 Внедорожник сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе в Одессе: девочка погибла на месте ДТП, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь управления патрульной полиции Одессы Алла Марченко.
ЧП случилось в районе Тираспольского шоссе, возле биопарка.
Предварительно установлено, что женщина-водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, сбила женщину с малолетним ребенком, которые передвигались по пешеходному переходу.
"Девочка примерно 4 лет погибла на месте происшествия. Женщина – в коме… В месте ДТП – нерегулируемый пешеходный переход, мигающий желтый…", - отметила Марченко.
Во время наезда на людей автомобиль получил механические повреждения, характер которых, по предварительным данным, может указывать на то, что машина передвигалась на большой скорости и не тормозила.
На месте происшествия собралось порядка ста возмущенных людей, которые не позволяли забрать тело погибшего ребенка в морг, требуя приезда журналистов.
Как отметила Марченко, в последствии ситуацию удалось урегулировать. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.