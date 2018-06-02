EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  15508  365
Материалы по теме:
Все про:журналистика (2218) покушение (722) СБУ (12549) СМИ (3064) Бабченко Аркадий (118)

 Названы новые имена журналистов, которые попали в список "47-ми" по делу Бабченко

Генпрокурор Юрий Луценко 1 июня сообщил, что в результате спецоперации по предотвращению убийства российского журналиста Аркадия Бабченко следствие получило список из 47 человек, которые могли стать жертвами террористов. По его словам, преимущественно, это известные украинские и российские журналисты, эти люди уведомлены об опасности, организуется их защита.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет журналист Ирина Ромалийская.

Читайте: Бабченко: Российский "Первый канал" звонит моим детям и третирует их, требуя адреса и телефоны

"Из постов и комментариев Алексея Братущака, который отсматривал видео из-под здания СБУ и общался с коллегами, знаем, что на встрече были Татьяна Даниленко, Юрий Макаров, Осман Пашаев, Сергей Иванов, Юлия Мостовая, Айдер Муждабаев, Виталий Портников. Евгений Киселев и Матвей Ганапольский в эфире канала "Прямой", на котором работают, сообщают - "эта встреча была связана с делом Бабченко и с вопросами безопасности журналистов, которые работают в Украине сейчас". Сергей Иванов в интервью ТСН говорит: "Нас попередили, що ми перебуваємо у групі ризику і потенційно можемо стати мішенями бойовиків, які працюють під керівництвом російських спецслужб. Запропонували надати охорону, але остаточного рішення з цього приводу я ще не ухвалив". А сегодня утром узнаю от Екатерины Сергацковой, что ее тоже звали на эту встречу. Но прийти не смогла. И больше с ней никто не связывался!!! Никаких сообщений, никакой охраны", - отмечает Ромалийская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ продемонстрировала журналистам материалы по делу Бабченко, которые есть в распоряжении следствия, - Братущак

Также стало известно, что СБУ вызывало и руководителя Центра мониторинга и аналитики общественной организации "Детектор медиа" Отара Довженко.

Как сообщает "Громадське радіо", на встерче в СБУ были и журналисты Павел Казарин, Сергей Гришин.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3069408
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
Там же где и железобетонные доказательства на Гадю Савченко. Интересно, сколько журналистов окажется в расстрельном списке через пару дней?
 показать весь комментарий
 
 
КацаКрысины,не сцвте в Списке нет Сикелева Соловьев и прочих Норкиных...быдло сиё проживёт ДОЛГО... Названо нові імена журналістів, які потрапили у список "47-ми" у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 969Такая ПАДАЛь никому не нужна кроме МАВЗОЛЕЙНЫХ ОКУРКОВ Названо нові імена журналістів, які потрапили у список "47-ми" у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 969
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Важный вопрос - Кошкина в игре или нет? Вопрос журналистской чести. Ее вроде сначала вписали , а потом... может раньше других смекнула и отозвала кандидатуру?
 показать весь комментарий
 
 
Главное в этом деле, показания Германа о "Фонде Путина" Слил быдло Кремлевское по полному Тарифу........,а списочек ФОНДА уникален...
 показать весь комментарий
 
 
В чем то Аркадия жалко. Но в целом нет. Пошел на поводу у тщеславия. А мозгов понять чей это проводок не хватило. Сейчас во всех новостях, а уже завтра будет синонимом недалекости. И надолго.
 показать весь комментарий
 
 
Его хвамылие может стать нарицательным, как совсем недавно появилось слово-"титушки".Готовых на все, угодливых журналюг не будут ли называть "бабченки"? И ещё слово- бабло здесь очень просматривается.
 показать весь комментарий
 
 
а може і "іванови" колись виникне... Хоча, виникло ВЖЕ.
 показать весь комментарий
 
 
Через несколько месяцев в списке окажется 144 человека - по одному журналисту для освещения каждой из 144 "рішучих рехворм" кондитера из Мальдив, а то простые люди и не подозревают об их существовании
 показать весь комментарий
 
 
ИЧСХ, пока Луций и СБУ говорили про 30 фамилий - было 30 фамилий, что подтвердил сам Герман. А теперь фамилий 47. Если он на следующем суде скажет, что "из РФ мне передали список из 47ми фамилий" - это будет невероятно смешно.
 показать весь комментарий
 
Есть инфа что в это списке есть Шарий. но его об этом не предупредили)
 показать весь комментарий
 
 
сам отбётся он ведь с пистолем нормас обращается если чё первым в спину стреляет Названо нові імена журналістів, які потрапили у список "47-ми" у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 2848 и убегает
 показать весь комментарий
 
 
Несправедливо! Почему только журналисты? Остальные слуги режима не люди что ли? Да только на этом форуме я могу назвать десяток порохоботов-стахановцев! Почему власть не оценивает их труд должным образом?
 показать весь комментарий
 
 
Вы не правы. Юрик таинственно намекнул, что в списке есть также фамилии блогеров и активных допысувачив ФБ.
Но фамилий предусмотрительно не назвал.Теперь представляю, какой рейвах может подняться в борьбе за место в том списке!
Сродни батлу порохоботов, кого пригласили/не пригласили на сходняк в Будку.
Вангую, олешка там должен быть. или сам он такуй инфу распространит скоро.
 показать весь комментарий
 
 
А ну тогда извиняюсь. Тогда все по чесноку. А свара будет серьезная. Порохоботина народ горячий и голодный. Конкурс человек 1000 на место, не меньше. Это ведь не Мотя с Жекой которых еще с утра запустили. И не Портников, которого по обычаю через задний вход провели. То ж элита!
 показать весь комментарий
 
 
На НВ алкаш дал обстоятельное вью. интересный кусочек
Ю.Луценко: "З 47 більшість - це журналісти України, й ті, які виїхали з Росії".
В.Калниш: "Вы в этом списке есть?"

Ю.Луценко: "Ні, мене там немає"

В.Калниш: "Чи є серед цих 47 з списку на вбивство діючі політики, можливо, члени Уряду, люди, від яких залежить прийняття рішень в країні?"
- Ю.Луценко: "No comment".
 показать весь комментарий
 
Пока что список умиляет своей кошерностью. Ни одного опозиционера! Оно и понятно. Фсб охотиться исключительно на патриотов. А кто у нас самые большие патриоты? Барыги и обслуживающая их челядь: от журнализдов до простых работяг порохоботов.
 показать весь комментарий
 
 
Янык просто писюн в сравнении с соевой бандой. Обхезали в очередной раз страну , ради пияру. Скоты
 показать весь комментарий
 
 
Сложно в это поверить, но таки да. Переплюнули януковоща на километр. Кто бы мог представить себе такое в 2014-ом.
 показать весь комментарий
 
 
КацаПсины а где слезы про барыжную власть?Зрадофилы, а где басни что Плешивый Педофил Украину паБЕДил? Названо нові імена журналістів, які потрапили у список "47-ми" у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 2467Люмпен-пролетайрят ДАУНбасса в гневе.... Названо нові імена журналістів, які потрапили у список "47-ми" у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 2467
 показать весь комментарий
 
 
Абырвалг, еще парочку, в очередь , сукины дети , в очередь!
 показать весь комментарий
 
 
Вони не люблять петра( за харизму кровавого!? Чи за ляшка орієнтацію? Чи за (народ )достойний своїх правителів?
 показать весь комментарий
 
В германии , в газете ,,Frankfurter Allgemeine Zeitung,, вчера была статья, что в связи с этим цирком тепрь очень трудно будет верить Украине, и возможно стоит пересмотреть многие заявления и обвининия которые раньше делала Украина. И вчера же в парламенте Голландии подняли вопрос о привлечении Украины к ответственности за сбитый боинг. Вот и результаты безграмотной работы. И самое смешное, что они до сих пор не понимают,что они сделали не так. Давят на то, что так работают все спецслужбы мира. Но дело то не в этом, и возмущаются ведь не самой инсценеровкой убийства,а тем что так все громко пропиарили.сделали бы все без шума, и на следующей день рассказали всем как это было, но нет, надо было поднять волну,иивот за это сей6и прелитает от всех.
 показать весь комментарий
 
 
ага знаем мы эти статьи потом они исчезают а привязка к источникам идёт на ру сегмент Названо нові імена журналістів, які потрапили у список "47-ми" у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 3138
 показать весь комментарий
 
 
Я саму газету читал, а не интернет версию, а что ты там у себя знаешь, это знаешь ли дело десятое. Лучше думайте, что вы не так делаете, что по тихому всё меньше и меньше поддержка у Украины. Конечно проще орать, что Путин всех купил, а мы все делаем правильно, но от этого вы не станете жить лучше и богаче.
 показать весь комментарий
 
 
лучше думайте что вы НЕ ТАК делаете!
 показать весь комментарий
 
Или надо отправить Bundeswehr, на Донбасс в окопы и забрать у них серьёзное вооружение.
 показать весь комментарий
 
Поздно уже оправдываться.
Надо было верить в 2014 году,тогда боинг не сбили бы.
 показать весь комментарий
 
 
Не сцы КацаКрысины,Фонд Путлера уже вычислен,с баблом и Инвесторами и прочей Челядью кремлевских ХМЫРЕЙ,вы попали нехило...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петя не только кондитер,ещё и спектакли ставит Названо нові імена журналістів, які потрапили у список "47-ми" у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 9663
 показать весь комментарий
 
 
А хорошо таки пригорело у кацапов Названо нові імена журналістів, які потрапили у список "47-ми" у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 3317 даже один под прокси себе на денатурат водка заработал Названо нові імена журналістів, які потрапили у список "47-ми" у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 3317
 показать весь комментарий
 
 
Спец операция с одним арестованным ? Сказали ,что еще будут задержания ? Когда?
 показать весь комментарий
 
мене більше цікавить ,чи не "розсипляться справи" у суді по Савченко,Рубану,тепер Герману..

Не можна не вірити у талант,і навіть Геній Генпрокурора ,Чоловіка "Жінки Третього тисячолітття" у справі "ЗАгубити справу"
 показать весь комментарий
 
Нью-Йорк Тамс,Балтимор Сан,Дэйли телеграф и так далее благодарят СБУ Украины за уникальную работу в таком непростом деле против Вонючки РАБссии и лично Плешивого ОКУРКА...... Названо нові імена журналістів, які потрапили у список "47-ми" у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 4170вы ж не читаете британскую и американскую прессу,вам ящик Мавзолейный СкреПОНОСный ближе... Названо нові імена журналістів, які потрапили у список "47-ми" у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 4170 Названо нові імена журналістів, які потрапили у список "47-ми" у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 4170
 показать весь комментарий
 
 
Дай ссылочку пожалуста.
Хотя бы на одну статью с благодарностями.
 показать весь комментарий
 
 
А вот в Германии газеты пишут, что сбу,Украина и Порошенко обкакИлись, при чём жидко. А если почитать, не сами газеты, а интрнет версии, особенно коментарии, то там вобще много чего стоит такого, за что на цензор.нет сразу в бан. Так что можно конечно доказывать, что всех купили, все не понимают, что украинцы сегодня защищают с оружием в руках всю европу, что если бы не Украина то русские буряты на танках ездили бы по Берлину, но в европе в это не верят.и если в 2014 и 15 годах даже у простых людей был интерес к событиям в Украине (в нашей церкви в 14 и 15 годах собрли 7 MB SPRINTER с вещами для Украины ) то сегодня все меньше и меньше кого интересуют ваши проблемы. И даже если поверить что рф однозначно тратят огромные деньги на пропихивание своей точки зрения, вина украины в том что ее поддержка слабеет, очевидна.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапи після такого "global failure" як пише NYT обов'язково спробують реабілітуватись. Сильно і голосно вони обісрались.
 показать весь комментарий
 
 
NYT пишет, что вся история попахивает несвежим.
Прочитай, если можешь в английский.
Там же пишут, что очевидного повода не было, пишут, что этот цирк только оправдал отмазку РФ "это всё чушь", пишут, что давление на украинских дипломатов настолько сильное, что посольству в Великобритании пришлось писать официальное объяснение... много чего пишут.
Так что не пизд ври тут про NYT.
 показать весь комментарий
 
 
сакральная жертва будет и это мураев Названо нові імена журналістів, які потрапили у список "47-ми" у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 348 сгорит как в доме профсоюзов ив гор Одесса твои друзья Названо нові імена журналістів, які потрапили у список "47-ми" у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 348
 показать весь комментарий
 
 
Скорей всего ликвидировать должны были не всех а кого-то из этого списка, что бы запугать оппозиционных путину журналистов и работающих в Украине перебежчиков, да и наличие списка "смертников" само по себе заставит многих журналистов задуматься, так что отчасти задачу свою фсбшники выполнили.
В общем сомнительно как-то все, похоже на подставу для украинских силовиков. Теоретически, что бы это дело "рухнуло" и завалило своими обломкам всех кто к нему прикоснулся, кремлю достаточно предъявить миру доказательства что подозреваемый сотрудничал с СБУ, тогда все посыпется, в том числе и дела савченко\рубана которые тоже заявляют о работе с спецслужбами Украины, а имидж страны пострадает безвозвратно. Надеюсь что этого не случится.
 показать весь комментарий
 
 
Ну не пришла и что теперь?
Бегать за ней?
Это выбор каждого.
 показать весь комментарий
 
Все помнят Библию, как народ предал Христа и неистово орал "Распни его !"
Нечто похожее наблюдается и сейчас в истории с Бабченко.
Моральное убожество...
 показать весь комментарий
 
Шпигун Лоліта зрозумів, що незалежний журналіст - його найбільший ворог. А тут вибори. От і з'являється нова серія кіностудії СБУ продакшен про "Вбити Бабченка". З франшизою, під назвою "47 журналістів в зеленому чумодані".
___________________
Може краще потрошку збирати речі для довічного(з конфіскацією)? Пане Петре?
 показать весь комментарий
 
 
Казуз Бабченко: журналісти погрожують, що почнуть перевіряти факти перед публікацією. Названо нові імена журналістів, які потрапили у список "47-ми" у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 5166
 показать весь комментарий
 
Не, ну реально у кремлёвских пригорело.
Реально засрали цензор уже по самое немогу
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНазваны новые имена журналистов, которые попали в список "47-ми" по делу Бабченко
 
 
 
 
 
 вверх