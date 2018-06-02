 ВККСУ признала соответствие занимаемой должности еще 12 судей, 22 - рекомендовала к переводу в другие суды без конкурса. СПИСОК

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВККСУ, 30 мая на заседаниях коллегий проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 19 судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Из них 12 признаны соответствующими занимаемой должности, трое - нет, по остальным рассмотрение либо приостановлено, либо объявлен перерыв.

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На заседании ВККСУ, состоявшемся 31 мая 2018 года, рассматривался вопрос о рекомендации для перевода на должность судьи в другой суд того же или более низкого уровня без конкурса. Сообщается, что Комиссия решила рекомендовать перевести 22 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в апелляционные суды Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областей и города Киева.



