 С начала суток трое военнослужащих получили ранения, боевые действия продолжаются преимущественно на донецком направлении, - ООС

С начала суток 2 июня ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ООС.

Боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении. Враг проявлял себя вблизи Авдеевки, Опытного и Водяного на донецком направлении, а также Новотошковского на Луганщине.

"В течение дня боевики помешали начать работы на Донецкой фильтровальной станции. Враг вел огонь из минометов по окрестностям Авдеевки, так и непосредственно из стрелкового оружия по Донецкой фильтровальной станции, не дав возможности доставить ремонтные бригады. Во время боевых действий в течение текущих суток трое военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются", - говорится в сводке.

Напомним, в первый день лета российско-оккупационные войска продолжали проверять на прочность оборону защитников Крымского, Светлодарска и Мариуполя. Всего оккупанты 33 раза за сутки нарушили режим прекращения огня, из них 3 раза - применяли тяжелое вооружение. Потерь нет, ранения получил один украинский воин. также, по данным разведки, три оккупанта уничтожены и два ранены.