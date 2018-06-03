 Ведущие политики ФРГ пока не планируют посещать ЧМ-2018 в России, - Bild am Sonntag

Об этом в воскресенье, 3 июня, сообщает еженедельник Bild am Sonntag, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Так, председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) ответил на соответствующий запрос издания отрицательно. Пока нет планов на поездку в Россию во время ЧМ-2018 также у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), министра иностранных дел страны Хайко Маса (Heiko Maas) и вице-канцлера, министра финансов Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), сообщили газете их официальные представители.
Пока неизвестно, приедет ли в РФ канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Ее представитель заявила Bild am Sonntag, что о планах поездок главы немецкого правительства, как правило, сообщается за неделю до их осуществления: "Это касается и данного случая". В то же время Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), министр внутренних дел Германии, традиционно отвечающий и за спорт, рассказал Bild am Sonntag о намерении посмотреть вживую один из матчей немецкой сборной, "если позволит рабочий график".
Одновременно издание опубликовало результаты опроса, проведенного социологическим институтом Emnid. Согласно данному исследованию, 62 процента респондентов выступили за то, чтобы ведущие немецкие политики посетили ЧМ-2018 в России. 30 процентов немцев высказались против.
Это о чём-то говорит или они должны чхать на свой электорат?
Только за поребриком трактуют смысл слов в соответствии с текущим политическим моментом и/или правителем...
sunuyiwipmailtempinfo
Нет, они должны ещё на лохторат срусии оглядываться. Что они и делают.
Реклама в том, хотя ты этого не понял, что ты рекламируешь память тех, кого ты назвал "прихлебаев путлера", и которые помнят содержание твоих постов...
председатель бундестага Вольфганг Шойбле - не поедет
министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер - предположительно, поедет
президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер - пока нет планов
министр иностранных дел страны Хайко Мас - пока нет планов
вице-канцлер, министра финансов Германии Олаф Шольц - пока нет планов
канцлер Ангела Меркель - пока нет планов
И???
Суть та же, а соответствует заголовку "Ведущие политики ФРГ пока не планируют посещать ЧМ-2018 в России" ???