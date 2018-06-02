 ВККСУ признала соответствие занимаемой должности еще 12 судей, 22 - рекомендовала к переводу в другие суды без конкурса. СПИСОК

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВККСУ, 30 мая на заседаниях коллегий проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 19 судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Из них 12 признаны соответствующими занимаемой должности, трое - нет, по остальным рассмотрение либо приостановлено, либо объявлен перерыв.
На заседании ВККСУ, состоявшемся 31 мая 2018 года, рассматривался вопрос о рекомендации для перевода на должность судьи в другой суд того же или более низкого уровня без конкурса. Сообщается, что Комиссия решила рекомендовать перевести 22 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в апелляционные суды Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областей и города Киева.
ВСЁ ПРОСТО !!!
мастурбированиепроверяние и самоназначение судей превратилось в какой-то дешевый фарс, водевиль!
Днище.... просто днище....
лола, юавай по добру... тихонько...
А так зрозуміло все було з самого початку, коли для суддів, сбушників особливі процедури люстрації та декларування через закон провели. Всі залишилися на свої місцях, чи то підвищилися навіть. Всі, хто хотів, через суд давно поновилися. Щоправда є ще поодинокі непорузміння як отой замгенпрокурора часів овоща, тільки ось зараз схаменувся та вирішив і собі також через суд поновитися. Мабуть і сам довго не вірив, що таке можливо і реально проходить.