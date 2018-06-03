 Боец 36-й бригады, который исчез на прошлой неделе во время боя под Мариуполем, вернулся в подразделение, - штаб ООС

Об этом сообщают в штабе Операции Объединенных сил.

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"Военнослужащий, который пропал во время боевого столкновения 27 мая на Мариупольском направлении, и с которым была потеряна связь, благополучно вернулся в свое подразделение", – говорится в сообщении штаба.

Напомним, вечером 27 мая в 36 отдельной бригаде сообщили об исчезновении во время боя под Мариуполем своего военнослужащего. После это было обнародована информация, что боец нашелся, но она оказалась ложной.