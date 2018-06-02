 Названы новые имена журналистов, которые попали в список "47-ми" по делу Бабченко

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет журналист Ирина Ромалийская.
"Из постов и комментариев Алексея Братущака, который отсматривал видео из-под здания СБУ и общался с коллегами, знаем, что на встрече были Татьяна Даниленко, Юрий Макаров, Осман Пашаев, Сергей Иванов, Юлия Мостовая, Айдер Муждабаев, Виталий Портников. Евгений Киселев и Матвей Ганапольский в эфире канала "Прямой", на котором работают, сообщают - "эта встреча была связана с делом Бабченко и с вопросами безопасности журналистов, которые работают в Украине сейчас". Сергей Иванов в интервью ТСН говорит: "Нас попередили, що ми перебуваємо у групі ризику і потенційно можемо стати мішенями бойовиків, які працюють під керівництвом російських спецслужб. Запропонували надати охорону, але остаточного рішення з цього приводу я ще не ухвалив". А сегодня утром узнаю от Екатерины Сергацковой, что ее тоже звали на эту встречу. Но прийти не смогла. И больше с ней никто не связывался!!! Никаких сообщений, никакой охраны", - отмечает Ромалийская.
Также стало известно, что СБУ вызывало и руководителя Центра мониторинга и аналитики общественной организации "Детектор медиа" Отара Довженко.
Как сообщает "Громадське радіо", на встерче в СБУ были и журналисты Павел Казарин, Сергей Гришин.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
Но фамилий предусмотрительно не назвал.Теперь представляю, какой рейвах может подняться в борьбе за место в том списке!
Сродни батлу порохоботов, кого пригласили/не пригласили на сходняк в Будку.
Вангую, олешка там должен быть. или сам он такуй инфу распространит скоро.
Ю.Луценко: "З 47 більшість - це журналісти України, й ті, які виїхали з Росії".
В.Калниш: "Вы в этом списке есть?"
Ю.Луценко: "Ні, мене там немає"
В.Калниш: "Чи є серед цих 47 з списку на вбивство діючі політики, можливо, члени Уряду, люди, від яких залежить прийняття рішень в країні?"
- Ю.Луценко: "No comment".
Надо было верить в 2014 году,тогда боинг не сбили бы.
Не можна не вірити у талант,і навіть Геній Генпрокурора ,Чоловіка "Жінки Третього тисячолітття" у справі "ЗАгубити справу"
Хотя бы на одну статью с благодарностями.
Прочитай, если можешь в английский.
Там же пишут, что очевидного повода не было, пишут, что этот цирк только оправдал отмазку РФ "это всё чушь", пишут, что давление на украинских дипломатов настолько сильное, что посольству в Великобритании пришлось писать официальное объяснение... много чего пишут.
Так что не
пиздври тут про NYT.
В общем сомнительно как-то все, похоже на подставу для украинских силовиков. Теоретически, что бы это дело "рухнуло" и завалило своими обломкам всех кто к нему прикоснулся, кремлю достаточно предъявить миру доказательства что подозреваемый сотрудничал с СБУ, тогда все посыпется, в том числе и дела савченко\рубана которые тоже заявляют о работе с спецслужбами Украины, а имидж страны пострадает безвозвратно. Надеюсь что этого не случится.
Бегать за ней?
Это выбор каждого.
Нечто похожее наблюдается и сейчас в истории с Бабченко.
Моральное убожество...
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Може краще потрошку збирати речі для довічного(з конфіскацією)? Пане Петре?
Реально засрали цензор уже по самое немогу