 Обоснованное опасение стать жертвой преследований является главным критерием по определению беженца, - Верховный суд

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України", такой вывод сделал Верховный суд, рассмотрев в кассационной инстанции дело по иску гражданина Сирийской Арабской Республики к Государственной миграционной службе Украины (ГМС) об отмене решения ГМС об отказе в признании беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты, и обязательства повторно рассмотреть заявление истца для предоставления одного из указанных статусов.

Истец в заявлении утверждает, что в условиях внутреннего вооруженного конфликта и сложной политической ситуации в Сирии при условии возвращения существует угроза его жизни, безопасности и свободе.

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В кассационной жалобе ответчик (представитель ГМС) объяснил, что истец прибыл в Украину еще в 2012 году на законных основаниях, однако на определенный период времени. С целью легализовать дальнейшее пребывание обратился в ГУ ГМС с заявлением о признании беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты. Позиция ответчика заключается в том, что нет достаточных оснований полагать, что истец является лицом, нуждающимся в дополнительной защите (в соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 1 Закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите").

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Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда обратил внимание, что при рассмотрении указанных дел следует учитывать, что обоснованное опасение стать жертвой преследований является определяющим в перечне критериев определения беженца.

Ситуация в стране происхождения является доказательством того, что субъективные опасения стать жертвой преследования вполне обоснованы, то есть подкрепляются объективным положением в стране.

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Согласно п. 10 Постановления Пленума Высшего административного суда Украины от 16 марта 2012 года №3, информация о стране происхождения относится к общеизвестной информации, может быть получена как от беженца, так и независимо от него - из разных достоверных источников, например, из публикаций в средствах массовой информации, сообщений национальных или международных неправительственных правозащитных организаций, отчетов Министерства иностранных дел Украины и др.

Согласно ч. 2 ст. 72 КАС Украины обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нужно доказывать.