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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Голомша (19) ГПУ (8690) люстрация (696) суд (20960)

 Люстрированный замгенпрокурора Голомша оспаривает в суде увольнение из ГПУ

В понедельник, 4 июня, в 15:00 в Окружном административном суде Киева состоится судебное разбирательство жалобы Николая Голомши.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Судова влада України, бывший первый заместитель Генерального прокурора Украины требует признать противоправным и отменить приказ об увольнении его из Генеральной прокуратуры Украины.

Председательствующий судья - Амелехин В.В.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контролирующий орган должен был установить, что не указанное в декларации имущество превышает доходы декларанта, - ВСУ восстановил в должности чиновника

Напомним, генеральный прокурор Виталий Ярема 23 октября 2014 года уволил Николая Голомшу с должности первого заместителя генпрокурора. Согласно приказу от 23 октября, Голомша уволен в связи с прекращением трудового договора в соответствии с п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде, то есть из оснований, предусмотренных законом "Об очищении власти" (о люстрации).

18 апреля Одесский апелляционный административный суд восстановил в должности экс-прокурора Печерского района Киева и Приморского района Одессы Александра Кузьменко, который также был люстрирован. Ему должны выплатить почти 300 тыс. гривен зарплаты за время "вынужденного прогула".

Источник: https://censor.net.ua/n3069410
 
 
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к этому все и идет, скоро и Майдан опорочат признав его незаконность. пусть только попробуют...
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Если они этого не сделают, то только из-за жадности - при восстановлении автоматом с каждого сабжа бабло не срубить...
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а хорошо бы фюрерка какого-нить на пару годков хотя бы...
чтоб эту кисдоту правильно люстрировал,с окончательным,т.с.,решением..
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и оспорит" .... еще и компенсацию получит)))

Как это сейчас слух режет "люстрированый".... фу... ля...
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как же они рвутся жить строго по законам Люстрированный замгенпрокурора Голомша оспаривает в суде увольнение из ГПУ - Цензор.НЕТ 9003 Люстрированный замгенпрокурора Голомша оспаривает в суде увольнение из ГПУ - Цензор.НЕТ 9003 .!!
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Борьбу с корупционерами нужно упростить = Вопрос судье , прокурору ,министру , президенту - На какие деньги построил дворец ? Ответ ублюдка корупционера - мама подарила , на улице нашёл , в лотерею выиграл . =Всё = петлю на шею маме , детям , жене и любовнице .
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...проснитесь , звонит будильник , хватит спать ...- но сон верный Люстрированный замгенпрокурора Голомша оспаривает в суде увольнение из ГПУ - Цензор.НЕТ 3342
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в общем,и все у него получится. Такой прыщ,если что-то делает - то результат заранее знает.
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Надо бы и Антикоррупционный суд по-быстренькому создать, как и закон о люстрации, тогда будет большое счастье с дырками в законе больше, чем сам закон...
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ты уже у себя создай чего-нибудь, чес.слово.... Хоть на митинг против налога на тунеядство выйдм. Мы уж как-нить сами.
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оспаривает в суде увольнение из ГПУ
...так сделайте для них всех Главное Политическое Управление! -- ...туда и ссылайте -- из ГПУ в ГПУ.

Можно ещё и КГБ снова внедрить: Комітет Глобальної Безпеки.
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На вольных хлебах тяжко. И жена, теща, дети, родители и др. родственники все резко перестали быть "гениальными" предпринимателями после его люстрации, а жить то-надо.....
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шо правда то правда, а тут ше як вияснилось, можна навіть зарплату за 4 роки повернути, "гівнореформи від парашенки" виявились не такими вже й поганими, особливо для самих вичурних покидьків, і не лише прокурорів, така ж ситуація і з суддями, мусорньою, адже для таких головні критерії це професійний пройдисвіт і продажне нутро.
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постараюсь без мата забанили женские особи плацентарных млекопетающих отряда хищных семейства псовых (суки по простому), так вот отрекаясь от совка и клеймя сталина за его перегибы вы своими действиями добъетесь батьки Махно, все предпосылы есть, если сталин гуманно расстреливал объевляя без права переписки и закапывал то батько отправлял отряд милых парней которые рубили в капусту а трупы убирать запрещали вот к такому мы и прийдем с такими закидонами
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что не так сказал? по моему все стоя аплодировали когда чурок погоняли на рынке, или во время майдана некоторые сотни кончу заспу непограбили? сегодня у многих есть желание восстановить социальную справедливость, а людей с пошатнувшейся психикой прибавилось в разы
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о , начинается второе "пришествие" изгнанных...
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Заспокойтесь! йде війна народная не можна, тримайте себе в межах (закону)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛюстрированный замгенпрокурора Голомша оспаривает в суде увольнение из ГПУ
 
 
 
 
 
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