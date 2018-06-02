 Саудовская Аравия грозит Катару войной за покупку у РФ С-400, - Le Monde

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Согласно информации французского издания Le Monde, саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд недавно направил в Париж послание, в котором обратился с просьбой к президенту Франции Эммануэлю Макрону оказать давление на Катар для того, чтобы препятствовать приобретению российских ЗРС С-400. В послании, в частности, выражается готовность провести "военную акцию" в отношении Катара, если он приобретет эти комплексы.

"В такой ситуации королевство (Саудовская Аравия) будет готово предпринять все необходимые меры для ликвидации этой оборонной системы, в том числе и путем военной акции", - цитирует Le Monde выдержки из послания саудовского короля.

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Газета напоминает, что о намерении приобрести российские ЗРС С-400 в январе этого года говорил посол Катара в Москве Фахд бин Мухаммед аль-Аттыйя.