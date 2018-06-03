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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Испания (466) Порошенко (14895) соцстандарты (200) заробитчане (206)

 Украина и Испания в ближайшее время подпишут новое двустороннее соглашение о соцобеспечении, - Порошенко

Власти Украины и Испании завершают подготовку нового двухстороннего соглашения о социальном обеспечении, что позволит разрешить ряд проблемных вопросов по защите украинцев в Испании, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"По моему поручению завершается наша совместная работа с испанскими друзьями над двусторонним соглашением о социальном обеспечении на замену предыдущего соглашения, которое было подписано 22 года тому назад, в 1996 году", - сказал П.Порошенко в воскресенье днем после молитвы за Украину в Испании.

По словам президента, подписание этого соглашения в ближайшее время позволит снять отдельные проблемные вопросы в социальной сфере по защите украинцев и украинской общины в Испании.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069446
 
   
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Украинские пенсионеры свалившие в Испанию будут получать пенсию 600 евро.
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у рошена в словах"в ближайшее времья мы будем делать" ,кроется суть"развода и обмана"
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Ей богу самая позитивная новость!
Петя пробивает льготы на ПМЖ,оценив свои перспективы в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Испания в ближайшее время подпишут новое двустороннее соглашение о соцобеспечении, - Порошенко
 
 
 
 
 
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