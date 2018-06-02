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 ВККСУ признала соответствие занимаемой должности еще 12 судей, 22 - рекомендовала к переводу в другие суды без конкурса. СПИСОК

В два последних дня мая Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) проводила собеседования, определяла результаты квалификационного оценивания и рассматривала вопрос о рекомендации для перевода судей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВККСУ, 30 мая на заседаниях коллегий проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 19 судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Из них 12 признаны соответствующими занимаемой должности, трое - нет, по остальным рассмотрение либо приостановлено, либо объявлен перерыв.

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ВККСУ признала соответствие занимаемой должности еще 12 судей, 22 - рекомендовала к переводу в другие суды без конкурса 01
ВККСУ признала соответствие занимаемой должности еще 12 судей, 22 - рекомендовала к переводу в другие суды без конкурса 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Благодаря судебной реформе доверие украинцев к судам выросло с 5% до 12% - USAID. ИНФОГРАФИКА

На заседании ВККСУ, состоявшемся 31 мая 2018 года, рассматривался вопрос о рекомендации для перевода на должность судьи в другой суд того же или более низкого уровня без конкурса. Сообщается, что Комиссия решила рекомендовать перевести 22 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в апелляционные суды Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областей и города Киева.

ВККСУ признала соответствие занимаемой должности еще 12 судей, 22 - рекомендовала к переводу в другие суды без конкурса 03
ВККСУ признала соответствие занимаемой должности еще 12 судей, 22 - рекомендовала к переводу в другие суды без конкурса 04

Источник: https://censor.net.ua/n3069413
 
 
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Всю эту шушару надо без конкурса переводить на нары !!!
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та ти шо ніззя це ж иліта і опора сіятєльнага будочника йому ж ісче 2 призіденство прідворніє звьозди прарочат
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запретить занимать пожизненно любые гос.должности и сотрудничать с государством в будущем (даже через фирмы-прокладки) тем,кто до 2014 был у власти на любой должности и членам их семей !

ВСЁ ПРОСТО !!!
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Все это само- мастурбирование проверяние и самоназначение судей превратилось в какой-то дешевый фарс, водевиль!
ВККСУ признала соответствие занимаемой должности еще 12 судей, 22 - рекомендовала к переводу в другие суды без конкурса - Цензор.НЕТ 4117
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На заседании ВККСУ, (которые конкурс у лолы прошли ), утвердили остальных по переводу и без конкурса)))) Что я сейчас читал?

Днище.... просто днище....
лола, юавай по добру... тихонько...
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этот скорее страну в крови утопит, как асад, но от корыта не уйдёт..только вперёд копытами..
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хоч вже про потужну судову реформу мовчать та на 99% проведену "люстрацію". Щось не чутно...
А так зрозуміло все було з самого початку, коли для суддів, сбушників особливі процедури люстрації та декларування через закон провели. Всі залишилися на свої місцях, чи то підвищилися навіть. Всі, хто хотів, через суд давно поновилися. Щоправда є ще поодинокі непорузміння як отой замгенпрокурора часів овоща, тільки ось зараз схаменувся та вирішив і собі також через суд поновитися. Мабуть і сам довго не вірив, що таке можливо і реально проходить.
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Еще одно доказательство, что суды у нас и до этого были честные и неподкупные... Видите всех проверили и все прошли, а вы зрадофилы все орете - про коррупцию в суде.. А во оно как все чин чинарем.
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Говорят,приличная судья. Но как видно немного не в себе.😊
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У нас, оказывается, все судьи были честными и не замешаны в коррупции. Не благодарный народ попался этой власти
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читаю быстро аббревиатуру - ВККСУ - сразу в мозгу выскакивает.... ВЛКСМУ ВККСУ признала соответствие занимаемой должности еще 12 судей, 22 - рекомендовала к переводу в другие суды без конкурса - Цензор.НЕТ 5607
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Петя создал такую "независимую судебную ветвь власти" что на ней уже можно повесить Весь Народ Украини...мАлАдец... Це Перемога !!!!
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Говорят, что сегодня в Одессу приехала принцесса Фиона.

ВККСУ визнала такими, що відповідають обійманій посаді, ще 12 суддів, 22 рекомендувала до переведення до інших судів без конкурсу - Цензор.НЕТ 3395
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А где статистика сколько тварей взашей пинком под жирный развальцованный срандель выгнали?
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Каста недоторканних холуїв рошена. 90 % суддів Майдана не звільнено. А тих, кого звільнено відновлюють на посадах з виплатою компенсації...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВККСУ признала соответствие занимаемой должности еще 12 судей, 22 - рекомендовала к переводу в другие суды без конкурса. СПИСОК
 
 
 
 
 
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