 Наше признание Крыма частью России означало бы и поддержку независимости Косово, - президент Сербии Вучич

Об этом глава государства рассказал в интервью Le Monde, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Если бы мы признали Крым частью России, это означало бы, что мы поддержим независимость Косово", - сказал Вучич.
В то же время, он объяснил, что Сербия не будет вводить санкции против России, поскольку это не единственный постоянный член Совета Безопасности ООН, который поддерживает требования Сербии по Косово.
Напомним, Косово - частично признанное государство на Балканах (независимость признали 110 государств). 17 февраля 2008 года парламент Косово провозгласил независимость края в одностороннем порядке. Сербия не признает отделение Косово и до сих пор считает это своей территорией. Украина также официально не признает независимости Косово.
Сербия - одна из балканских стран, рекомендованных Еврокомиссией к вступлению в Евросоюз до 2025 года. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время оглашения о новой стратегии интеграции балканского региона заявила, что для вступления Сербии нужно нормализовать отношения с Косово.
"За" проголосувала навіть прокремлівська опозиція. Визнати свою провину у катастрофі лайнера Росію закликали багато держав світу, в тому числі країни блоку Нато. Нагадаю, Boeing 777 Малайзійських авіаліній збили 17 липня 2014 року.
Над територією, контрольованої бойовиками. З самохідної установки зенітно-ракетного комплексу "Бук", яка прибула з 53 бригади, базованої в районі Курська в РФ. На борту Боїнга було 298 людей. Всі загинули. https://svidok.online/katast6rofa-rejsu-m1n117-niderlandy-zroby-ly-ofitsijnu-zayavu/
А рашики говорят что международное право было уничтожено после объявления независимости Косово и это дает им право на аннексию Крыма, Донбасса и вообще всего до чего дотянутся.
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Тобто тут суто прагматична позиція влади Сербії стосовно окупації Криму, бо вирішувати згідно міжнародних законів вони не хочуть. Щодо визнання Косово, то тут дійсно складно щось вирішувати. Але серби при початку знищення народів Балкан повинні були розуміти чим це закінчиться.
http://expres.ua/news/2018/06/02/296845-lukashenko-nespodivano-pidtrymav-vstup-ukrayiny-nato
Сербы - это ведь братья по разуму с мокшо-русней и фауной дАмбАса
я думал что на Донбассе есть еще и жители...но раз так то мне сумно за вас..