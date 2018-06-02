 Порошенко пригласил главу правительства Галисии Фейхоо посетить с визитом Киев и Львов

Собеседники обсудили пути активизации межрегионального сотрудничества между Украиной и Испанией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Украины.

Отдельно были отмечены значительные перспективы углубления двустороннего инвестиционного взаимодействия, в частности, в контексте реализации в Украине в 2018 году так называемой большой и малой приватизации.

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Петр Порошенко и Альберто Нуньес Фейхоо отметили увеличение количества украинцев-паломников, ежегодно посещающих Сантьяго-де-Компостела и проходящих путем Святого Иакова.

Президент Украины пригласил Председателя Правительства Галисии посетить с визитом Киев и Львов.

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Напомним, Петр Порошенко 2-4 июня будет находиться с официальным визитом в Испании. Запланированы его встречи с королем Испании Филиппом VI, новоназначенным премьер-министром Педро Санчесом, председателем Конгресса депутатов Аной Марией Пастор и представителями деловых кругов Испании.

Галисия - автономное сообщество Испании со столицей в Сантьяго-де-Компостела. Население региона составляет более 2,7 млн человек. В Галисии развита пищевая промышленность (особенно рыбоконсервная), судостроение и химическая промышленность (нефтепереработка). Ведущее значение в экономике отыгрывает аграрный сектор (животноводство, виноделие, выращивание фруктов).