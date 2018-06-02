 Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ. ФОТОрепортаж

"Работники сектора МВОТ в Донецкой области посетили пгт Южное в районе Чигири, который обстреливается боевиками. Оккупационные войска выжигают дома гражданских жителей, чтобы заставить их покинуть поселок. Используются осветительные снаряды и мины, срабатывающие на уровне высоты здания", - цитирует Цензор.НЕТ Twitter МинВОТ.
Сообщается, что 9 домов в районе Чигири сгорели.
"Тушить пожары невозможно, доступ транспорта отсутствует, дорога простреливается боевиками. Местные ночью оставляют дома, возвращаются в день. Раненых и маломобильных в пгт Южное нет. Люди обеспечены резин помощью, не хотят принудительной эвакуации", - уточняют в МинВОТ.
Напомним, в первый день лета российско-оккупационные войска продолжали проверять на прочность оборону защитников Крымского, Светлодарска и Мариуполя. Всего оккупанты 33 раза за сутки нарушили режим прекращения огня, из них 3 раза - применяли тяжелое вооружение. Потерь нет, ранения получил один украинский воин. также, по данным разведки, три оккупанта уничтожены и два ранены.
Інша річ, що свідомість ущербна- це можливо! Українці, котрих затролила раша / нічийні вони- бвдолаги!
Если бы это сепарская деревня была, тогда да...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=311&v=pt1AOFHbxTs
Если йокаешь - йокай правильно!
Билеты на мундиаль проверяют.
Обалдеть, в Украине хаты жгут, а еУропейцы на мундиаль места занимают,
Это повсеместно, и это не спроста. Поэтому, когда в новости указывается, что умышленно выжигают дома, заставляя жителей убраться из села, стоило бы и причины проанализировать: - а, почему, собственно? Какая им от этого выгода?
Но, рассказали, что наёмники хотят заставить жителей покинуть посёлок, - и, баста! Пусть тролли додумывают причины.
И тролли нам рассказывают, что, мол, на то и орки, чтобы так поступать, сущность их такая.
Но, мы ведь не "Влателин колец" смотрим, а война идёт с настоящими жертвами, и ничего там не происходит случайно, ибо это продолжение политики с привлечением иных средств.
Но, не делятся с нами своим мнением те, кто пишет о том, как наёмники пытаются заставить жителей покинуть посёлок.
Я своё мнение по этому поводу излагал уже давно и повторяться не буду. Скажу лишь, что идёт зачистка от населения определённых территорий ( сланцевый газ, и пограничные с месторождением территории ), с определённой целью. И в это замешаны обе стороны, а не одна. Односторонее соблюдение минских договорняков тому подтверждение.
Для желающих сию минуту открыть дискуссию, уточняю, что я не участвую в дискуссиях. А с троллями тем более бессмысленно.
Я читал и о вреде ГРП при добыче сланцев, и рассуждения о том, что экологический вред не страшнее, чем при добыче угля.
Одного не пойму тогда, почему разведку и добычу сланца запретили во Франции, Болгарии, Германии, Нидерландах, Люксембурге, в штатах Нью Йорк и Мэриленд, и даже где-то в Канаде?
Они боятся за свою экологию, а мы страна третьего мира, нам бояться нечего.
Но одна строчка про сланцевый газ возбудила тролля под четырьмя никами сразу.
Значит прав он?
И не первый раз тролль нападает за комментарии по сланцевому газу.
И это не просто так.
Шо-та не слышно огромной обеспокоинности Германии, .... . А они северным потоком-2 заняты вместе с российским агрессором который каждый день убивает и сжигает украинцев.
Вот и все европейские ценности и демократия ....