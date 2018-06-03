 Асад заявил о планах встретиться с Ким Чен Ыном

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом Асад сообщил новому послу КНДР в Сирии.

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Сирийский президент не назвал сроки визита.

"Я уверен, что Ким Чен Ын достигнет окончательной победы и осуществит объединение двух Корей. В будущем я посещу Северную Корею и встречусь с ним", - сказал Асад.