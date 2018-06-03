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 Наше признание Крыма частью России означало бы и поддержку независимости Косово, - президент Сербии Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для Сербии признание аннексии Крыма равноценно признанию независимости Косово.

Об этом глава государства рассказал в интервью Le Monde, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Если бы мы признали Крым частью России, это означало бы, что мы поддержим независимость Косово", - сказал Вучич.

В то же время, он объяснил, что Сербия не будет вводить санкции против России, поскольку это не единственный постоянный член Совета Безопасности ООН, который поддерживает требования Сербии по Косово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До вступления в ЕС Сербия должна решить спор с Косово, - председатель Еврокомиссии Юнкер

Напомним, Косово - частично признанное государство на Балканах (независимость признали 110 государств). 17 февраля 2008 года парламент Косово провозгласил независимость края в одностороннем порядке. Сербия не признает отделение Косово и до сих пор считает это своей территорией. Украина также официально не признает независимости Косово.

Сербия - одна из балканских стран, рекомендованных Еврокомиссией к вступлению в Евросоюз до 2025 года. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время оглашения о новой стратегии интеграции балканского региона заявила, что для вступления Сербии нужно нормализовать отношения с Косово.

Также читайте: Сербия и Черногория могут к 2025 году вступить в ЕС, - еврокомиссар Хан

Источник: https://censor.net.ua/n3069424
 
 
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Якщо б Каталонія була б поряд з Росією - то стала б її частиною. Наразі це завоювання. І наразі Крим належить Росії.
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не гони беса дятел ватный, Крым был, есть и будет украинским
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дурне ти, аутик з кацапським язиком
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громче скули чушка ватная, забавно выглядит, вяликие пля, бугогага , голос чмо ! Наше признание Крыма частью России означало бы и поддержку независимости Косово, - президент Сербии Вучич - Цензор.НЕТ 9097
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ого, дуркаїнець натуральний, з салом в зубах
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громче свинья, твои визги плохо слышно, громкий хохот стоит с тебя быдлоцапа Наше признание Крыма частью России означало бы и поддержку независимости Косово, - президент Сербии Вучич - Цензор.НЕТ 4882
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пукалку не порви, гівнючок
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чушка, а ты кто, хрюссофилЪ или просто свиноцап, или может часом мордвинъ какой ? Наше признание Крыма частью России означало бы и поддержку независимости Косово, - президент Сербии Вучич - Цензор.НЕТ 5389
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у тебе фантазії, як у відсталого дебіла. Зразу видно, з якого заду гівно лізе.
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член изо рта своего порванного вытащи и внятно отвечай на поставленный вопрос ! Наше признание Крыма частью России означало бы и поддержку независимости Косово, - президент Сербии Вучич - Цензор.НЕТ 6024
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ооо, ну давай ще, покажи який ти відсталий пеньок, натуральний дуркаїнець з гівном в чурбані. Це ж завдяки таким як ти шоколадноповидляним Україна Руїною стала.
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о, вот и хрюкоцап досасывать приполз, за дело чмо, а мы похохочем
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сміх над собою - ознака дурка Шарікова. Хто ж тобі стільки мізків та вирізав, дибільчику?
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вот смотри чушка, как ты будешь сейчаc по иоей команде кукарекать, итак, нука быринько кукарекнул че нить петушара ватная, я жду
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ти явно родич свого Гідранта. Ви з ним як близнюки.
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урра, заработало ! я ж говорю. приручать ватных чмошников к покорности не сложно, а ну еще, голос чмо, бугогага
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ай маладца, славненько по моей команде кукарекаешь чмо хрюсское дрессированное, только как то вяленько, неубедительно, будем тебя тренировать, ну ка давай еще раз, с выражением так, я жду
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Провина за трагедію рейсу МН17 лежить на Росії. Постанову про це сьогодні одноголосно прийняла палата представників парламенту Нідерландів.
"За" проголосувала навіть прокремлівська опозиція. Визнати свою провину у катастрофі лайнера Росію закликали багато держав світу, в тому числі країни блоку Нато. Нагадаю, Boeing 777 Малайзійських авіаліній збили 17 липня 2014 року.
Над територією, контрольованої бойовиками. З самохідної установки зенітно-ракетного комплексу "Бук", яка прибула з 53 бригади, базованої в районі Курська в РФ. На борту Боїнга було 298 людей. Всі загинули. https://svidok.online/katast6rofa-rejsu-m1n117-niderlandy-zroby-ly-ofitsijnu-zayavu/
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Це війна, а не сир голандський
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Вот оно как.
А рашики говорят что международное право было уничтожено после объявления независимости Косово и это дает им право на аннексию Крыма, Донбасса и вообще всего до чего дотянутся.
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Порушення міжнародного права в Косово не дає право росії порушувати його в Криму.
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для извращенного мозга рашиков это не аргумент
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для Сербии признание аннексии Крыма равноценно признанию независимости Косово Источник: https://censor.net.ua/n3069424
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Тобто тут суто прагматична позиція влади Сербії стосовно окупації Криму, бо вирішувати згідно міжнародних законів вони не хочуть. Щодо визнання Косово, то тут дійсно складно щось вирішувати. Але серби при початку знищення народів Балкан повинні були розуміти чим це закінчиться.
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Лукашенко несподівано підтримав вступ України у НАТО 02.06.2018 23:55 Лукашенко несподівано підтримав вступ України у НАТО На думку незмінного керівника Республіки Білорусь українській державі краще увійти до складу НАТО. Про це він заявив 1 червня 2018 року, перебуваючи з робочими відвідинами на прикордонній заставі «Дивин» у Кобринському районі Берестейскої області Білорусі. Цей район межує з Україною. «Якщо Україна буде в НАТО - інша ситуація, якщо не буде в НАТО, але там запанують занадто націоналістичні тенденції з орієнтацією «воювати з усіма», то це третя ситуація. Ще складніша», - наводить слова Лукашенка білоруська урядова інформаагенція БелТА. За його словами, перебування України в складі НАТО убезпечить Росію та Білорусь. «Я часто росіянам кажу, які бояться, що Україна стане натівською, що, може бути, прийдуть часи, коли ми радітимемо, що Україна в НАТО, а не стала якоюсь бандитськими державою, де будуть окремі бандформування і угруповання, - ось там нам буде непереливки: і Росії, і Білорусі, й усім іншим», - наголосив він.
http://expres.ua/news/2018/06/02/296845-lukashenko-nespodivano-pidtrymav-vstup-ukrayiny-nato
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Балканы... "Мягкое подбрюшье Европы"(с). Это не я сказал. Это Черчилль. Многое знал Сэр Уинстон... Не зря, в нарушение всех Церемоний, у гроба. на артлафете, даже ближе семьи, на похоронах, на одну ступеньку, стоял Премьер-Министр Израиля. У меня есть этот выпуск Нэшэнэл Джиографик... почти 60-ти летней давности... Они- уже тогда всё знали... Мастера... Не отнять.
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я почему-то не удивлена ...

Сербы - это ведь братья по разуму с мокшо-русней и фауной дАмбАса
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Я- "фауна" Донбасса. У вас ко мне претензии. Какие именно, тётя?
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Каким боком независимость Косово к аннексии Крыма
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дядя.. раз вы себя причислили к фауне мне трудно оспаривать...

я думал что на Донбассе есть еще и жители...но раз так то мне сумно за вас..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаше признание Крыма частью России означало бы и поддержку независимости Косово, - президент Сербии Вучич
 
 
 
 
 
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