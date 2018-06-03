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Все про:Ким Чен Ын (96) Асад (244)

 Асад заявил о планах встретиться с Ким Чен Ыном

Президент Сирии Башар Асад намерен провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом Асад сообщил новому послу КНДР в Сирии.

Читайте также: Будем встречаться с Ыном 12 июня в Сингапуре, - Трамп

Сирийский президент не назвал сроки визита.

"Я уверен, что Ким Чен Ын достигнет окончательной победы и осуществит объединение двух Корей. В будущем я посещу Северную Корею и встречусь с ним", - сказал Асад.

Источник: https://censor.net.ua/n3069432
 
 
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где встречаться будут?ракету туда надо третьей будет
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Асаду вже час з Каддафі і Бен Ладеном зустрітися.
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Там один должен быть пожирнее.. но и так сойдет Асад заявил о планах встретиться с Ким Чен Ыном - Цензор.НЕТ 881
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если рассматривать с точки зрения энергетического тела..то так и віглядят..
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Марионетка вякает по кремлевским методичкам. Кацапский маразм сразу виден. Мол,Трамп поручкается с поросенком,а тут и асад следом. Какие проблемы? Всегда можно добазариться.
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А шо ему кимчепух ответил: "Нене нахер-нахер, я вас не знаю"?, или "Велком ту де наш клуб"?..)))
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Ыну понравилось в миру,после долгого "ареста в детской",ему в кайф пообщаться с друзьями..
только нужно научиться выбирать правильную компанию...
не слушать старых босяков.
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Ын в последнее время пользуется популярностью... Уже прям очередь собирается для встречи с ним)
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Решил под Трампа лечь?
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А с хором Александрова он встретиться не желает?
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Походу Асад ищет где бы заныкаться, чтоб никто не достал...
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Схоже що цією зустріччю "когось" тролять........................
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Вот бы Порошенко отправить в Северную Корею. Пусть там шоколад херачит и проводит "потужные реформы". Асад заявил о планах встретиться с Ким Чен Ыном - Цензор.НЕТ 6550
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Щас только Лавров встречался с Ыном. Трамп сказал, шо ему это не понравилось. Теперь вот этот Асад... Лавров съездил накануне встречи Ына с Трампом. И этот туда же. Обещают ему, наверное ящик печенья и банку варенья. А их есть у Пэдро!
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Угу, асаду, ыну, хуNлу и мадуре вообще пора уже свою Большую Говнистую Четверку создавать. Вот только придется через мэра Геническа договариваться, чтоб хуNлу авторитет не ронять.
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обьединяться и дадут под зад америке рассеи и китаю......
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"В будущем я посещу Северную Корею и встречусь с ним"

В аду? Асад заявив про плани зустрітися цз Кім Чен Ином - Цензор.НЕТ 1705
Это скоро...
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щас Ыну потекут потоки обещалок и посул с обеих сторон,кто перетянет.
НО по скорополительной встрече лошака с Ыном было видно,что Ын встречей недоволен и насторожен,сидел с переводчиком,а с другой стороны стола целый табун.
Надеюсь у Трампа получится......чтобы только не было как с иранским Хомейни....танцевали-веселились,посчитали-прослезились.
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Ин починає почувати себе золотою карткою? хто більше дає,до того й примкне?
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Им всем пора лечиться
Вот так https://2ch.hk/psy/arch/2018-04-10/res/874197.html
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Так вот почему кремлевская лошадь моталаь к Ыну Асад заявив про плани зустрітися цз Кім Чен Ином - Цензор.НЕТ 1334
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Будет новая "ось" через жопы двух маньяков???😛
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Я не знаю, я просто в дурке случайно оказался.
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Свора умалишенных кучкуется . Удалить эти язвы и планета Земля заживет " Золотым веком ".
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Два дебила, это сила.
Три дебила - голова...
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анекдот черное,черное на одной ноге- стоит негр поджав ногу.Черное черное на двух ногах-негр стоит не поджав..Черное ч.на трех ногах- рояль.
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Асад скажет: Ын, на кой тебе дружить со слабой Америкой, дружи лучше с могучей Сирией!
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Один убил 0.5 миллиона человек.другой на хлеб с водой посадил 20млн.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАсад заявил о планах встретиться с Ким Чен Ыном
 
 
 
 
 
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