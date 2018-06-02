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Все про:Германия (3083) политзаключенные (761) Сенцов (474)

 Акции с призывом освободить Сенцова и других узников Кремля прошли в городах Германии. ФОТО

На Потсдамской площади в Берлине 2 июня прошла акция в поддержку украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова. Выступавшие на разных языках призывали освободить Сенцова и других политузников в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Сменяющие друг друга демонстранты в черном с разнообразными часами в руках напоминали о продолжающейся голодовке Олега Сенцова. У каждого из демонстрантов в руках были листовки с именами и биографиями других украинских узников Кремля, освобождения которых требуют Олег Сенцов и присоединившийся к нему осужденный крымский анархист Александр Кольченко.

Акции с призывом освободить Сенцова и других узников Кремля прошли в городах Германии 01

Акции в поддержку украинского режиссера также прошли 2 июня в Гамбурге, Штутгарте и Дюссельдорфе.

В разных странах мира 1 и 2 июня проходят акции в поддержку украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова, который объявил голодовку в колонии № 8 в российском городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). По состоянию на 2 июня Сенцов голодает уже 20-й день.

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14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

29 мая адвокат осужденного сообщил, что состояние ​голодающего Сенцова стабильное, он получает поддерживающую терапию.

31 мая стало известно, что крымчанин Александр Кольченко, который отбывает срок в исправительной колонии в российском Копейске (Челябинская область), объявил о начале голодовки с 31 мая в знак солидарности с Олегом Сенцовым.

Сенцов и крымчанин Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3069406
 
   
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а чоколядному баризі пофігу!
він у балякляві разом зі своїми тітушками віджимає бізнес на користь сбірбанку расісі!
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Сенцов требует Свободу не себе ,а всем Украинцам котрых держит в заложниках Плешивый Педофил...
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Я не розумію українських люмпенів, які сьогодні просто відпочивають у кафе чи на дачі. Невже ви не розумієте, що Сенцов - це саме той приклад патріота, який своєю незламністю та наснагою до боротьби змінює світ і дає надію українській нації? Ледачі курви, поки не зрозумієте, що своїх потрібно захищати, будуть вас гнобити і жиди і москалі.
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Жители Екатеринбурга на колени встали умоляя Педофила помочь... Акции с призывом освободить Сенцова и других узников Кремля прошли в городах Германии - Цензор.НЕТ 440завалит Евгения Ройзмана,но он сам ушел,не успели Акции с призывом освободить Сенцова и других узников Кремля прошли в городах Германии - Цензор.НЕТ 440было позорное...
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Пусть предложат правительству "северный грязепровод 2" назвать им. Сенцова...
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Народ занимается х***ней от нечего делать. А ведь никто не хочет реально потребовать поменять всех узников кремля на кума Хуйла который в Украине живет припеваючи и еще и лоббирует разейский бизнес
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАкции с призывом освободить Сенцова и других узников Кремля прошли в городах Германии. ФОТО
 
 
 
 
 
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