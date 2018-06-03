 Враг 28 раз нарушал перемирие, ранив 3 украинских воинов. Уничтожены 3 оккупанта, - ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 7:00 3 июня 2018 г.

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На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение. Украинские воины давали адекватный ответ противнику.

Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино. Российско-оккупационные войска 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенное минскими договоренностями оружие.

Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, трое ранены.