 Вблизи избирательного участка в Одесской обл. стреляли из травматического оружия, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Согласно сообщению, инцидент произошел в с. Цебриковое Великомихайловского района.

"Один из граждан произвел выстрел в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. По словам мужчины, выстрел был непроизвольным, когда он хотел разрядить оружие", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что в результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас в отношении мужчины составлен протокол по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Продолжается проверка факта стрельбы.

Накануне там же произошла стычка между полицейскими, которые приехали на проверку анонимного сообщения о заминировании избирательного участка, и местными жителями. Граждане возмутились на просьбу полицейских покинуть помещение и распылили в сторону стражей порядка слезоточивый газ. В результате инцидента пострадали 13 правоохранителей.