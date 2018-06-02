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Все про:Абрамович (58) Великобритания (1866) виза (1059)

 Российский олигарх Абрамович остановил строительство стадиона для "Челси" стоимостью £1 млрд после проблем с получением британской визы

Роман Абрамович, испытывающий затруднения в продлении свой британской визы, отложил на неопределенный срок строительство нового стадиона для своего клуба "Челси".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Также читайте: Власти Британии не продлили визу российскому олигарху Абрамовичу, - "The Bell"

Кроме того, стоимость строительства нового стадиона на 60 тысяч человек, уже повысилась до миллиарда фунтов стерлингов из-за постоянных задержек в строительстве, вызванных, среди прочего, разногласиями с людьми, живущими неподалеку.

Абрамович, насколько известно, не считает целесообразным инвестировать в страну, которая не выдает ему вида на жительство. Срок действия его визы инвестора истек несколько недель назад. Насколько известно, решение Романа Абрамовича не должно отразиться на работе самого клуба "Челси".

Фанаты "Челси" сразу же стали выражать свое возмущение в соцсетях.

"Только вы меня обрадовали, и сразу же огорчили", - пишет один.

"У нас и в самом деле кончились деньги!", - говорит второй.

"Господи, объявите о новых игроках!!", - заявил еще один фанат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грязные деньги из России наносят ущерб усилиям Лондона в противостоянии агрессии РФ, - доклад комитета по международным делам парламента Великобритании

"Англичане вообще, что ли, считать не умеют? Рома их в два хода переиграл: после получения израильского паспорта он и в Англию въехать сможет и теперь они ещё перед ним извинятся, чтобы он продолжил стадион строить", - написал у себя в "Фейсбуке" Альфред Кох.

Задержка в выдаче визы Абрамовичу произошла после усиления напряженности в отношениях между Лондоном и Москвой в связи с попыткой убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Британское правительство никак не комментирует вопрос визы Абрамовича.

Клуб "Челси" выпустил заявление, в котором говорится, что решение отложить строительство "Стамфорд Бридж" было принято из-за неблагоприятного инвестиционного климата. "Подготовка к строительству и проектные работы будут остановлены. Клуб не располагает информацией о том, когда это решение может быть пересмотрено", - говорится в заявлени "Челси".

На строительство нового стадиона "Челси" должно было уйти около четырех лет. В это время клуб пользовался бы стадионом "Уэмбли".

Источник: https://censor.net.ua/n3069409
 
   
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А шо тут такого?
Петро теж конхфети перестане в ліпецьку крутити, коли за сраку візьмуть.... Российский олигарх Абрамович остановил строительство стадиона для "Челси" стоимостью £1 млрд после проблем с получением британской визы - Цензор.НЕТ 4010
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Semen придурок - липецкая фабрика уже давно не работает. Нехер козломордую дезу сюда пихать.
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У Харків заїдь, побачиш... Так їм логістичні витрати вигідніши, алекс пезд)
"не работает" у нього!
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Так там є ще 2 фірми які працювали по давальницької схемі. Це вони отримували прибутки. А ЛФ для відводу очей. ПОП не змінюється. Він як той бульдозер...
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Да, да і в Кастрамє ще дві і в Рязані ще три, а в Нижньому Таґілі ще десять
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в отличии от Киева если этот богатый поц будет вые..ся, Лондон пошлет его нах.й прямо в суде, за пол дня судебных разбирательств, отберет всю недвигу и объявит ху..м, с такой предъявой аркаша будет путешествовать по миру по треугольнику израиль-панама-подмосковъе крайне обрезаный ибо свои парни из тельавива таки попросят свою копеечку
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Нащет капеечки не знаю, но наизнанку Моссад его вывернет (если не уже). Расскажет всё и про всех.
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Ві хатітє сказать,шо в абрамовіча хто-то біл із кацапов?! Ну , тогда я нє знаю...
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Я хочу сказать, что еврей он только по отцу, а главное, он - выкрест. То есть, при желании Израиль мог его отшить с просьбами о гражданстве. Если Рома и получил гражданство Израиля, то - БЕЗ признания его евреем.
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Та хто ж його з вкраденими рашко-мільярдосами нє обнімєт? Нє пріжмьоть к сєбє, прослєзівшись... Я б може тож не втрималась.)
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який би в нього не був паспорт, він просто мокшанський барига, який без корупції нічого не вартий, як і наші риго-бариги, починаючи з поросячих очей.
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игорь такие как те у кого он деньги взял реально сейчас встают на колени и просят царя помочь вроде раскручено но если кто не видел
https://www.youtube.com/watch?v=-3YDcwu5N6E

там только баре крепостные и чурки
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путин шантажирует Англию через Абрамовича .эти вхожи в ложе .
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НЕ!!! -- Это Англия шантажирует Путина через Абрамовича! -- всё ж бабло где?
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-- ну и ладно -- за свои гуляет, значит!... -- с Великобританским Королевством!

...шо-то, правда, Абрамович в Израиловку сразу сбежал за пачпортом? -- ...и на социал там явно не присядет... -- Денех Есть у него! *)
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Ну, если он на стадии проектирования и подготовительных работ - то ничего страшного. Абрамович может через Порошенко подсуетиться - он мастер слепых трастов. За небольшой откат - такой стадион отгрохает! Правда обойдётся он уже не в один, а в два лярда фунтов, но с Пэтей по другому не бывает. Он же хороший парень.
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Однозначно Порошенко мастер
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...во-во... ...и без всякого там СВИФТу... ... -- денех нет и неизвесно!
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Англичане барыги конченые, которые расплодили у себя ватный олигархат, а теперь строят из себя принципиальных. Только принципиальность эта заканчивается, когда заходит речь о больших деньгах.
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вода камень точит а деньги пробивают рано или поздно любые преграды.. Российский олигарх Абрамович остановил строительство стадиона для "Челси" стоимостью £1 млрд после проблем с получением британской визы - Цензор.НЕТ 2181
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-- скажи мне, булыжник нищий -- шо в твоём понимании: "речь о больших деньгах" -- это больше, ли меньше, чем твои месячные расходы на презервативы и кефир?
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Ты:..хам?!..работник у турка--шеф реве-. И гениколог-!.
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-- гинеколог! , хоть и уролог ... ... толстым хвостикам разницы не понять...*)
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Англичане, обращайтесь к Сене, он строитель знатный, он достроит.
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И что самое интересное, Сеня сможет дать происхождение своих денег! Инглиши будут понимать, что это туфта, но ничего поделать не смогут - документы у Сени будут совершенные
Не зря ж Сеня так долго у политического корыта Украины находится!
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Построит в Израиле стадион теперь или в Анадыре. Англичане реально дебилы. Какая им разница где Абрамович наворовал? Не у них же.
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Да что вы знаете о Жертве...
Ради осуществления давнишней мечты о Лондоне чукча Абрамович пожертвовал кусок собственного члена!
зы. Тот редкий случай, когда тебе проще отрезать х#й, чем объяснить происхождение 9 лярдов.
😛
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Ой фсьо?
А шож такое?
Теперь стадион "Челси" будет в Тельавиве, или это "облом" на сафсем?... Российский олигарх Абрамович остановил строительство стадиона для "Челси" стоимостью £1 млрд после проблем с получением британской визы - Цензор.НЕТ 9698
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распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 19 ч.19 часов назад

Абрамович продаёт клуб «Челси» за £1,17 млрд.
Если учесть, что в 2003 году он купил его за £140 млн и вложил за 14 лет £3 млрд, в итоге - в общаке минус £2 млрд.
Ничего страшного, они опять подоят нищий российский бюджет.
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фуйня весь минус..зато тот кто клуб купит будет должен им денег.. и чем платить будет еще неизаестно.. Российский олигарх Абрамович остановил строительство стадиона для "Челси" стоимостью £1 млрд после проблем с получением британской визы - Цензор.НЕТ 1417
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Ой, а наш-то ,ахметко шахтьорский,как там в ландОне почуваецца?))) На покушать-то хоть хватает?
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Российский олигарх Абрамович остановил строительство стадиона для "Челси"
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На Чукотке, где он числился губернатором построить слабо? Чукчи будут благодарны.
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Донецк, футбрльный клуб Шахтер... продолжать чем все закончилось?😁
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Давай Абрам досвидос езжай свои исконные #бeня... Російський олігарх Абрамович зупинив будівництво стадіону для "Челсі" вартістю £1 млрд після проблем із отриманням британської візи - Цензор.НЕТ 278
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Теперь Челси еврейская команда! Російський олігарх Абрамович зупинив будівництво стадіону для "Челсі" вартістю £1 млрд після проблем із отриманням британської візи - Цензор.НЕТ 4940
Переведет в Иерусалим, и дело с концом.
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Рома, новый израильский рабин-гуд, говорят он обрезает у богатых пришивает бедным...а при ближайшем расмотрении Масада оказалось шо это одно и тоже лицо...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский олигарх Абрамович остановил строительство стадиона для "Челси" стоимостью £1 млрд после проблем с получением британской визы
 
 
 
 
 
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