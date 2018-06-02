 Главам МИД по всему миру направлены письма с призывом давить на РФ ради освобождения украинских заложников, - Климкин. ДОКУМЕНТ

Об этом глава МИД Украины Павел Климкин сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Направил письма коллегам-министрам по всему миру. Попросил, чтобы давили на Россию и требовали освобождения всех. Критично важно, чтобы Кремль освободил Балуха, Сенцова и Кольченко, которые объявили голодовку. Призвал консолидировать международный ответ на преступления РФ, в том числе усилением санкций", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акции с призывом освободить Сенцова и других узников Кремля прошли в городах Германии. ФОТО





Также смотрите: Сейтаблаев обратился к Трампу с просьбой помочь спасти Сенцова: "Олег действительно пойдет до конца". ВИДЕО

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.