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Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
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Все про:СБУ (12553) социальные сети (434) Бабченко Аркадий (120)

 "Ганапольский ознакомился, ошалел, тут же поверил и взял охрану. А Сережа не верит!" - Бабченко удивлен реакции в соцсетях на спецоперацию СБУ

Российский журналист Аркадий Бабченко считает, что люди, требующие в соцсетях рассказать им все о спецоперации СБУ, в рамках которой было сымитировано его убийство, не понимают сути происходящего.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сколько, оказывается, человек уверены, что главная задача СБУ - убедить их величества. Выложить им все доказательства", - написал он, добавив, что людям наплевать на тайну следствия и прочие последствия, которые могут возникнуть в случае разглашения оперативной информации.

По его словам, информация в деле собиралась по крупицам, и многие данные стали известны только потому, что сотрудники спецслужбы "два месяца пахали, как буйволы, два месяца готовили эту спецоперацию, нарыли эти фамилии, эти схемы".

Бабченко говорит, что благодаря этой, как некоторые говорят, - "клоунаде" спасена не только его жизнь, а и жизни людей из списка "47-ми"

"Удивительно, какое количество людей открывает для себя такой банальный, элементарный способ ведения расследования, применяемый во всем мире, как имитация преступления... Удивительно, какое количество людей учит меня, как они поступили бы на моем месте", - добавляет журналист и желает всем советчикам очутиться в подобной с ним ситуации.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Ганапольский ознакомился, ошалел, тут же поверил и взял охрану. А Сережа не верит! - Бабченко удивлен реакции в соцсетях на спецоперацию СБУ 01
Ганапольский ознакомился, ошалел, тут же поверил и взял охрану. А Сережа не верит! - Бабченко удивлен реакции в соцсетях на спецоперацию СБУ 02
Ганапольский ознакомился, ошалел, тут же поверил и взял охрану. А Сережа не верит! - Бабченко удивлен реакции в соцсетях на спецоперацию СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3069444
 
   
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В чем дело Бутусов ?? Твои администраторы тоже как Герман на ФСБ пашут ?? Что мой пост убрали ---- ??? Я ведь правду сказал ---- !!! Повторяюсь --- для вас Бутусов -- ведь вы тоже могли быть в том списке где и бабченко -- а вас СБУ спасло и выходит Президент тоже ..... Молчал и слушал несколько дней --- а теперь скажу .... В России каждая бабка за Россию -- каждый поцаненок с девчушкой --- скажи только что Россия плохая .. А у нас судя по постам в Цензоре только --- все гавно --- от Президента , который от ВОРОВ Вити с Коляном принял в 2014 году Украину без армии и милиции , без денег и с ВОЙНОЙ на улице и с тысячами Российских танков на границе с Украиной , в Крыму и Донбассе Украины --- принял и не СДАЛ Украину России и Путину -- первый Президент из всех с 1991 года , который на КОЛЕНИ не стал перед Кремлем и не вылизал России жопу ....И Яценюк говно и Турчинов говно -- и ребята ПАТРИОТЫ -- Националисты говно и жизнь в Украине ТУЕВАЯ ,когда у каждого на Пасху или Майские с Новым годом от МЯСА и копченостей с Коньяками столы ломятся -- когда бля ... половина БАБ УКраины зимой в НОРКАХ на работу ходит и когда каждый ссыкун в Украине ездит на Мерседесе или Ланосе целыми днями при бензине больше доллара за литр ... Хлопайте Ребята И СБУ и Президенту и Пастору и Сене Кролику --не будет их , не будет и вас с Украиной .. Нажретесь бля опять российских клопов на стройках Москвы или Казани и напьетесь Боярышника с СТЕКЛОМОЕМ с братьями из Рассии .... Само страшные сегодня -- " ЗРАДОФИЛЫ -- дебилы " в УКраине ... Я донецкий и знаю уже 4 года как жить без дома и не быть на могиле МАМЫ 4 года тоже ...... Не дай Бог чтобы вы это узнали -- как бежать из своего дома от снарядов и братьев из России ....
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Теперича понятно откель ты сиротка Живо представляю как ты бежал по полям лесам и буеракам Сопливый обосраный голодный и холодный Лишившийся своей любимой хрущевки В полубреду ты вышел на дорогу И тут о чудо прет кортєж из мєрсов бєх и прочих порше И оттель выходит его маланское величество Петручио Берет тебя на руки нежно гладит по квадратной голове и ведет такую речь --- Бедный бедный лох --- говорит он Вижу ты голоден обосцан обосран и грязен --- Чичас прикажу тебя отмыть накормить и напоить дешевым пивом И будешь ты лох работать на меня в минстєце Вот такая невыдуманая история смиренного стєцика
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Вот скажите, неужели мы доверяем нашей власти и спецслужбам в частности ????? !!!!! Неужели те кто на протяжении 4 лет позорился ( тапловизор, рюкзаки, предыдущие "покушения" и т.д и т.п ), способен на что-то такое во что можно поверить, ведь даже "исполнитель" после того открыл рот показал что вопрос к этому "покушению" во сто раз больше чем вера этим олухам!!! И вообще - А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК????!! Весь мир требует 100% доказательств и в отличии "киллера"( своего, домашнего) то с заказчиками будут трудности!! А вот бабченко, подсказывает интуиция, будет активным глашатаем этой власти, после того как получит в обход Конституции - гражданство!!!
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Треба того москаля - "журналіста" все-таки приспати -- замах не виправдовує такі матюки у публічному просторі....
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так то ж кацап, це і є т.з. рузке єзик.
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Вот туда ему и самое место, в один ряд с Гамнапольским.
Они даже похожи по своей манере общения.
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"Похуй", "пиздеть" (с)....... "Хороша" на расее журналистика, аднака! "Ганапольський ознайомився, очманів, тут же повірив і взяв охорону. А Сергій не вірить!" - Бабченко здивований реакцією у соцмережах на спецоперацію СБУ - Цензор.НЕТ 1115 Лысый прищ считает, что чем больше матов он употребит в написании своих "разъяснительных" постов, тем более убедительно они будут выглядеть? "Ганапольський ознайомився, очманів, тут же повірив і взяв охорону. А Сергій не вірить!" - Бабченко здивований реакцією у соцмережах на спецоперацію СБУ - Цензор.НЕТ 1115
Бутусов, своих читателей за мат ты отправляешь в бан и трешь комменты, если мне не изменяет память. Почему такая дискриминация? )) Хоть бы сгорился мат замазать на скринах, шоль.)) Для приличия.))) Шоб соответствовать хоть каким-то "стандартам журналистики"..... "Ганапольський ознайомився, очманів, тут же повірив і взяв охорону. А Сергій не вірить!" - Бабченко здивований реакцією у соцмережах на спецоперацію СБУ - Цензор.НЕТ 4329
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Та звісно скоріш ТАК чим НІ.... Тут рюзькє КаГеБе цілий літак з вищим керівництвом великої,європейської країни завалило (маю наувазі літак Качинського)... то шо їм там якихось півсотні журналістішків мочканути?
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Дайте ему время, он и сам разберется, куда его втянули. Ну, такой он немного тугодум. Вон и на чеченской войне, чтобы разобраться, что к чему, пришлось ему дважды повоевать - и срочником, и контрактником. Но он же точно не тупица.
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Є категорія людей, які живуть негативом: все паскудять, всіх кленуть, всі їм "абязани". Врятовано життя людини! І не так важливо, хто такий Бабченко! Поки у Кремлі готуватимуть нові схеми терактів і вбивст в Україні, щоб скомпроментувати діючу владу в "нєдагасударствє", на деякий час, сподіваюсь, буде затишшя. На деякий час, на жаль! Аж допоки Росію не розчленують. А поки-що наберімося терпіння і будьмо пильними!
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А я підтримую Кондратюка,бо він говорить правду,яку майже всі знають!! Нормальна людина розуміє,що майже всі хто строчить про злочинну владу,сплять і бачуть карлика на білому коні на Хрещатику!!! Хоть почитайте вислови американських спеців,які стверджують,що Росія чекає виборів і надіється на прихід до влади ----Тимошенко,бо вона більш поступлива і готова буде піти на умови Кремля,бо Порошенко твердолобий!! А ще-б я хотів почитати (ЧЕСНІ) признання писак,не дай Боже,якби самі попали в таке г...,обістялися-б,чи обіср.... по вуха? Воно конечно строчить клавітурою---одне,а коли стріляють---то це зовсім інше!!
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Не могу успокоится Вот же отмороженые гниды за 4.5 года не смогли реально наказать изловить и вычислить хотя бы одного убийцу Парней на Майдане А тут эти ополоумевшие от жажды наживи клоуны И их лакеи как здрастье предотвратили убийство 50 рыл Заказаных самим х\\\м Вы шеколадные безумци плохо кончите Независимо от того сумеете вовремя удрапть в Липецк Тель---Авив или Жаневу Не верю в благополучный исход аморалов которые в данный момент нас ротэрдамят Хотя бы потому что их окружают придурки Какое благополучие можно создать с придурками?
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Такі як ти,за 23-и роки роздерибанили все,що можливо було,армію знищили,СБУ підпорядкували ФСБ і тд. і т.п. ,а тепер верещите на всі 100!! А де-ж були тоді,чому мовчали? Старші пам*ятають,як Хрущов виступав і кляв Сталіна,а йому з залу запитання:А де-ж ви тоді були? Він просить піднятись того хто це запитав,а всі мовчать,він і говорить: Там де і ви зараз!! Отака првда,5-ть років тому все було в шоколаді,а зараз повний капець?? Та не вірю я ніяким Тим. і їй подібним--лише до кормушки добратись і більш нічого!
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Так звідкіля на сьогодні поназбиралось таких вумних столярів? І в економіці шарять,і в політиці,а в військовій стратегії---повні профі!! А головне--все ЗНАЮТЬ!!! Вундеркінди і годі!
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А Луценко сильно много учился что бы стать Генпрокурором и впаривать те вонючие дела, которые он регулярно впаривает?
Можно подумать, у власти у нас находишься сплошь дипломированные специалисты. Да, по украинской экономике конечно это заметно.
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Скажу тобі так як безрогій мінстецівській скотині Я в своєму житті ніколи не брав Ні людського ні державного ні тим паче того що погано лежить Все життя я працював теслею з пятнадцяти років Навіть коли навчався в інститтуті легкої промисловості Все життя я підвищував свою кваліфікацію Мінстецівський удод Я завжди боровся за Україну і українців Не пропустив ні одної акції \Україна без Кучми/ був участником Помаранчевої революції був участником Майдана Таке нице створіння як ти судить всіх по собі Ти безроге моїх грязних шкарпеток не заслуговуєш Ти ба чмошник я столяр краснодеревник державу роздерибанив а Петя офшорний поряд стояв і осудливо хитав головою
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Да зря вы перед ним распинаетесь.
Видимо у них установка такая пошла. Да мол, власть у нас воры, то сё. Но народ же тоже вороватый! Всё снизу исходит, а не наоборот! Так что власть и не виновата особо.
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Ось подивись на свій припис,я ж тебе не обізвав ні одним негарним словом,а ти?? Я відповім тобі так: ти свої роги держи біля себе,знадобляться,ти так себе тут подав,я тільки дивуюсь,що ще і в святості себе не припідніс! Як-же ти працював в 15-ть теслею,порушував Конституцію?Неповнолітній? Тесля це не фіті-міті,в мене так 2-х пальців не хватає,говорять це професійні іздержки!Шановний!!! А шкарпетки потрібно мити і все буде в нормі! І ще одне,ти ніколи не задумувався,що (наприклад-Я) на другому кінці сидить людина,хоча і не "краснодеревщик",але руки в нього,можливо і більш золотіші ніж твої ГРАБЛІ??
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Стас Черний, Козак Іван, Андрій Жагун ... - це все порохоботи. Крім молоти дурниці вони нічого не можуть. Цей стас - це, взагалі, дебіл - пише "приписи", шкарпетки "миє", і це не тому, що в нього пальців не "хватає", в нього мізків не вистачає і тому він в них за єфрейтора.
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І більшість - фріланс з запоребрика, нестелепний навіть користуватись гугл-транслейтом "Ганапольський ознайомився, очманів, тут же повірив і взяв охорону. А Сергій не вірить!" - Бабченко здивований реакцією у соцмережах на спецоперацію СБУ - Цензор.НЕТ 880
Зате погоняла які патріотичні видав хлопцям бригадир!
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А еще крестиком вышиваеш, и спас население Мельмака
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Не стоит бисер рассыпать.
Вы разве не видите новую смену чувашей? И по слогу, и по истерике, и по отсутствию агрументов и каких-то мало-мальских фактов об Украине - по всему видны напарники бравого дальнобойщика "Ганапольський ознайомився, очманів, тут же повірив і взяв охорону. А Сергій не вірить!" - Бабченко здивований реакцією у соцмережах на спецоперацію СБУ - Цензор.НЕТ 5684
Воно себе тут на смачнючу бояру зарабатывает.
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Что-что? Операция продолжается?! После всей шумихи?! И ФСБ ведётся? Дополняет расстрельный список? Отличная работа СБУ!
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Ищи кому выгодно. Вся эта история с "покушением" фейк. Тут выгода для пети, рейтинг надо же поднимать. И для рашки, поскольку наша власть сразу на весь мир начала кричать что мол россия покушение готовит, доказательств естественно никаких не будет, и нам уже никто не будет верить. Как в истории с мальчиком который кричал волки-волки.
Самое обидное что после всего что произошло в Украине многие верят и кричат "Я верю, я горжусь". А это чудо еще матом Украинцев поливает. Тьху
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Ivan Buben‏ @BubenIvan

Начальник Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов подал в отставку, зам директора ФСБ Сергей Королев уволен со своей должности. Имитация убийства Бабченко не по детски взрывает головы московским силовикам. И это только начало
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"Патріот"! Думай, що пишиш! Це виходить, що Грицак з Луценкой московських ФСБшників підсиджують???
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Нет, просто московские фсбэшники в этот раз крупно обосрались.)
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Якщо хтось вірить, що вони здатні проверсти хоч якусь спецоперацію, подивіться розслідування програми "Схеми", щоб зрозуміти на проведення яких "операцій" вони заточені.
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Ганапольського вже вигнали з ФСБ? Не чув, щоб українофобів в Україні вбивали. Хіба, що двох: Бузіну і Колєснікова, який бив журналістку. Чечетов і харківській Кушнарьов - ритуальні жертви. Цілком можливо, що остального вальнула братва, бо Юля його попустила, подарувавши йому своє намисто прямо в Раді.
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Бабченко зрозумів, що народ не вірить у все це наїбабченко...
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Тезу "порох знищує патріотів" запустив рускій нацист Мілонов ще на початку 2014р. З того часу її повторюють корисні ідіоти.
Так, іде війна і на війні убивають.
А тепер скажи, такий вумний, хто убиває наших хлопців? Я вважаю що Путін, а ти?
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Аркадій, то такий в нас "народ". Принаймні, в соцмережах, бо там же ж можна сратибез остраху! Звикай.. Вся гидота, яка зараз "обурюється" то і є виповзні з кацапським "корінням", яких завезли на нашу голову колись в Україну.
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то саме ті, хто "вміє" керувати державою, хто "вміє" воювати та планувати військові операції, хто "вміє" будувати економіку.. Шкода, що лише в соцмережах та на форумах вони це вміють робити )), а в звичайному житті працюють сторожами та охоронцями в маркетах, або взагалі на шиї в дружини чи в мами сидять.
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Бабченку повезло.
Путінська "многоходовочка" була занадто багатоходовою, щоб бути успішною.
По перше вирішиши замочити не просто біженця з раші, а обов'язково порохобота, щоб напередодні передвиборчої кампанії порохоботів налякати.
По друге, саме руками АТОшника і не інакше! Щоб коли його впіймають, а його впіймали б, не сумнівайтеся, (кацапи б так відхід організували що обов'язково піймали б), мухи-зрадофіли могли б дзижчати, що "порох нищить патріотів".
Убивство порохобота атошником мало показати, як народ ненавидить "гнуснава шикаладнава баригу" і у випадку його перемоги на президентських виборах (попри "рейтинги" ФСБ розглядає таку можливість як найвірогіднішу) відразу "делегітимізувати" його.
Коли так багато вводних, вірогідність успіху зменшується. Шкуали "борзого АТОшника" - нарвалися на СБУшника, а далі - справа техніки.
Але все одно, МОЛОДЦІ!

А щодо висерів різної наволочі, то уявіть собі, як мухам-зрадофілам прикро!
От сидиш такий, весь прогресивний, призначив себе контролером "влади", яка апріорі "корумпована і злочинна", виявляєш "зраду", як колись комісар у шкірянці "контру", мочиш порха, розкриваєш його "гнилу сутність". Ти роздувся від власної значущості як та жаба-ропуха і тут бац, виявляється поки ти гавно на вертилятор накидав, серйозні люди робили свою справу і досягли певних успіхів. Уже вдруге СБУ нагинає ФСБ!
Виходить, що ти чудак на букву М, який у них під ногами весь час плутався і двоє дзижчання їм лише заважало. Як таке пережити? Як признатися собі, що ти весь цей час шкодив своїй країні? Що ти поливав гавном зовсім не тих!
Лише одиниці , дійсно сильні люди, здатні визнати свої помилки та зробити висновки. Бидло ж буде волати: "Явамнівєррююю!"
До речі, у списку самі порохоботи.
Бутусова там нема.
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Соєсоси, а для мене тут є багатол дивного. З однієї строни мордрорЗМІ почали трубити про "смерть" Бабченка ще до офіційрого повідомлення про "неї", Венедиктов відразу звинуватив в ній чеченців (не кадирівців, а саме чеченців). З другого боку маємо дивного попа-"виконавця" з тридцятьма замовленнями авансом (щось мені ця сума нагадує...) і "замовника" - штатного СБУшного стукача-провокатора https://www.facebook.com/ukrainews/posts/10214708604282338, котрого явно постановочно "пов'язали". Тому найочевиднішим є Спільна операція СБУ та ФСБ для підтримки Порошенка - політолог про "вбивство" Бабченка http://ua1.com.ua/politics/spilna-operaciya-sbu-ta-fsb-dlya-pidtrimki-poroshenka-politolog-pro-vbivstvo-babchenka-43362.html
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Ви все наплутали. Попу замовили одного. Про наявність списку він лише чув. Після затримання замовника, той виклав все, і список і російського куратора. Мало того, цей затриманий це верхівка айсберга, нам про це не говорять, бо операція триває, але є і інші затримані, є ті, кого шукають, наберіться терпцю, не все відразу. А для кращого розуміння того, як працюють спецслужби, перегляньте американський серіал "Батьківщина". На торенті "Гуртом" є 3 сезони українською.
Вважати те що відбулося спільною операцією ФСБ та СБУ для підтримки Порошенка може лише параноїк. У нас повно людей ненавидять президента. Хтось посаду втратив, хтось не отримав, а вважав, що йому "должнось полагаєтся", комусь (найчастіше це жінки бальзаківського віку з журналістськими посвідченнями) хочеться "нє поймі чего, то ли большой і чистой любві, то лі рєволюциі, то лі сєврюжини с хрєном". Тому будь яку інформацію про "карупцию і зраду" слід сприймати критично.
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интересно, он без матов умеет разговаривать?
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если до начала футбола ничего серьезного не предьявят то это будет позорище цирк и клоунада затмевающие люстру, прорыв границы, генацвали на крыше....
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Це є, мабать, найбільшою іміджевою втратою України...
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якось огидно читати цю "восскресшую" матюкливу створіння....
та ще й коли згадаю що оцьому створінню дають громадянство України блювати хочеться
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так он и зарабатывал себе гражданство, сыграв в этом спектакле.
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В Москве и рады бы провести ответную операцию, но сдерживает то, что убийство Соловьёва или Киселёва наверняка вызовет народные гуляния. А разочаровывать массы воскрешением власти не отважатся. (с)
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Ну, ти Ірка загнула. Якщо там 100-86=14% населення десь в кущах будуть гуляти, то цього ніхто й не помітить.
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Новость об увольнении зам нач фэсэбэ и еще там какого то поца, и есть главная оценка действий сбу, и главный аргумент для всего мира. А все шо тут кацарылые приводят как агрументы, могут засунуть себе в дупу и провернуть два раза. Единственное что показывают их так называемые доводы, это их сущность и явную национальную принадлежность. Так шо посмихайтэсь дурни, отныне все ваши ники "патриатичные" вы, дыбилы. всем и предьявили
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источник этой новости или это лично директор ФСБ сообщил?
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Коля, тебя в конторе специально к этой новости приписали? Почему именно ты ,при чем одним и тем же предложением ,отвечаешь на новость об увольнении конторского начальства?))) БОТ детектед?
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Да. Количество "белого шума" от кацапской конторы конечно поражает! Даже если ничего и небыло трудно переоценить все позитивы для Украины от этой операции! Браво СБУ!
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Позитив "наліцо" - хто ж тепер повірить, що в Солсбері справді хтось когось труїв? Британські секретні служби цей позитив повинні взяти до уваги.
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Зрадодрочеры и кацапсины, выводите на сцену испанского диспетчера.)) Тогда все поверят вашим жалким потугам.
убогие, вы такие убедительные в своих антиукраинских высерах, это что-то.)
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Ну то все ладно. А Лолка реально вдруге виграє. Це все?
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А какой профицит от этой спецоперации простым гражданам Украины - каждого могут убить в Украине и не исключено, что руками того-же СБУ. Ганопольский с охраной будет стоить дороже?, только кому он нужен. Ты наверное не понимаешь потому, что мало живешь на Украине. А верить во все эти спецоперации мы будем, когда их будут проводить люди не такие как Грицак, Луценко, Князев и Компания порошенко. Не тупи испуганный.
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С каждым своим "выходом" этот товарищ становится всё менее интересен...
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Хуйлоботы педофила ,такие культурные....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Ганапольский ознакомился, ошалел, тут же поверил и взял охрану. А Сережа не верит!" - Бабченко удивлен реакции в соцсетях на спецоперацию СБУ
 
 
 
 
 
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