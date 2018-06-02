 Акции с призывом освободить Сенцова и других узников Кремля прошли в городах Германии. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Смотрите: Сейтаблаев обратился к Трампу с просьбой помочь спасти Сенцова: "Олег действительно пойдет до конца". ВИДЕО

Сменяющие друг друга демонстранты в черном с разнообразными часами в руках напоминали о продолжающейся голодовке Олега Сенцова. У каждого из демонстрантов в руках были листовки с именами и биографиями других украинских узников Кремля, освобождения которых требуют Олег Сенцов и присоединившийся к нему осужденный крымский анархист Александр Кольченко.

Акции в поддержку украинского режиссера также прошли 2 июня в Гамбурге, Штутгарте и Дюссельдорфе.

В разных странах мира 1 и 2 июня проходят акции в поддержку украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова, который объявил голодовку в колонии № 8 в российском городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). По состоянию на 2 июня Сенцов голодает уже 20-й день.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Олегу ежедневно вливают литр глюкозы, - сестра Сенцова. ВИДЕО

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

29 мая адвокат осужденного сообщил, что состояние ​голодающего Сенцова стабильное, он получает поддерживающую терапию.

31 мая стало известно, что крымчанин Александр Кольченко, который отбывает срок в исправительной колонии в российском Копейске (Челябинская область), объявил о начале голодовки с 31 мая в знак солидарности с Олегом Сенцовым.

Сенцов и крымчанин Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.