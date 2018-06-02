EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Общество
  1888  96
Материалы по теме:
Все про:Крым (20123) переселение (280) Донбасс (16311) переселенцы (269) Министерство по вопросам оккупированных територий (255)

 Ежегодно из оккупированного Крыма выезжают около 2-3 тыс. местных жителей, большинство из них не возвращается, - замглавы МинВОТ Куркчи

Из оккупированного Россией Крыма ежегодно выезжает несколько тысяч местных жителей.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи, передает Цензор.НЕТ.

"Есть люди, которые на постоянно выезжают из Крыма, есть какое-то количество населения, которое возвращается... Я не хочу быть неправдивым, но если говорить о 2-3 тысячах человек в год, то это может быть близко к истине", - сказал Куркчи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уровень освещенности оккупированного Крыма снизился на 26%, что может говорить об экономическом спаде на полуострове, - МинВОТ. ФОТО

Как он отметил, что этот процесс имеет составляющую, которая в последнее время не меняется. "Динамика в том, что все же сальдо тех, кто выезжает из Крыма, больше (чем тех переселенцев, которые впоследствии опять возвращаются на полуостров. - Ред.) ", - сказал первый заместитель министра.

Он также отметил, что из-за обострения боевых действий на востоке Украины следует ожидать увеличения в ближайшее время количества вынужденных переселенцев из Донбасса в другие регионы государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Говоря о Грузии и Украине, важно называть вещи своими именами - война есть война и оккупация есть оккупация", - президент Эстонии Кальюлайд

"Вообще-то феномен переселения и динамика этих миграционных процессов, если говорить о Донецкой и Луганской областях, зависят от интенсивности боевых действий. Если мы говорим об обострении ситуации по линии столкновения, то, конечно, в ближайшее время количество людей, которые будут выезжать с целью обеспечить безопасность для своей семьи, оно будет увеличиваться", - отметил Куркчи.

По его словам, теперь в этих областях наблюдается очень большая постоянная миграция населения, причем в обоих направлениях. "Поэтому очень трудно сосчитать, сколько выехало. Общая цифра колеблется", - сказал первый заместитель министра, отметив при этом, что большое количество вынужденных переселенцев не регистрируется на территории других регионов.

Также читайте: Новый график работы КПВВ на Донбассе вступил в силу, - ГПСУ

Он прибавил, что, по оценке структур ООН, количество вынужденных переселенцев на территории Украины составляет около 1,5 млн лиц.

Напомним, в Украине по состоянию на 2 мая 2018 года на учете находится 1 млн 500 тыс. 186 внутренне перемещенных лицУровень социальной защищенности переселенцев после четырех лет конфликта остается крайне низким. К таким выводам пришли эксперты Международной организации по миграции (МОМ).

Источник: https://censor.net.ua/n3069415
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Севастополь 2018 ---- Там все стали дебилами ? --------- https://youtu.be/KRhzPd5ika0
 показать весь комментарий
 
З України щорічно відїзджає 50-200 тисяч тих, що вже ніколи не повернуться.
 показать весь комментарий
 
 
Як ти знаєш? Ти бог? Вони повернуться як тільки побачуть перспективу. А вона з'явиться, коли ми усунено олігархат від .
 показать весь комментарий
 
ок чи не ок, а що це дає на перспективу, на другий термін папа?!
Крим вернется в Україну?
 показать весь комментарий
 
 
С Киевской области выезжает больше и не собираются возвращаться.
 показать весь комментарий
 
 
Полное окацапливание крыма несет большие проблемы в будущем. Что делать с этой мерзостью? Зависит от того,кто будет во главе Украины. Потому что теперешние,как и прошлые сроду не погрузят это стадо на баржи и не вывезут обратно на засрашку. Будут сопли жевать,как и 26 лет до этого,пока свинорусы опять не полезут "защищать" кого-то.
 показать весь комментарий
 
 
Більше того, є такі українці, що говорять про свою ненависть до кримських татар. Якщо так робити, то шансів повернути Крим просто нема.
 показать весь комментарий
 
 
вот как, то есть Таврида принадлежит татарам? Так сражайтесь за землю, если она ваша, а не жарьте чебуреки окупантам. Хотя вы пришлые на нашей земле.
 показать весь комментарий
 
 
Ви як приклад ненависті. Саме про це я говорив.
 показать весь комментарий
 
 
а я не хочу любить убийц своего народа, которого татары тысячами продавали в рабство будучи в союзе с портой, вырезали города и села Киевской Руси, а сейчас, когда Украина дала вам право на землю в Тавриде вы её просрали. Да я ненавижу всех тех кто приходил и приходит в Мою Землю с мечом. Докажите что татары созидатели, а не орда захватчиков Моей Земли.
 показать весь комментарий
 
Але ви використовуєте штампи російської історії і не говорите про кацапів, які дійсно ввели в Україні рабство, на українських кістках побудували Петербург і далі було. Тому я про таких як ви тут писав.
 показать весь комментарий
 
 
татары продавали в рабство Украинцев, насиловали девушек и женщин, вырезали стариков и старух, какая поцакская история, вы такие же убийцы и грабители для моего Народа, какие кости Украинцев в чухонии, вы заврались от своей бредятины. Не обелить вашу орду перед моими предками, вы убийцы, такие же как и кацапы. Расскажи Украинцам про хана гирея, может полюбят.
 показать весь комментарий
 
Ваші предки? Копніть трохи і побачите хто вони!
 показать весь комментарий
 
Я знаю своих предков, они их рода Дуло, Хан Аспарух с малой дружиной был убит хазарами, его курган рядом с телевышкой в г.Запорожье. Так как там гирейские подвиги поведаешь, или он моей много раз пра бабушке Ольге виру предъявит? Хам, когда мои предки в булатных бронях эту страну защищали, твои сырую дичину едывали.
 показать весь комментарий
 
Ще у тебе брехня про хазарів. Тобі відомо, що самі хазари жили біля Дербента і на дельті Волги. І твій рід не може бути одним Дуло. Інакше ти був би косий і кривий...хоча😊 А про мій рід теж брехню пишеш.
 показать весь комментарий
 
Ты, мой враг, прав лишь в одном, во мне и македонская кровь, генерала воевавшего в войске Александра Великого и раненного под Ольвией, а про хазар ты врешь, видать кровушка этих гнид присутствует.
 показать весь комментарий
 
чтобы убедиться в созидании кр. татар достаточно посетить район Бахчисарая и далее по трассе к Соколиному. Там много есть заброшеных садов и старых кладбищ. Плюс своя системма ирригации осталась, прямо в горах.
А на счет русни таки да, после подвешивания на гилляку лолиты сразу же начнутся активные акции устрашения мордвы на крыме.
 показать весь комментарий
 
Він не повірить, бо шпарить по російським підручниками.
 показать весь комментарий
 
 
с каких пор ТавроСкифы и Греки и Македонцы и Понтийцы стали татарами.
 показать весь комментарий
 
Неправда. Татари кацапів у своїй більшості майже ненавидять.
 показать весь комментарий
 
 
Так було до анексії, зараз мабуть ще "краще" стало.
 показать весь комментарий
 
 
То в них спитайте. Мабуть в усьому. Хіба не знаєте, саме татари підтримували Україну в Криму, бо навчені..
 показать весь комментарий
 
 
ах ха ха ха, время все поставит на свои места, мне вчера татарин живущий в Киеве лично сказал - мы не воюем с парашей, нам это не выгодно.
 показать весь комментарий
 
 
он из Керчи, а вот ты точно казанский перебежчик.
 показать весь комментарий
 
І ви йому сказали: татарин! Мені ваша кацапська брехня не треба, бо любий кримець відвернеться від вас.
 показать весь комментарий
 
ах ха ха ха, очередная кутак брехня.
 показать весь комментарий
 
Кримців чудово відрізняють кацапів від українців. Різницю не бачать лише самі кацапи.
 показать весь комментарий
 
да да, видел как перед кабздоном с черномордином на колени падали, при открытии в севасе школы.
 показать весь комментарий
 
это были твои родичи, босые со сложенными в молитве руками.
 показать весь комментарий
 
Вже зрозуміло хто ти і відмінностей тебе від кацапів нема, бо ти і є кацап.
 показать весь комментарий
 
 
да мне плевать ордынец на твои определения, ты такой же убийца как и кацап, твои предки убийцы и насильники сотнями лет убивавшие грабившие мой Народ.
 показать весь комментарий
 
Твій народ? Твій народ це кацапи, які забули свою мову і свій рід.
 показать весь комментарий
 
 
нквд не так. там большинство было русни с сайберии т.к. украинцы считались неблагонадежными и склонными к сепаратизму.
 показать весь комментарий
 
 
Депортували кримців грузини і вірмени, особливо лютували вірмени.
 показать весь комментарий
 
 
о, все виноваты, одна орда, белая и пушистая Щорічно з окупованого Криму виїжджають близько 2-3 тис. місцевих жителів, більшість із них не повертається, - заступник голови МінТОТ Куркчі - Цензор.НЕТ 2258, мемуары али брехне, первый том.
 показать весь комментарий
 
Тобто ти виправдовується депортацію! Давай ще голодомор кримців виправовуй.
 показать весь комментарий
 
1920-23 років, коли твої родичі виморили голодом 60% кримців, але ти і цього не знав. Нема про що з тобою говорити, кацапа.
 показать весь комментарий
 
 
Твои прислуживали фашистам, хазарин, и топили детей в туалете, в дерьме топили, детей. Сжигали живьем, констрационный лагерь под Симферополем напомнить тебе, из рода убийц Украинцев, мои родственники, ни македонцы ни болгары ни украинцы вас хазар не трогали, вы напали на Мою Землю угоняли в рабство, убивали, насиловали, а теперь я должен вас жалеть и поддерживать, обойдетесь. Да воздастся вам по делам вашим.
 показать весь комментарий
 
Тобто ти із тюрок-булгар. Більше питань нема☺
 показать весь комментарий
 
Як не крути, а кацапам у криму не жити. Їм вже зараз слід підшукувати "запасні аеродроми". Для депортації кацапів з криму вистачить двох барж. Без дна. Біля причальних стінок.
 показать весь комментарий
 
 
Да, такие уже топили в баржах, дотапились, вы не олд вы нью и перестаньте писать херню.
 показать весь комментарий
 
для того его захватывали ,шоб база была . мнение аборигенов никого не волнует
 показать весь комментарий
 
Зато, к сожалению, ежегодно в Крым прётся на ПМЖ намного больше запоребриковых гандонов со своими выводками.
 показать весь комментарий
 
 
2-3 тыс в год это не так много, из Украины выезжают сотни тысяч.
 показать весь комментарий
 
 
Много, т.к. остаются одни пенсы, которых кто-то должен кормить.
 показать весь комментарий
 
 
Здорово. Выходит, что всего через тысячу лет Крым опустеет.
 показать весь комментарий
 
Из Украины в месяц 100 000 чел как сказал Гройсман едут путешествовать.
 показать весь комментарий
 
 
МинВОТ Куркчи, так 2, или 3, или 1728 чел. А может сразу 5 тыш? Шо за статистика такая? Может новый департамент, не ! лучше сразу министерство "аналитическое по временно окупированым...." с ведомствами и отделами счетоводов и статистов создать, которые назовут нам более точные даные Ежегодно из оккупированного Крыма выезжают около 2-3 тыс. местных жителей, большинство из них не возвращается, - замглавы МинВОТ Куркчи - Цензор.НЕТ 9487 А то, шо из страны миллионы валят.... как-то по...

Это ж додуматься.... целые "министерства по временно окупированым территориям" на горб народу повесить.... А як петя вызволыть всех окупированых, закроем , да петя?
 показать весь комментарий
 
 
с армянским и джанкоем мы в курсе. Все строения отданные мордовской гэбне будут уничтожаться в первую очередь, вместе с русней.
 показать весь комментарий
 
 
Лас-Вегас в Крыму без Н₂O не той системы оказался.
 показать весь комментарий
 
 
Эмираты и Саудовская Аравия, обладают куда меньшими запасами воды.
И ничего, живут себе потихоньку.
А вот кацапам в Крыму все мешает: татары, отсутствие воды, отсутствие электроэнергии.
Короче - все не так...

 показать весь комментарий
 
 
Емірати, СА є принципіально іншими країнами і порівнювати з росією просто не варто.
 показать весь комментарий
 
 
Было бы здорово, если бы из Украины не выезжали миллионами.
 показать весь комментарий
 
 
Бери выше - миллиардами. Скоро Индию и Китай укры заселят будут)). И в какие же страны на ПМЖ переехали "миллионы украинцев"?
 показать весь комментарий
 
Шутки неуместны. Потому что это реальная картина. Только в Польшу за прошлый год свалило миллион. И я не писал, что на совсем.
На совсем из этих миллионов явно уехали десятки, возможно сотни тысяч украинцев. Это что сильно меняет дело, это на фоне смеха над Крымом разве не иронично?
 показать весь комментарий
 
В Крыму молодежь хочет ЖИТЬ в Украине, а старики -УМЕРЕТЬ в россии (во гробе, мол, у покоимся). Россия как символ загробного мира.

Щорічно з окупованого Криму виїжджають близько 2-3 тис. місцевих жителів, більшість із них не повертається, - заступник голови МінТОТ Куркчі - Цензор.НЕТ 5654
 показать весь комментарий
 
 
Борщ это не твое.Предлагаю маленькую ставочку.Не большую.
 показать весь комментарий
 
 
я знал Крым мальчиком, был в нем при разных президентах, но всегда считал его украинским, хотя он был по-сути интернациональным, по тому как в нем, летом, был весь Советский Союз, угнетала ли Украина крымчан? вряд ли, они всегда были в выигрыше, была ли угроза его захвата Правым сектором? вряд ли, но как бы там ни было парламент Крыма сдал его, народ поддержал, может и не до конца осознавав что делает, будет ли выгода от него России? вряд ли, боялись ракетных баз? но они их все-равно получат, в Харькове, нужен ли Украине Крым сейчас? вряд ли, его ни силой не забрать ни пряником, т.к пряника нет...пройдет время, думаю минимум лет 20-25, Крым будет обьявлен зоной экологической катастрофы, тогда опять, наши внуки, сядут за стол...
 показать весь комментарий
 
 
нет. накрысм вернут сугубо силовым путем уже в 19 году после уничтожения винницкого кубла реформаторов.
 показать весь комментарий
 
Крик души!!! Мы с семьёй в 2014 переехали из Севастополя в Закарпатье. Снимаем квартиру, оба работаем. От государства ничего не имеем и иметь не хотим. Сейчас (04.2018) обратились в миграционную службу, надо старшему сыну получить паспорт. От туда нас направили в соцзахист. Очень долго не отвечали, а когда ответили, я был просто в шоке!!! "Цитирую: "Вам отказано в получении статуса внутренне перемещенного лица и Вашему сыну в получении паспорта гражданина Украины". Подпись - Зайцева (Голова службы соцзахисту). Друзья, если среди Вас есть юрисы, помогите!!!
 показать весь комментарий
 
да это удмурт херню пишет. в спам мордовскую собаку за брехню его свинособачью.
 показать весь комментарий
 
это полная херня, твоя мордовская береста.
У родителей паспорт граждан Украины, паспорт ребенку оформляется автоматически.
 показать весь комментарий
 
Кацапня только этого и желает, чтобы заселить освободившиеся места благонадежными ватниками из Иваново, Рязани, Тамбова и прочих Мухосрансков. Так было и в 1933г. по всей Украине, и в 1944г. в Крыму. Колонизаторы!
 показать весь комментарий
 
 
На військовій базі цивільне населення зайве.
 показать весь комментарий
 
А заселяют ватной мразью, как всю дорогу делали совки.
 показать весь комментарий
 
 
Раділи ті, хто з росії приїхав у дома кримців.
 показать весь комментарий
 
 
А другой татарин Джамилев заявил что в Крым переселилось с миллион новых кацапов. Ему нельзя не верить,потому что он в жизни ни разу не соврал.
 показать весь комментарий
 
 
Это 0.1 - 0.15% населения Крыма.
Миграция на уровне "учиться-жениться-старость встретить у детей".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕжегодно из оккупированного Крыма выезжают около 2-3 тыс. местных жителей, большинство из них не возвращается, - замглавы МинВОТ Куркчи
 
 
 
 
 
 вверх