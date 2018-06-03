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Все про:зарплата (1727) рост (96) экономика (3437) Гройсман (4081)

 За год реальная зарплата в Украине выросла на 12,5%, - Гройсман

По сравнению с апрелем прошлого года заработная плата выросла на 12,5%.

Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Реальная зарплата в Украине продолжает расти. По сравнению с апрелем прошлого года она выросла на 12,5%. Рост доходов связан с ростом экономики Украины. Такую цель мы перед собой поставили и планомерно выполняем", - отметил глава Кабмина.

За год реальная зарплата в Украине выросла на 12,5%, - Гройсман 01

Напомним, в Украине в марте выросло количество работающих, получающих заработную плату 10 тыс. грн и больше - 21,3% против 12,6% (март прошлого года). При этом количество людей, которые получали минимальную зарплату, сократилось до 7,9% с 10,3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3069421
 
 
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Реальна зарплата? Гройсман ціни бачив? В тому році ціни були на продовольчі товари значно нижче і нова зарплата цього не перекрила.
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так из - за выросшей зарплаты они и выросли, денег у людей больше стало, зато гривня укрепляется, вон курс уже ниже 26
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Я мясо брав в тому році по 70 грн, в цьому році мінімум по 90 грн, а теляча вирізка взагалі тепер по 120 і менше нема За год реальная зарплата в Украине выросла на 12,5%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7324
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в Харькове свинина мякоть в прошлом году - 115грн, в этом - 120грн
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Про Харків не знаю, а навів ціни по яких я сам купував в Києві. Звичайно, що на Бєсарабкє, або Житньому ринку ціни будуть значно вищі.
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В США свинина значительно дешевле. Я подкармливаю своих собак обрезками (без костей) по цене ~$2.20 за кило.
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"Обрезкі" так само будуть по 60 грн. А я писав про якісне мясо.
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Так выходит, что у вас свинина дороже чем у нас в Германии, странно. Не знал, и не подумал бы ни когда.
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Я имел ввиду дешевле чем в Украине, но дороже чем в сша. Чуть чуть.
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Стас, у Франції франк весь час падав, а люди багатіли. Нах. біднякам міцна гривня? Яка якщо розібратись, і не міцна зовсім.
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Ну так инфляция 13.7.
Перемога. Зп даже инфляцию не компенсирует.
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Реальная, и чисто конкретная тоже...😃
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Тогда пусть госчиновникам зарплату трусами выдает... 🙂
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Боксьорками по 19 грн із Червоного маркета За год реальная зарплата в Украине выросла на 12,5%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 308
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Украинсккого депутата тоже нарисуй, обкуренного Добкина например
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Ну, вот и славно. То есть- ровно половина, от четверти. А значит- на одну восьмую часть. 1/8. Я почему так дотошно считаю: я не знаю- это хорошо? Или не очень? И ещё вопрос меня интересует: Дядя Вова- ты шо, совсем с катушек слетел? Говоря о РЕАЛЬНОЙ заработной плате. Короче: мели Емеля... пардон, Володя.
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Заткніть цього вінницького бездипломного еканаміста ! Смішно !
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по статистике термин реальная зарплата считается с учетом инфляции, так для общего развития
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Дійсно так, але насправді її ніхто не рахував.
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А реальные расходы увеличились на 40%.
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Почему на 40%? Один только транспорт подорожал в 2 раза.
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Откуда у Гнойсмана такие данные? В какой он стране живет? Почему тогда у населения за 4 года валютные сбережения сократились с 80 миллиардов до 50-55 миллиардов долларов? Фактически народ выживает доставая из заначек то что собирали всю жизнь на черный день. Если бы украинцы не были такими запасливыми и верили власти то Украины уже не существовало бы.
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Тут дійсно підтримав, бо саме так вийшло. Змінилися виплати по комунальним, ціни на продовольство значно піднялися...А от шкарпетки і труси у той самій ціні За год реальная зарплата в Украине выросла на 12,5%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3222
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В Германии на декабрь 2017 года на руках у населения было чуть более 20 милиардов немецких марок ( Deutsche Mark ) и это при том, что с марки с 2002 года не являются валютой фрг.
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Да эти чучела все силы прикладывают,чтоб вернуть нас в парашу.Смотря 5 анал и секилевп,ну просто близнецы.Ну а гнойсман и его шеф,это братья с хуйлом и айфоном.Что тут,что там,одни перемоги.
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глава министерства изобилия опять жжет на по детски))) чувак, открой данные статистики за 2017год, индекс инфляции составил 14%, средняя заработная плата выросла на 12,5%, тебе объяснять что это значит, неуч винницкий?
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граждане очень рекомендую почитать сказку оруэла "скотный двор" (написано в 1945г), все как у нас - .... просто жуть, вся наша пиздобр..тия - главные герои
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Проще мультик посмотреть, старый еше,советский. Но смысл ясен. Один в один ситация схожа с майданом. Ой, теперь наверное забанят опять.
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Жить стало лучше, жить стало веселей (с) Хорошо, что страной рулят такие великие люди как Порошенко, Гройсман, Климкин, а не, к примеру, Хуйло, Медведев и Лавров.
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Жить стало лучше, жить стало веселей (с) Хорошо, что страной рулят такие великие люди как Порошенко, Гройсман, Климкин, а не, к примеру, Хуйло, Медведев и Лавров, яких ви поважаєте та зробили з них ікону За год реальная зарплата в Украине выросла на 12,5%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6280
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Лучше ответь Нам Грося во сколько РАЗ а не в % - тах ви суки подняли зарплату себе ? А?!!
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Для начала пусть Гройсман для себя на носу зарубит разницу между зарплатой номинальной ( выраженной в дензнаках) и зарплатой реальной (номинальной, но с поправкой на инфляцию).

Как-то за евреев даже стыдно стало.
Если еврей в деньгах не разбирается - значит, фуфло гонит (миль пардон)
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Він розбирається, але лише для себе. Тому і фуфло жене
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гнойный. а что там с ремонтом дорог? Уже все отремонтировали? Деньги с акцизов на бензин где?
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Не знаю, я що в квітні 2017 що в квітні 2018 отримав однакову зарплату
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та то оно про винницкий юденрат и соевых шнырей на зарплате у лолиты.
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У мене за цей час збільшилася зарплата на +2 тис. грн, але все рівно менше ніж середня по Києву.
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Гройсман так часто объявляет о росте зарплат,что голова идет кругом от улучшения благосостояния ( у кого ? - не ясно ).Такими темпами до выборов Украина выйдет в лидеры и обгонит Швейцарию.Вот только хотелось бы спросить у этого базарного горе-экономиста за счет чего рост ? Инвестиции в производство? Новые рабочие места ( в Польше) ? Технологии ? ХЗ может они в Виннице уже построили коммунизм.
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Уважаемый мною Цензор! Это не я. Это- наш с вами УКРНЕТ. Вы не могли юы прояснить ситуацию. Вот с этим звиздецом. Я- не тороплю. Но... попробуйте. Бо это- таки звиздец.

Заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский заявил, что выделять деньги на программу лечения онкобольных нецелесообразно.
Об этом он сказал, выступая в Счётной палате Украины во время рассмотрения отчёта о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Министерству охраны здоровья Украины для лечения граждан Украины за рубежом, сообщает Онкологический портал Украины.
"Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использовании денег. В сухом остатке - 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов!" - заявил Линчевский.
"Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно, требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продолжает жизнь неопределенно долго", - сказал он.(с)
Я отом- он тварь? Или уйопок. Или ссука.
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За год реальная зарплата в Украине выросла на 12,5%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1117
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Знаю випадки, коли онкохворі виліковувалися, або достатньо довго жили на терапії.
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Так и я знаю. И мой друг- выжил. И ребенка родил. И выглядит отменно. И в порядке...

Мне непонятен откровенный цинизм этой твари. Той твари, которой я желаю как можно скорее умереть, от рака мозга.
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Шо, руский - вылечил Мишу Задронова и Жажку Фрицке от рака мозга?
Нет?
Как Нет?
Что ж они доживали свои никчемные дни в гей-европе и гей-америке?
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Да? Они оба от этого умерли? Понятия не имел. А вот этому черту, заму Супрун, желаю сдохнуть именно от рака мозга, который у него- уже в необратимой стадии. Бо там мозга- не более 100 грамм.
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Брешеш - что не знал свого кумира Мишу Задронова...
Ну ты тупой руский...

За год реальная зарплата в Украине выросла на 12,5%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1618
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Пасть завали, тварь. Это ты его тут рекламируешь. А мне- срать не него. С его приколами. А сдох, значит, от рака мозга. Мучительно. Чего и тебе желал бы. тока у тебя мозга- нет.
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В Грейт Бритн государство, как единственный распорядитель государственных бюджетных средств на бесплатную (для населения) медицину считает себя вправе отказать в медицинской помощи для безнадежных больных (приговорив их фактически к смерти, правда, быстрой и за тот же гос.счет).

Украина стремится в Европу? Так Европа - она такая... Как минимум, разная.
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Не и правильно делает Британия. Нах бы мне цианид? А- на всякий случай. Бо безнадёга- это не моё.
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Проект строительства Керченского моста, который соединит РФ с оккупированным Россией Крымом, за непродолжительное время возрос в цене в целых 10 раз.
Изначально стоимость таких работ оценивалась в 24 млрд рублей, потом - в 50, 100, 150, 200 и уже добралась до 250 млрд рублей.

Оце перемога плешивого над рускими петухами с говна...
Распил зарплат руских бюджетников в разгаре...
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Мне как то пох. что творится у кацапов. У них нефти и газа дох. я. Думаешь у нас меньше воруют? У украинцев которые в отличие от кацапов каждую копейку горбом и мозолями зарабатывают ето правительство последнее из карманов выгребает.
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Порошенко грошей не любить, розказував. Так що, орли, гривня тримається на ваших мізерних зряплатах. Чим менша зряплата - тим міцніша пластилінова гривня. Радійте.
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Помните Попандопуло :" Я себе еще нарисую " . Так и с этим ростом зарплат.
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Средняя зарплата крысчанина - 250$, что на украинскую гривну - 6500 грн.
Оце перемога пуйла над баблом!!! Бу-га-га...

Каператив "Озеро" - просто песочница с ограблением руских сейчас...
Руские чего ждете? Берите вилы - и в кремль - колоть плешивую крысу, как ваши деды в 1917 году царька в подвале замочили...
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Але ж на Кримє ціни значно вищі ніж українські. Тому там ще гірше.
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Вранье.Зарплаты примено как и украинские.Пенсии в 2 раза выше.А цены в 2 раза ниже.Прилетел 3 недели назад.
Пенсия повышенная около 17т рублей из которых комуналка за 3ех комнатную примерно 4.5т.
Просто информация.
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А цены в 2 раза ниже За год реальная зарплата в Украине выросла на 12,5%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9487 Тобто в Києві мясо по 90 грн (лопатка), а в Криму 45 грн? Не сміши, сєпар.
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Ты знатный балабол.Ниодно твое слово не подтвержлалось фактами.Отрицая подобное,ты пытаешься обелить сегодняшнюю власть?Ну тогда сепар скорее ты.
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Один факт твоєї присутності в Криму все підтвердило. Все. Далі лише спам тобі.
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Ты дебил или как?Крым-Украина.Я украинец.Я ж не в московию езжу.Мясо стоит 300-320рублей.Хорош балаболить и дезинформировать людей своими фейками.
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А вот за инфляцию, рост цен и тотальное обнищание украинцев этот базарный шлемазл ничего сказать не хочет???
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Инфляция в Украине в 2018 году останется высокой и по итогам года может достичь 10%
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Що воно меле? Яка реальна зарплатня з таким рівнем інфляції??? Бачу що "Проффесора" замінив достойний кадр - Вован-реформатор вінницький. У того все "покращувалось", а у цього довбня все "росте" (правда тільки на папері та у вигляді "каляків-маляків", які діти п'яти років і то краще намалюють). Справжній же ріст спостерігається у рівні тарифів, споживчих цін, цін на ліки та послуги.
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Шо, маскалыку?
Доляр к рублю растет как на дрожжах?
Как говорил плешивый с кремля? Доллар растет - но в рублях то становится больше...
Кто его понял? Наверно только банкроты с Русала...
А-га-га.
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Вилізло іще одне мінстецькове опудало або ольгінський опариш За год реальная зарплата в Украине выросла на 12,5%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9235 saimansay, хєр вас розбере, бо вже давненько разом "кєнтуєтесь"в ролі статевих торгових партнерів. Саме української мови не знає або користується Google-перекладачем, а інших москалями називає. До речі, перекладання з хворої голови на здорову - улюблений прийом соєвих. У всьому бардаку, який вони за більш як за чотири роки створили в Україні вони обвинувачують "Самопоміч", "Батьківщину" і особливо "кляту Йульку".
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Юльку... маскалыку, Юльку...
Выкинь свою Алису переводчика...
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Русал - банкрот...
Чего же более еще могу вам рассказать.

Ах - да... Руской экономикой управляет Трамп из твиттера.
Бу-га-га..
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Гнойсман считает что у украинцев поднялась зарплата, а фактически увеличелись налоги. То что раньше люди получали в конвертах наличкой теперь отдают в виде налогов и поборов Гнойсману и его соевой банде.
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Гнойсман так же повысил зарплату как и поборол коррупцию и бюрократию. Скажите мне с какого х**** мне за одну лишь справку о внесении акта на земельный участок в госгеокадастр в Киевосвятошинском БТИ что находится в г. Вишневое пришлось давать взятку чиновникам-дармоедам 800грн. А все потому что на весь раен ето учереждение работает всего лишь 2 дня в неделю и то по 3 часа. За ето время принимает всего лишь 5 человек по талончикам. И ты вынужден или годами ночевать под кабинетом как цээвропейский бомж или идти через зяднюю дверь мазать лапы цээвропейским госчиновникам. Вот такая реальная картина в етом сраном недогосударстве.
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