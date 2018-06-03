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Все про:выборы (20348) Одесская область (1486) стрельба (2258) ОТГ (7)

 Вблизи избирательного участка в Одесской обл. стреляли из травматического оружия, - Нацполиция

В Одесской области вблизи избирательного участка стреляли из травматического оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Согласно сообщению, инцидент произошел в с. Цебриковое Великомихайловского района.

"Один из граждан произвел выстрел в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. По словам мужчины, выстрел был непроизвольным, когда он хотел разрядить оружие", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что в результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас в отношении мужчины составлен протокол по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Продолжается проверка факта стрельбы.

Накануне там же произошла стычка между полицейскими, которые приехали на проверку анонимного сообщения о заминировании избирательного участка, и местными жителями. Граждане возмутились на просьбу полицейских покинуть помещение и распылили в сторону стражей порядка слезоточивый газ. В результате инцидента пострадали 13 правоохранителей.

Источник: https://censor.net.ua/n3069450
 
 
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Поліція з'ясовує обставини пострілу з травматичної зброї поблизу виборчої дільниці

Это означает выстрел или множество выстрелов - стреляли?
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Мафія фальсифікує вибори в Цебріково.
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Я не понял ответа на вопрос? Или это приём, чтобы прицепиться к первым сообщениям, чтобы протолкнуть своё?
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с твоей помощью - а то ты в курсе как всегда...?)))
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На форуме есть украинцы, которые пояснят тонкость перевода, или пока только украинский флаг возле ника?
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Спасибо. Я так и думал, но засомневался, тогда выходит, что заголовок фактически создал фейк и по нему можно подумать, что была какая-то перестрелка.
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Точно не под дулами пулемётов, как Росгвардия проводила учения по разгону толпы, требовавшей выплаты задержанной зарплаты?
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Последние два предложения в статье доставляют. Герои-правоохонцi хреновы )
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В поселке Цебриково Великомихайловского района Одесской области предприняты серьезные меры безопасности. В населенный пункт, где сегодня проходят повторные выборы главы и совета объединенной территориальной громады, ввели подразделение Национальной гвардии.
Вблизи избирательного участка в Одесской обл. стреляли из травматического оружия, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3458
Вблизи избирательного участка в Одесской обл. стреляли из травматического оружия, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9464

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Помощник депутата Черноморского горсовета покусал полицейского во время беспорядков в селе Цебриково Великомихайловского района Одесской области. Об этом сообщил советник главы областного управления Нацполиции полиции Руслан Форостяк в среду, 3 июня.
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Выборы под дулом мусоров? Такое у нас возможно?.
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Может там и мины заложили вокруг участка?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВблизи избирательного участка в Одесской обл. стреляли из травматического оружия, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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