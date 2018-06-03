 Вблизи избирательного участка в Одесской обл. стреляли из травматического оружия, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Согласно сообщению, инцидент произошел в с. Цебриковое Великомихайловского района.
"Один из граждан произвел выстрел в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. По словам мужчины, выстрел был непроизвольным, когда он хотел разрядить оружие", - отмечается в сообщении.
При этом добавляется, что в результате происшествия никто не пострадал.
Сейчас в отношении мужчины составлен протокол по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Продолжается проверка факта стрельбы.
Накануне там же произошла стычка между полицейскими, которые приехали на проверку анонимного сообщения о заминировании избирательного участка, и местными жителями. Граждане возмутились на просьбу полицейских покинуть помещение и распылили в сторону стражей порядка слезоточивый газ. В результате инцидента пострадали 13 правоохранителей.
Это означает выстрел или множество выстрелов - стреляли?
-Стреляли
https://youtu.be/Ty28QBj7VfU?t=3