 За год реальная зарплата в Украине выросла на 12,5%, - Гройсман

Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Реальная зарплата в Украине продолжает расти. По сравнению с апрелем прошлого года она выросла на 12,5%. Рост доходов связан с ростом экономики Украины. Такую цель мы перед собой поставили и планомерно выполняем", - отметил глава Кабмина.

Напомним, в Украине в марте выросло количество работающих, получающих заработную плату 10 тыс. грн и больше - 21,3% против 12,6% (март прошлого года). При этом количество людей, которые получали минимальную зарплату, сократилось до 7,9% с 10,3%.