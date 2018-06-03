 "Ганапольский ознакомился, ошалел, тут же поверил и взял охрану. А Сережа не верит!" - Бабченко удивлен реакции в соцсетях на спецоперацию СБУ

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Названы новые имена журналистов, которые попали в список "47-ми" по делу Бабченко

"Сколько, оказывается, человек уверены, что главная задача СБУ - убедить их величества. Выложить им все доказательства", - написал он, добавив, что людям наплевать на тайну следствия и прочие последствия, которые могут возникнуть в случае разглашения оперативной информации.

По его словам, информация в деле собиралась по крупицам, и многие данные стали известны только потому, что сотрудники спецслужбы "два месяца пахали, как буйволы, два месяца готовили эту спецоперацию, нарыли эти фамилии, эти схемы".

Бабченко говорит, что благодаря этой, как некоторые говорят, - "клоунаде" спасена не только его жизнь, а и жизни людей из списка "47-ми".

"Удивительно, какое количество людей открывает для себя такой банальный, элементарный способ ведения расследования, применяемый во всем мире, как имитация преступления... Удивительно, какое количество людей учит меня, как они поступили бы на моем месте", - добавляет журналист и желает всем советчикам очутиться в подобной с ним ситуации.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.





