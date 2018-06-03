 Враг 28 раз нарушал перемирие, ранив 3 украинских воинов. Уничтожены 3 оккупанта, - ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 7:00 3 июня 2018 г.
На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение. Украинские воины давали адекватный ответ противнику.
Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино. Российско-оккупационные войска 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенное минскими договоренностями оружие.
Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.
По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, трое ранены.
http://www.dsnews.ua/politics/pobeda-v-gladosovo-i-travnevoe-pokazali-osvobozhdennye-25112017094100
А я вірю - Ти будеш жити,
а я вірю повернешся скоро!
Нам ще стільки треба зробити,
нам би сил пережити цей морок!
Нам ще стільки стрічати світанків,
в нас ще стільки непрожитих днів
Ти ще маєш доньку вінчати,
я ж тобі обіцяла синів…
Нам ще двом сивиною укритими
внуків бавити , в гості чекати
Ми ж життя відкладали на потім…
Як би ж знали.. Як би ж то те знати…
Ти не взнаєш, як серце сжалось,
я тепер не живу… не сміюся
Мені тільки молитись зосталося -
що хвилини за Тебе молюся
Я так скучили за Тобою..
за любимим сяйвом очей
Моє серце німіє від болю
я не спала жодну з ночей…
Так далеко від тебе зараз,
та ти вір - завжди поруч я!
Лише тіло моє тут зосталось
біля Тебе ж душа моя!
Я благаю - живим зостанься!!!
Я молю - бережи себе…
Я чекатиму! Повертайся…
Ти ж мій Воїн… життя моє…
Лілія Усик, 20.08 2014 р.
Поэтому у врага 3 уничтожены и трое ранены, а у нас трое ранены.
И всё по данным разведки.
После того, как врали по Изварино, Иловайску, Дебальцево, Аэропорту, по блокпостам на "Бахмутке", такие сообщения тоже воспринимаются с недоверием.
22 ч ·
2. Любые контакты со спецслужбами России, даже дружеские контакты - это всегда попытка вербовки и попытка скомпрометировать сотрудника, чтобы в дальнейшем возможна была вербовка.
А как же подготовка специалистов их обучение? Она же требует годы. Например, следователей.
3. Подготовка специалистов не требует годы. Для начала работы достаточно несколько месяцев. Затем самообразование и уже в процессе работы .обучение по стандартным программам. Важным фактором является способность к обучению и интеллектуальные способности. Мы привлекали математиков, физиков, людей уже получивших хорошее образование. Готовили специалистов в западных ВУЗах. Привлекали западных специалистов. Этот вопрос всегда решался индивидуально.
4. При найме на работу мы всегда предупреждали, что контроль за их действиями будет постоянный, возможно организованные провокации для проверки лояльности сотрудников. Отсев сотрудников, не прошедших проверку или вызывающих сомнения в лояльности был значительным.
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Спецслужбы Украины.
Пока не будет проведена радикальная чистка спецслужб, они будут оставаться филиалами ФСБ, ФСО, ГРУ...
До тех пор ни о какой национальной безопасности речи быть не может.
Нашим хлопцям швидкого одужання !! Так тримати !!
"Пожалуй, ничто так не поднимает настроение военным, как точное попадание в блиндаж противника-фашиста На видео ниже один из таких примеров: где-то в Донецкой области десантники дали ответ российским оккупантам, которые до этого неоднократно обстреливали наши позиции и дома мирных жителей", КОРОЧЕ, ПРИЯТНО КОГДА НАЦНЯ ИМПЕРСКАЯ-КАЦАПИТЕКИ ДОХНЕТ. СЛАВА-БОГУ-ВСЕДЕРЖИТЕЛЮ!!
https://www.youtube.com/watch?v=HBbqwmLdOiI
https://www.youtube.com/watch?v=IPYSJ25BrbE
Два блиндажа досвидания. На Светлодарской дуге боевая группа К-2 прикопала российских боевиков https://www.youtube.com/watch?v=BB2VSgviG1k
Груз 200 из Донбасса в Россию - до 50 тыс. за 4 года войны.
https://www.youtube.com/watch?v=1emmyXOf_7k