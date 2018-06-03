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Все про:Вторая мировая война (213) Лукашенко (1610) Россия (69480)

 Лукашенко раскритиковал РФ за попытку присвоить победу во Второй мировой: "Как будто не было на войне других". ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с резкой критикой в адрес России из-за попыток приватизировать Победу в войне против нацистской Германии.

Об этом он заявил журналистам на территории Брестской крепости, комментируя появляющиеся в СМИ союзников по ЕврАзЭс материалы о том, что Беларусь якобы занимается "историческим сепаратизмом", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

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"В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно - в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других - белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь - это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей", - сказал Лукашенко.

По его оценке, "делить Победу" - это лить воду на мельницу соперников и противников. "Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту Победу завоевал в одиночку", - подчеркнул белорусский лидер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069430
 
   
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Так пуйло об этом говорил еще лет пять назад, а Бацька только сейчас понял, к чему-бы это?
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На 1.49 оговорка по Фрейду - "в России и других республиках". Этот дятел до сих пор считает, что СССР не распался...
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после очередного жополизания ботаксному педофильному Шнырю вове, решил что-то раскритиковать))))) больше проводи учений с ПИДОрашей и оставляй ее козломордых дегенератов на своей земле и в скором времени узнаешь что Белоруссия это "часть" ПИДОрашенской фекальной помойки!!!
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всё это бла-бла-бла - глупость. мы, ныне живущие, кроме тех, немногих ветеранов, которые ещё живы, не имеем к той войне вообще никакого отношения.
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Головне з України прибрати це пабєдабєсіє і усіх його прихильників
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Бацько или делает вид или действительно не понимает в чём дело , а ведь всё ясно как Божий день ..Дело в том что у кацапов патологическая склонность , не задумываясь о сути , всё обобщать .. Особенно что касается истории . Известно же что по их твёрдому мнению нет никакой Беларуси , Украины , Грузии и других , а всё это расия А значит немцев пабидили именно расиянцы , а украинцы беларусы ,, хм , кто это ,, что за народы .? Типо ,не знаем таких Лукашенко розкритикував РФ за спробу привласнити перемогу в Другій світовій: "Ніби й не було на війні інших" - Цензор.НЕТ 8515 .
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Не надо анализировать поступки и высказывания этого персонажа. Буратино путлера из труппы карабаса-барабаса. Без приказа карабаса ни рта не раскроет, ни пальцем не шевельнет. Не забывайте о едином с мордором государстве, одкб, единой экономике, едином кгб, концентрации войск и тяжелого вооружения вдоль нашей границы, в конце концов... Что прикажут, то и тявкает.
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Два мудака не могут никак поделить победу мертвых предков. Тот кто сильно гордиццо победой пращура - плохой, тот кто недостаточно гордиццо победой предка - тоже плохой.
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Навскидку о победах--кого и над чем? Над Германией?--Германия, ее противники--неуклюжий медведь СССР, США, Великобритания,Канада,Австралия..и ряд почти ничего не значащих их союзников. Союзники Германии?-- это никуда не годящиеся ,кроме как на хоз работы и в борьбе против партизан. Только маленькая Финляндия, была настоящим и умелым бойцом. Если бы не бесноватый Гитлер, со своей местью и ненавистью к Сталину, его роль,взять на себя командование вся и всем,а не опытным немецким генералам--коммунизм вместе с СССР был бы повержен. Любой из соперников Германии,"один на один" был бы раздавлен как клоп . А итоги этой войны,потери, свидетельствуют как подтверждение (искусства войны).
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Взагалі Гітлер та Сталін були друзі до війни, пакт Молотова - Ріббентропа 1939 рік, розділ Польші, паради СРСР та Рейху разом, генерал Гудеріан вчився у Казані а інші командири Вермахту теж їздили на навчання у совок спостерігачами. Це Британія попрацювала створив недовіру між Рейхом та СРСР, англійців лякала можлива інтервенція після розгрому Франції, вирішили енергію Гітлера направити на схід. Черчіль геній стратегії.
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за неимением возможности делить что то ощутимое Лукаш с Путиным теперь начнут делить звание победителя Лукашенко розкритикував РФ за спробу привласнити перемогу в Другій світовій: "Ніби й не було на війні інших" - Цензор.НЕТ 9133
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То, что россия ворует достижения других народов, ворует историю, искажает ее, давно ни для кого не секрет, просто на этот раз это коснулось и Беларуси.
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Это касается Беларуси уже давно, так как Победобесие началось на обосРашке уже давно, лет так шесть, как минимум, и солнцеликий ботоксный Сцарек-вепс, тоже как бы рюзьге, давно уже изрёк "мы бы победили бы и одни, патаму как мы рюзьге- нация пАбедителей", давно уже, просто Лука только сейчас розродился нужной реакцией.тормоз.)
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Каких шесть... все 50... с небольшим ослаблением активности в 1990-е...
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Если не считать блокадного Ленинграда, страшная трагедия, в которой виновата прежде всего Москва, не нужно было нападать на Финляндию и делать её своим врагом, рашка пострадала сравнительно немного, только по своей западной окраине, а самыми пострадавшими были Беларусь, Украина, Польша. Вот три страны реально, на все 100 процентов пережили войну от и до, по полной.
Часть украинцев, в силу своего более стойкого и независимого характера воевала ещё и на два фронта- и против большевистской фашистской сАвецкое рассеи и против немецких нацистов.Украина ещё и страшный Голодомор пережила, устроенный фашистским большевистским людоедским московским оккупационным режимом.
90 % территории обосРашки война коснулось только опосредовано, в отличие от этих трех стран.
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В принципе согласен, но Ленинград отгреб за всю Россию.
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Что там кто отгрёб???????
https://www.alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_mist15.html
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Сильная статья, но там лишь вопросы, и нет ответов. Если блокады вообще не было, то как объяснить сотни тысяч голодных смертей и тысячи свидетельств выживших (цифра в 1.5 млн оспаривается, но сотни тысяч - факт)? Думаю, что истина посередине: полной блокады действительно не было (что, кстати, подтверждают и официальные источники); голод был во многом не из-за блокады, а из-за просчетов командования и из-за того, что ресурсы направлялись в первую очередь на фронт. На все вопросы я ответить не могу, ибо я в этом не эксперт, но слишком сильна память об этой трагедии, чтобы ее полностью отрицать.
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"Уже в перші дні революції відозвою "До українського громадянства, студентства, робітництва й українських офіцерів" заявив про себе Тимчасовий український революційний комітет Петрограда (нині - Санкт-Петербург).

25 березня 1917 року з нагоди Шевченківського свята там відбулася 25-тисячна маніфестація українців. Її учасники, переважно вояки та студенти, вийшли під революційними й національними синьо-жовтими прапорами."
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Бацька явно не назвал ввп, но всем понятно, кого он имел в виду.
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Лукашенко попенял твари россии за то, что ей «неймется приватизировать чужую -Победу»..так это не ново ведь не секрет - что фашистская россия - была союзником нацистской Германии и в 1945 году - на всех парах - спешила ей на помощь в войне, но опоздала - Украина, Беларусь, Грузия, Молдова и их западные союзники - разгромили 8 мая - нацистскую Германию и
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U nas po drugomu smotryt odni okupanty pomeniali drugix i necego obcego tut s pobedoj net.
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Nado nazyvat vsio svojimi imenami.S 1945 goda dalse siol genocid naroda,kazdy 5 vyvezen v Sibir za sto vapros?Deti,straryki ,mamy paprostu umerly tam ot goloda.Za to sto imeli 6 detej i liubyl svoju rodinu Litvu!Za sto ubyty nasy soldaty za toi sto vojevali za svoju rodinu Litvu pered kotoroj dali kliatvu,takix opiat okolo 10% vsego naselenyja byli ubyty
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У нас работала девушка из Литвы.
Отличный сотрудник была.
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da ruskije devuski neploxije ja sam potverzdaju.Germanija nu eto poxozyje ceny sto u nas
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Люди добрые, смотрите на Ю-тубе фильмы Виктора Суворова(Резуна) "Последний миф", "Ледокол".Там всё логично разложено по полочкам относительно второй мировой.И тогда у вас многие вопросы отпадут сами собой.
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да плевал хуйло на твое мнение, ты никто жаба усатая. ты недопрезидент недореспублики, что ты можешь сделать, только простым бульбашам жути навести омоном?))))
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Псих здоровьем. Я пил этот рисперидон не знаю зачем. Лукашенко то правду говорит.
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Х#йло оно кровожадное мерзкое существо и большинство мокшанского стада ему симпатизируют так за последнее время в этой стране выросло несколько поколений дебилов...
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советско фашистский парад после совместного нападения и оккупации Польши

Лукашенко розкритикував РФ за спробу привласнити перемогу в Другій світовій: "Ніби й не було на війні інших" - Цензор.НЕТ 5189
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"...Вся Білорусь - це пам'ятник..."
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Зроблю припущення, що кацапи під часWW2 підставили Білорусь, організовуючи там партизанку. Німці особливо жорстоко розправлялися саме з партизанами, бо вважали їх, в сучасному розумінні, терористами. Але я щось не чув про масовий партизанський рух на етнічних кацапських територіях. Але ж партизанити було де, адже Третій рейх дійшов до москви.
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так 9 мая уже прошло . проснулся только что ?
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Денег видать от рашки снова хочет. После российских кредитов как правило молчит по несколку месяцев.
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Русскую освободительную миллионную армию 3-го Рейха - помню! Козачьи дивизии СС - помню! Украинские и белорусские фронта - помню! Украинских и белорусских партизан - помню!

Не помню Российских фронтов и российских партизан!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛукашенко раскритиковал РФ за попытку присвоить победу во Второй мировой: "Как будто не было на войне других". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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