 Порошенко пригласил главу правительства Галисии Фейхоо посетить с визитом Киев и Львов

Собеседники обсудили пути активизации межрегионального сотрудничества между Украиной и Испанией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Украины.
Отдельно были отмечены значительные перспективы углубления двустороннего инвестиционного взаимодействия, в частности, в контексте реализации в Украине в 2018 году так называемой большой и малой приватизации.
Петр Порошенко и Альберто Нуньес Фейхоо отметили увеличение количества украинцев-паломников, ежегодно посещающих Сантьяго-де-Компостела и проходящих путем Святого Иакова.
Президент Украины пригласил Председателя Правительства Галисии посетить с визитом Киев и Львов.
Напомним, Петр Порошенко 2-4 июня будет находиться с официальным визитом в Испании. Запланированы его встречи с королем Испании Филиппом VI, новоназначенным премьер-министром Педро Санчесом, председателем Конгресса депутатов Аной Марией Пастор и представителями деловых кругов Испании.
Галисия - автономное сообщество Испании со столицей в Сантьяго-де-Компостела. Население региона составляет более 2,7 млн человек. В Галисии развита пищевая промышленность (особенно рыбоконсервная), судостроение и химическая промышленность (нефтепереработка). Ведущее значение в экономике отыгрывает аграрный сектор (животноводство, виноделие, выращивание фруктов).
Переварюй текст)))
А кондитерская? будок рошен нету?
Чи теж євро скептики набирають силу?
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Під час публічного звіту перед громадськістю 28 березня голова ЛОДА Олег Синютка заявив, що Львівський перинатальний центр готовий до введення в експлуатацію. 20 квітня ЛОКПЦ урочисто відкрив президент Петро Порошенко. Але після перерізання стрічки Порошенком ЛОКПЦ так і непрацює ... Синютка звинувачує у всіх гріхах гінекологів - акушерів !!!
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1. Обычно в официальном коммюнике по итогам встречи пишут: "Приглашение было с благодарностью принято".
Алё, Фейхоа , где благодарность? Приедешь, или занятым скажешься?
2. Президент Украины пригласил посетить с визитом аж главу одной из 17-ти автономных областей Испании. Без комментариев...