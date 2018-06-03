 В США допускают введение санкций против стран, участвующих в строительстве "Северного потока-2", - Foreign Policy

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу "Радио Свобода", об этом пишет американское издание Foreign Policy.
"Белый дом рассматривает и другие пути блокирования проекта "Северный поток-2", но большинство ключевых фигур в администрации склоняются к санкционному сценарию. Аналогичные настроения преобладают и в Конгрессе США", - говорится в сообщении издания.
В США и многих восточноевропейских столицах выражают опасения, что "Северный поток-2" усилит зависимость Западной Европы от российских энергоресурсов.
Оказывается ПоПА не гидрант, а Президент Мира.
Скоро порохоботы договорятся, что оно солнце по утрам зажигает лично........
Я очень люблю свою страну. У нас работящий народ в большинстве своем. Но у нас отвратительная власть и тотальная коррупция.
Да и адекватность части населения оставляет желать лучшего. Нам бы очень помог опыт в виде паспорта НЕгражданина, то есть без права голоса.
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Санкции против РАБссии Конгрессу США помогали разрабатывать Андрей Пионтковский,Гарри Каспаров,Миша Ходорковский и даже Андрей Илларионов
Пока у европы будут деньги что бы финансировать войны раши война не закончится.
Я в Шоке еси честно...