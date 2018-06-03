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Все про:санкции (6789) США (13775) Северный поток (270)

 В США допускают введение санкций против стран, участвующих в строительстве "Северного потока-2", - Foreign Policy

Против энергокомпаний Германии и ряда других европейских стран, которые участвуют в строительстве трубопровода "Северный поток-2", администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу "Радио Свобода", об этом пишет американское издание Foreign Policy.

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"Белый дом рассматривает и другие пути блокирования проекта "Северный поток-2", но большинство ключевых фигур в администрации склоняются к санкционному сценарию. Аналогичные настроения преобладают и в Конгрессе США", - говорится в сообщении издания.

В США и многих восточноевропейских столицах выражают опасения, что "Северный поток-2" усилит зависимость Западной Европы от российских энергоресурсов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069435
 
   
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русня будет только рада что ей новых санкцЫй госдеп отсыпет. Мордва вон блеяла что это ей напользу.
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Передай этому дурачку - "володи тарасову", что Петя и так богатый человек, способный сам без всяких "пирдашев" спонсировать свой "приход до влади"....!... У США допускають уведення санкцій проти країн, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", - Foreign Policy - Цензор.НЕТ 2131 ...
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Оно богато Розенблатами , Ляшками , Вилкулами , Бойко . Тюрьма его дом , в лудшем случае .
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Третьи сутки пошли, а ФИО преступника, исключившего Ротенбергов из санкционного списка Украины до сих пор неизвестно. Так и живём.
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Пора проучить Европу. Показать кто в доме хозяин. Совсем распустились.
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Санкции против дохлятины РАБссии придумал Кондитер летом 2014 года после сбитого Боинга,потому вы выплятки и блевотиной синхронно рыгаете,переключившись с Порошенко продался Госдепу за печенки Нуланд У США допускають уведення санкцій проти країн, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", - Foreign Policy - Цензор.НЕТ 7911 У США допускають уведення санкцій проти країн, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", - Foreign Policy - Цензор.НЕТ 7911
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Принципове рішення про введення європейський санкцій було прийнято за день до Боїнга. А твій однотуровий вальцман лише починав гратись в перемир'я, про "АТО має тривати години" тоді вже забув.
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Санкции против дохлятины РАБссии придумал Кондитер летом 2014 года после сбитого Боинга........

Оказывается ПоПА не гидрант, а Президент Мира. У США допускають уведення санкцій проти країн, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", - Foreign Policy - Цензор.НЕТ 1706

Скоро порохоботы договорятся, что оно солнце по утрам зажигает лично........
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Vojujet amerika,tam vsegda byli za svobodnogo celoveka.Vopros u menia drugoj kto u vas ministr energetiki,eto rodzvenik kogo to. ili tak partijni po spisku.Eto samoje glavnoje lico u vas dolzno byt v dany moment,no ja kak vizu durak eto mojio mnenyje
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mozet i ne durak beriot otkaty za to sto nicego nedelajet.No opiat gosudarstvo ,narod zabyty
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Для нашего государства народа не существует. У него есть только свои меркантильные интересы. К сожалению это правда. У нас нет нормальных выборов (выборов с правом выбирать) и нет нормальных кандидатов (нам не из кого выбирать).
Я очень люблю свою страну. У нас работящий народ в большинстве своем. Но у нас отвратительная власть и тотальная коррупция.

Да и адекватность части населения оставляет желать лучшего. Нам бы очень помог опыт в виде паспорта НЕгражданина, то есть без права голоса.
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народ - это собрание поколений, объединенное общей идеей от основателей столицы и страны до нынешнего поколения и дальше. В Украине на текущий момент дела обстоять так, что население в большинстве своем не знает идеи объединяющей поколения, вина за что лежит на псевдоэлитах, создавших такое положение дел. В то же время идея Украины проста и ее олицетворяет столица страны Киев. Киев был основан на месте перевоза через Днепр на пути которого главным делом было устранение всех и любых противоречий, которые мешали делу переправы. С тех пор и по сей день идея устранять противоречия была и остается национальной идеей народа Украины. Ведь даже на Майдан украинцы вышли с нею, устранить противоречия властей. Мы снова будем счастливым и процветающим народом если каждый будет знать идею народа и жить в соответствии с нею, так было во времена Руси и так будет теперь, иначе жертвы украинцев не оправдать, а с таким противоречием Украина жить не захочет.
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правильно делают, потому как если дать до конца объединиться раздолбаному гитлеровскому третьему рейху с недоделанным путинским третьим рейхом головной боли будет еще больше, шредыропутиность опасное заболевание, а у немцев невызревший иммунитет на такое.
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Якщо дати об'єднатись твоїй голові з мозком... та ні, це фантастика
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)))не суди по себе, я не в положении смерда как ты в орде, чтобы в моих мозгах с головой какая-то путиноидная шизофреническая пропагандонская тварь ковырялась, и я потом ждал разрешений на подобные объединения, допустив разъединение
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Сообщаю по секрету для тех кто в танке...
Санкции против РАБссии Конгрессу США помогали разрабатывать Андрей Пионтковский,Гарри Каспаров,Миша Ходорковский и даже Андрей Илларионов У США допускають уведення санкцій проти країн, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", - Foreign Policy - Цензор.НЕТ 3990
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Правильно, Шмеркельше по сопатке! Нечего с хуйлом дружить и водиться..
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Правильне рішення,хоча це ще більше збільшить розкол в коаліції Заходу. Стратегічні інтереси України та США співпадають,натомість локомотиви ЄС - Німеччина,Франція та Італія використовують подвійні стандарти задля задоволення бізнес інтересів своїх концернів, таким чином РФ вже отримає фінансову підпитку від Європи, що дає можливість кремлю заплющувати очі на введені санкції та продовжувати агресію проти України ,загалом порушувати міжнародне право та різні конвенції ООН по правам людини.
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Барак Обамыч постоянно ссцал в рабссиянских подъездах,Трампыч нехило похезал в тех же подъездах... У США допускають уведення санкцій проти країн, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", - Foreign Policy - Цензор.НЕТ 4390
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Можете представить как Германия в союзе с рашкой будет воевать против США? Вот и я не могу, а такая война уже начинается.
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Трамп почав торгівельну війну, а це в Європі сприймають лише як частину її.
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РАБссиянцы обосранцы, Франклина Делано Рузвельта, Буша-старшего с Клинтоном больше не будет для вас подонков.США строят Супер-Империю... У США допускають уведення санкцій проти країн, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", - Foreign Policy - Цензор.НЕТ 9555 У США допускають уведення санкцій проти країн, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", - Foreign Policy - Цензор.НЕТ 9555с доктором долларом в кармане...,а он главрач в больнице по имени Земля Матушка... У США допускають уведення санкцій проти країн, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", - Foreign Policy - Цензор.НЕТ 9555
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Москва забула як стояла в чергах за стегенцями "Буша" які врятували від голоду росіян.
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Санкционная война с ЕС уже началась, ждем ответки ЕС на пошлины по стали и алюминию.
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Хорошие новости.
Пока у европы будут деньги что бы финансировать войны раши война не закончится.
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Пів.Пот.2 - це пряма співпраця з російськими терористами , фінансування замовних убивств та отруєнь людей , а також пряма підтримка російських військових злочинців в збитті МН17 , політичних репресіях та захопленнях заручників кремлівською клікою . За це повинні бути запроваджені самі жорсткі санкції . Рашизм , фашизм , комунізм і тероризм - не пройдуть .
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мозги надо прочищать иногда и розгами иначе мир превратится в коррумпированную помойку а это среда обитания кацапов
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Поздно батенька,РАБссия превращает в Хлам Мировое сообщество с 7 ноября 1917 года...
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Лукашенко готов к войне с РАБссией,сообщают блогеры...
Я в Шоке еси честно...
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А че, у Луки одна из лучших армий в Европе, если я не ошибаюсь, вот только кишка у него тонка.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ США допускают введение санкций против стран, участвующих в строительстве "Северного потока-2", - Foreign Policy
 
 
 
 
 
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