 За год реальная зарплата в Украине выросла на 12,5%, - Гройсман

Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Реальная зарплата в Украине продолжает расти. По сравнению с апрелем прошлого года она выросла на 12,5%. Рост доходов связан с ростом экономики Украины. Такую цель мы перед собой поставили и планомерно выполняем", - отметил глава Кабмина.
Напомним, в Украине в марте выросло количество работающих, получающих заработную плату 10 тыс. грн и больше - 21,3% против 12,6% (март прошлого года). При этом количество людей, которые получали минимальную зарплату, сократилось до 7,9% с 10,3%.
Перемога. Зп даже инфляцию не компенсирует.
Как-то за евреев даже стыдно стало.
Если еврей в деньгах не разбирается - значит, фуфло гонит (миль пардон)
Заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский заявил, что выделять деньги на программу лечения онкобольных нецелесообразно.
Об этом он сказал, выступая в Счётной палате Украины во время рассмотрения отчёта о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Министерству охраны здоровья Украины для лечения граждан Украины за рубежом, сообщает Онкологический портал Украины.
"Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использовании денег. В сухом остатке - 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов!" - заявил Линчевский.
"Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно, требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продолжает жизнь неопределенно долго", - сказал он.(с)
Я отом- он тварь? Или уйопок. Или ссука.
Мне непонятен откровенный цинизм этой твари. Той твари, которой я желаю как можно скорее умереть, от рака мозга.
Нет?
Как Нет?
Что ж они доживали свои никчемные дни в гей-европе и гей-америке?
Ну ты тупой руский...
Украина стремится в Европу? Так Европа - она такая... Как минимум, разная.
Изначально стоимость таких работ оценивалась в 24 млрд рублей, потом - в 50, 100, 150, 200 и уже добралась до 250 млрд рублей.
Оце перемога плешивого над рускими петухами с говна...
Распил зарплат руских бюджетников в разгаре...
Оце перемога пуйла над баблом!!! Бу-га-га...
Каператив "Озеро" - просто песочница с ограблением руских сейчас...
Руские чего ждете? Берите вилы - и в кремль - колоть плешивую крысу, как ваши деды в 1917 году царька в подвале замочили...
Пенсия повышенная около 17т рублей из которых комуналка за 3ех комнатную примерно 4.5т.
Просто информация.
Доляр к рублю растет как на дрожжах?
Как говорил плешивый с кремля? Доллар растет - но в рублях то становится больше...
Кто его понял? Наверно только банкроты с Русала...
А-га-га.
статевихторгових партнерів. Саме української мови не знає або користується Google-перекладачем, а інших москалями називає. До речі, перекладання з хворої голови на здорову - улюблений прийом соєвих. У всьому бардаку, який вони за більш як за чотири роки створили в Україні вони обвинувачують "Самопоміч", "Батьківщину" і особливо "кляту Йульку".
Выкинь свою Алису переводчика...
Чего же более еще могу вам рассказать.
Ах - да... Руской экономикой управляет Трамп из твиттера.
Бу-га-га..