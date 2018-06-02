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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2173) Испания (464) Порошенко (14892)

 Порошенко пригласил главу правительства Галисии Фейхоо посетить с визитом Киев и Львов

В ходе официального визита в Королевство Испания президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главой правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхоо.

Собеседники обсудили пути активизации межрегионального сотрудничества между Украиной и Испанией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Украины.

Отдельно были отмечены значительные перспективы углубления двустороннего инвестиционного взаимодействия, в частности, в контексте реализации в Украине в 2018 году так называемой большой и малой приватизации.

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Петр Порошенко и Альберто Нуньес Фейхоо отметили увеличение количества украинцев-паломников, ежегодно посещающих Сантьяго-де-Компостела и проходящих путем Святого Иакова.

Президент Украины пригласил Председателя Правительства Галисии посетить с визитом Киев и Львов.

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Напомним, Петр Порошенко 2-4 июня будет находиться с официальным визитом в Испании. Запланированы его встречи с королем Испании Филиппом VI, новоназначенным премьер-министром Педро Санчесом, председателем Конгресса депутатов Аной Марией Пастор и представителями деловых кругов Испании.

Галисия - автономное сообщество Испании со столицей в Сантьяго-де-Компостела. Население региона составляет более 2,7 млн человек. В Галисии развита пищевая промышленность (особенно рыбоконсервная), судостроение и химическая промышленность (нефтепереработка). Ведущее значение в экономике отыгрывает аграрный сектор (животноводство, виноделие, выращивание фруктов).

Источник: https://censor.net.ua/n3069416
 
   
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Я не розумію такого снобізму, розвиток с/г не означає лише с/г, це і переробка, це експорт апріорі!
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Принаймі є чому повчитись у них нашим аграріям зокрема)
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де ти в новині це побачило?! це є в твоїй методичці, але там написане, навіть гося) не виконує! Порошенко запросив главу уряду Галісії Фейхоо відвідати з візитом Київ та Львів - Цензор.НЕТ 9668
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Не будь таким обмеженим)
Переварюй текст)))
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очень правильный ход! Я бы тоже так сделал))) Хай Фейхоо своим чартером прихватит на испанию все, что не влезло петру в его литаки, нажитое непосильным трудом))) Скоро валить... барахла жалко Порошенко пригласил главу правительства Галисии Фейхоо посетить с визитом Киев и Львов - Цензор.НЕТ 4116
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В Галисии развита пищевая промышленностьИсточник: https://censor.net.ua/n3069416

А кондитерская? будок рошен нету?
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буде розвивати, а що робити? там тільки рибу в кансерви) закручують! Порошенко пригласил главу правительства Галисии Фейхоо посетить с визитом Киев и Львов - Цензор.НЕТ 530
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...нет, это совершенно не так, как это на первый взгляд всем кажется. у конкистадоров можно научиться как надо бороться с сепаратизмом, проявления которого инспирированы из вне.
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С ними граничит та самая Баскония... Но, там вроде стало тихо. Кто-то спонсировать перестал, по всему видать.
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Ага...приблизно,як волинська обл.з сумською... Порошенко запросив главу уряду Галісії Фейхоо відвідати з візитом Київ та Львів - Цензор.НЕТ 9868
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А ведь верно! Вы правы. Че-то я Сан-Себастиан с Бильбао попутал. Наверное- старость. Пичалька.
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Вспомнил! Три контракта с капитаном-испанцем, на контейнере. Так вот он, сам из Бильбао и постоянно сваливал, когда мы туда заходили... А сам- гордо именовал себя басконцем! Надо же... всплыла ассоциация. Лет восемь назад это было. Один хрен- старость.
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Та не переживайте...буває...Я просто там жив,то якось в курсі...А так ніхто і не звернув би увагу.. Порошенко запросив главу уряду Галісії Фейхоо відвідати з візитом Київ та Львів - Цензор.НЕТ 4547
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Спасибочки, за сочувствие. Но- старость таки! Я это Бискайское побережье исходил как никто другой, годами стоя там на разных линиях... И перепутать... Пора мне на пенсию...
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Ще вспіється...мені прийшлось коли служив на Балтфлоті срочку,проходити Біскай...нехороші згадки - "трясе" постійно..
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Да-да... Бывает и часто. Даже страшно бывало, несколько раз. Когда слышишь МЭЙДЭЙ, в эфире...
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Ну...нам, простим матросам, цього не було чути...просто багато з екіпажу тупо,пардон,блювали Порошенко запросив главу уряду Галісії Фейхоо відвідати з візитом Київ та Львів - Цензор.НЕТ 7595
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А шо то він кличе до Львова ?! У нас з Пороха ітак зараз всі ржуть, шо його Синютка з відкриттям перинатального обпозорив! Той приїхав,стрічку перерізав, але перинатальний ітак не працює!
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Майже родинні слова - ГАЛІСІЯ та ГАЛИЧИНА... Чому б ні? Може стати побратимами? Тим біль, що в тіх краях, мабуть, нашого українства чимало є.
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нІ...не дуже..".гальегос"и, як наше полісся - роботи немає і платять мало...Вони по всій Іспанії на заробітках і по-закордонах...
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І що так? Іспанія не стогне вцілому?)
Чи теж євро скептики набирають силу?
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Самая посещаемая мною провинция. Ла-Корунья, Виго... Но, что странно, наших я там ни разу не встречал. Вот в Малаге и Севилье- встречал и много. А там- не сложилось.
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Як губернатор Синютка підставив Порошенка з відкриттям перинатального !

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Під час публічного звіту перед громадськістю 28 березня голова ЛОДА Олег Синютка заявив, що Львівський перинатальний центр готовий до введення в експлуатацію. 20 квітня ЛОКПЦ урочисто відкрив президент Петро Порошенко. Але після перерізання стрічки Порошенком ЛОКПЦ так і непрацює ... Синютка звинувачує у всіх гріхах гінекологів - акушерів !!! Порошенко пригласил главу правительства Галисии Фейхоо посетить с визитом Киев и Львов - Цензор.НЕТ 8533
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Главари организованной преступной группировки БПП и сам Петро Порошенко начали активно скупать недвижимость в Испании и выводить свои наворованные активы из Украины
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Та да, хай посмотрит на сельскую местность Украины, а затем маеток Порошенкмана.
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Порошенко хорошо понимает конец игры и уже готовит плацдарм для бегства со страны, поскольку в Украине его и группировку ждут пожизненные сроки в тюрьмах которые они «реформировали»
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Правильно сделал. Зачем нам Украина если Порошенко в ней не будет нашим президентом?
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Порох поїхав свою віллу в Іспанії ( яку він не вніс у декларацію ) перевірити.... Порошенко запросив главу уряду Галісії Фейхоо відвідати з візитом Київ та Львів - Цензор.НЕТ 4329
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Шпигун у Львові собі звів кубло зміїне. Знову будуть селфі робити
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Во Львов-то зачем?! Это крайне неосмотрительно. Узнав о существовании в Украине Галиции, глава Правительства Галисии вполне может инициировать у себя в правительстве вопрос о том, чтобы заставить Украину переименовать Галицию, как греки заставили македонцев переименовать Македонию.
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И как эта карта поможет нам отстоять название нашего, так сказать, Пьемонта?
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Спік інгліш, ай донт андестенд вот аю токін ебавт!
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В 23-26 понимали, а в 23-40 уже не понимаете? И что с вами случилось за эти 14 минут? На голову что-то упало?
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В мене часом буває.... Як читаю кацапцький язик повбивав би ! Проти Господи !
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Ну, как мы говорили в детстве, у всех бывает, но не у всех проходит. У всих бувае, алэ нэ у всих проходыть, чтоб вам было понятно.
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Кто ж вам раскроет интригу в первом акте? Теряйтесь в догадках. Надеюсь, вас ждет бессонная ночь.
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Вы повторили вопрос, который я постоянно мысленно задаю 99,99% местных комментаторов.
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У пети мозг совсем атрофирлвался...остался хватательный и жевательный рефлекс, иначе как понять, заявили список из 30 оппонирующих власти журналистов которых ФСБ "приговорило" к растрелу одним из участников АТО (капеланом или фельдшером) ...а тут вдруг прикинули, "маловато будет" давайте 47 журналистов, приставим к ним охрану за деньги обывателей, и будем их пасти чтоб ничего на Петю перед выборами не нарыли....удобно как итить '
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Алексеевич, пригласи Плешивого Педофила и Йосифа Кабздона который начал войну по факту против Украины, вооружив ДАУНетскую гопоту за свои Наркобаронские миллиарды,и дай орден чЛенина... каждому этому мудаку
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Галицкую Ассамблею в Украине создал Вячеслав Черновол вначале 90-х годов,Но Степан Илькович Хмара был категорически против этой Ассамблеи...,и я в том числе тоже был против...Но Вячеслав Максимович настоятельно утвердил её... Порошенко запросив главу уряду Галісії Фейхоо відвідати з візитом Київ та Львів - Цензор.НЕТ 1884
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Крым Автономная Республика в составе Украины,звездолёт ты..неграмотный Порошенко запросив главу уряду Галісії Фейхоо відвідати з візитом Київ та Львів - Цензор.НЕТ 7679
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Ща лишайні ховрахи порадять кого і коли запрошувати в Україну.
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Президент Украины пригласил Председателя Правительства Галисии посетить с визитом Киев и Львов.
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1. Обычно в официальном коммюнике по итогам встречи пишут: "Приглашение было с благодарностью принято".
Алё, Фейхоа Порошенко запросив главу уряду Галісії Фейхоо відвідати з візитом Київ та Львів - Цензор.НЕТ 4664 , где благодарность? Приедешь, или занятым скажешься?

2. Президент Украины пригласил посетить с визитом аж главу одной из 17-ти автономных областей Испании. Без комментариев...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко пригласил главу правительства Галисии Фейхоо посетить с визитом Киев и Львов
 
 
 
 
 
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