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 С начала суток трое военнослужащих получили ранения, боевые действия продолжаются преимущественно на донецком направлении, - ООС

По состоянию на 18:00 2 июня, согласно сводке штаба Операции Объединенных сил (ООС), враг проявлял себя вблизи Авдеевки, Опытного, Водяного и Новотошковского.

С начала суток 2 июня ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ООС.

Боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении. Враг проявлял себя вблизи Авдеевки, Опытного и Водяного на донецком направлении, а также Новотошковского на Луганщине.

"В течение дня боевики помешали начать работы на Донецкой фильтровальной станции. Враг вел огонь из минометов по окрестностям Авдеевки, так и непосредственно из стрелкового оружия по Донецкой фильтровальной станции, не дав возможности доставить ремонтные бригады. Во время боевых действий в течение текущих суток трое военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются", - говорится в сводке.

С начала суток трое военнослужащих получили ранения, боевые действия продолжаются преимущественно на донецком направлении, - ООС 01

Напомним, в первый день лета российско-оккупационные войска продолжали проверять на прочность оборону защитников Крымского, Светлодарска и Мариуполя. Всего оккупанты 33 раза за сутки нарушили режим прекращения огня, из них 3 раза - применяли тяжелое вооружение. Потерь нет, ранения получил один украинский воин. также, по данным разведки, три оккупанта уничтожены и два ранены.

Источник: https://censor.net.ua/n3069405
 
 
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Щось, на жаль, дуже багато поранених у Мєчнікова помирають. До поранених я так розумію стали відносити дуже важко поранених. І щоденна статистика виглядає оптимістично...Одужання бійцям.
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на крысме сегодня :1. В Севастополе найден мертвым директор "государственного" унитарного предприятия "Проект развития Балаклавы" Михаил Дербенев. Тело нашли в день публичных слушаний по развитию Балаклавской бухты. Совпадение? Не думаю. Убрали неугодного http://primechaniya.ru/home/news/iyun-2018/v-sevastopole-najden-mertvym-direktor-gupa/2. Севастопольские ватники, которых оккупанты выкинули на улицу, отобрав рабочие места, несмотря на запрет оккупантов, готовы выйти на митинг против беспредела. Говорят, что попали в окопы. Эх, а как бежали от бандер, сверкая пятками https://ru.krymr.com/a/29266317.html3. Оккупанты сообщили о том, что крымские аграрии соберут урожай зерна в 2 раза меньше прошлогоднего - всего 800 тысяч тонн. Курманский (Красногвардейский), Ичкинский (Советский), Первомайский и Нижнегорский районы подготовили документы об объявлении чрезвычайной ситуации из-за засухи. Джанкойский и Перекопский (Красноперекопский) районы готовятся к аналогичной процедуре. "Накормили всю россию" https://ru.krymr.com/a/news/29266389.html4. По подозрению в зверском избиении садовника в Симферополе оккупанты таки арестовали директора парков Александра Шабанова. Полицаи занялась делом только после обнародования подробностей инцидента в социальных сетях. По ссылке подробности и фото http://primechaniya.ru/home/news/iyun-2018/simferopolskij-mazhor-arestovan-posle-zverskogo-izbieniya/5. Ватники Феодосии ждут сезон не раньше июля. Про мост никто не вспоминает: "Кто был на пляже 117? Как вам? Понравилось? Какие цены? Анонимно". Ответы: "Вы о чем? Цены на что? Там ещё ничего не работает, а работать начнёт только с начала июля в лучшем случае", "Раньше клуб был то что нужно. Постоянно были качественные и стильные вечеринки со смыслом и топовыми гостями. 10 лет подряд ходил. Но когда на Крым и россию навалили санкции, просто стал хорошим местом отдыха с более-менее «кусающимися» ценами. Артисты в основном RNB и рэп - за лето 2-3 нормальных привоза", "В этом году бары на пляже будут открыты в начале июня. Бар girlis будет открыт примерно 5-10 июня", "Дай Бог, чтобы было для кого работать. Я там через день - никого нет вообще" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1002283044601057281 (скрин). Отмечу, что до оккупации в этом пляжном клубе выступали диджеи и артисты со всего мира. Теперь… Затхлое болото и кизяки с военной техникой на улицах https://www.youtube.com/watch?v=33zI8juuxJg6. В Феодосии вчера оккупанты открыли курортный сезон. Ватники ищут причины отсутствия людей. Про мост не вспоминают: "Открытие курортного сезона 2018. Почему очень мало людей?". Ответы: "Потому что цены кусаются", "Потому что в Турции дешевле и интересней", "Потому что цены я е@, а из развлечений - праздник барабульки, да, может, Киркоров приедет", "Потому что рано ещё", "Холодно еще, по крайней мере, мне (прим. В Крыму отличная жаркая погода, до + 25-27)", "Так холод собачий же" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1002869267652542469 (скрин).7. Предатель Украины и пособник оккупантов Александр Талипов выехал в россию и написал: "Ну и наконец обязательное посещение всеми крымчанами - Макдональдс". Вата тоскует по цивилизации! https://twitter.com/KrimRt/status/1002560528932368384 (фото-скрин).8. "Новый символ Крыма - забор. Заборы ставят на автовокзалах, на пляжах и трассах. Ими отрезают от моря целые поселки", - написали на ялтинском паблике, разместив соответствующие фотографии. Комментарии: "Слушайте, а может, это санкции такие - обнести весь Крым забором?! Вот только кого и от кого отгораживают? Откройте тайну заборов наконец? Нахрена они нужны?", "За что боролись, на то и напоролись", "Автор, вы, наверное, последние время в коме были? Эта тема года пол уже в этой группе обсуждается. И все уже по десятому кругу высказали своё мнение и недовольство по поводу этих заборов", "Скоро отдыхающие будут поднимать детей на руки повыше и говорить: «посмотри, сынок, там за забором - это море", "Это россия. Цыгане тоже думали, что новых коней купят", "Потому что дебилы", "Что за хрень творится?????", "Как в тюрьме, блин", "(Из Североморска ихтамнет пишет) Хотели россию - получайте! Дальше поселки будут выселять, чтобы «господам» никто не мешал отдыхать и не видели, как они за наш счёт жируют! Такая власть у нас в россии везде", "Скоро с такой властью будем ездить в Сочи на море покупаться, своего уже не будет", "Уродуют Крым!", "Россия… Так нам и надо!", "С каждым днем пи…ц все ближе", "Резервация!!!", "Это Крым, детка, и камни с неба" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1002625705887363072 (фото-скрин).
9. На дорогах Севастополя стало заметно меньше машин. Это не может быть связанно с подорожанием бензина, ведь у нас тут, по данным телевизора, все деньги лопатой гребут. Просто людям теперь никуда не нужно. Сидят. Мосту радуются.
10. Оккупанты сообщили, что по Крымском мосту с момента открытия проехали более 200 тысяч автомобилей. Ватники Евпатории комментируют: "Это они едут в Крым на заработки с последующим поселением на ПМЖ в Евпатории!", "Никто не сказал, в какую сторону больше едут. Ещё не факт, что сюда", "Надоели стада баранов и овец, которым вешают лапшу на уши про повышение благосостояния и борьбу с бедностью, но одновременно с этим топливо единовременно поднялось в цене ровно настолько, как за предыдущие 4 года вместе взятые. И все равно всех все устраивает! Никто и пискнуть против не решается. Сейчас меня закидают патриоты ссаными тряпками и подцепят клеймо либераста. Это ведь куда проще, чем признать, что МЫ В ДЕРЬМЕ", "Автор, уточните, в какую сторону? А то в Краснодаре народ волнуется, что к ним едут… хлебушек отбирать", "Явно же местные по мосту катаются туда-сюда и селфи делают со счастливым выражением морды лица" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/100287136153310822411. В Чернобыле больше людей, чем на пляжах Черноморского и Межводного https://twitter.com/front18krym/status/1002872116302077956 (фото).12. Ватники разместили фотографию имбецила, который приклеил на заднее стекло своего автомобиля фразу "В КРЫМ". Комментарии не заставили себя ждать: "Не надо! Езжай обратно!", "Если отдыхать, то пусть едет, а вот если на ПМЖ, то я с Вами полностью согласен", "Ехайте на…ах, как вы тут нужны!!!", "Понаехали", "(Тролль из Ольгино пишет) Крымчане - типичные хохлы. Вы нам стройте, кушать давайте, но не «ехайте» сюда. Позорная нация" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1002889861693624321 (фото-скрин).
13. На День города в Симферополе оккупанты открыли скульптуру "Йошкин кот". Кот размером с человека и торчащими на всеобщее обозрение гениталиями сидит на лавке. Скульптуру подарила администрация Йошкар-Олы - у них там такой же ужас установлен https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1002886510142779393 (фото).
14. Интересно, те, кто по телефону записывает вопросы вовану на предстоящую "Прямую линию", тоже стоят на коленях? Судя по всему, они не вопросы задают, а молят господ о пощаде и снисхождении. Фу, мерзкая вата… https://twitter.com/5th_kolonka/status/1002486915432673281 P.S. Ватники очень ждали мост. Но после его открытия как-то быстро переобулись налету в поисках новых причин своих бед. То им температура в 25 градусов кажется "собачьим холодом", то снова "еще не сезон", то традиционно "надо немного потерпеть". Мост ватных надежд постепенно превращается в мост разочарований. КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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