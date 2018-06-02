 Названы новые имена журналистов, которые попали в список "47-ми" по делу Бабченко

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет журналист Ирина Ромалийская.

Читайте: Бабченко: Российский "Первый канал" звонит моим детям и третирует их, требуя адреса и телефоны

"Из постов и комментариев Алексея Братущака, который отсматривал видео из-под здания СБУ и общался с коллегами, знаем, что на встрече были Татьяна Даниленко, Юрий Макаров, Осман Пашаев, Сергей Иванов, Юлия Мостовая, Айдер Муждабаев, Виталий Портников. Евгений Киселев и Матвей Ганапольский в эфире канала "Прямой", на котором работают, сообщают - "эта встреча была связана с делом Бабченко и с вопросами безопасности журналистов, которые работают в Украине сейчас". Сергей Иванов в интервью ТСН говорит: "Нас попередили, що ми перебуваємо у групі ризику і потенційно можемо стати мішенями бойовиків, які працюють під керівництвом російських спецслужб. Запропонували надати охорону, але остаточного рішення з цього приводу я ще не ухвалив". А сегодня утром узнаю от Екатерины Сергацковой, что ее тоже звали на эту встречу. Но прийти не смогла. И больше с ней никто не связывался!!! Никаких сообщений, никакой охраны", - отмечает Ромалийская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ продемонстрировала журналистам материалы по делу Бабченко, которые есть в распоряжении следствия, - Братущак

Также стало известно, что СБУ вызывало и руководителя Центра мониторинга и аналитики общественной организации "Детектор медиа" Отара Довженко.

Как сообщает "Громадське радіо", на встерче в СБУ были и журналисты Павел Казарин, Сергей Гришин.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.