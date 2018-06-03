 Внедорожник сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе в Одессе: девочка погибла на месте ДТП, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь управления патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

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ЧП случилось в районе Тираспольского шоссе, возле биопарка.



Предварительно установлено, что женщина-водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, сбила женщину с малолетним ребенком, которые передвигались по пешеходному переходу.

"Девочка примерно 4 лет погибла на месте происшествия. Женщина – в коме… В месте ДТП – нерегулируемый пешеходный переход, мигающий желтый…", - отметила Марченко.

Во время наезда на людей автомобиль получил механические повреждения, характер которых, по предварительным данным, может указывать на то, что машина передвигалась на большой скорости и не тормозила.

На месте происшествия собралось порядка ста возмущенных людей, которые не позволяли забрать тело погибшего ребенка в морг, требуя приезда журналистов.

Как отметила Марченко, в последствии ситуацию удалось урегулировать. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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