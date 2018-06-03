 Асад заявил о планах встретиться с Ким Чен Ыном

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом Асад сообщил новому послу КНДР в Сирии.
Сирийский президент не назвал сроки визита.
"Я уверен, что Ким Чен Ын достигнет окончательной победы и осуществит объединение двух Корей. В будущем я посещу Северную Корею и встречусь с ним", - сказал Асад.
только нужно научиться выбирать правильную компанию...
не слушать старых босяков.
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)))
В аду?
Это скоро...
НО по скорополительной встрече лошака с Ыном было видно,что Ын встречей недоволен и насторожен,сидел с переводчиком,а с другой стороны стола целый табун.
Надеюсь у Трампа получится......чтобы только не было как с иранским Хомейни....танцевали-веселились,посчитали-прослезились.
Вот так https://2ch.hk/psy/arch/2018-04-10/res/874197.html
Три дебила - голова...