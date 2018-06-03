 Наше признание Крыма частью России означало бы и поддержку независимости Косово, - президент Сербии Вучич

Об этом глава государства рассказал в интервью Le Monde, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Если бы мы признали Крым частью России, это означало бы, что мы поддержим независимость Косово", - сказал Вучич.

В то же время, он объяснил, что Сербия не будет вводить санкции против России, поскольку это не единственный постоянный член Совета Безопасности ООН, который поддерживает требования Сербии по Косово.

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Напомним, Косово - частично признанное государство на Балканах (независимость признали 110 государств). 17 февраля 2008 года парламент Косово провозгласил независимость края в одностороннем порядке. Сербия не признает отделение Косово и до сих пор считает это своей территорией. Украина также официально не признает независимости Косово.

Сербия - одна из балканских стран, рекомендованных Еврокомиссией к вступлению в Евросоюз до 2025 года. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время оглашения о новой стратегии интеграции балканского региона заявила, что для вступления Сербии нужно нормализовать отношения с Косово.

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