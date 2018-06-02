 Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ. ФОТОрепортаж

"Работники сектора МВОТ в Донецкой области посетили пгт Южное в районе Чигири, который обстреливается боевиками. Оккупационные войска выжигают дома гражданских жителей, чтобы заставить их покинуть поселок. Используются осветительные снаряды и мины, срабатывающие на уровне высоты здания", - цитирует Цензор.НЕТ Twitter МинВОТ.

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Сообщается, что 9 домов в районе Чигири сгорели.

"Тушить пожары невозможно, доступ транспорта отсутствует, дорога простреливается боевиками. Местные ночью оставляют дома, возвращаются в день. Раненых и маломобильных в пгт Южное нет. Люди обеспечены резин помощью, не хотят принудительной эвакуации", - уточняют в МинВОТ.

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Напомним, в первый день лета российско-оккупационные войска продолжали проверять на прочность оборону защитников Крымского, Светлодарска и Мариуполя. Всего оккупанты 33 раза за сутки нарушили режим прекращения огня, из них 3 раза - применяли тяжелое вооружение. Потерь нет, ранения получил один украинский воин. также, по данным разведки, три оккупанта уничтожены и два ранены.