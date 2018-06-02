 Люстрированный замгенпрокурора Голомша оспаривает в суде увольнение из ГПУ

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Судова влада України, бывший первый заместитель Генерального прокурора Украины требует признать противоправным и отменить приказ об увольнении его из Генеральной прокуратуры Украины.

Председательствующий судья - Амелехин В.В.

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Напомним, генеральный прокурор Виталий Ярема 23 октября 2014 года уволил Николая Голомшу с должности первого заместителя генпрокурора. Согласно приказу от 23 октября, Голомша уволен в связи с прекращением трудового договора в соответствии с п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде, то есть из оснований, предусмотренных законом "Об очищении власти" (о люстрации).

18 апреля Одесский апелляционный административный суд восстановил в должности экс-прокурора Печерского района Киева и Приморского района Одессы Александра Кузьменко, который также был люстрирован. Ему должны выплатить почти 300 тыс. гривен зарплаты за время "вынужденного прогула".