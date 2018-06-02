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 Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ. ФОТОрепортаж

Работники сектора Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в Донецкой области посетили поселок Южное, который обстреливается террористами РФ.

"Работники сектора МВОТ в Донецкой области посетили пгт Южное в районе Чигири, который обстреливается боевиками. Оккупационные войска выжигают дома гражданских жителей, чтобы заставить их покинуть поселок. Используются осветительные снаряды и мины, срабатывающие на уровне высоты здания", - цитирует Цензор.НЕТ Twitter МинВОТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток трое военнослужащих получили ранения, боевые действия продолжаются преимущественно на донецком направлении, - ООС

Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ 01

Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ 02

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Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ 03

Сообщается, что 9 домов в районе Чигири сгорели.

"Тушить пожары невозможно, доступ транспорта отсутствует, дорога простреливается боевиками. Местные ночью оставляют дома, возвращаются в день. Раненых и маломобильных в пгт Южное нет. Люди обеспечены резин помощью, не хотят принудительной эвакуации", - уточняют в МинВОТ.

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Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ 04
Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ 05
Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ 06

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Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ 07

Напомним, в первый день лета российско-оккупационные войска продолжали проверять на прочность оборону защитников Крымского, Светлодарска и Мариуполя. Всего оккупанты 33 раза за сутки нарушили режим прекращения огня, из них 3 раза - применяли тяжелое вооружение. Потерь нет, ранения получил один украинский воин. также, по данным разведки, три оккупанта уничтожены и два ранены.

Источник: https://censor.net.ua/n3069417
 
 
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Господи, які там страшні хати! Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 8395 Та у нас села набагато крутіші, в алкоголіків хіба такі ! Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 8395
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то ты не видел избы на т.н. роисии , изгойке 404. вот там действительно жах. а руся радуется.
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Баклан, до чого це, там по бійцям нашим ху..ть. Майже впритул, а вам аби помастурбувати...
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А вони і є "маркоголики". Хтось бачить закуску від Комітету ЧХ, а хтось бачить брагу.

Найманці РФ випалюють будинки жителів Південного, щоб ті покинули селище, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 2298
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У кацапів і таких нема. А такі, на погляд жебраків- кацапів, занадто багаті, ото ж вони від заздрісті нищать усе.
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Та нормальні там оселі, достойні і заможні / не треба перебільшувати!
Інша річ, що свідомість ущербна- це можливо! Українці, котрих затролила раша / нічийні вони- бвдолаги!
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У вас гастерів? До чого це брякнув? За що наші хлопці гинуть?
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Ви, того, ідіот, пробачте, бандерівець, закацапський...
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на Сході не було "культу хати", як ознаку добропорядності людини, а от Захід країни у цьому показовий. На сході більшого статусу мало купити автомобіль і мати роботу, щоби той автомобіль обслуговувати))). Так було завжди - скільки себе памятаю
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село знаходиться на неокупованій території.
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И как это отсутствие жителей на украинской территории развяжет руки ВСУ?
Если бы это сепарская деревня была, тогда да...
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Я завжди дивуюсь, коли показують будинки на Донбасі, там страшенна бідося! Та у моєї бабулі, яка десятиліття в колгоспі на плантаціях прогорбатіла і зараз в 85 років ще городи обробляє і корову тримає, не хата а вілла, в порівнянні з цим ніщебродом донбаським !
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в них всі гроші "на нас" йшли. Вони ж "кармили всю Украину".. Забув? Найманці РФ випалюють будинки жителів Південного, щоб ті покинули селище, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 3859 ..
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Кацап пришел убивать ненавистных хохлов и рушить их дома, утоляя имперский голод. Кацап клал на мирных жителей. Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 7265
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подавлять огневые точки где бы они не находились, всё равно при отходе кацапня всё уничтожит. Так хоть жизни людей на подконтрольной территории сберечь можно, чем позволять врагу уничтожать контролируемые ВСУ населенные пункты, прикрывшись жилой зоной.
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еслиб я звал руССкий то наверно и у меня такое было .
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это шо у вас за "красава"-переводчик? гум. допомога - это у него резиновая помощь? молодца)))
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сегодня дежурный редактор из тамбова.
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Похоже, что набирали по объявлению.
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Нужно завезти в клетках сепаратистов и прикрываться,как подсказывает гибридологический Хутин. Найманці РФ випалюють будинки жителів Південного, щоб ті покинули селище, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 2997
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КацаПсины сожгли в прошлом году пол Ростова чтобы построить Торговый Центр ЗИМНЯЯ ВИШНЯ...,жильцам не дали до сих пор даже шалашей или берлогу на Мусорнике..........Быдло зачуханное
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Ну выжигают, и что? Будем мир объявлять, разведение сторон, Медведчука в Минск, Турчинова на полигон и усе. Тут главное, не стрелять и ни шагу вперед, как шоколадный фельдмаршал заповедывал.
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КацаПсины вы в ЖО...,такой,что Мавзолей чЛенина вам завидует.......... Найманці РФ випалюють будинки жителів Південного, щоб ті покинули селище, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 7506
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В Ютьюбе смотрел только что 2-х часовый фильм о Локотской республике на РАБссии с осени 1941 года. Найманці РФ випалюють будинки жителів Південного, щоб ті покинули селище, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 3617Это шедевр,рпростой мужик вздрючил красножопых баранов еще до прихода Гитлера...
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Да, маніфест Воскобойніка був знатний. Гудоріану сподобалось.
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А почему мирные жители ещё не переселены из зоны боевых?
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Пересели к себе. Мало нам тех безмозглых ватоцефалов, что оттуда уже понаехали, так всех подряд пересялять. Что хотели - то получили. Хоть один там был против кацапов или сейчас против?
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Все равно жители считают, что их обстреливают ВСУ
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мда, они говорили - можем пофторить, кстати - вот и есть то - можем пофторить, убивать гражданских и грабить их имущество - всё сжигать, всё дотла.
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Три недели назад наши еноты, при поддержке наш мишек естественно, устроили в Германии небольшой фурор на учениях. Теперь те же самые мишки будут участвовать в соревнованиях. И мы очень надеемся на вторую серию фурора.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=311&v=pt1AOFHbxTs
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Думаю им скоро придется участвовать в соревновании "кто больше набьет ихтамнетов"....
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...чуть подует ветерок с востока и сразу всем слышен на низких тонах гул окутанный дымком пожаров эпических размеров, этот неприятный угнетающий гул предвестие прихода Орды. ...старейшины призывают своих сородичей уходить, и чем дальше тем лучше. вечер. ...остались самые преданные и стойкие... на что они надеются эти обреченные, безымянные герои? чего ждут от страшного своей неизвестностью ,,завтра,,? утро. и вот на горизонте дозорные уже видят сплошное полукольцо раскосых всадников на низкорослых лошадях урожденных в безграничных степях Монголии. и вот уже слышен призыв охрипшим голосом и на чужом языке - взять добычу! и двинулось сначала небо,оттолкнулись сотни тысяч копыт от земли, где в диком воинственном порыве целый народ кочевников животноводов и по совместительству грабителей и насильников захватнической войны двинулся быстро как тень тучи в ясный день. первыми идут самые ярые, дерзкие, отчаянные бойцы, за ними войско едино начальное как единый организм. потом обоз бесчисленных кибиток с женщинами, стариками и полуголодными детьми, это семьи солдат которые ждут своей части добычи с равнодушием обычной каждодневной рутины. и вот следом за ними гонят стада которые в своей многочисленности не имеют счета и он ни к чему, сотни квадратных км километров занимают они меняя цвет ландшафта поедая все на своем пути. ... пройдя кордоны и заставы захватив блок посты наглые ордынцы издеваются над пленниками, устрашая остальных, ушедших от нашествия человекоподобной саранчи. они сжигают все, что захвачено ими уже и все местное население беспощадно уничтожают вырезая целые поселения земледельцев, что для них есть сто процентная гарантия от удара в спину в любой момент. Орда...
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Тем временем ВСУ взяли под свой контроль еще 2 посёлка на Горловском направлении,Градосово и Травневое. Найманці РФ випалюють будинки жителів Південного, щоб ті покинули селище, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 3367
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На основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 30 мая в подконтрольных правительству районах обнаружены новые траншеи в районе к северу и югу от н. п. Южное (40 км к северо-востоку от Донецка); эти траншеи не были зафиксированы по данным воздушного наблюдения
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А-а-а..., значит еще и позиции наши сдают "ихтамнетам"...
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Кто,ОБСЕ,в состав которой входит 50+ стран?Всех кацапы купили?
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Та ваше и правительство купили. Вообще никаких моральных принципов у государства нет.
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Нет, заняты очень.
Билеты на мундиаль проверяют.
Обалдеть, в Украине хаты жгут, а еУропейцы на мундиаль места занимают,
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Значит наступление "орки" готовят.... - ну что-ж, "Velcam to HELL" кацапские свиньи....
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Нічого дивного, орда займається своєю справою - палить будинки, вбиває та грабує людей, нищить інфраструктуру. Абсолютно не дивує така ситуація, бо кацапи - нація-руйнівник.
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Есть много сообщений об обстрелах со стороны наёмников, где говорится, что наёмники, обстреливая позиции наших контрактников, частенько как бы ошибаются, и попадают по окраинам населённых пунктов, разрушают дома, вследствие чего окраинами постепенно становится бывший центр.
Это повсеместно, и это не спроста. Поэтому, когда в новости указывается, что умышленно выжигают дома, заставляя жителей убраться из села, стоило бы и причины проанализировать: - а, почему, собственно? Какая им от этого выгода?
Но, рассказали, что наёмники хотят заставить жителей покинуть посёлок, - и, баста! Пусть тролли додумывают причины.
И тролли нам рассказывают, что, мол, на то и орки, чтобы так поступать, сущность их такая.
Но, мы ведь не "Влателин колец" смотрим, а война идёт с настоящими жертвами, и ничего там не происходит случайно, ибо это продолжение политики с привлечением иных средств.
Но, не делятся с нами своим мнением те, кто пишет о том, как наёмники пытаются заставить жителей покинуть посёлок.
Я своё мнение по этому поводу излагал уже давно и повторяться не буду. Скажу лишь, что идёт зачистка от населения определённых территорий ( сланцевый газ, и пограничные с месторождением территории ), с определённой целью. И в это замешаны обе стороны, а не одна. Односторонее соблюдение минских договорняков тому подтверждение.

Для желающих сию минуту открыть дискуссию, уточняю, что я не участвую в дискуссиях. А с троллями тем более бессмысленно.
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Конечно, это из-за сланцевого газа параша влезла в Молдову, Грузию и Азербайджан с Крымом и Донбассом. И влезла бы в страны Балтии, если бы не НАТО. И влезла (другими методами) в Беларусь и Казахстан. Думаю тем, у кого слишком много "сланцевого газа" в головах и других местах, пора использовать его "в мирных целях": для отопления своего жилья, например.
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Підтримую, воно ж висрало, що не бере участь у дискусіях, знайшло виправдання. А взагалі-то це тролль хитрий та ще й інших тролями називає. Начебто дивина, а насправді ворог.
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Все верно, поэтому не забываем подтирать мордву позорную ...
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Дурак - твоя фамилия. И ты настолько себя не уважаешь, что что употребляешь её в качестве оскорбления для других.
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я все чекала, коли з'явиться одна з головних довоєнних страхіть про сланцевий газ. Ось воно! Найманці РФ випалюють будинки жителів Південного, щоб ті покинули селище, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 5000
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А что там за страшилки по сланцевому газу? Экологические, что ли?
Я читал и о вреде ГРП при добыче сланцев, и рассуждения о том, что экологический вред не страшнее, чем при добыче угля.
Одного не пойму тогда, почему разведку и добычу сланца запретили во Франции, Болгарии, Германии, Нидерландах, Люксембурге, в штатах Нью Йорк и Мэриленд, и даже где-то в Канаде?
Они боятся за свою экологию, а мы страна третьего мира, нам бояться нечего.
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Я на другое обратил внимание: - по новости никаких возражений.
Но одна строчка про сланцевый газ возбудила тролля под четырьмя никами сразу.
Значит прав он?
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Я тоже обратил на это внимание.
И не первый раз тролль нападает за комментарии по сланцевому газу.
И это не просто так.
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Зря ты не хочешь отвечать. В мире столько запретов на добычу сланцевого газа! И нет у них ответов на вопрос, почему это у них запрещено.
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На войне нет "мирных жителей", ты либо ГРАЖДАНИН и воюешь с ОРУЖИЕМ В РУКАХ с врагом и оккупантом за СВОБОДУ, ЖИЗНЬ (свою и родных и близких) И ИМУЩЕСТВО, либо недееспособный и безвольный РАБ (за которого некому воевать), который отдаёт свою жизнь (не отвечает и не хочет ни за что отвечать) на милость (или ненависть) победителей (ХОЗЯЕВ), значит "достоин" своей доли и участи! И хвати пролевать "слезы жалости" и пускать слюни. Каждый из нас ЗАСЛУЖИВАЕТ того, что с нами происходит в НАШЕЙ жизни! Промолчал, согласился, решил, что как будет проще, спокойнее или выгоднее, не стал ничего делать - ПОЛУЧАЙ В ИТОГЕ ЧТО ЗАСЛУЖИЛ! И не нужно потом плакаться и причитать, винить "царя", дьявола, хулить Бога или вмещать злобу на соседском псе "Шарике", никто не виновен в собственных бедах, кроме нас самих!
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Дома выжигают и не одной фотки сгоревшего дома.
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Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ. ФОТОрепортаж

Шо-та не слышно огромной обеспокоинности Германии, .... . А они северным потоком-2 заняты вместе с российским агрессором который каждый день убивает и сжигает украинцев.
Вот и все европейские ценности и демократия ....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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