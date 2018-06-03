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Все про:визит (2173) Германия (3083) футбол (2920) ЧМ-2018 (118)

 Ведущие политики ФРГ пока не планируют посещать ЧМ-2018 в России, - Bild am Sonntag

У главы бундестага, президента ФРГ, главы МИД и вице-канцлера пока нет планов ехать на ЧМ-2018 в Россию. О поездках Ангелы Меркель сообщается за неделю до визита. Глава МВД Германии намерен приехать.

Об этом в воскресенье, 3 июня, сообщает еженедельник Bild am Sonntag, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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Так, председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) ответил на соответствующий запрос издания отрицательно. Пока нет планов на поездку в Россию во время ЧМ-2018 также у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), министра иностранных дел страны Хайко Маса (Heiko Maas) и вице-канцлера, министра финансов Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), сообщили газете их официальные представители.

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Пока неизвестно, приедет ли в РФ канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Ее представитель заявила Bild am Sonntag, что о планах поездок главы немецкого правительства, как правило, сообщается за неделю до их осуществления: "Это касается и данного случая". В то же время Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), министр внутренних дел Германии, традиционно отвечающий и за спорт, рассказал Bild am Sonntag о намерении посмотреть вживую один из матчей немецкой сборной, "если позволит рабочий график".

Одновременно издание опубликовало результаты опроса, проведенного социологическим институтом Emnid. Согласно данному исследованию, 62 процента респондентов выступили за то, чтобы ведущие немецкие политики посетили ЧМ-2018 в России. 30 процентов немцев высказались против.

Источник: https://censor.net.ua/n3069442
 
   
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Еще деньги из кремля на счет не поступили
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проститутки стесняются взять деньги?
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не имеем права забыть и пацаненка, школьника, настоящего украинца.
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Оце так санкції - повний піпець! Це ж треба, Меркельша та пару десятків клоунів не приїде до паРаші на чемпіонат світу з футболу. Оце так удар! От тільки збірна поїде, але то таке...
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"30 процентов немцев высказались против. Источник: https://censor.net.ua/n3069442 "

Это о чём-то говорит или они должны чхать на свой электорат?
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Нет, они должны ещё на лохторат срусии оглядываться. Что они и делают.
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Мне одно интересно-какого хрена вы сюда претесь из своих кацапий, бульбостанов и прочей шушары? Я же к вам не лезу. Тем более с советами. Вы же не вылазите отсюда. Пачками. Или просто флажок такой выдали?
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Советы? Ты когда-нибудь заглядывал в толковый словарь, чтобы узнать - что означает слово совет?
Только за поребриком трактуют смысл слов в соответствии с текущим политическим моментом и/или правителем...
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Сдрысни! Ты тут уже несколько лет торчишь со своими "трактовками". Трактуй своему главбульбашу. Попробуй. А мы посмотрим, на сколько тебя прикроют в каталажку. А на Цензоре киздеть на всех и вся и дурак сможет.
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sunuyiwipmailtempinfo, с какой целью ты уводишь от понимания - почему так или иначе действуют политики и, в итоге, выставляешь всё в чёрном свете?
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Тема полностью и давно раскрыта. Прихлебаи х-ла. Всё. Дальше нечего развивать.
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Лучше раскрой тему - с какой целью ты вводишь в заблуждение, искажая реальность?
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Что я исказил? Что вы там прихлебаи путлера?
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Извини, но и ты начал рекламировать прихлебаев путлера, если это те, у кого есть память

sunuyiwipmailtempinfo
Нет, они должны ещё на лохторат срусии оглядываться. Что они и делают.
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Это что-реклама? Это негодование в адрес немцев. Где реклама?
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Реальность в том, что немецкие политики ориентируются на электорат паРаши, а не так, как я сказал?
Реклама в том, хотя ты этого не понял, что ты рекламируешь память тех, кого ты назвал "прихлебаев путлера", и которые помнят содержание твоих постов...
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Ты хоть сам понял, что написал? Проспись.
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Боюсь, что мне не по силам столько выпить, чтобы дойти до твоего уровня "понимания" на сракальном уровне...
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Ты мне скажи-кто воюет на Донбассе. И чей Крым.
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Твои единомышленники воют на Донбассе против Украину, а Крым - подавно не твой, а украинский.
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Хлюпенький бульбашонок. Хотя вряд ли. Флажок выдали. Вот 4 года и маячишь.
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Извини за неточное выражение - вы не единомышленники, а одномысленники, даже до двухмысленников не дотягиваете.
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Ну хоть бы для приличия возразил, что-ли.А то только заговариваешь тему, как троляка типичный. Так ты на своих сайтах такой же смелый? Или батька тебе разрешил по заданию кгб тут срать?
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Возражать тебе? Что ты поймёшь, если что-то будет сказано даже параллельно твоей одномысли, не говоря уже - поперёк?
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Злишься и воняешь-ты мне начинаешь нравиться. Сказать нечего-вот и гадишь тут. А для меня уже давно слова "кацап" и "бульбаш"-синонимы. Особенно после того, как вы начали украинцев воровать и либо кацапам сдавать, либо в тюрьмы сажать. Гниды вонючие!
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Если бы здесь не банили, то ты побежал бы на СФ как один великий стёбщик, который заявил, что он мною серьёзно не занялся, а играет как со щенком, но вскорости заскулил и побежал на СФ. Продолжай дальше, твои заготовки про Беларусь уже приелись...
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Читаю твои высеры и засомневался: ты просто чурка или после инсульта? Речь какая-то несвязная, смысл понять трудно. Часто-вообще бред какой-то. Причем везде. Извини, что зацепил тебя. Подлечись. Потом поговорим.
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Якщо німці до фіналу вийдуть, то й сама фрау приїде.
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Меркель на хоккей приедет. Она любит все северное.
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Після того як вони погодилися на будівництво пвн.потоку2 для РФ яка вже різниця будуть відвідувати чемпіонат чи ні,вони вже в одному човні з путіним і от от отримають санкції з Вашингтону!
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Поедут, разумеется. Европейские шлюхи путлера приедут.
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Є цікава тема яку можна розвивати .Польша наприклад вирішила злупити з Німеччини трильйон доларів за окупацію.Україна зазнала набагато більшого руйнування під час другої світової війни,може варто про це нагадати Берліну.
Провідні політики ФРН поки не планують відвідувати ЧС-2018 у Росії, - Bild am Sonntag - Цензор.НЕТ 247
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Ключевое слово "пока". За неделю ещё передумают и поедут.
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Новость можно и так преподнести:

председатель бундестага Вольфганг Шойбле - не поедет

министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер - предположительно, поедет

президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер - пока нет планов
министр иностранных дел страны Хайко Мас - пока нет планов
вице-канцлер, министра финансов Германии Олаф Шольц - пока нет планов

канцлер Ангела Меркель - пока нет планов

И???
Суть та же, а соответствует заголовку "Ведущие политики ФРГ пока не планируют посещать ЧМ-2018 в России" ???
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Для россии возможность навербовать агентов, а футбол ей не упирается в одно место.
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Чьт0 і дажИ КЬІм чуКМін на брониПоиЗДЕ не прийедіт?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВедущие политики ФРГ пока не планируют посещать ЧМ-2018 в России, - Bild am Sonntag
 
 
 
 
 
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