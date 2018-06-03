 "Ганапольский ознакомился, ошалел, тут же поверил и взял охрану. А Сережа не верит!" - Бабченко удивлен реакции в соцсетях на спецоперацию СБУ

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сколько, оказывается, человек уверены, что главная задача СБУ - убедить их величества. Выложить им все доказательства", - написал он, добавив, что людям наплевать на тайну следствия и прочие последствия, которые могут возникнуть в случае разглашения оперативной информации.
По его словам, информация в деле собиралась по крупицам, и многие данные стали известны только потому, что сотрудники спецслужбы "два месяца пахали, как буйволы, два месяца готовили эту спецоперацию, нарыли эти фамилии, эти схемы".
Бабченко говорит, что благодаря этой, как некоторые говорят, - "клоунаде" спасена не только его жизнь, а и жизни людей из списка "47-ми".
"Удивительно, какое количество людей открывает для себя такой банальный, элементарный способ ведения расследования, применяемый во всем мире, как имитация преступления... Удивительно, какое количество людей учит меня, как они поступили бы на моем месте", - добавляет журналист и желает всем советчикам очутиться в подобной с ним ситуации.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
Они даже похожи по своей манере общения.
Бутусов, своих читателей за мат ты отправляешь в бан и трешь комменты, если мне не изменяет память. Почему такая дискриминация? )) Хоть бы сгорился мат замазать на скринах, шоль.)) Для приличия.))) Шоб соответствовать хоть каким-то "стандартам журналистики".....
Можно подумать, у власти у нас находишься сплошь дипломированные специалисты. Да, по украинской экономике конечно это заметно.
Видимо у них установка такая пошла. Да мол, власть у нас воры, то сё. Но народ же тоже вороватый! Всё снизу исходит, а не наоборот! Так что власть и не виновата особо.
Зате погоняла які патріотичні видав хлопцям бригадир!
Вы разве не видите новую смену чувашей? И по слогу, и по истерике, и по отсутствию агрументов и каких-то мало-мальских фактов об Украине - по всему видны напарники бравого дальнобойщика
Воно себе тут на смачнючу бояру зарабатывает.
Самое обидное что после всего что произошло в Украине многие верят и кричат "Я верю, я горжусь". А это чудо еще матом Украинцев поливает. Тьху
Начальник Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов подал в отставку, зам директора ФСБ Сергей Королев уволен со своей должности. Имитация убийства Бабченко не по детски взрывает головы московским силовикам. И это только начало
Так, іде війна і на війні убивають.
А тепер скажи, такий вумний, хто убиває наших хлопців? Я вважаю що Путін, а ти?
Путінська "многоходовочка" була занадто багатоходовою, щоб бути успішною.
По перше вирішиши замочити не просто біженця з раші, а обов'язково порохобота, щоб напередодні передвиборчої кампанії порохоботів налякати.
По друге, саме руками АТОшника і не інакше! Щоб коли його впіймають, а його впіймали б, не сумнівайтеся, (кацапи б так відхід організували що обов'язково піймали б), мухи-зрадофіли могли б дзижчати, що "порох нищить патріотів".
Убивство порохобота атошником мало показати, як народ ненавидить "гнуснава шикаладнава баригу" і у випадку його перемоги на президентських виборах (попри "рейтинги" ФСБ розглядає таку можливість як найвірогіднішу) відразу "делегітимізувати" його.
Коли так багато вводних, вірогідність успіху зменшується. Шкуали "борзого АТОшника" - нарвалися на СБУшника, а далі - справа техніки.
Але все одно, МОЛОДЦІ!
А щодо висерів різної наволочі, то уявіть собі, як мухам-зрадофілам прикро!
От сидиш такий, весь прогресивний, призначив себе контролером "влади", яка апріорі "корумпована і злочинна", виявляєш "зраду", як колись комісар у шкірянці "контру", мочиш порха, розкриваєш його "гнилу сутність". Ти роздувся від власної значущості як та жаба-ропуха і тут бац, виявляється поки ти гавно на вертилятор накидав, серйозні люди робили свою справу і досягли певних успіхів. Уже вдруге СБУ нагинає ФСБ!
Виходить, що ти чудак на букву М, який у них під ногами весь час плутався і двоє дзижчання їм лише заважало. Як таке пережити? Як признатися собі, що ти весь цей час шкодив своїй країні? Що ти поливав гавном зовсім не тих!
Лише одиниці , дійсно сильні люди, здатні визнати свої помилки та зробити висновки. Бидло ж буде волати: "Явамнівєррююю!"
До речі, у списку самі порохоботи.
Бутусова там нема.
Вважати те що відбулося спільною операцією ФСБ та СБУ для підтримки Порошенка може лише параноїк. У нас повно людей ненавидять президента. Хтось посаду втратив, хтось не отримав, а вважав, що йому "должнось полагаєтся", комусь (найчастіше це жінки бальзаківського віку з журналістськими посвідченнями) хочеться "нє поймі чего, то ли большой і чистой любві, то лі рєволюциі, то лі сєврюжини с хрєном". Тому будь яку інформацію про "карупцию і зраду" слід сприймати критично.
та ще й коли згадаю що оцьому створінню дають громадянство України блювати хочеться
убогие, вы такие убедительные в своих антиукраинских высерах, это что-то.)