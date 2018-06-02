 Главам МИД по всему миру направлены письма с призывом давить на РФ ради освобождения украинских заложников, - Климкин. ДОКУМЕНТ

Об этом глава МИД Украины Павел Климкин сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Направил письма коллегам-министрам по всему миру. Попросил, чтобы давили на Россию и требовали освобождения всех. Критично важно, чтобы Кремль освободил Балуха, Сенцова и Кольченко, которые объявили голодовку. Призвал консолидировать международный ответ на преступления РФ, в том числе усилением санкций", - написал он.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.
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