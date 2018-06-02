 Обоснованное опасение стать жертвой преследований является главным критерием по определению беженца, - Верховный суд

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України", такой вывод сделал Верховный суд, рассмотрев в кассационной инстанции дело по иску гражданина Сирийской Арабской Республики к Государственной миграционной службе Украины (ГМС) об отмене решения ГМС об отказе в признании беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты, и обязательства повторно рассмотреть заявление истца для предоставления одного из указанных статусов.
Истец в заявлении утверждает, что в условиях внутреннего вооруженного конфликта и сложной политической ситуации в Сирии при условии возвращения существует угроза его жизни, безопасности и свободе.
В кассационной жалобе ответчик (представитель ГМС) объяснил, что истец прибыл в Украину еще в 2012 году на законных основаниях, однако на определенный период времени. С целью легализовать дальнейшее пребывание обратился в ГУ ГМС с заявлением о признании беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты. Позиция ответчика заключается в том, что нет достаточных оснований полагать, что истец является лицом, нуждающимся в дополнительной защите (в соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 1 Закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите").
Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда обратил внимание, что при рассмотрении указанных дел следует учитывать, что обоснованное опасение стать жертвой преследований является определяющим в перечне критериев определения беженца.
Ситуация в стране происхождения является доказательством того, что субъективные опасения стать жертвой преследования вполне обоснованы, то есть подкрепляются объективным положением в стране.
Согласно п. 10 Постановления Пленума Высшего административного суда Украины от 16 марта 2012 года №3, информация о стране происхождения относится к общеизвестной информации, может быть получена как от беженца, так и независимо от него - из разных достоверных источников, например, из публикаций в средствах массовой информации, сообщений национальных или международных неправительственных правозащитных организаций, отчетов Министерства иностранных дел Украины и др.
Согласно ч. 2 ст. 72 КАС Украины обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нужно доказывать.
Підозрюваний в організації замаху на журналіста Бабченка назвав Ріната Ахметова спонсором терористів Також він додав, що війну на Донбасі фінансують багаті громадяни України. «З того боку мені сказали, що у нас є товариш Ахметов, який фінансує війну на Донбасі з того боку. Це не росіяни її фінансують, це фінансують ті податки, які ми платимо і та електрика, за яку ми платимо божевільно ці всі гроші йдуть на війну проти нас. Схаменіться! Інакше ви втратите цю країну в найближчі два роки. Не буде України. І всі будуть плакати, як це було погано. Треба все-таки подумати про дітей. А ви все думаєте про те, як накрасти і втекти. Все, вибачте», - закінчив свою промову в суді Герман.(с)
Так что тут все прежельно просто
Реинкарнация Савченко.
Будет развлекать сюрреализмом.