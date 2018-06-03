 Боец 36-й бригады, который исчез на прошлой неделе во время боя под Мариуполем, вернулся в подразделение, - штаб ООС

Об этом сообщают в штабе Операции Объединенных сил.
"Военнослужащий, который пропал во время боевого столкновения 27 мая на Мариупольском направлении, и с которым была потеряна связь, благополучно вернулся в свое подразделение", – говорится в сообщении штаба.
Напомним, вечером 27 мая в 36 отдельной бригаде сообщили об исчезновении во время боя под Мариуполем своего военнослужащего. После это было обнародована информация, что боец нашелся, но она оказалась ложной.
Те що кацапи звірі нам добре відомо.
так он вернулся или нет? если вернулся слава богам будем надеятся что вернулся, ситуация проста договорился с пацанами и пошел к телке на пару суток, тут бой кипишь и аларм, утром приезжает на позицию комбат что да как боестолкновение все таки, проверил наличие, одного нет, комбату каръера важней, пошли рапорта по инстанции, чувак вечером пришел а тут его ждал страшный зверь залет, надеюсь так и будет
а тепер що, ще один?
Надеюсь военная контрразведка это выяснит и воздаст герою по заслугам ...