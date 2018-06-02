 Ежегодно из оккупированного Крыма выезжают около 2-3 тыс. местных жителей, большинство из них не возвращается, - замглавы МинВОТ Куркчи

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи, передает Цензор.НЕТ.

"Есть люди, которые на постоянно выезжают из Крыма, есть какое-то количество населения, которое возвращается... Я не хочу быть неправдивым, но если говорить о 2-3 тысячах человек в год, то это может быть близко к истине", - сказал Куркчи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уровень освещенности оккупированного Крыма снизился на 26%, что может говорить об экономическом спаде на полуострове, - МинВОТ. ФОТО

Как он отметил, что этот процесс имеет составляющую, которая в последнее время не меняется. "Динамика в том, что все же сальдо тех, кто выезжает из Крыма, больше (чем тех переселенцев, которые впоследствии опять возвращаются на полуостров. - Ред.) ", - сказал первый заместитель министра.

Он также отметил, что из-за обострения боевых действий на востоке Украины следует ожидать увеличения в ближайшее время количества вынужденных переселенцев из Донбасса в другие регионы государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Говоря о Грузии и Украине, важно называть вещи своими именами - война есть война и оккупация есть оккупация", - президент Эстонии Кальюлайд

"Вообще-то феномен переселения и динамика этих миграционных процессов, если говорить о Донецкой и Луганской областях, зависят от интенсивности боевых действий. Если мы говорим об обострении ситуации по линии столкновения, то, конечно, в ближайшее время количество людей, которые будут выезжать с целью обеспечить безопасность для своей семьи, оно будет увеличиваться", - отметил Куркчи.

По его словам, теперь в этих областях наблюдается очень большая постоянная миграция населения, причем в обоих направлениях. "Поэтому очень трудно сосчитать, сколько выехало. Общая цифра колеблется", - сказал первый заместитель министра, отметив при этом, что большое количество вынужденных переселенцев не регистрируется на территории других регионов.

Также читайте: Новый график работы КПВВ на Донбассе вступил в силу, - ГПСУ

Он прибавил, что, по оценке структур ООН, количество вынужденных переселенцев на территории Украины составляет около 1,5 млн лиц.

Напомним, в Украине по состоянию на 2 мая 2018 года на учете находится 1 млн 500 тыс. 186 внутренне перемещенных лиц. Уровень социальной защищенности переселенцев после четырех лет конфликта остается крайне низким. К таким выводам пришли эксперты Международной организации по миграции (МОМ).