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 Саудовская Аравия грозит Катару войной за покупку у РФ С-400, - Le Monde

Саудовская Аравия пригрозила Катару применением силы в случае, если Доха получит от России зенитные ракетные системы С-400.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Согласно информации французского издания Le Monde, саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд недавно направил в Париж послание, в котором обратился с просьбой к президенту Франции Эммануэлю Макрону оказать давление на Катар для того, чтобы препятствовать приобретению российских ЗРС С-400. В послании, в частности, выражается готовность провести "военную акцию" в отношении Катара, если он приобретет эти комплексы.

"В такой ситуации королевство (Саудовская Аравия) будет готово предпринять все необходимые меры для ликвидации этой оборонной системы, в том числе и путем военной акции", - цитирует Le Monde выдержки из послания саудовского короля.

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Газета напоминает, что о намерении приобрести российские ЗРС С-400 в январе этого года говорил посол Катара в Москве Фахд бин Мухаммед аль-Аттыйя.

Источник: https://censor.net.ua/n3069411
 
   
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Варіанти є завжди. Бувалі в бувальцях стверджують, що навіть коли вас проковтнув кашалот, у вас є два виходи. Саудівська Аравія погрожує Катару війною за покупку у РФ С-400, - Le Monde - Цензор.НЕТ 5168
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Ставлю на мирне врегулювання. У випадку війни - на СА.
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хочу уникнути війни - не можна давати карти у руки ерефіянам
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ця війна ні до чого для України особливо, тільки почали о постачанні газу там домовлятися з Катаром, а так ціна нафту і газ взлетить і рашка і тут влізла зі своїм металобрухтом с-400.
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касаби це роблять нарошне,
дражнять СА,стравлюючи їх з Катаром між собою,як Арменію та Азербайджан
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ПОЛИТИКА ЗА РУБЕЖОМ. WELT--------------------------------------------------
ТРАМП РАЗБУДИЛ МЕРКЕЛЬ

Альянс планирует в течении 30 дней значительно повысить оперативную готовность существующих сил союзников на суше, море и воздухе.

Это около 30 000 солдат, которые должны быть готовы в течение 30 дней.
Они будут обеспечены несколькими сотнями истребителей и кораблей.
Новый резервный будет развернут в дополнение к существующим силам НАТО быстрого реагирования, в которых в настоящее время насчитывается около 20 000 военнослужащих.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСаудовская Аравия грозит Катару войной за покупку у РФ С-400, - Le Monde
 
 
 
 
 
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