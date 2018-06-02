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 Политика Украины, Происшествия
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 Главам МИД по всему миру направлены письма с призывом давить на РФ ради освобождения украинских заложников, - Климкин. ДОКУМЕНТ

Министрам иностранных дел разных стран направлены письма с призывом давить на Россию и требовать освобождения политзаключенных-украинцев.

Об этом глава МИД Украины Павел Климкин сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Направил письма коллегам-министрам по всему миру. Попросил, чтобы давили на Россию и требовали освобождения всех. Критично важно, чтобы Кремль освободил Балуха, Сенцова и Кольченко, которые объявили голодовку. Призвал консолидировать международный ответ на преступления РФ, в том числе усилением санкций", - написал он.

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Главам МИД по всему миру направлены письма с призывом давить на РФ ради освобождения украинских заложников, - Климкин 01
Главам МИД по всему миру направлены письма с призывом давить на РФ ради освобождения украинских заложников, - Климкин 02

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3069407
 
   
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Да, этот идиот Чугункин ни на что не способен, Ну направил письма, ну и как ????? В лучшем случае выразять глубокую озабоченность. Пока, пропан-бутан стоит все европейских ценностей вместе взятых.
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а вы скажите это тем сидящим на пощади в Штутгарте, что он идиот и они тоже. Неужели не замено, что украинцы весь мир подняли на их защиту, а кощей отмалчивается. Его ругайте, это он-зло.
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Тем, кто сидит на площади в Штутгарте нужно сказать очень большое спасибо. Это не полудурок Чугункин. Что касается Вовы, то если блеять про безальтернативный Минск и просить санкции, Вову это как до уже давно и не впечатляет.
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Уже давно есть договорённость об обмене а сейчас идёт чистейший пиар ,а дальше может повториться история с Савченко ибо цену нынешней власти в Украине знают уже ВСЕ !!!!
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Понятно, что после истории с Савченко всё это воспринимается иначе, но это естественно так же, как и то, ч то люди верят, что с Сенцовым будет иначе.
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С уваженьем... Дата. Подпись.
Помогайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в "Спортлото"!
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Клямкин, а тестю в крымнаш тоже написал? Хай давит, че?
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Главам МИД : по всему миру направлены письма с призывом давить на РФ .Весь Мир в едином порыве выражает глубокую озабоченность и мамой клянётся требовать освобождения политзаключенных-украинцев, некоторые МИДы Европы даже зуб на пи*ора дают! Но как-то стрёмно, не?Источник: https://censor.net.ua/n3069407
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавам МИД по всему миру направлены письма с призывом давить на РФ ради освобождения украинских заложников, - Климкин. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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