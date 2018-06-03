 Украина и Испания в ближайшее время подпишут новое двустороннее соглашение о соцобеспечении, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"По моему поручению завершается наша совместная работа с испанскими друзьями над двусторонним соглашением о социальном обеспечении на замену предыдущего соглашения, которое было подписано 22 года тому назад, в 1996 году", - сказал П.Порошенко в воскресенье днем после молитвы за Украину в Испании.

По словам президента, подписание этого соглашения в ближайшее время позволит снять отдельные проблемные вопросы в социальной сфере по защите украинцев и украинской общины в Испании.

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