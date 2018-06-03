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 Происшествия
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 Боец 36-й бригады, который исчез на прошлой неделе во время боя под Мариуполем, вернулся в подразделение, - штаб ООС

Военнослужащий, который пропал 27 мая после боевого столкновения с пророссийскими боевиками на Мариупольском направлении, вернулся в подразделение.

Об этом сообщают в штабе Операции Объединенных сил.

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"Военнослужащий, который пропал во время боевого столкновения 27 мая на Мариупольском направлении, и с которым была потеряна связь, благополучно вернулся в свое подразделение", – говорится в сообщении штаба.

Напомним, вечером 27 мая в 36 отдельной бригаде сообщили об исчезновении во время боя под Мариуполем своего военнослужащего. После это было обнародована информация, что боец нашелся, но она оказалась ложной.

Боец 36-й бригады, который исчез на прошлой неделе во время боя под Мариуполем, вернулся в подразделение, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069449
 
   
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Где, где ?- На оккупированной территории.Слава Богу,не в плену.
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Це спецоперація СБУ. якщо серйозно, то добре що під "броніком" а не на "броніку".
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докладывал о расположении украинских войск
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Второе пришествие. Скоро наступит Судный День.
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Відпускати військових у короткочасні відпустки до дому інколи - треба. Не треба вигадувати біном Ньютона. Все - просто.
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Мужики туда едут от вас годик отдохнуть, так вы и там им мозг выносить собрались. Вы ж не сможете молча дать, собраться и уйти, опять начнётся..
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Бордель біля місць несення військової служби - теж варіант.👫
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До компоту у совку додавали бром у радянський армії він потенцію понижує, а взагалі роблять щеплення "від усіх болячок".
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Я был в раннеукраинской армии, ничем ещё от совка не отличающейся, слух про бром в компоте ходил густой, но ничем не подтверждённый. Все повара - знакомые, такие же солдаты, кроме того каждая рота заступает в наряд по кухне, никакого брома никто реально, своими глазами не видел. Но факт и в том, что вопрос эрекции в армии остро не стоИт) как-то само собой рассасывается. А вот мегапрививка "от всего" под лопатку, после которой температура поднимаеься и колбасит не по детским - точно была, и фиг его знает что в том коктейле намешано.
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не в компоті, а в киселі, тому повари і не знали, бо брикети киселю вже готові на склад надходили від постачальника
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Киселёк был, помню, вонючий такой. Коварнейшая, значит, штука, замедленного действия, по настоящему только через 25 лет заработала)
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Это миф. Как применение боевых лазеров на Даманском и ещё 100500 аналогичной хуйни
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щеплення під лопатку не міф, а реальність, і у казармі не стоїть питання .
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Мастурбація - секс з найкоханішою людиною. 😯
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А эпилептички уже закончились? и русскоязычные мальчики в трусиках?
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Маринночко , так тобі сам Бог велів вирішити цю проблему , як жінці , яка переймається цією проблемою )
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це тіпа наді, але чоловічого роду і за тиждень, вернувся)
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так на наступний день повернувся вже ж писали про цей випадок. Чи ми по два рази по два рази не повторюємо
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В чому схожість ситуацій? Чи вас на мемуари та спогади потягнуло?
Те що кацапи звірі нам добре відомо.
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26 октября 1966 года я тоже ушел в "самоход" по случаю дня рождения.В жизни раз бывает 20 лет...,помню пивасик глушил бокалов 5.В часть прибежал в 5 утра Боец 36-й бригады, который исчез на прошлой неделе во время боя под Мариуполем, вернулся в подразделение, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1025
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У Вас таких самоходов в те годы три должно было быть за службу) ну или четыре, если безкозырка белая в полоску воротник.
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От не розумію... що це за новина? і кому ця писанина (ні про що) потрібна...
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это не "новость" а "псица" в графе "зарплата" у корреспондента)))
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После это было обнародована информация, что боец нашелся, но она оказалась ложной.Источник: https://censor.net.ua/n3069449

так он вернулся или нет? если вернулся слава богам будем надеятся что вернулся, ситуация проста договорился с пацанами и пошел к телке на пару суток, тут бой кипишь и аларм, утром приезжает на позицию комбат что да как боестолкновение все таки, проверил наличие, одного нет, комбату каръера важней, пошли рапорта по инстанции, чувак вечером пришел а тут его ждал страшный зверь залет, надеюсь так и будет
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так про одного вже начебто писали, що зв"язок загубився і бла-бла-бла....
а тепер що, ще один?
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Знайшовся боєць і чудово . От нехай розповість командиру, що бачив, що чув і чим займався !
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"пропал во время боевого столкновения" - погулять ходил или инструктаж получал на той стороне?
Надеюсь военная контрразведка это выяснит и воздаст герою по заслугам ...
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Послали партизаны еврея листовки распостранять,приходит через месяц.-Где был?????- Вчера таки только последнюю продал!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоец 36-й бригады, который исчез на прошлой неделе во время боя под Мариуполем, вернулся в подразделение, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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