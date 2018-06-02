 Ежегодно из оккупированного Крыма выезжают около 2-3 тыс. местных жителей, большинство из них не возвращается, - замглавы МинВОТ Куркчи

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи, передает Цензор.НЕТ.
"Есть люди, которые на постоянно выезжают из Крыма, есть какое-то количество населения, которое возвращается... Я не хочу быть неправдивым, но если говорить о 2-3 тысячах человек в год, то это может быть близко к истине", - сказал Куркчи.
Как он отметил, что этот процесс имеет составляющую, которая в последнее время не меняется. "Динамика в том, что все же сальдо тех, кто выезжает из Крыма, больше (чем тех переселенцев, которые впоследствии опять возвращаются на полуостров. - Ред.) ", - сказал первый заместитель министра.
Он также отметил, что из-за обострения боевых действий на востоке Украины следует ожидать увеличения в ближайшее время количества вынужденных переселенцев из Донбасса в другие регионы государства.
"Вообще-то феномен переселения и динамика этих миграционных процессов, если говорить о Донецкой и Луганской областях, зависят от интенсивности боевых действий. Если мы говорим об обострении ситуации по линии столкновения, то, конечно, в ближайшее время количество людей, которые будут выезжать с целью обеспечить безопасность для своей семьи, оно будет увеличиваться", - отметил Куркчи.
По его словам, теперь в этих областях наблюдается очень большая постоянная миграция населения, причем в обоих направлениях. "Поэтому очень трудно сосчитать, сколько выехало. Общая цифра колеблется", - сказал первый заместитель министра, отметив при этом, что большое количество вынужденных переселенцев не регистрируется на территории других регионов.
Он прибавил, что, по оценке структур ООН, количество вынужденных переселенцев на территории Украины составляет около 1,5 млн лиц.
Напомним, в Украине по состоянию на 2 мая 2018 года на учете находится 1 млн 500 тыс. 186 внутренне перемещенных лиц. Уровень социальной защищенности переселенцев после четырех лет конфликта остается крайне низким. К таким выводам пришли эксперты Международной организации по миграции (МОМ).
Крим вернется в Україну?
А на счет русни таки да, после подвешивания на гилляку лолиты сразу же начнутся активные акции устрашения мордвы на крыме.
Чубаров рассказал, почему Россия снова приступила к массовым ...
Россия вытесняет коренной народ Крыма с его земли.
Террор в Крыму: Оккупанты меняют демографическую ситуацию в ...
https://censor.net.ua/.../okkupanty_menyayut_demograficheskuyu_situatsiyu_v_okku...
в сети рассказали, как россияне крымчан вытесняют из ... - Апостроф
Россия хочет вытеснить 2 млн человек из Крыма, - Юрий ...
Крымчане истерят из-за "понаехавших" россиян, - соцсети ...
Прозрели: крымчане попросили российскую "шваль" убраться с ...
Это ж додуматься.... целые "министерства по временно окупированым территориям" на горб народу повесить.... А як петя вызволыть всех окупированых, закроем , да петя?
https://www.youtube.com/watch?v=Z1K8_KEG8sA
И ничего, живут себе потихоньку.
А вот кацапам в Крыму все мешает: татары, отсутствие воды, отсутствие электроэнергии.
Короче - все не так...
На совсем из этих миллионов явно уехали десятки, возможно сотни тысяч украинцев. Это что сильно меняет дело, это на фоне смеха над Крымом разве не иронично?
У родителей паспорт граждан Украины, паспорт ребенку оформляется автоматически.
Миграция на уровне "учиться-жениться-старость встретить у детей".