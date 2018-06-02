 С начала суток трое военнослужащих получили ранения, боевые действия продолжаются преимущественно на донецком направлении, - ООС

С начала суток 2 июня ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ООС.
Боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении. Враг проявлял себя вблизи Авдеевки, Опытного и Водяного на донецком направлении, а также Новотошковского на Луганщине.
"В течение дня боевики помешали начать работы на Донецкой фильтровальной станции. Враг вел огонь из минометов по окрестностям Авдеевки, так и непосредственно из стрелкового оружия по Донецкой фильтровальной станции, не дав возможности доставить ремонтные бригады. Во время боевых действий в течение текущих суток трое военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются", - говорится в сводке.
Напомним, в первый день лета российско-оккупационные войска продолжали проверять на прочность оборону защитников Крымского, Светлодарска и Мариуполя. Всего оккупанты 33 раза за сутки нарушили режим прекращения огня, из них 3 раза - применяли тяжелое вооружение. Потерь нет, ранения получил один украинский воин. также, по данным разведки, три оккупанта уничтожены и два ранены.
Люди в балаклавах перекрыли входы в ТРЦ "Магеллан"
9. На дорогах Севастополя стало заметно меньше машин. Это не может быть связанно с подорожанием бензина, ведь у нас тут, по данным телевизора, все деньги лопатой гребут. Просто людям теперь никуда не нужно. Сидят. Мосту радуются.
10. Оккупанты сообщили, что по Крымском мосту с момента открытия проехали более 200 тысяч автомобилей. Ватники Евпатории комментируют: "Это они едут в Крым на заработки с последующим поселением на ПМЖ в Евпатории!", "Никто не сказал, в какую сторону больше едут. Ещё не факт, что сюда", "Надоели стада баранов и овец, которым вешают лапшу на уши про повышение благосостояния и борьбу с бедностью, но одновременно с этим топливо единовременно поднялось в цене ровно настолько, как за предыдущие 4 года вместе взятые. И все равно всех все устраивает! Никто и пискнуть против не решается. Сейчас меня закидают патриоты ссаными тряпками и подцепят клеймо либераста. Это ведь куда проще, чем признать, что МЫ В ДЕРЬМЕ", "Автор, уточните, в какую сторону? А то в Краснодаре народ волнуется, что к ним едут… хлебушек отбирать", "Явно же местные по мосту катаются туда-сюда и селфи делают со счастливым выражением морды лица" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/100287136153310822411. В Чернобыле больше людей, чем на пляжах Черноморского и Межводного https://twitter.com/front18krym/status/1002872116302077956 (фото).12. Ватники разместили фотографию имбецила, который приклеил на заднее стекло своего автомобиля фразу "В КРЫМ". Комментарии не заставили себя ждать: "Не надо! Езжай обратно!", "Если отдыхать, то пусть едет, а вот если на ПМЖ, то я с Вами полностью согласен", "Ехайте на…ах, как вы тут нужны!!!", "Понаехали", "(Тролль из Ольгино пишет) Крымчане - типичные хохлы. Вы нам стройте, кушать давайте, но не «ехайте» сюда. Позорная нация" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1002889861693624321 (фото-скрин).
13. На День города в Симферополе оккупанты открыли скульптуру "Йошкин кот". Кот размером с человека и торчащими на всеобщее обозрение гениталиями сидит на лавке. Скульптуру подарила администрация Йошкар-Олы - у них там такой же ужас установлен https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1002886510142779393 (фото).
14. Интересно, те, кто по телефону записывает вопросы вовану на предстоящую "Прямую линию", тоже стоят на коленях? Судя по всему, они не вопросы задают, а молят господ о пощаде и снисхождении. Фу, мерзкая вата… https://twitter.com/5th_kolonka/status/1002486915432673281 P.S. Ватники очень ждали мост. Но после его открытия как-то быстро переобулись налету в поисках новых причин своих бед. То им температура в 25 градусов кажется "собачьим холодом", то снова "еще не сезон", то традиционно "надо немного потерпеть". Мост ватных надежд постепенно превращается в мост разочарований. КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1