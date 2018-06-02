EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество
  310  9
Все про:беженцы (951) Верховный Суд (577) Сирия (2674)

 Обоснованное опасение стать жертвой преследований является главным критерием по определению беженца, - Верховный суд

При признании статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, ситуация в стране происхождения является доказательством того, что субъективные опасения стать жертвой преследования являются обоснованными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України", такой вывод сделал Верховный суд, рассмотрев в кассационной инстанции дело по иску гражданина Сирийской Арабской Республики к Государственной миграционной службе Украины (ГМС) об отмене решения ГМС об отказе в признании беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты, и обязательства повторно рассмотреть заявление истца для предоставления одного из указанных статусов.

Истец в заявлении утверждает, что в условиях внутреннего вооруженного конфликта и сложной политической ситуации в Сирии при условии возвращения существует угроза его жизни, безопасности и свободе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиянка с тремя несовершеннолетними детьми попросила статус беженки в Украине из-за преследования в РФ, - Госпогранслужба

В кассационной жалобе ответчик (представитель ГМС) объяснил, что истец прибыл в Украину еще в 2012 году на законных основаниях, однако на определенный период времени. С целью легализовать дальнейшее пребывание обратился в ГУ ГМС с заявлением о признании беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты. Позиция ответчика заключается в том, что нет достаточных оснований полагать, что истец является лицом, нуждающимся в дополнительной защите (в соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 1 Закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите").

Также читайте: Судебная реформа еще не завершена. Нужно многое сделать и достичь результата, когда люди поймут, что суд защищает их права, - глава ВС Данишевская

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда обратил внимание, что при рассмотрении указанных дел следует учитывать, что обоснованное опасение стать жертвой преследований является определяющим в перечне критериев определения беженца.

Ситуация в стране происхождения является доказательством того, что субъективные опасения стать жертвой преследования вполне обоснованы, то есть подкрепляются объективным положением в стране.

Читайте также: 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса состоят на учете в Украине, - Минсоцполитики

Согласно п. 10 Постановления Пленума Высшего административного суда Украины от 16 марта 2012 года №3, информация о стране происхождения относится к общеизвестной информации, может быть получена как от беженца, так и независимо от него - из разных достоверных источников, например, из публикаций в средствах массовой информации, сообщений национальных или международных неправительственных правозащитных организаций, отчетов Министерства иностранных дел Украины и др.

Согласно ч. 2 ст. 72 КАС Украины обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нужно доказывать.

Источник: https://censor.net.ua/n3069419
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Фсё! Вот теперь всё стало предельно понятно. А я башку ломал, на кого охоту устроили??? А все просто оказалось:
Підозрюваний в організації замаху на журналіста Бабченка назвав Ріната Ахметова спонсором терористів Також він додав, що війну на Донбасі фінансують багаті громадяни України. «З того боку мені сказали, що у нас є товариш Ахметов, який фінансує війну на Донбасі з того боку. Це не росіяни її фінансують, це фінансують ті податки, які ми платимо і та електрика, за яку ми платимо божевільно ці всі гроші йдуть на війну проти нас. Схаменіться! Інакше ви втратите цю країну в найближчі два роки. Не буде України. І всі будуть плакати, як це було погано. Треба все-таки подумати про дітей. А ви все думаєте про те, як накрасти і втекти. Все, вибачте», - закінчив свою промову в суді Герман.(с)
 показать весь комментарий
 
Россия финансирует Пашинского

Так что тут все прежельно просто
 показать весь комментарий
 
Наверное, это товарищ Герман оставил для своего последнего слова. А пока- Ахметов и некоторые багаті громадяни України(с)
 показать весь комментарий
 
Это он про Пашинского еще вчера или позавчера сказал.
Реинкарнация Савченко.
Будет развлекать сюрреализмом.
 показать весь комментарий
 
Да??? А счел за сарказм. Тогда... я просто новости об этом- более не вскрываю. Ни разу.
 показать весь комментарий
 
Ахметов теж не сам по собі, він керується путіним. Тому корені зла у Кремлі.
 показать весь комментарий
 
Сирійці бувають зовсім різними по походження, релігії... Скажіть йому, треба працювати на азербайджаців і якщо погодиться, то нехай працює. Але незрозуміло що він шукає в Україні.
 показать весь комментарий
 
Блять, у нас народ с Украины уезжает, а коррумпированные мрази, уроды и выродки при власти собрались сюда беженцев принимать. Может пора уже этих коррумпированных мразей за уничтожение Украины развесить на фонарных столбах?
 показать весь комментарий
 
 
скорей всего за призыв к насилию на первый этап пойдешь. не умно так говорить но заслуживаешь уважение
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоОбоснованное опасение стать жертвой преследований является главным критерием по определению беженца, - Верховный суд
 
 
 
 
 
 вверх