТ 3559
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Боевой Кросс на 25 км с полной выкладкой по пересеченной местности не бегали в дохлой сцуветскай армии? Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 4326
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Я думаю ты не бегал . Иначе не писал бы сейчас . Наверняка был или художником или комсоргом
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Я был сержантом Замкомвзвода,ты ИДИОТ Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 7981
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Это ты идиот ! Сержантами были только " стукачи " и " суки " .
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Полгода учебки и дали СЕРЖАНТА..Кидар ты тупой Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 6852
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Сенвтор , вы чего уподобляетесь козломордым ? Деньги все совесть не что .. А о вас раньше лучше думал . Теперь только крешь.
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Кого судить? дохлий СРСР? Так я його засудив влітку 1968 року,коли савєтскае бідло в Чехословаччину ріло сунуло Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 3557
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при дохлій "советской армии" програму обороноздатності країни не бігали за бугор погоджувати, пане......
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не страна - совок.
всегда имели планы нападать - че тут согласовывать, какая нах "оборона"?
иди помолись св. Сралину да выпей йаду бояры
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Звичайно. Він віз свої "каштани" на ровері (він так зрозумів термін "під каштанами" чи "на каштанах")
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Быдлу красножопому не угодишь Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 5304То Кросс неправильный то быдло Пьяное... Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 5304
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Домком Швондер с Шариковым песни пели в комнате ДомКома,попробуйте у вас получицца.Нахер вам КРОСС... Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 1179
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КацаКрысин Мавзолейный, я одеколоном никогда не пользовался за 72 года жизни...только ласьон после бритья и всё... Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 8606Сейчас иногда использую и гель после бритья.. Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 3400
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Чойта я думаю, что на организацию пробега стада потратили больше, чем выручили.
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Своих бегунов выставили около 200 компаний. Для многих пробег - это способ засветиться, реклама. Компании потратились на экипировку и взносы для своих сотрудников, но такая реклама все равно в разы дешевле, чем ролики по ТВ.
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Я х-з. Скорее соглашусь, чем буду спорить. Я просто против массовых акций для пиара.
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Могли би пани герої-патріоти свої лімузини і віли продати та інвалідам коляски на моторі закупити...., щоб люди не мучились.
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"Физкульт-привет! Вы из какого общества? «Трудовые резервы»! А что «Динамо» бежит? Все бегут!"

https://youtu.be/DZehsWj2Xwg

Более 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 5879
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На яку дистанцію бігли?
Клично у цих шкарпетках формою одягу схожий на туриста з путєноландії на набережній приморського містечка.
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цікаво, який був план до двору для бюджетних організацій по направленю людей для пробігу? З доброго дива навряд чи 13 тис. там би зібралось.....
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нет, бюджетников там нет - там частные компании выставили своих сотрудников для рекламы. Например, вот такой: в День Киева, около 1 100 сотрудников со своими семьями и друзьями приняли участие в юбилейном 25-м благотворительном марафоне «Пробег под каштанами».Поддержка социально-ответственных инициатив, ориентированных на поддержку детей, которые в этом нуждаются, - одно из важных направлений деятельности компании. Только поддерживая других, современный бизнес может по-настоящему считаться успешным.https://kyivstar.ua/ru/mm/news-and-promotions/rekordnoe-kolichestvo-volonterov-kievstar-pomoglo-detyam-s-porokami-serdca
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Однозначно, щоб відвалікти увагу від татальнай каруцИї і зубажіння...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБолее 13 тысяч человек пробежали под каштанами в Киеве, - КГГА. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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