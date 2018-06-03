 Лукашенко раскритиковал РФ за попытку присвоить победу во Второй мировой: "Как будто не было на войне других". ВИДЕО

Об этом он заявил журналистам на территории Брестской крепости, комментируя появляющиеся в СМИ союзников по ЕврАзЭс материалы о том, что Беларусь якобы занимается "историческим сепаратизмом", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно - в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других - белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь - это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей", - сказал Лукашенко.
По его оценке, "делить Победу" - это лить воду на мельницу соперников и противников. "Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту Победу завоевал в одиночку", - подчеркнул белорусский лидер.
Часть украинцев, в силу своего более стойкого и независимого характера воевала ещё и на два фронта- и против большевистской фашистской сАвецкое рассеи и против немецких нацистов.Украина ещё и страшный Голодомор пережила, устроенный фашистским большевистским людоедским московским оккупационным режимом.
90 % территории обосРашки война коснулось только опосредовано, в отличие от этих трех стран.
https://www.alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_mist15.html
25 березня 1917 року з нагоди Шевченківського свята там відбулася 25-тисячна маніфестація українців. Її учасники, переважно вояки та студенти, вийшли під революційними й національними синьо-жовтими прапорами."
Отличный сотрудник была.
Тут проблема с
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Зроблю припущення, що кацапи під часWW2 підставили Білорусь, організовуючи там партизанку. Німці особливо жорстоко розправлялися саме з партизанами, бо вважали їх, в сучасному розумінні, терористами. Але я щось не чув про масовий партизанський рух на етнічних кацапських територіях. Але ж партизанити було де, адже Третій рейх дійшов до москви.
Не помню Российских фронтов и российских партизан!