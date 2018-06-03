 Ведущие политики ФРГ пока не планируют посещать ЧМ-2018 в России, - Bild am Sonntag

Об этом в воскресенье, 3 июня, сообщает еженедельник Bild am Sonntag, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Смотрите: Россия может усилить агрессию против Украины в Азовском море после ЧМ-2018,- американский аналитик Гобл. ВИДЕО

Так, председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) ответил на соответствующий запрос издания отрицательно. Пока нет планов на поездку в Россию во время ЧМ-2018 также у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), министра иностранных дел страны Хайко Маса (Heiko Maas) и вице-канцлера, министра финансов Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), сообщили газете их официальные представители.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы обращаемся ко всему футбольному миру", - украинские музыканты и актеры в преддверии ЧМ-2018 записали видеообращение в поддержку Сенцова. ВИДЕО

Пока неизвестно, приедет ли в РФ канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Ее представитель заявила Bild am Sonntag, что о планах поездок главы немецкого правительства, как правило, сообщается за неделю до их осуществления: "Это касается и данного случая". В то же время Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), министр внутренних дел Германии, традиционно отвечающий и за спорт, рассказал Bild am Sonntag о намерении посмотреть вживую один из матчей немецкой сборной, "если позволит рабочий график".

Одновременно издание опубликовало результаты опроса, проведенного социологическим институтом Emnid. Согласно данному исследованию, 62 процента респондентов выступили за то, чтобы ведущие немецкие политики посетили ЧМ-2018 в России. 30 процентов немцев высказались против.